 Буду верен только Родине, - Муженко передал дела Хомчаку. ДОКУМЕНТ

Об этом Муженко сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что честно исполнял свои служебные обязанности.
"Весной и летом 2014 я был там, где были большинство украинских патриотов - на востоке нашей Родины. Российская гибридная оккупация требовала от нас неотложных и решительных действий, так как органы государственной власти Донецкой и Луганской областей, правоохранительные органы были полностью парализованы", - написал Муженко.
Экс-начальник Генштаба отметил, что Вооруженные силы во время отражения агрессии РФ только укрепили боевое побратимство.
"В Вооруженных Силах за это время сформировался кастовый дух или латыни "ESPRIT DE CORPS". Он основан на чувстве верности Украине, принадлежности к сильной армии, на святом обязанности защищать нацию, стремлении служить украинскому народу", - написал он.
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Муженко пожелал новому Главнокомандующему ВСУ еще больше укрепить приобретенный боевой дух и улучшить боевые возможности армии.
"Служу и буду верным только Родине, ее народу и своим боевым побратимам. Слава Украине! Честь имею!" - подытожил он.
21 мая президент Владимир Зеленский уволил Муженко с поста начальника Генерального штаба - главнокомандующего ВСУ и назначил вместо него Руслана Хомчака.
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не определился ещё мародёр.
но бабло мародёрит в Украине
именно мародёра я и имел ввиду
и сам себя лайкнул- ай молодца, прямо как кацапы на Цензоре в 13-14 годах, поголовно себя лайкали
после встречи с Зямой страховки покупают практически все, хотя у других агитаторов, даже у самых лучших, подписывался, дай Бог, каждый третий. И начальник решил посмотреть, как же работает Зяма.
Новоприбывших солдат загнали в комнату, Зяма вышел на сцену, улыбнулся и сказал:
- Ребята, я знаю, что вы не хотите долго слушать всякую муть, поэтому объясню вам про страховки за одну минуту. Смысл страховки простой: если у вас её нет, вас послали в бой, и вы погибли - правительство пришлёт вашей семье письмо с соболезнованиями. Если у вас она есть, вас послали в бой, и вы погибли - правительство пришлёт вашей семье 20
тысяч долларов.
Тут Зяма сделал паузу, обвёл зал глазами и спросил:
- Как вы думаете, ребята, кого при таком раскладе правительство пошлёт в бой первыми?
P.S. Даже, если они у них совпадают.
а не какими-то призрачными демократическими ценностями.
там государство реально попадает на бабки за каждую жизнь солдата.
А теперь пшелнах.
https://www.youtube.com/watch?v=Ovg7LVtxoNU
любители прислуживать великорошении за право хлеьнуть с корыта
Сам себя в патриоты записал, больше никто слова доброго о тебе не сказал.
https://lb.ua/society/2017/09/28/377784_turchinov_muzhenko_dolzhen_ponesti.html
https://youtu.be/ckpJNrmDnhc
https://youtu.be/oTnhWFQZNX8
НА СВАЛКУ ИСТОРИИ, МРАЗЬ!!! А еще лучше- НА НАРЫ!!!
А он уверен, что это по латыни, и что перевод правильный?
"Як це - тобі дєньгі плотют, а ти відмовляєшся від посади".