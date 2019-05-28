EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  308  12
Материалы по теме:
Все про:съезд (304) Гройсман (4740)

 Политсила Гройсмана планирует провести съезд на следующей неделе, - Саенко

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко, который намерен идти на парламентские выборы вместе с политической силой действующего премьер-министра Владимира Гройсмана "Украинская стратегия", анонсировал съезд партии уже на следующей неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник.

"Дата предварительно есть. Я думаю, что на следующей неделе будет проходить съезд", - сказал Саенко.

Отвечая на вопрос о том, кто будет в составе такой политсилы, Саенко отметил, что это будут молодые люди с опытом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Для украинцев кризисов уже достаточно, - Гройсман о возможном дефолте. ВИДЕО

"Будем искать тех людей, которые исповедуют правильные демократические, европейские ценности, умеют и знают, как это делать. Думаю, что команда будет достаточно молодых профессионалов", - рассказал министр.

Саенко не исключил, что в команде Гройсмана могут быть несколько представителей действующего правительства.

Источник: https://censor.net.ua/n3129187
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Аналитика от Арсена, летящего на крыльях ужаса в черном-кожаном плаще: "Бывший президент будет работать против Гройсмана и против Вакарчука. Они пасутся на его электорате, и у него есть чем их бить." На самом деле Вакарчук будет пастись на безлюдных полях "Лакея Урода".
 показать весь комментарий
 
 
Urs - вообще то нет...

"Слуга не своего народа" имеет общий электорат с Опоблоком-Регионалами и другими партиями руського мира...
 показать весь комментарий
 
Тилькы Порошенко може врятуваты державу! Политсила Гройсмана планирует провести съезд на следующей неделе, - Саенко - Цензор.НЕТ 9804 Хотя нет! Теперь ещё и Гойсман Политсила Гройсмана планирует провести съезд на следующей неделе, - Саенко - Цензор.НЕТ 5953
 показать весь комментарий
 
 
Умилило - "политсила"...
🤣🤣🤣

🐷ботики, ви "політсилу" підтримуєте??
🤔
 показать весь комментарий
 
 
И за кого теперь им голосовать? За потужную Будку или за политсылу великого канамиста с винницкого рынка? Политсила Гройсмана планирует провести съезд на следующей неделе, - Саенко - Цензор.НЕТ 889
 показать весь комментарий
 
 
Forza, Verona - ну не за партию же цирковых клоунов с 95-го Квартала...
 показать весь комментарий
 
Даже Горйсаман кинул Петю, а порохоботы не могут. Зарплату отрабатываеют.
 показать весь комментарий
 
 
На данный момент система, созданная Гройсманом, пока крутится хорошо.
НБУ продолжит долговые выплаты из валютных резервов, при этом скупая $ на межбанке, поэтому возможен плавный рост.
Также проекты Киев/Хмельницкий/Винница/Днепр и другие переведены в режим "стоп"-"малый ход" в т.ч. и финансирование банками.
До возможного дефолта Украины (по оценкам экономистов) - около полугода - это в зависимости, какой парламент выберем.
А там режим "off" может настать моментально, по щелчку рубильника.
И последняя новость: "Секретарь РНБО - Украина попросит МВФ о новой программе".
Это не смертельно, это даже интересно, как эти пингвины сейчас будут перед зелебобами групповой художественный секс на льду демонстрировать. О визжании Бени о дефолте и болт от МВФ без дефолта.
 показать весь комментарий
 
Сегодня Порошекно такистчен и всего будут кидать как можно быстрей, что бы не испачкаться.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолитсила Гройсмана планирует провести съезд на следующей неделе, - Саенко
 
 
 
 
 
 вверх