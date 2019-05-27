 "Признаешь вину - сразу домашний арест", - адвокат рассказал, какие условия предлагает российский следователь тяжелобольному Бекирову

Об этом в комментарии корреспонденту Крым.Реалии рассказал адвокат Бекирова Ислям Велиляев, передает Цензор.НЕТ.

"Во время ознакомления защиты с экспертизами, следователь в очередной раз предложил Бекирову признать вину. Признаешь вину - сразу домашний арест. Эдем-ага повторил, что он не делал того, что ему вменяют, и вообще никогда в жизни такого количества боеприпасов не видел. Я, как адвокат, спросил следователя, что будет дальше после признания вины? Простого признания ведь не достаточно. Дальше они потребуют назвать фамилии наших лидеров как заказчиков", - пояснил Велиляев.

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В начале июня планируется очередное судебное заседание по ходатайству обвинения продлить Бекирову срок содержания в СИЗО. Основным аргументом следователя в таких ходатайствах является "необходимость провести ряд следственных мероприятий".

Адвокат отмечает, что следствие находится на стадии завершения, однако следователь намеренно оттягивает оставшиеся следственные мероприятия, чтобы были основания для продления ареста Бекирову.

"Срок в СИЗО подходит к концу - никакие следственные мероприятия следователь не проводит, процесс затягивается. Надеюсь, в этот раз суд нас услышит и переведет Эдема-ага под домашний арест. Защита со своей стороны предпринимает для этого все необходимые действия", - сказал Велиляев.

На данный момент нет публичных комментариев российского следователя по делу Бекирова.

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Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

26 апреля 2019 года так называемый Верховный суд Крыма отклонил апелляцию защиты Бекирова на продление срока содержания в СИЗО. Эдем Бекиров останется под арестом как минимум до 12 июня.