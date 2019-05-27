 Представители 51 организации, занимающейся проблемами переселенцев, требуют от Зеленского провести аудит средств, которые государство потратило на помощь их подопечным

Об этом говорится в обращении общественных организаций к президенту, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Так, ключевым требованием является проведение аудита по государственному распределению и расходованию средств, выделяемых правительствами других стран и международными организациями для помощи ВПЛ.

"Организации ВПЛ будут требовать от новоизбранного Президента Украины обязать Кабинет министров Украины до конца 2019 года провести аудит потраченных международных и государственных средств на реализацию жилищных программ ВПЛ и восстановление Донбасса за 2014-2019 гг. с привлечением независимых экспертов и общественного сектора, как совещательного органа, и обнародовать результаты аудита", - сказано в документе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Германия выделит Украине 85 млн евро на строительство жилья для переселенцев и развитие инфраструктуры на Донбассе

Необходимость аудита представители НГО объясняют некачественным обеспечением переселенцев необходимыми условиями, а также отсутствием прозрачной отчетности о том, как расходуются средства, которые предоставляет международное сообщество.

"Во время работы мы обнаружили множество системных нарушений. Например, до сих пор, несмотря на внесенные изменения в ст. 5 Закона Украины "О судебном сборе", суды при вынесении решений, связанных с оккупацией Донбасса и Крыма, требуют уплату судебного сбора с ВПЛ. Также жилищные вопросы решаются хаотично, без учета пожеланий самих переселенцев. Зафиксировано множество случаев хищения средств, выделенных международными организациями, и другие нарушения, - сообщила председатель общественного союза "Сильнее вместе" Лилия Веревкина.

Также на Цензор.НЕТ: Чиновник Киевской ОГА направил на модернизацию частной недвижимости средства, выделенные ЕС для переселенцев, - НАБУ

Всего под документом подписалась 51 организация, занимающаяся вопросами внутренне перемещенных лиц.