 Более 454 тысяч украинцев оплачивают страховые взносы в Польше, - Управление социального страхования

По словам Марии Кузняк из Управления социального страхования, на конец первого квартала этого года взносы платили 609 тысяч человек, из которых почти три четверти - более 454 тысяч - это граждане Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Кузняк сообщила, что вторая по численности после украинцев группа иностранцев - белорусы (36 тысяч человек).

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Кроме того, увеличивается количество граждан Молдовы, Грузии, России и Индии, которые платят взносы на социальное страхование.

По данным ZUS, больше всего граждан Украины работает на территории Варшавы и окрестностей.

"В трех отделах варшавских ZUS платят взносы 80 тыс. украинцев, по примерно 30 тысяч - во Вроцлаве и Гданьске", - сказала Мария Кузняк.

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