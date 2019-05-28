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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:ВР (22955) выборы (22429) коалиция (3685) Слуга народа (9) Стефанчук Руслан (11)

 Важны не фамилии, а согласие с нашими идеями, - Стефанчук рассказал, с кем партия "Слуга народа" готова объединяться в коалицию

Представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что если в новом созыве парламента придется объединяться с другими партиями в коалицию, то имена и фамилии не так важны, как готовность "присоединиться к тому, что нашло поддержку в народе".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова", отвечая на вопрос, что если не получится получить большинство в парламенте и придется входить в какую-то коалицию, с кем готовы объединиться.

"Нам не важны фамилии, - нам важно, готовы ли эти люди объединиться вокруг идей, которые лежат в основе программы. Готовы ли данные партии, блоки, фракции присоединиться к тому, что нашло поддержку в народе", - сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что "мы не готовы торговать, как сказал Владимир Александрович, вопросами территорий, суверенитета, другими вещами, которые составляют основу национальной безопасности Украины".

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"Поэтому для нас нет приоритета в фамилиях, фракциях, партиях и подходах, потому что мы еще не знаем, кто будет в новом парламенте", - уточнил он.

"Конечно, нам хотелось бы однозначно и единолично взять ответственность, тогда у нас возникает один подход, потому что мы взяли ответственность, и ответственность только на нас. Если такого не произойдет, то мы готовы рассматривать те предложения, которые могут лежать в основе реализации той программы, с чем мы идем", - добавил Стефанчук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129189
 
 
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Идеи?

А какие идеи у шутов и марионеток? Они могут лишь корчить рожи и кривляться.

У ЗеБилов и у их кумира 170 см нет никаких идей, там полная каша в головах.
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Програма у інтернет-партії відсутня, голова партії українофобі русофіл Разумков. Втюхають народу "лібертаріанство".


О ГОСУДАРСТВЕ
«… если вы хотите знать, как либертарианцы рассматривают государство и всю его деятельность, думайте о государстве как о банде преступников, и тогда либертарианская позиция окажется простой и логичной».https://balashov.com.ua/blogs/libertarianstvo_v_ukraine.html

У 2014 році, 20 березня, в Україні була створена перша лібертаріанська партія "5.10". Основними ідеями партії стали забезпечення економічної свободи громадян шляхом усунення держави з економіки, суттєве зменшення податків та відміна митного регулювання.

ЛІБЕРТАРІАНСТВО ТА ЛІБЕРАЛІЗМ: У ЧОМУ РІЗНИЦЯ?

https://ldlu.org.ua/department-of-liberal-democracy/libertarianstvo-ta-liberalizm-u-chomu-riznytsya

Для кращого розуміння різниці між лібералами та лібертаріанцями можна навести приклади їхньої реакції та ті чи інші проблеми в суспільстві. Одне з найзапекліших питань - одностатеві шлюби. Ліберали хочуть, щоб уряд якимось чином регулював цей процес, а саме давав дозвіл, в той час як лібертаріанці - щоб він взагалі відсторонився від цього. Тим більше вони не хочуть, щоб держава обирала сторону, яку вона підтримує, адже, як вже зазначалося вище, люди самі вправі вступати у будь-які відносини, а згода держави на це не потрібна.
Другий об'єкт дискурсу - податки. Ліберали виступають за збільшення податків, але не на військову галузь, а на соціальну сферу. Лібертаріанці взагалі вважають оподаткування злочином і нераціональним використанням ресурсів, воліють не мати ніяких податків у звичайному розумінні, а оплачувати суспільно важливі послуги (захист оточуючого сердовища, транспортна система і т.п.) напряму, тобто не використовувати державу як перерозподільний пункт, а дозволивши приватним фірмам здійснювати переказ коштів. Тем ж саме стосується освіти і медицини. Якщо ліберали готові платити вищі податки за можливість відносно безкоштовно лікуватися і вчитися, то лібертаріанці не хочуть участі держави у цих процесах. Для забезпечення кращого рівня обслуговування за найкращими цінами вони пропонують приватним фірмам створити конкурентну сферу для надання цих послуг. І так має відбуватись абсолютно усюди, де держава раніше володіла монопольним правом надання послуг.
Дивлячись на реалії сьогодення, мимоволі розумієш, що на даному етапі суспільного розвитку втілити головні постулати лібертаріанців неможливо у жодній країні світу. Це ніби ще одна утопія, яка має на меті щастя та добробут людини, але не має реальних можливостей втілитися у життя.
Зрозуміло, що лібертаріанство - це повна заборона державі виконувати свою функцію захисту громадських інтересів, яка так само важлива, як і захист інтересів окремо взятої особистості. Це властиво як політичному, так і економічному аспекту життя держави і суспільства. Заборона на застосування фізичної сили стосовно інших передбачає неможливість для держави втрутитися в тому випадку, якщо хтось, в повній відповідності зі своїм способом життя, займається розповсюдженням наркотиків (а інші люди, також за своїм вибором, споживають це). Крім того, група громадян, яка відповідно до своїх переконань займається ідеологічною підготовкою до теракту, також повинна бути поза увагою держави - принаймні до того часу, коли ці громадяни почнуть закладати вибухівку у підвал громадської будівлі або житлового будинку. Зрозуміло, що така безмежна свобода хороша для кабінетних дискусій, але не для реальної політики.
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Призвіща це єрунда. Головне - які апетити у слуг народу і скільки вони мріють вкрасти.
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А вы знаете, что Зеленский убил своего брата Голобородько и съел???? (шутки? А телеканал Г+Г перед выборами обвинил Порошенко в убийстве брата!!!)
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еще раз подковырну ваш жлобный моск ...тема евробляхи ....
Вот ездит машина за 1000 баксов по Польше ,ям на дорогах нет, приятно смотреть на польские пейзажи из окна форд Мондео 2002 года ...зарплата нормальная тачки дешевые..
Но ...тут мы решили приехать в Украину ...зарплаты мизер цены на авто космос ..и тут вас все норовят обозвать хитрожепым и коварным .невзирая на дороги на обочины на комфорт жизни вообще ...
теперь просто поясните зачем так делать ,вы до....бы ?
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Вже можна підвести ітогі правління першоіі неділі Зеленського. І нам є з чим порівнювати. Як відомо, Порошенко у перший свій тиждень зміг створити світ. А що зміг Зеленський? Доколє??
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То есть если например Шуфрич или Царев скажет что он "идейный слуга" то фамилия его не важна?
Ну и рожа у этого... представителя в Раде?
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Зелюмпены а просто бычары неудачники!Вы похоронили идею МАЙДАНА вместе с крючком в анкете за ЗЕДЕБИЛА!Скоро вернёться ЯНУКОВОЩ!
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много убийц протестующих на Майдане 20 февраля посадили при диабетике ? имена фамилии можеш назвать ?
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ванько ідею МАЙДАНА поховав педро офшорно мальдівський=НЕЛЮСТРОВАНИЙ міністр уряду зека-кровосісі ну і далі полрохоботи-педроти петюшки-тітушки петюшки-чекушки(25%) і т.д
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скорее всего придеться объединятся с йулей.
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Говорящая жопа подготавливает зелохторат перед объединением с рыгами😂
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а шо, порохоботы еще не требуют от Вакарчука показать декларацию .... и ответить на вопрос: Какому Богу он молится? а то он там в инсте фотки выкладывает с занятий йогой
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вот читаеш ваши коменты и понимаеш что заявление МФБ по росту Украины до уровня Польшы в разы больше чем они заявили
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Все-таки пустоватые эти слуги народу.Уже можно было много чего сделать,но ,видно,там некому.Теперь весь удар на Юлю.Кроме нее,реально,некому снизить газ для людей,налоги для бизнеса,внедрить инновации в развитие страны.Все остальные-просто дешевая мишура.
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"Уже можно было много чего сделать..."

например?
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Важны не фамилии, а согласие с нашими идеями, - Стефанчук рассказал, с кем партия "Слуга народа" готова объединяться в коалицию

значит это вилкул,портнов,шуфрич,оправданный ефремов и прочая сепаратистская шелупень
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все тобой перечисленные за возврат Крыма?
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тикай язика свого у піхву своїй овечці ,а не незнайомим людям
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видать порохоботам кто то проплотил за май месяц
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петя много денег набарыжил на посту президента, так что проплаченых порохоботов мы еще долго будем наблюдать
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Та не скажи. Фамилии очень важны. Или вы готовы набрать свинарчуков-кононенок-бойко-вилкулов, если они скажут что они впши на веки? Заблуждаетесь.
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ЦЕНЗОР, ты чей ???
Уничтож правила комментирования, применение их слишком уж выборочно.
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Редактори, наказую щоб сьогодні було десять новин з цитатами ізраїльського біженця Сивобородька.
Прийду перевірю.
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цю тезу Слуга народу у БПП взяли? Підхід однаковий
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Ветер перемен принёс нам пушинку в виде Стефанчука 😂😂😂
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВажны не фамилии, а согласие с нашими идеями, - Стефанчук рассказал, с кем партия "Слуга народа" готова объединяться в коалицию
 
 
 
 
 
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