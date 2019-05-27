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Все про:Верховный Суд (719) кассация (51) приговор (761) убийство (5212) Балабуха (4)

 "Неправильная оценка преступления", - адвокаты подали кассацию на приговор военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве

Кассацию на приговор танкисту 72-й бригады Дмитрию Балабухе подали сегодня в Верховный Суд адвокаты Мария Островская и Наталья Фещик.

Как сообщается на facebook-странице "Спілка ветеранів війни з Росією", главный момент, по мнению защиты, - неправильная оценка преступления судами первой и апелляционной инстанций и переквалификация ст. 115 УК "Умышленное убийство" на ст. 116 "Убийство в состоянии сильного душевного волнения", ряд процессуальных нарушений, влекущих недопустимости доказательств и возвращении дела на новое рассмотрение, информирует Цензор.НЕТ.

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"Максимальная санкция для офицера уже составит 5 лет лишения свободы. Но есть много признаков, которые могут еще смягчить наказание и в этом случае. В частности, сейчас Дмитрий официально устанавливает инвалидность, которую получил вследствие ранения во время танкового боя у Авдеевки", - отмечается в сообщении.

Рассмотрение кассации состоится через несколько месяцев.

Неправильная оценка преступления, - адвокаты подали кассацию на приговор военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 01

Напомним, 20 августа военнослужащего Дмитрия Балабуху, обвиняемого в убийстве в очереди на маршрутку в Киеве возле метро, суд приговорил к 9 годам тюрьмы.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал детальный анализ обстоятельств данного дела: Убивство на зупинці у Києві: подробиці справи військового Балабухи.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129175
 
 
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Если бы он убил сепара, то другое дело, а так он убил соотечественника, поэтому нехай отбывает.
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сепар это и есть соотечественник,т.е пособник оккупанта - предатель. Так что методичку еще раз почитай "Нехай"
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за дохлого сєпара пацану респект! через таких тварюк прокацапсіновських і зебілоїдів і маємо війну..
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Давай ще напиши щось про зебілоїдів 14-го)))
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так и сказали бы сразу, шо никого не вбывал, а просто погулять вышел
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