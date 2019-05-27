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 Мэра Сум Лысенко не стали наказывать за коррупцию: пока его судили, истек срок давности

Городской глава Сум Александр Лысенко сумел избежать наказания за то, что выписывал себе премии в размере от 65% до 270% от оклада, доплаты и надбавки. Суд признал его виновным, но пока длился процесс - истек срок административного взыскания.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Заречного райсуда г. Сумы.

"Согласно протоколам, гражданин Л., занимая должность Сумского городского головы, в течение 2017 года, подписывал соответствующие распоряжения, которым предусматривалась выплата ему премий как Сумском городском голове в размерах от 65% до 270% размера должностного оклада, надбавок и доплат в пределах фонда премирования и экономии фонда оплаты труда", - сказано в сообщении пресс-службы.

Городской глава на суде признал, что действительно выписывал себе премии, но заявил, что виновным себя не считает.

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Он не подписал протоколы об административном правонарушении, а потом 3 месяца не являлся на судебные заседания, сказываясь больным. В суде утверждают, что направляли запросы в больницы.

"После явки Лысенко А.Н. в судебное заседание, сроки рассмотрения дела восстанавливались. Однако в день рассмотрения дела закончились сроки, предусмотренные ч. 3 ст. 38 КУоАП (3 месяца со дня обнаружения), поэтому производство по делу подлежит прекращению", - сообщили в суде.

Напомним, о том, что мэр Сум Лысенко в течение более чем полугода выписывал себе премии в размере от 65% до 270% от суммы оклада, стало известно в феврале. Тогда НАПК направило в суд 14 админпротоколов, касающихся нарушения.

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16 января 2018 года сотрудники Управления защиты экономики Нацполиции вручили сумскому городскому голове Александру Лысенко два протокола о коррупции.

Источник: https://censor.net.ua/n3129176
 
 
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Старша медсестра в ПМСД на Сумщині отримує 680 000 на рік і нікого це не хвилює.
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Шо творит этот Зеленский, шо творит... Петро так усердно и надёжно строил, а этот припёрся и сразу всё вдребезги. Мэра Сум Лысенко не стали наказывать за коррупцию: пока его судили, истек срок давности - Цензор.НЕТ 569
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Теперь должны быть слезы петины,ну почему меня не выбрали.Его реформа в действии.
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прикольное какое законодательство - воруешь деньги, а тебе всего лишь «административное правонарушение»
Да и то не смогли зацепить

Жити по-новому 👍🏻
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ну а хотя бы лишить его должности за это- не надо? Мэра Сум Лысенко не стали наказывать за коррупцию: пока его судили, истек срок давности - Цензор.НЕТ 2516
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вот если бы он консерву украл в АТБ или Сильпо, то уже бы посадили, а так что, ну что, украл из налогов, с кем не бывает у нас, мы платим, народные избранники воруют, народная традиция
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМэра Сум Лысенко не стали наказывать за коррупцию: пока его судили, истек срок давности
 
 
 
 
 
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