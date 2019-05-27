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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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Все про:аудит (268) Зеленский (1493) переселенцы (312)

 Представители 51 организации, занимающейся проблемами переселенцев, требуют от Зеленского провести аудит средств, которые государство потратило на помощь их подопечным

Они считают, что чиновники тратят государственную и иностранную помощь переселенцам неэффективно, часть денег расхищается, а жилищные вопросы решают неэффективно.

Об этом говорится в обращении общественных организаций к президенту, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Так, ключевым требованием является проведение аудита по государственному распределению и расходованию средств, выделяемых правительствами других стран и международными организациями для помощи ВПЛ.

"Организации ВПЛ будут требовать от новоизбранного Президента Украины обязать Кабинет министров Украины до конца 2019 года провести аудит потраченных международных и государственных средств на реализацию жилищных программ ВПЛ и восстановление Донбасса за 2014-2019 гг. с привлечением независимых экспертов и общественного сектора, как совещательного органа, и обнародовать результаты аудита", - сказано в документе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Германия выделит Украине 85 млн евро на строительство жилья для переселенцев и развитие инфраструктуры на Донбассе

Необходимость аудита представители НГО объясняют некачественным обеспечением переселенцев необходимыми условиями, а также отсутствием прозрачной отчетности о том, как расходуются средства, которые предоставляет международное сообщество.

"Во время работы мы обнаружили множество системных нарушений. Например, до сих пор, несмотря на внесенные изменения в ст. 5 Закона Украины "О судебном сборе", суды при вынесении решений, связанных с оккупацией Донбасса и Крыма, требуют уплату судебного сбора с ВПЛ. Также жилищные вопросы решаются хаотично, без учета пожеланий самих переселенцев. Зафиксировано множество случаев хищения средств, выделенных международными организациями, и другие нарушения, - сообщила председатель общественного союза "Сильнее вместе" Лилия Веревкина.

Также на Цензор.НЕТ: Чиновник Киевской ОГА направил на модернизацию частной недвижимости средства, выделенные ЕС для переселенцев, - НАБУ

Всего под документом подписалась 51 организация, занимающаяся вопросами внутренне перемещенных лиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3129180
 
   
 Топ комментарии
 
Есть время разбрасывать камни (тырить деньги - война все спишет), и собирать камни (отчитываться перед народом). Петю ждет тяжкая и болезненная процедура.
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Нет конечно....
На этих баблах наверно уже Жебривский и Ко первые позиции в Форбс занял бы (если смог бы их отмыть)!
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надо создать ещё 564 организации по контролю !!!

по 5 тысяч человек в каждой !!!
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заодно для стада будет імітация.. як й гри на роялі)
Щось вазеліни вже забули про "перший закон буде про імпічмент призЕдента!" Представники 51 організації, що опікується проблемами переселенців, вимагають від Зеленського провести аудит коштів, які держава витратила на допомогу їхнім підопічним - Цензор.НЕТ 6553
Та й з зниженням тарифів - повний ппц.. Вже й Беня НЕ ХОЧЕ відміняти Роттердам+ ))
барига чи вже "партнер"?))
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Беня хочет отменить Роттердам+,
но так, шоб как до него, а не так, как будет после него.

До Роттердама государство дотировало 3400 на тонну угля
При Роттердаме 2200
а дело идёт к тому, что Беня будет ликтричество покупать по полной стоимости )))
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назва "у зеленского" - звучить як назва якоїсь поганенької пивної.. або "розливайки".
Та й по суті - теж саме Представники 51 організації, що опікується проблемами переселенців, вимагають від Зеленського провести аудит коштів, які держава витратила на допомогу їхнім підопічним - Цензор.НЕТ 8520
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сержик а если я про вазелина шестого напишу что он мудак ты побежишь на СФ сразу или чуть погодя?
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Это необязательное условие для проведения аудиторской проверки 😊
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ты - советник у зеленского по хоботкам ?
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что значит "требуют"? и это после посещения передовой? совсем нюх потеряли
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непорядок однако - аудит должен был уже вчера закончится...!
куда смотрит наш Великий ЗЕ Шестой...?
разогнать всех...!\на атомы...)\
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Есть время разбрасывать камни (тырить деньги - война все спишет), и собирать камни (отчитываться перед народом). Петю ждет тяжкая и болезненная процедура.
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опять "до первого снега" ?,

как обычно уже 6 год происходит ?
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когда со склада что- то пропадает, виноват кладовщик, а не директор))
когда не сходятся счета -отвечает бухгалтер, а не директор))
когда в кассе недостача денег, то крайний кассир, просчитался))
когда включаешь логику, то выключается воображение))
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Що тут казати, вічно п'яна скотина керувала країною тупо в алкогольному угарі. А ми то терпіли(
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А что этим мародерам было думать о каких-то переселенцах, когда они и всем украинцам устроили такую жизнь, чуть ли не геноцид, что народ начал массово уезжать из страны.
И везде, где только можно, воровали.
Эти проукраинские люди,переселеецы, остались без всего: без жилья, без работы, без средств к существованию.
Другие страны им выделяли деньги, но мародеры и это воровали.
И все никак не могут смириться, что проиграли выборы, и воровать будет сложнее.
Забросали петЯциями АП, не дают человеку работать.
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знову шуфрич насрав побрехеньку? Чи портнов?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПредставители 51 организации, занимающейся проблемами переселенцев, требуют от Зеленского провести аудит средств, которые государство потратило на помощь их подопечным
 
 
 
 
 
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