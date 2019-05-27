 Луценко призывает депутатов вернуть заочное судопроизводство и обещает назвать имена тех, кто приказал стрелять на Майдане. ВИДЕО

Об этом глава ГПУ заявил в обращении, опубликованном на его странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"169 лиц сейчас находятся с обвинительными актами в судах (по делам Майдана, - Ред.). Еще 445 лиц, среди которых 34 высокопоставленных чиновника и 162 сотрудника правоохранительных органов, имеют подозрения и ожидают судебных решений под домашним арестом или в СИЗО", - сказал генпрокурор.
Луценко отметил, что благодаря введенной парламентом процедуре заочного судопроизводства, Оболонский райсуд Киева осудил к 13 годам заключения беглого президента Виктора Януковича.
"Но общество справедливо спрашивает, кто же отдал преступный приказ по расстрелам и насилию на Майдане. Мы готовы дать на это ответ", - сказал Луценко.
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Обращаясь к народным депутатам, он напомнил, что "к сожалению, введенный механизм заочного судопроизводства завершил свое действие с созданием Государственного бюро расследований".
"На вашем рассмотрении находится законопроект народного депутата Алексеева - 9353, - который дает возможность восстановить заочное судопроизводство исключительно по преступлений прошлых лет против государства или убийств мирных людей. Я очень прошу вас поддержать этот законопроект, и мы вместе с вами завершим то, что обещали людям - восстановим справедливость, назовем в суде тех преступников, которые дали приказы расстреливать мирных людей. Я вас очень прошу: давайте завершим совместно свою работу с восклицательным знаком по восстановлению закона и справедливости", - отметил Луценко.
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1. СДПУ (о)
2. Партія Регіонів
3. Наша Україна
4. БПП "Солідарність"
5. Європейська солідарність
Перейменування лайна не відміняє його суті... як смерділо, так і смердить!
Возле лживой падали ...
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КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ИМЕЕТ ГБР к ЗАОЧНОМУ СУДОПРОИЗВОДСТВУ ПО ЕВРОМАЙДАНУ?
ТАМ ВОПРОС НЕ О ДЕБИЛЬНЫХ ЗАКОНАХ КОТОРЫЕ НАПРИНИМАЛА КАЛОЛИЦИЯ ТВОЕГО БАРЫГИ
А О ТОМ, ШО ТАКОЙ ЗАКОН МОГЛИ ПРИНЯТЬ ТОЛЬКО ИЗ-ЗА НЕЖЕЛАНИЯ ПРОВОДИТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ РАССТРЕЛА ЕВРОМАЙДАНА
КРОМЕ ТОГО, ПОЧЕМУ ЛУЦЕНКО ДО СИХ ПОР МОЛЧАЛ, А ПЕРЕД ПАРЛАМЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ ЗАГОВОРИЛ ОБ ЭТОМ?
Лаврентий Палыч Берия
Не оправдал доверия.
Осталися от Берия
Лишь только пух да перия.
Пригодится. Это тебе не кружку хранить...
Сакашвили и коломойские, для тех, кто в танке
самая лучшая антиреклама алкоголя
Благодаря их "процедуре" Интерпол и снял того с розыска.
Ну и типа все
Никто не при делах больше
А ***** пофиг как и Овощу
За останні 5 років так і не було багатотисячних акцій під АП чи ГПУ з вимогою завершити , нарешті , слідство і оприлюднити імена винних ... навіть родичів загиблої НС і то вже практично не чути ...
Он еще не сбежал!