 Представители 51 организации, занимающейся проблемами переселенцев, требуют от Зеленского провести аудит средств, которые государство потратило на помощь их подопечным

Об этом говорится в обращении общественных организаций к президенту, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Так, ключевым требованием является проведение аудита по государственному распределению и расходованию средств, выделяемых правительствами других стран и международными организациями для помощи ВПЛ.
"Организации ВПЛ будут требовать от новоизбранного Президента Украины обязать Кабинет министров Украины до конца 2019 года провести аудит потраченных международных и государственных средств на реализацию жилищных программ ВПЛ и восстановление Донбасса за 2014-2019 гг. с привлечением независимых экспертов и общественного сектора, как совещательного органа, и обнародовать результаты аудита", - сказано в документе.
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Необходимость аудита представители НГО объясняют некачественным обеспечением переселенцев необходимыми условиями, а также отсутствием прозрачной отчетности о том, как расходуются средства, которые предоставляет международное сообщество.
"Во время работы мы обнаружили множество системных нарушений. Например, до сих пор, несмотря на внесенные изменения в ст. 5 Закона Украины "О судебном сборе", суды при вынесении решений, связанных с оккупацией Донбасса и Крыма, требуют уплату судебного сбора с ВПЛ. Также жилищные вопросы решаются хаотично, без учета пожеланий самих переселенцев. Зафиксировано множество случаев хищения средств, выделенных международными организациями, и другие нарушения, - сообщила председатель общественного союза "Сильнее вместе" Лилия Веревкина.
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Всего под документом подписалась 51 организация, занимающаяся вопросами внутренне перемещенных лиц.
На этих баблах наверно уже Жебривский и Ко первые позиции в Форбс занял бы (если смог бы их отмыть)!
по 5 тысяч человек в каждой !!!
Щось вазеліни вже забули про "перший закон буде про імпічмент призЕдента!"
Та й з зниженням тарифів - повний ппц.. Вже й Беня НЕ ХОЧЕ відміняти Роттердам+ ))
барига чи вже "партнер"?))
но так, шоб как до него, а не так, как будет после него.
До Роттердама государство дотировало 3400 на тонну угля
При Роттердаме 2200
а дело идёт к тому, что Беня будет ликтричество покупать по полной стоимости )))
Та й по суті - теж саме
мож не ссыкун ?
куда смотрит наш Великий ЗЕ Шестой...?
разогнать всех...!\на атомы...)\
как обычно уже 6 год происходит ?
когда не сходятся счета -отвечает бухгалтер, а не директор))
когда в кассе недостача денег, то крайний кассир, просчитался))
когда включаешь логику, то выключается воображение))
🤗
И везде, где только можно, воровали.
Эти проукраинские люди,переселеецы, остались без всего: без жилья, без работы, без средств к существованию.
Другие страны им выделяли деньги, но мародеры и это воровали.
И все никак не могут смириться, что проиграли выборы, и воровать будет сложнее.
Забросали петЯциями АП, не дают человеку работать.