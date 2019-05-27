 Труханов заявил, что был бы не против "консультаций" с Коломойским

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Коломойский - серьезный политик, бизнесмен с серьезными активами. Если он консультирует сегодня партию "Возрождение", которая ассоциируется с ним, то это его право ... А я готов вести переговоры со всеми без исключения, чтобы Одесса продвигалась вперед: со всеми, кто является конструктивным и кто сможет помочь", - сказал Труханов.
Вместе с тем, он не уточнил, какие еще политические структуры, кроме партий "Доверяй делам" и "Видродження", будут участвовать в формировании политсилы, которую он создает вместе с мэром Харькова Геннадием Кернесом. Кто именно войдет в ее состав, Труханов пообещал сказать после объединительного съезда, который запланирован на первую декаду июня.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 мая мэр Харькова Кернес анонсировал создание вместе с мэром Одессы Трухановым новой политической партии.
Сопредседатель депутатской группы "Видродження" в ВР Виталий Хомутынник в этот же день сообщил, что в новую политсилу объединяются партии "Доверяй делам" Труханова и "Видродження". Также в нее войдет часть представителей партии "Наш край" и народных депутатов группы "Воля народа".
Также на Цензор.НЕТ: Мы с Зеленским отметили окончание финансового года и звонили Вакарчуку: "Ты поддерживаешь или нет?", смеялись", - Коломойский
посмотрю что там Вакарчук соорудит.
Через 100 днів «стадо» буде волати: «Хватіт нам артістов, вон уже одного ізбралі...»
жити по-новому 2.0
а то еще зебобики начнут меня лайкать
Но 73%продолжают свято верить, что президентом избрали зеленского
Олигарх Игорь Коломойский подтвердил, что скандальный путинский миллиардер Павел Фукс и народный депутат Украины от "Відродження" Виталий Хомутынник занимаются партией "Доверяй делам".
В ее составе на выборы в Верховную Раду намерены идти мэры Харькова и Одессы Геннадий Адольфович Кернес, который ранее поддерживал пятого президента Украины Петра Порошенко, и Геннадий Труханов. О политическом проекте Коломойский рассказал в интервью "Украинской правде".
Он признался, что и сам встречался с Хомутынником и Фуксом для обсуждения вопроса так называемой партии мэров.
Не вгадали )) - Коломойська ))
Коломойський хоче повернути або урвати собі щось від націоналізованого ПриватБанку. Це неодмінно призведе до проблем з МВФ, від якого ми залежимо, особливо в період пікових виплат за позиками урядів Тимошенко й Азарова (і це розуміють навіть у Зеленського). Але МВФ Коломойському дуже заважає.
Якщо буде оголошено дефолт, то Коломойський зможе скористатися такою ситуацією у своїх інтересах, скуповуючи держмайно і землю.
В умовах пост-дефолту вся країна стає дешевшою: легко і дешево буде купувати державне майно, а головне - землю... Шкода, що у Верховній Раді не набралися сміливості скасувати мораторій на продаж землі вчасно, коли ціни були на піку.
Тепер все залежить від уряду і Нацбанку - чи готові вони стати співучасниками чергового пограбування України?Цей уряд, очевидно, ні. Тому і поспішають із парламентськими виборами.
Из фильма "Венецианский купец", по Шекспиру. 2004года.
Он там плохо кончил. Совсем плохо...