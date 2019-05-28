 Политсила Гройсмана планирует провести съезд на следующей неделе, - Саенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник.
"Дата предварительно есть. Я думаю, что на следующей неделе будет проходить съезд", - сказал Саенко.
Отвечая на вопрос о том, кто будет в составе такой политсилы, Саенко отметил, что это будут молодые люди с опытом.
"Будем искать тех людей, которые исповедуют правильные демократические, европейские ценности, умеют и знают, как это делать. Думаю, что команда будет достаточно молодых профессионалов", - рассказал министр.
Саенко не исключил, что в команде Гройсмана могут быть несколько представителей действующего правительства.
"Слуга не своего народа" имеет общий электорат с Опоблоком-Регионалами и другими партиями руського мира...
🤣🤣🤣
🐷ботики, ви "політсилу" підтримуєте??
🤔
НБУ продолжит долговые выплаты из валютных резервов, при этом скупая $ на межбанке, поэтому возможен плавный рост.
Также проекты Киев/Хмельницкий/Винница/Днепр и другие переведены в режим "стоп"-"малый ход" в т.ч. и финансирование банками.
До возможного дефолта Украины (по оценкам экономистов) - около полугода - это в зависимости, какой парламент выберем.
А там режим "off" может настать моментально, по щелчку рубильника.
И последняя новость: "Секретарь РНБО - Украина попросит МВФ о новой программе".
Это не смертельно, это даже интересно, как эти пингвины сейчас будут перед зелебобами групповой художественный секс на льду демонстрировать. О визжании Бени о дефолте и болт от МВФ без дефолта.