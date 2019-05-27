EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  2695  84
Все про:ВР (22946) Луценко (7496) майдан (3898) судопроизводство (91) евромайдан (6769) преступления против Майдана (13)

 Луценко призывает депутатов вернуть заочное судопроизводство и обещает назвать имена тех, кто приказал стрелять на Майдане. ВИДЕО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал депутатов поддержать законопроект о возобновлении процедуры заочного судопроизводства. Он утверждает, что это даст возможность назвать имена людей, отдавших приказ о расстреле протестующих на Майдане.

Об этом глава ГПУ заявил в обращении, опубликованном на его странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"169 лиц сейчас находятся с обвинительными актами в судах (по делам Майдана, - Ред.). Еще 445 лиц, среди которых 34 высокопоставленных чиновника и 162 сотрудника правоохранительных органов, имеют подозрения и ожидают судебных решений под домашним арестом или в СИЗО", - сказал генпрокурор.

Луценко отметил, что благодаря введенной парламентом процедуре заочного судопроизводства, Оболонский райсуд Киева осудил к 13 годам заключения беглого президента Виктора Януковича.

"Но общество справедливо спрашивает, кто же отдал преступный приказ по расстрелам и насилию на Майдане. Мы готовы дать на это ответ", - сказал Луценко.

Читайте на Цензор.НЕТ: ГПУ допрашивала Портнова как свидетеля по делам Майдана, - Горбатюк

Обращаясь к народным депутатам, он напомнил, что "к сожалению, введенный механизм заочного судопроизводства завершил свое действие с созданием Государственного бюро расследований".

"На вашем рассмотрении находится законопроект народного депутата Алексеева - 9353, - который дает возможность восстановить заочное судопроизводство исключительно по преступлений прошлых лет против государства или убийств мирных людей. Я очень прошу вас поддержать этот законопроект, и мы вместе с вами завершим то, что обещали людям - восстановим справедливость, назовем в суде тех преступников, которые дали приказы расстреливать мирных людей. Я вас очень прошу: давайте завершим совместно свою работу с восклицательным знаком по восстановлению закона и справедливости", - отметил Луценко.

Также на Цензор.НЕТ: 52% украинцев поддерживали Майдан. 6% - поддерживали власть Януковича, - социсследование. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3129167
 
 
 Топ комментарии
 
Юга поняв, шо кум то одне, а нова ходка - то зовсім інше)) Рішив Петю здать))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Югик, когда ты танцевал с собакой, тебе ничего не мешало?
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас расскажет,что путин приказал стрелять и надо его срочно судить заочно а если не судить то тогда точно нападёт ...
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас идёт соцсоревнование ,под названием ,Сдай Первым ,в нём участвуют ,Луценко,Порошенко,Яценюк,Парубий,Кличко а вожможно и кое-кто ещё ... Луценко призывает депутатов вернуть заочное судопроизводство и обещает назвать имена тех, кто приказал стрелять на Майдане - Цензор.НЕТ 7733
 показать весь комментарий
 
 
...пашинский.Пэтю можно вычеркнуть.Он себя не сдаст
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Правильна ініціатива Генпрокурора - але нардепи її не підтримають. Як не підтримували і до обрання коміка ЗЕ-дентом. А зебілу - тим більше це не потрібно.
 показать весь комментарий
 
Шось не помню такую книгу у Пьюзо. Югику явно поцаны подсунули порожняк под синьку
 показать весь комментарий
 
 
Юга поняв, шо кум то одне, а нова ходка - то зовсім інше)) Рішив Петю здать))
 показать весь комментарий
 
 
а потом нашлось 54%, которые за него проголосовали
 показать весь комментарий
 
 
Більше. Було 86%, але Петро Олексійович зі скромності тільки 54% намалював.
 показать весь комментарий
 
 
И чего хлопчик тогда до горла не дотянулся...
 показать весь комментарий
 
 
Жаль, что это падло тогда с трактора не стянули. Луценко призывает депутатов вернуть заочное судопроизводство и обещает назвать имена тех, кто приказал стрелять на Майдане - Цензор.НЕТ 7304
 показать весь комментарий
 
 
ОБЕРЕЖНО! Красти по-новому: новій Україні потрібна нова політика - злодій, мародер та олігарх Порошенко.
1. СДПУ (о)
2. Партія Регіонів
3. Наша Україна
4. БПП "Солідарність"
5. Європейська солідарність
Перейменування лайна не відміняє його суті... як смерділо, так і смердить! Луценко закликає депутатів повернути заочне судочинство і обіцяє назвати імена тих, хто дав наказ стріляти на Майдані - Цензор.НЕТ 8906
 показать весь комментарий
 
 
А люди падали и падали
Возле лживой падали ...
 показать весь комментарий
 
Потому и томос внёс раздор в Украинское Православие бо из рук потрошиного беса. Потому ми с мовой раздрай.
 показать весь комментарий
 
Обращаясь к народным депутатам, он напомнил, что "к сожалению, введенный механизм заочного судопроизводства завершил свое действие с созданием Государственного бюро расследований".
=====================================================================

КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ИМЕЕТ ГБР к ЗАОЧНОМУ СУДОПРОИЗВОДСТВУ ПО ЕВРОМАЙДАНУ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
раз назвався цим логіном - мусів би в законодавстві розбиратися. Заочне розслідування і судочинство відповідно до прийнятих законів в 2014-му році було дозволене до моменту створення ДБР.
 показать весь комментарий
 
А КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ИМЕЕТ ЛОГИН К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ?

ТАМ ВОПРОС НЕ О ДЕБИЛЬНЫХ ЗАКОНАХ КОТОРЫЕ НАПРИНИМАЛА КАЛОЛИЦИЯ ТВОЕГО БАРЫГИ

А О ТОМ, ШО ТАКОЙ ЗАКОН МОГЛИ ПРИНЯТЬ ТОЛЬКО ИЗ-ЗА НЕЖЕЛАНИЯ ПРОВОДИТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ РАССТРЕЛА ЕВРОМАЙДАНА

КРОМЕ ТОГО, ПОЧЕМУ ЛУЦЕНКО ДО СИХ ПОР МОЛЧАЛ, А ПЕРЕД ПАРЛАМЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ ЗАГОВОРИЛ ОБ ЭТОМ?
 показать весь комментарий
 
 
Ну,у кого-то ещё есть сомнения в том,что это падаль законченная ?
 показать весь комментарий
 
 
Это конечно хорошо (знать правду о заказчиках(!!!))......, НО этот горе-ген.прокурор добазикается, что у него не будет такой возможности........😬
 показать весь комментарий
 
 
Юра, учи стишок:

Лаврентий Палыч Берия
Не оправдал доверия.
Осталися от Берия
Лишь только пух да перия.

Пригодится. Это тебе не кружку хранить...
 показать весь комментарий
 
 
Вже 14 років луценко всіх сажає,але поки ,що вдалося посадити тільки себе на 2 роки

Луценко призывает депутатов вернуть заочное судопроизводство и обещает назвать имена тех, кто приказал стрелять на Майдане - Цензор.НЕТ 5838
 показать весь комментарий
 
 
Ну это не полный список, ещё печень посадил
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тю, большая тайна.
Сакашвили и коломойские, для тех, кто в танке
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
твою мать, скільки же тут придурків йощкнутих "Г+Г"...
 показать весь комментарий
 
 
а оно все вякает и вякает...
самая лучшая антиреклама алкоголя
 показать весь комментарий
 
 
Луценко отметил, что благодаря введенной парламентом процедуре заочного судопроизводства, Оболонский райсуд Киева осудил к 13 годам заключения беглого президента Виктора Януковича.(с)
Благодаря их "процедуре" Интерпол и снял того с розыска.
 показать весь комментарий
 
 
Теперь они заочно ***** хотят приговорить
Ну и типа все
Никто не при делах больше
А ***** пофиг как и Овощу
 показать весь комментарий
 
 
Есть безопасный секс, а у нас безопасный генпрокурор.
 показать весь комментарий
 
 
контрацептив він ... "безопасный" , а не прокурор !
 показать весь комментарий
 
 
Не прошло и пяти лет как он решил озвучить дибил мля
 показать весь комментарий
 
 
Да сделай уже хоть что нибудь .не бойся .всё за свои жопы трясутся .
 показать весь комментарий
 
 
То есть оно знает, кто преступник, но сказать не хочет, это разве не преступление, не халатная бездеятельность, учитывая , что это вообще то генпрокурор уже года два...а может ему заплатили?
 показать весь комментарий
 
 
Так коломойскій в Києві.Можна вже не тільки називати...
 показать весь комментарий
 
 
Он уже не первый раз намекает, что у него есть такая информация, что мир мама не горюй. Но конкретно пока ничего не вывалил. Чего ждет? Луценко призывает депутатов вернуть заочное судопроизводство и обещает назвать имена тех, кто приказал стрелять на Майдане - Цензор.НЕТ 7089
 показать весь комментарий
 
 
Это у него типа туз в рукаве. И подогнал же Украине педро такое тупое и бесхребетное недоразумение
 показать весь комментарий
 
 
доки при владі ЦЯ ВСЯ політична система - правду ніхто ніколи не дізнається ... більше того - а кому вона , та правда , потрібна ?
За останні 5 років так і не було багатотисячних акцій під АП чи ГПУ з вимогою завершити , нарешті , слідство і оприлюднити імена винних ... навіть родичів загиблої НС і то вже практично не чути ...
 показать весь комментарий
 
 
Вообще курса ещё та ,к тому же продажная
 показать весь комментарий
 
 
Луцику нужно шкуру свою спасать,бо сам может оказаться на нарах вторично,но уже без привилегий
 показать весь комментарий
 
 
Ну так, печень подлечит! И от бабы третьего тысячелетии отдохнет, все профит!
 показать весь комментарий
 
 
"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.
 показать весь комментарий
 
Юрка молодец! Все борется с преступностью, скоро всю победит !
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
заочное - це значит заложенное за воротник Луценко призывает депутатов вернуть заочное судопроизводство и обещает назвать имена тех, кто приказал стрелять на Майдане - Цензор.НЕТ 5943
 показать весь комментарий
 
 
Это комсомольское чучело продаст и нас и вас.Сколько уже раз доказано.Был в Украине без суммы,потом целовался и обнимался с ним.Не зря петин человек.
 показать весь комментарий
 
 
Очередний геніальний прихвостень системи.Пенка в зад.
 показать весь комментарий
 
 
И ради этого продажного алкаша Петя ломал Конституцию Украины? Уж лучше бы Юльку в генеральные прокуроры пригласил. Она бы всех своих врагов, как врагов Украины, за год пересажала бы Луценко закликає депутатів повернути заочне судочинство і обіцяє назвати імена тих, хто дав наказ стріляти на Майдані - Цензор.НЕТ 2319
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко призывает депутатов вернуть заочное судопроизводство и обещает назвать имена тех, кто приказал стрелять на Майдане. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх