 Труханов заявил, что был бы не против "консультаций" с Коломойским

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Коломойский - серьезный политик, бизнесмен с серьезными активами. Если он консультирует сегодня партию "Возрождение", которая ассоциируется с ним, то это его право ... А я готов вести переговоры со всеми без исключения, чтобы Одесса продвигалась вперед: со всеми, кто является конструктивным и кто сможет помочь", - сказал Труханов.

Вместе с тем, он не уточнил, какие еще политические структуры, кроме партий "Доверяй делам" и "Видродження", будут участвовать в формировании политсилы, которую он создает вместе с мэром Харькова Геннадием Кернесом. Кто именно войдет в ее состав, Труханов пообещал сказать после объединительного съезда, который запланирован на первую декаду июня.

Читайте на Цензор.НЕТ: Фейсбук заблокировал пост главреда Цензор.НЕТ Бутусова о том, что Одессой управляет мафия

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 мая мэр Харькова Кернес анонсировал создание вместе с мэром Одессы Трухановым новой политической партии.

Сопредседатель депутатской группы "Видродження" в ВР Виталий Хомутынник в этот же день сообщил, что в новую политсилу объединяются партии "Доверяй делам" Труханова и "Видродження". Также в нее войдет часть представителей партии "Наш край" и народных депутатов группы "Воля народа".

Также на Цензор.НЕТ: Мы с Зеленским отметили окончание финансового года и звонили Вакарчуку: "Ты поддерживаешь или нет?", смеялись", - Коломойский