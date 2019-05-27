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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:выборы (22429) Луценко (7498) отставка (2385)

 Луценко хочет уйти в отставку после парламентских выборов и формирования нового Кабмина

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что собирается покинуть пост после выборов в парламент и формирования нового правительства.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Луценко отметил, что нужно уважать выбор украинского народа, который избрал нового президента, но это не значит, что все должны уйти в отставку.

"Конституция и законы Украины оговаривают, кто должен уйти в отставку, а кто должен чуть позже принять соответствующее решение. Для себя такое решение я принял. Считаю, что моя задача вместе с коллегами из правоохранительных органов - провести еще не только честные президентские, но и честные парламентские выборы", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Эксперт Зеленского - Генпрокурору: "Из-за вашей бездеятельности Портнов пошел свободно гулять!" - "А у вас есть доказательства про совершенное им преступление?"

После этого, добавил генпрокурор, он пойдет в политику, но не в списки партий, а "к людям, с которыми буду работать над своим видением развития событий".

"Мое видение, чтобы в стране ценили людей за дела, а не за слова. За конкретные поступки и умение брать на себя ответственность, поэтому я беру на себя ответственность довести дело трехлетнего пребывания в должности до логического конца. Выборы в парламент состоятся в 20-х числах июля, соответственно, когда новоизбранный парламент изберет правительство, после этого можно будет говорить о новом генеральном прокуроре", - резюмировал Луценко.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский встречался с Луценко по вопросам "передачи дел", - пресс-служба новоизбранного президента

Источник: https://censor.net.ua/n3129177
 
   
 Топ комментарии
 
Вот же тварь, не выгонишь.
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Хочет своей бабе ещё сумку купить.
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Цілком логічний висновок Луценка. Все повинно бути по закону.
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а что уже год прошел?
надо-же.....так быстро..
человек глыба,сказал на год ,значит на год!
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Невже это пан администратор поудалял щирокоренные комментарии жертвы погроз клятых зебилов? Не верю, бо бат уай? Чудны дела в даццком королевстве!
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Раньше он говорил, что уйдет в отставку после президентских выборов...А логика у него в этой должности одна, покрывать своего кума до последней минуты!
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Має право робити це по закону. Ви же погрожуєте репресіями за переконання і вже показали це у Рівному. Оберете новий уряд і поставите нового прокурора.
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А по какому закону не садят 3 года коррупционеров из "бриллиантовых прокуроров"? Луценко хоче піти у відставку після парламентських виборів і формування нового Кабміну - Цензор.НЕТ 988 Закон на своих что, не распространяется?
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Ну вот......... как назначат другого прокурора, так и посадят. Когда уже проснетесь и до вас дойдёт, что дело бриллиантовых прокуроров с 2017 года в суде?
При чем тут Генпрокурор? Или суды в его юрисдикции?
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Не просто суды, а суды злочынного режиму, которые просто не успел потужно отреформировать своей потужной судебной реформой потужный реформатор Порошенко, патаму ша зебилы не дали пролезть ему на второй термин. Падлюки такие!
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До Нового года всё исправит великий Зе-беня и они все сядут. Смешные вы, зе-бенята.
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Каждый день приносит этой гниде миллионы,поэтому ничего удивительного ! Луценко хочет уйти в отставку после парламентских выборов и формирования нового Кабмина - Цензор.НЕТ 7249
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Какой ту тебя интересный калькулятор.Или сам считал ?
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Луценко всем не нравился. Пусть звидует на все стороны.
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в цього безязикого недоумка навіть інстинкт самозбереження не спрацьовує
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Врет как дышит, его задача оставаться как можно дольше в кресле и прикрывать всю шоблу.
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да, для гамнюків з "Г+Г" істина полягає лише в гавні та брехні.
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Нужен референдум в Украине.Кто за то чтобы этого Иуду и комсомольца отправить назад.Голосуем.Предатель высшей категории.Успел всем прислужить.
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Не будет даже консультационного)) рехверендум снят с повестки дня партии без зе)) заплевали наблюдатели санта-барбары по британски))
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Луценко хочет уйти в отставку после парламентских выборов и формирования нового Кабмина

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Странно, а зачем он тюрьму отставкой называет. Луценко хочет уйти в отставку после парламентских выборов и формирования нового Кабмина - Цензор.НЕТ 7979
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там не только юрика нужно!
а свободовский халуй-не помню его!
а мент типа прокурор!
шокин!
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Какое же оно мерзкое, паскудное создание!
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Якщо вже бути покидьком, то бути ним до кінця ! Буде захищати Мародера, рятувати рейтинг бєпєпє до самих виборів.
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Рейтинг БПП и без луценко не плохой. Зачем им этот балласт ?
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Юра уходи, дай новому прокурору начать садить воров и казнокрадов!
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Мое видение, чтобы в стране ценили людей за дела, а не за слова. За конкретные поступки и умение брать на себя ответственность, поэтому я беру на себя ответственность довести дело .......
И какие же такие дела Лученко довёл до конца, да просто назовите его достижения в ГПУ ? Что хозяин , что лакей - лицедеи и циничные лжецы.
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Лученко точно ничего не довел до конца))
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А той що так вимагав булаву, не хоче когось запропонувати?
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і навіть подати підметну на зняття з посади - не вистачає духу.
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Суфлеры из свиты не успевают текст подсказывать а у самого зели мозгов нету . Вот беда то .
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тубусовшина постіснялася навести заключні слова Ю.Луценка на цій передачі стосовно кляузи (а, точніше - поклепу) шуфрича... Втім, хто їй дивується?
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Луценко хочет.............

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Да он будет вынужден, независимости от своей хотелки.
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Отменить закон, по которому он туда попал. И уволить по несоответствию должности
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко хочет уйти в отставку после парламентских выборов и формирования нового Кабмина
 
 
 
 
 
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