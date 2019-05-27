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Все про:Генштаб ВС (971) Муженко (314) Хомчак (25)

 Буду верен только Родине, - Муженко передал дела Хомчаку. ДОКУМЕНТ

Экс-начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко подал рапорт министру обороны Степану Полтораку о передаче дел и должности своему преемнику Руслану Хомчаку.

Об этом Муженко сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что честно исполнял свои служебные обязанности.

"Весной и летом 2014 я был там, где были большинство украинских патриотов - на востоке нашей Родины. Российская гибридная оккупация требовала от нас неотложных и решительных действий, так как органы государственной власти Донецкой и Луганской областей, правоохранительные органы были полностью парализованы", - написал Муженко.

Экс-начальник Генштаба отметил, что Вооруженные силы во время отражения агрессии РФ только укрепили боевое побратимство.

"В Вооруженных Силах за это время сформировался кастовый дух или латыни "ESPRIT DE CORPS". Он основан на чувстве верности Украине, принадлежности к сильной армии, на святом обязанности защищать нацию, стремлении служить украинскому народу", - написал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Все, что я мог сделать, я сделал. Моя проблема в том, что в Иловайске я остался живым, - Хомчак. ВИДЕО

Муженко пожелал новому Главнокомандующему ВСУ еще больше укрепить приобретенный боевой дух и улучшить боевые возможности армии.

"Служу и буду верным только Родине, ее народу и своим боевым побратимам. Слава Украине! Честь имею!" - подытожил он.

Буду верен только Родине, - Муженко передал дела Хомчаку 01

21 мая президент Владимир Зеленский уволил Муженко с поста начальника Генерального штаба - главнокомандующего ВСУ и назначил вместо него Руслана Хомчака.

Также на Цензор.НЕТ: Сегодня очереди в армию нет, а она должна быть, - Хомчак

Источник: https://censor.net.ua/n3129173
 
 
 Топ комментарии
 
Сказал Беня и объявил дефолт.... А ещё" я вам ничего не должен" ЗЕ
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а как же хунта, захватившая власть? что происходит? все дела передаются мирно, по мере желания победившей на выборах стороны их принимать! где же каратели, сопротивление?
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Верен только Свинорылому Пете.
А теперь пшелнах.
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Куда он денется, на рояле х..м играл, в лыжи тоже обуем...
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Сказал Беня и объявил дефолт.... А ещё" я вам ничего не должен" ЗЕ
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то Швейцария, то Израиль ...

не определился ещё мародёр.

но бабло мародёрит в Украине
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ну так чуть выше тело ж написало:- "У мародёров нет родины !"

именно мародёра я и имел ввиду
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Буду верен только Родине, - Муженко передал дела Хомчаку - Цензор.НЕТ 4094

и сам себя лайкнул- ай молодца, прямо как кацапы на Цензоре в 13-14 годах, поголовно себя лайкали
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Торговца Зяму призвали в армию и назначили в учебный центр агитатором - убеждать солдат покупать страховки для военнослужащих. Вскоре начальство заметило, что
после встречи с Зямой страховки покупают практически все, хотя у других агитаторов, даже у самых лучших, подписывался, дай Бог, каждый третий. И начальник решил посмотреть, как же работает Зяма.
Новоприбывших солдат загнали в комнату, Зяма вышел на сцену, улыбнулся и сказал:
- Ребята, я знаю, что вы не хотите долго слушать всякую муть, поэтому объясню вам про страховки за одну минуту. Смысл страховки простой: если у вас её нет, вас послали в бой, и вы погибли - правительство пришлёт вашей семье письмо с соболезнованиями. Если у вас она есть, вас послали в бой, и вы погибли - правительство пришлёт вашей семье 20
тысяч долларов.
Тут Зяма сделал паузу, обвёл зал глазами и спросил:
- Как вы думаете, ребята, кого при таком раскладе правительство пошлёт в бой первыми?
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Мурон - красава (независимо от политических предпочтений), а Виктор Барт - ******* (независимо от политических предпочтений).
P.S. Даже, если они у них совпадают.
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именно так объясняется понятие "ценность человеческой жизни" в американской армии,

а не какими-то призрачными демократическими ценностями.

там государство реально попадает на бабки за каждую жизнь солдата.
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а как же хунта, захватившая власть? что происходит? все дела передаются мирно, по мере желания победившей на выборах стороны их принимать! где же каратели, сопротивление?
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Ви задаєте дуже , дуже, дуже складні питання. Для 73,22 %....
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Вы даёте очень простой ответ, как для ********* (для 24,45%). На самом деле, передача власти проходит очень сложно, в следствие указов прошлого Президента, по назначениям своих "посипак".
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Прочитайте весь перечень указов Порошенко за неделю до инаугурации Зеленского.
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ну если ты перечитал и не можешь ответить, значит я тебе доверяю - нихрена там нет
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Верен только Свинорылому Пете.
А теперь пшелнах.
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Ты решило под каждым постом кучку оставить, свинобот?
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чого ти розійшовся... все буде добре)
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Честно делал котлы для ребят,сжёг 5-ть складов с боеприпасами и ничего ему за это ?
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Юрий Бровкин, у тебя во рту этот "рояль".
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Ти досі вважаєш що то баєчка ворогів обранця дебілів?

https://www.youtube.com/watch?v=Ovg7LVtxoNU
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считаем что то байки пебилов Буду верен только Родине, - Муженко передал дела Хомчаку - Цензор.НЕТ 989 Буду верен только Родине, - Муженко передал дела Хомчаку - Цензор.НЕТ 989
любители прислуживать великорошении за право хлеьнуть с корыта
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Шчитай що хочеш, убоге. Поясни лише одне: коли заходить Ярик Сус під французьким прапорцем, то пише здебільшого адекватні пости. А з українського айпі - ДЕБІЛЬНІ.
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Я знаю этот номер. Он прикольный (ИМХО). А ты - баран. И это не потому, что тебе не нравится этот номер.
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На рояле он сыграет, а народ подпоет, под тюремным окошком камеры барыги и Ко. Буду вірним тільки Батьківщині, - Муженко передав справи Хомчаку - Цензор.НЕТ 7555
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Мабуть кацапським тролям пообіцяли велику премію за якийсь результат? Цікаво, яку? Паспорт Туркменістана? Чи північної кореї?
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Весной и летом 2014 я был там, где были большинство украинских патриотов - на востоке нашей Родины Источник: https://censor.net.ua/n3129173

Сам себя в патриоты записал, больше никто слова доброго о тебе не сказал.
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Що за дурнувата мода, від однієї себе, розписуватись за всіх.
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вот нащот зрадовни ты очень правильно заметила-именно никто Буду верен только Родине, - Муженко передал дела Хомчаку - Цензор.НЕТ 7815
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Муженко за уничтожение складов когда ответишь.
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Когда ти Ринат Амедов, надаш відповідні документи, щодо його участі у цьому .
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Турчинов: Муженко должен понести ответственность за взрывы на складах боеприпасов возле Калиновки

https://lb.ua/society/2017/09/28/377784_turchinov_muzhenko_dolzhen_ponesti.html
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то сепар з лугандону... в нього одна тема
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От нащо перекладати на русскій язик?
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стратег, уникум, честь и совесть украинского войска, третий после александра македонского и наполеона
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вполне себе командир на своем месте...посмотрим теперь,на каком месте хомчак...ему сначала от иловайска отмыться надо
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Гыга отмой пороха от Иловайска.Ребят расстреливали ,а петрушка на трибуне стоял .
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...прямо по коридору и налево - палата № 6
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да вы прям географ Буду верен только Родине, - Муженко передал дела Хомчаку - Цензор.НЕТ 5078
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нумизмат или ботаник Буду верен только Родине, - Муженко передал дела Хомчаку - Цензор.НЕТ 4883
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Ну, если эти люди барыгу не вынесли, а 5 лет терпели..... И да, среди этих людей половина (минимум, с учетом давления, угроз и фальсификаций) голосовала за Зеленского. Так что думаю, что скорее эти люди барыгу на нары занесут. Буду верен только Родине, - Муженко передал дела Хомчаку - Цензор.НЕТ 9307
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чувак- за тобой столько стремных и непонятных "дел", лучше валил бы по тихому- не привлекая к себе лишнего внимания
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витя-катафалк! не надо громких фраз - в лагере такое не любят!
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Буду верен только Родине......буду вечно молодым.... у яке роспрядження полторак сам не знає в чиє б розпорядження попасти..... вори зашевелилися, шкуру свою спасають свині порохляві, мародери.
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Ні россійських військ,ні котлів на донбасі немає-муженко
https://youtu.be/ckpJNrmDnhc
https://youtu.be/oTnhWFQZNX8
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Ага, как ты "предан Родине" мы уже прочувствовали на протяжении 5-ти лет. Илловайск, Дебальцево, мегакоррупция, уничтоженные склады.... И последний жест "любви" Родине- это твой "опрос" среди ВСУ на тему "переговоров с ЛДНР"..... Ради того, чтобы устроить подставу Зеленскому, ты готов внести смуту в вооруженные силы, снизить их обороноспособность...

НА СВАЛКУ ИСТОРИИ, МРАЗЬ!!! А еще лучше- НА НАРЫ!!!
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Муженко: "В Вооруженных Силах за это время сформировался кастовый дух или латыни "ESPRIT DE CORPS".

А он уверен, что это по латыни, и что перевод правильный?
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Порохня и тут насрала.Вместо того,чтобы спросить с муженко за поражения нашей армии, за парад когда наших Героев расстреливали в коридоре от муженко,они обсирают Зелю.Порохня вам к пригоженку
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Більшість лохокторату зе - це опущені наймані працівники нижчої соціальної групи. Для них є незрозумілими не лише поняття офіцерської честі, але й честі та людської гідності взагалі.
"Як це - тобі дєньгі плотют, а ти відмовляєшся від посади".
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Придёт нормальная власть и муженко ответит за все иловайски, за контрабанду...
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Только почему-то его называют *мужеложенко*!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБуду верен только Родине, - Муженко передал дела Хомчаку. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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