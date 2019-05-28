 НАТО не сможет противостоять России, если из Альянса выйдут США, - Международный институт стратегических исследований

Майкл Пек привел обзор этого исследования в американском издании The National Interest, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
По одному из сценариев, который рассмотрели аналитики, Россия оккупирует Литву и польскую территорию вблизи Калининграда. Литва и Польша - члены НАТО, поэтому альянс должен будет военным образом ответить на такие действия.
Если США не будут участвовать в этой операции - под названием "Восточный щит", - будут проблемы, потому что НАТО не сможет быстро собрать необходимую мощность и поддерживать военных, считают аналитики.
Например, чтобы успешно разбить русские танки, силы НАТО должны иметь в своем составе танковые бригады и противопехотные машины в отношении 2:1.
В сценарии вторжения в Балтию, если войска США не будут задействованы и в случае, если польские вооруженные силы уже понесли большие потери, исследователи отмечают, что у "остальных европейских членов НАТО и Канады сейчас есть только 20 бригад, которые соответствуют критерию", по оценкам IISS.
Около трети составляют формирования, вооруженные более легкими, колесными бронированными машинами. Если предположить, что в среднем 50% этих формирований смогут разместиться в течение 90 дней, общие силы имеющиеся в НАТО будут эквивалентны лишь одному корпусу. Также не достаточно современной артиллерии, особенно дальнобойных систем, отмечают эксперты.
По этому сценарию, наземные силы потребуют прикрытия от нападения России с воздуха. "Ограниченная противоракетная оборона большой дальности будет достаточной, чтобы сдерживать передовые воздушные базы для НАТО, однако, не будет избытка, чтобы защитить наземный компонент или критически важную военную инфраструктуру, такую как тыловые командные пункты и логистику", - отмечается в исследовании.
У ВМС НАТО также будут трудности в оперировании в ограниченных водах Балтийского, Черного и Средиземного морей, в регионах которых также размещено большое количество ракет.
Расходы на закупки достаточного оборудования и обеспечения личного состава, чтобы одолеть Россию в случае вторжения в Балтии, может достигать 357 миллиардов долларов, говорится в исследовании.
В некоторых аспектах НАТО может заменить ресурсы США собственными, однако, в других аспектах, поддержка Америки - просто необходима, делают вывод эксперты.
Это всё-равно, что написать: если в корабле будет большая пробоина, он не сможет держаться на плаву.