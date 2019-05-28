EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1047  51
Все про:выборы (22429) квоты (145) Минюст (1412) гендерные проблемы (95) Петренко Павел (725)

 60% избирателей Украины - женщины, - Петренко призвал ВР поддержать законопроект о 30% избирательной квоте для женщин

Женщины составляют 60% избирателей в Украине, и они заслуживают более широкого представительства на выборных должностях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Минюста Павел Петренко написал на своей странице в Facebook.

"Гендерные квоты на выборах - это больше, чем о распределении мест в парламенте. Это о равенстве прав и возможностей женщин и мужчин.

Мы можем гордиться, что в нынешнем созыве Верховной Рады наибольший процент женщин за всю историю независимости - 11,5%. Тем не менее, средний показатель в мире - 23%. В скандинавских странах, которые традиционно возглавляют рейтинги уровня жизни в мире - 40% и более. Нам точно есть, куда расти", - написал он.

По его словам, 52% населения Украины - женщины, 60% избирателей - тоже женщины: "Они заслуживают более широкого представительства на выборных должностях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин разрешил набирать для обучения в военных лицеях девочек

"Призываю парламент поддержать законопроект 1456 о 30% избирательной квоте для женщин.

Депутаты VIII созыва Верховной Рады приняли много действительно реформаторских законов. Уверен, в этот момент хватит политической воли сделать еще один шаг на встречу прогрессивным изменениям и справедливости", - резюмировал Петренко.

60% избирателей Украины - женщины, - Петренко призвал ВР поддержать законопроект о 30% избирательной квоте для женщин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3129194
 
   
 Топ комментарии
 
Очередной бред. Быть тзбранным- это ПРАВО, а не обязанность. Поэтому никаких квот не должно быть. Ни у женщин , ни у мужчин Избиратель не смотрит на половую принадлежность. Установление квот для кого бы то ни было - это уже нарушение.
 показать весь комментарий
 
раз уж пошла такая пьянка, то этнические украинцы это 77% населения..даёшь и тут квоты..
 показать весь комментарий
 
Что за чушь?
Те женщины, которые хотят в Раду, те идут и даже проходят. Вон, на Юлю посмотрите.

А если избиратели выберут женщин меньше 30%, то что, объявлять выборы недействительными?

А если выберут одних женщин, то как быть с правами мужчин? Давайте установим квоты и для мужчин.

А может, поделим Раду на мужскую и женскую половину и будем проводить выборы по двум спискам, мужскому и женскому? Так это все равно, что расписаться в неполноценности женщин, типа без "костылей" они не способны ничего добиться. И если в спорте это понятно, т.к. женщины изначально физически слабее мужиков, то тут мы распишемся в социальной неполноценности женщин.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Очередной бред. Быть тзбранным- это ПРАВО, а не обязанность. Поэтому никаких квот не должно быть. Ни у женщин , ни у мужчин Избиратель не смотрит на половую принадлежность. Установление квот для кого бы то ни было - это уже нарушение.
 показать весь комментарий
 
 
Стопудово!
Если боритесь за равноправие, то и должно быть равноправие.Женщина то или мужчина, они должны попасть на то или иное место не по квоте, а благодаря способностям! Никто не мешает партиям привлекать в свои ряды больше толковых женщин, сделайте праймерис....и все будет открыто и справедливо.
PS Раз уж пошла такая жара, давайте и в шахты женщин по квоте засунем. хочу-нехочу не канает - так положено!
 показать весь комментарий
 
 
Що за комуняцький-соціалістичний фемінізм?
 показать весь комментарий
 
 
Что за чушь?
Те женщины, которые хотят в Раду, те идут и даже проходят. Вон, на Юлю посмотрите.

А если избиратели выберут женщин меньше 30%, то что, объявлять выборы недействительными?

А если выберут одних женщин, то как быть с правами мужчин? Давайте установим квоты и для мужчин.

А может, поделим Раду на мужскую и женскую половину и будем проводить выборы по двум спискам, мужскому и женскому? Так это все равно, что расписаться в неполноценности женщин, типа без "костылей" они не способны ничего добиться. И если в спорте это понятно, т.к. женщины изначально физически слабее мужиков, то тут мы распишемся в социальной неполноценности женщин.
 показать весь комментарий
 
 
Никаких квот не должно быть, иначе это не демократия.
 показать весь комментарий
 
 
Когда уже до квоты педикам дойдём? Петренко должен в неё попасть!
 показать весь комментарий
 
 
Їх і без квот в раді на даний момент - більшість.
 показать весь комментарий
 
 
раз уж пошла такая пьянка, то этнические украинцы это 77% населения..даёшь и тут квоты..
 показать весь комментарий
 
 
За даними перепису населення 2001 року, етнічні українці становлять 77,8 % населення. Етнічними меншинами є росіяни (17,3 %), білоруси (0,6 %), молдовани (0,5 %), кримські татари (0,5 %), болгари (0,4 %), угорці (0,3 %), румуни (0,3 %), поляки (0,3 %), євреї (0,2 %), вірмени (0,2 %), греки (0,2 %) і татари (0,2 %).[132]
 показать весь комментарий
 
 
тогда понятно. Сегодня наверное другие цифры, но пропорция остнется.
 показать весь комментарий
 
Пропорции изменятся в сторону увеличения этнических украинцев, поскольку отошел Крым и Луганда не участвует - там большая часть населения относила себя к лишнехромосомному этносу
 показать весь комментарий
 
 
Ну от в нас введені квоти української мови на ТБ якраз відповідають цьому показнику. Але ж ватна меншість все одно виє!
 показать весь комментарий
 
 
ну это две большие разницы. в первом случае мне фишка более чем понятна, во втором - хочется материться.
 показать весь комментарий
 
Черепа будем мерять? Или по размеру носа определять?
 показать весь комментарий
 
 
У нас выбирают не по гендерному признаку, по бабкам и лозунгам на плакатах.
 показать весь комментарий
 
 
Есть хорошие деньги-придумают дорогие креативщики хорошие слована плакат, нет денег-придумают фигню, стьідно и написать будет
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Уберите наконец этих соевых гнид!
Уже коробит от этих тварей.
 показать весь комментарий
 
 
в аптеках элениум кончился? почему из-под прокси, кстати?
 показать весь комментарий
 
"в аптеках элениум кончился? " - самовнушением стараюсь держать себя...

" почему из-под прокси, кстати?" - нервы сдают видя навалу проплаченных соевых тварей (не против прихильників Порошенко, а именно от проплаченных коробит)
ну меня и банят регулятерно. Потому и из под прокси.
 показать весь комментарий
 
Ну, тоді давайте будемо виділять квоти на "селян", "ЛГБТ-шників", "слюсарів-водопровідників", військових, "поліцаїв", "бандюків"... Вони теж складають якийсь процент виборців...
 показать весь комментарий
 
 
Может мужиков и рожать заставит? Ну равноправие же.
 показать весь комментарий
 
 
Зачем заставлять, если можно квоту выделить?! 60% виборців України - жінки, - Петренко закликав ВР підтримати законопроект про 30% виборчу квоту для жінок - Цензор.НЕТ 5763
 показать весь комментарий
 
 
Ну що за маячня? 60% виборців України - жінки, - Петренко закликав ВР підтримати законопроект про 30% виборчу квоту для жінок - Цензор.НЕТ 811
Набридло охоронців та водіїв навколо себе бачити, приспічило повій з ескорт-послуг та секретарок.
 показать весь комментарий
 
 
І біленьких має бути на 20% більше чим чорненьких. А ще з довгим волосям на 20% має бути більше чим з коротким.
 показать весь комментарий
 
 
Вот так выберешь черненькую длинноволосую, а она возьмет, пострижется и покрасится в беленькую. Вот тут как раз и потребуется процедура отзыва депутата ,как не оправдавшего доверие.
 показать весь комментарий
 
 
Законом заборонити краситись і під час каденції міняти стать
 показать весь комментарий
 
 
Какая прелесть! "Высшие соображения" против здравого смысла. Даёшь конфедерацию женщин и мужчин и трёхпалатный (отдельно мужской, отдельно женский, плюс совет конфедерации) парламент! "Дебилы,***" (с)
 показать весь комментарий
 
 
И возраст ограничить годами 25ю. Буфет там хороший, и девочки на месте не помешают.
 показать весь комментарий
 
Все це ідіотизм! Кожен має робити те, для чого призначений природою.
На землі 3,5 мільярди чоловіків, жоден з яких не може народити дитину. Чому ж жінки відмовляються від того, що їм Богом призначено, що можуть лише вони, щоб робити те, що є кому робити і без них?
 показать весь комментарий
 
 
Чем он там занимается, весёлый онанист.
 показать весь комментарий
 
 
А Петренко сам какой ориентации? Нетрадиционной? Пассив?
 показать весь комментарий
 
 
В мріях було б добре щоб був такий закон в якому пише що такі люди які носять або носили прізвища Петренко, Кононенко, Порошенко, Луценко - ніколи не потраплять до влади.
 показать весь комментарий
 
 
это не совсем он. это западные партнёры это волну гонят.
 показать весь комментарий
 
Вопрос:
60% виборців України - жінки, - Петренко закликав ВР підтримати законопроект про 30% виборчу квоту для жінок - Цензор.НЕТ 5765

Никто не обратил внимания, что на таких скриншотах в основном всегда женские аккаунты? Когда я (автор текста) мониторил группы за Зеленского - тоже чаще всего непонятные дифирамбы разводили однотипные женские аккаунты. Причем это было похоже именно на работу ботов, под каждым постом бессвязные сообщения вроде "мы вам верим", "у вас все получится!", "Народ с вами, Владимир Александрович!"...

Может, все-таки лучше с умными мужчинами дело иметь?
 показать весь комментарий
 
а далі буде квота на брюнеток, шатенок, рудих і білявок? я - за білявок!
 показать весь комментарий
 
 
Воно падло,не думает как сделать жизнь для Украинцев лучше,воно думает,как опять пукнуть в лужу своим бредом...,ну дебилы конченые...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины60% избирателей Украины - женщины, - Петренко призвал ВР поддержать законопроект о 30% избирательной квоте для женщин
 
 
 
 
 
 вверх