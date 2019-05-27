EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  185  7
Все про:Гройсман (4735) Бурбак (358) Народный фронт (1287)

 "Народный фронт" в среду пригласит на фракцию Гройсмана, - Бурбак

В среду, 29 мая, отдельно соберется фракция "Народного фронта" по вопросу отставки премьер-министра Владимира Гройсмана.

Об этом заявил председатель фракции "Народной фронт" Максим Бурбак корреспонденту Цензор.НЕТ по завершению заседания фракции в понедельник.

"Мы ждем позицию Конституционного суда. Потому что теперь, после того, как президент первым же своим указом нарушил действующую Конституцию, гарантом которой он является, Конституционный суд должен сделать все для того, чтобы защитить Основной Закон Украины", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призываем судей Конституционного Суда не допустить давления на себя,- НФ

Он напомнил, что депутаты от "Народного фронта" в прошлую пятницу внесли представление в Конституционный суд о признании указа президента Зеленского о проведении внеочередных выборов и роспуска парламента неконституционным.

"Обратились сегодня во время согласительного совета в Конституционный суд, чтобы судьи в сжатые сроки рассмотрели представление", - уточнил Бурбак.

На вопрос о позиции фракции по голосованию за отставку Владимира Гройсмана Максим Бурбак ответил, что в среду отдельно соберется фракция по этому вопросу. На нее пригласят премьер-министра.

Напомним, 24 мая в Верховной Раде зарегистрировано заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке

Также читайте: Новый президент, новая коалиция, новая повестка дня. В результате получили нового президента со старыми подходами, - Бурбак

Источник: https://censor.net.ua/n3129171
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ЗМІ: Народний фронт може не піти на парламентські вибориСьогодні, 10:23 3141Вы также можете прочесть этот материал на русском языке"Народный фронт" в среду пригласит на фракцию Гройсмана, - Бурбак - Цензор.НЕТ 1563Об'єднання Яценюка з Гройсманом не було підтримане фракцією та всіма лідерами НФНародний фронтКерівництво партії Народний фронт розглядає можливість взагалі не йти на парламентські вибори, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в політсилі.За даними видання, до останнього часу велися переговори про спільний похід на парламентські вибори між Народним фронтом і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, який планує вести в парламент партію Українська стратегія. "Народный фронт" в среду пригласит на фракцию Гройсмана, - Бурбак - Цензор.НЕТ 2045
 показать весь комментарий
 
 
Все враги украинского народа должны скублица в одной партии, потому и пригласили.
 показать весь комментарий
 
 
В надгробного фронте никак не могут понять, что они с порося уже все просрали. Всё их реформы кому то стоили здоровья, кому то жизни. На грани существования и сама Украина. А они все за кресла бьются...
 показать весь комментарий
 
 
Народный фронт это живой труп.Рейтинг "НФ" - 1% "Народный фронт" в среду пригласит на фракцию Гройсмана, - Бурбак - Цензор.НЕТ 6211. Кому теперь нужны эти "фронтовики"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Народный фронт" в среду пригласит на фракцию Гройсмана, - Бурбак
 
 
 
 
 
 вверх