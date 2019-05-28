 60% избирателей Украины - женщины, - Петренко призвал ВР поддержать законопроект о 30% избирательной квоте для женщин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Минюста Павел Петренко написал на своей странице в Facebook.
"Гендерные квоты на выборах - это больше, чем о распределении мест в парламенте. Это о равенстве прав и возможностей женщин и мужчин.
Мы можем гордиться, что в нынешнем созыве Верховной Рады наибольший процент женщин за всю историю независимости - 11,5%. Тем не менее, средний показатель в мире - 23%. В скандинавских странах, которые традиционно возглавляют рейтинги уровня жизни в мире - 40% и более. Нам точно есть, куда расти", - написал он.
По его словам, 52% населения Украины - женщины, 60% избирателей - тоже женщины: "Они заслуживают более широкого представительства на выборных должностях".
"Призываю парламент поддержать законопроект 1456 о 30% избирательной квоте для женщин.
Депутаты VIII созыва Верховной Рады приняли много действительно реформаторских законов. Уверен, в этот момент хватит политической воли сделать еще один шаг на встречу прогрессивным изменениям и справедливости", - резюмировал Петренко.
Если боритесь за равноправие, то и должно быть равноправие.Женщина то или мужчина, они должны попасть на то или иное место не по квоте, а благодаря способностям! Никто не мешает партиям привлекать в свои ряды больше толковых женщин, сделайте праймерис....и все будет открыто и справедливо.
PS Раз уж пошла такая жара, давайте и в шахты женщин по квоте засунем. хочу-нехочу не канает - так положено!
Те женщины, которые хотят в Раду, те идут и даже проходят. Вон, на Юлю посмотрите.
А если избиратели выберут женщин меньше 30%, то что, объявлять выборы недействительными?
А если выберут одних женщин, то как быть с правами мужчин? Давайте установим квоты и для мужчин.
А может, поделим Раду на мужскую и женскую половину и будем проводить выборы по двум спискам, мужскому и женскому? Так это все равно, что расписаться в неполноценности женщин, типа без "костылей" они не способны ничего добиться. И если в спорте это понятно, т.к. женщины изначально физически слабее мужиков, то тут мы распишемся в социальной неполноценности женщин.
Уже коробит от этих тварей.
" почему из-под прокси, кстати?" - нервы сдают видя навалу проплаченных соевых тварей (не против прихильників Порошенко, а именно от проплаченных коробит)
ну меня и банят регулятерно. Потому и из под прокси.
Набридло охоронців та водіїв навколо себе бачити, приспічило повій з ескорт-послуг та секретарок.
На землі 3,5 мільярди чоловіків, жоден з яких не може народити дитину. Чому ж жінки відмовляються від того, що їм Богом призначено, що можуть лише вони, щоб робити те, що є кому робити і без них?
Никто не обратил внимания, что на таких скриншотах в основном всегда женские аккаунты? Когда я (автор текста) мониторил группы за Зеленского - тоже чаще всего непонятные дифирамбы разводили однотипные женские аккаунты. Причем это было похоже именно на работу ботов, под каждым постом бессвязные сообщения вроде "мы вам верим", "у вас все получится!", "Народ с вами, Владимир Александрович!"...
Может, все-таки лучше с умными мужчинами дело иметь?