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 "Проєкт", "пів години", "мітологія", - институт языкознания обнародовал новое украинское правописание

В новой редакции украинского правописания вводятся в употребление слова без вариантов, новое написание слов с первым иноязычным компонентом и другое.

Институт языкознания имени Александра Потебни Национальной академии наук опубликовал новую редакцию "Украинского правописания", информирует Цензор.НЕТ.

Также опубликован сокращенный конспект, в котором указаны изменения в написании слов без вариантов и вариантные дополнение к действующим нормам.

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Так, вводится употребление слов без вариантов: "проєкт", "проєкція" (так же как "ін’єкція", "траєкторія", "об’єкт" и другие слова с латинским корнем -ject-) "плеєр" (play + er), "конвеєр" (convey + er), "феєрверк", "Соєр", "Хаям", "Феєрбах". А также "Дікенс", "Текерей" і "Бекі" — буквосочетание -ck-, что в английском, немецком, шведском и других языках передает звук [k], воспроизводим украинской буквой "к".

Отныне вместе пишем слова с первым иноязычным компонентом, определяющим количественное проявление чего-либо: "архі-", "архи-", "бліц-"," гіпер-", "екстра-", "макро-", "максі-", "міді-", "мікро-", "міні-", "мульти-", "нано-", "полі-", "преміум-", "супер-", "топ-", "ультра-", "флеш-" и слова с первым иноязычным компонентом "анти-", "контр-", "віце-", "екс-", "лейб-", "обер-", "штабс-", "унтер-".

"Несклоняемое числительное пол со значением "половина" с последующим существительным - общим и собственным названием в форме родительного падежа единственного числа пишем отдельно:" пів áркуша", "пів годúни", "пів відрá", "пів мíста", "пів огіркá", "пів óстрова", "пів я́блука", "пів я́щика"," пів я́ми", "пів Єврóпи", "пів Кúєва", "пів Украї́ни". Если же пол с последующим существительным в форме именительного падежа составляет единое понятие и не выражает значение половины, то их пишем вместе: "півáркуш", "пíвдень", "півзáхист", "півкóло", "півкýля", "півмі́сяць", "півóберт", "півовáл", "півострів"", — говорится в конспекте.

Прилагательные окончания русских фамилий с окончанием -ой передаются через -ый: "Донськúй", "Крутúй", "Луговськúй", "Полевúй", "Соловйо́в-Сєдúй", "Боси́й", "Трубецькúй", но "Толстóй".

Также читайте: Слов "запрет" и "русский язык" в тексте закона нет, - Ельченко направил Совбезу ООН разъяснения относительно украинского закона о языке

В словах, принятых в украинском языке с ф, допускается орфографическая вариантность типа: "ана́фема" и "ана́тема", "дифіра́мб" и "дитира́мб", "ефі́р" и "ете́р", "ка́федра" и "кате́дра", "логари́фм" и "логари́тм", "міф", "міфоло́гія" и "міт", "мітоло́гія", "Агата́нгел" и "Агафа́нгел", "Афі́ни" и "Ате́ни", "Борисфе́н" и "Бористе́н", "Демосфе́н" и "Демосте́н", "Ма́рфа" и "Ма́рта", "Фесса́лія" и "Тесса́лія" и др. Некоторые слова имеют варианты с голосным и: "і́рій" і "и́рій", "і́род" і "и́род" ("очень жестокий человек").

В полной редакции объясняется, что создатели правописания ориентировались на специфику исторической и диалектной основы украинского языка, на ее характерные признаки по сравнению с другими славянскими языками, и на языковую практику выдающихся украинских писателей и переводчиков.

Напомним, 22 мая Кабинет министров Украины одобрил украинское правописание в новой редакции, которое заменит редакцию 1992 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129164
 
   
 Топ комментарии
 
Новий правопис Проєкт, пів години, мітологія, - институт языкознания обнародовал новое украинское правописание - Цензор.НЕТ 3031
(с) Гавляйтер зайшов до авдіторії, де на нього вже чекав особистий представник Гітлера.
- Гайль, - сказав представник. - Сідайте.
Гавляйтер сів. «Гайль» його трохи здивувало.
- Отже, - почав представник. - Як ви знаєте, війська Вермагту підійшли до Гаркова…
- Куди? - не зрозумів гавляйтер.
- Туди, - огризнувся представник. Слухайте мовчки. Я павз робити не буду.
- Чого не будете робити?
- Так ось, - продовжив представник. - Прямо зараз мы з вами вирушаємо до Теодосії.
- Куди?
- Йоб твою ліворуч. Геогратію не вчив?
- Що не вчив?
- Такий наказ отдав особисто Адольт Гітлер, перебуваючи у Гельсінкі.
Гавляйтер вже замахався ставити питання.
- З нами буде радістка. Вона німкеня, філологіня, членкіня НСДАП. Все робить гарно. Навіть свої прямі обов'язки. Будете задоволені.
Гавляйтер мовчав. Він досі думав про Адольта і Гельсінкі.
- А ви поки проєктно продумайте маршрут. Раджу через Сімтерополь.
«Гуйня якась, - подумав гавляйтер. - Тьху, хуйня, тобто. Так, починається. Треба щось терміново робити».
И перешел на сторону Красной Армии.(с)
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Щоб кацапи ще меньше розуміли, правильно роблять.
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Головне, щоб не поміняли правопис слова: ПАЛЯНИЦЯ, на ПАЛАНІЦА.
А то мало що...
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Все правильно делается...что бы не было так как нписано мое имя в моем водительском удостоверении...
Зовут меня Игорь...так вот в правах мое имя в латинской транскрипции написании написано с апострофом...Igor'...с фамилией таже фигня...в ней есть мягкий знак и вместо него апостроф...
90-е годы...каждый писал как хотел...
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Мой ник написан на рузгам языге...на украинском он будет Привіт...
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С "ф" и "т" не понятно и не привычно.
А с остальным, вроде так и было? По крайней мере я именно так и учил и знал и использовал.
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А прізвища, їх наче взагалі не можна було змінювати.
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Там ясно и понятно написано "допускается"...если вам это не привычно не используйте...
Это скорее всего для диаспоры...
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Объясните мне одно - ЗАЧЕМ? Больше не чем себя проявить и куда потратить НАШИ денежки? Или может "авторы" из своего кармана будут финансировать проявления своего "патриотизма"?
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розігнати цей інститут до дідька... а вивільнені кошти роздати сиротам
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шо шумеру гарно, то мацкалю ржач Проєкт, пів години, мітологія, - Інститут мовознавства оприлюднив новий український правопис - Цензор.НЕТ 2087
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По-моему тут никакой науки нет, а просто институту мовы нужно было показать, что они десятилетиями не зря жрут народный хлеб. То, шо предложил этот институт похоже на суржик жлобов, а не на украинский язык. Какой дыбил будет на таком говорить. Потрошиная свора приняла закон о мове, но паскудит эту мову, чтоб она стала не песенной, соловьиной и калынковой, а жлобской.
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сама надійна українська мова - це суржик...де нею тільки не розмовляють, а розуміють всі...і ні яка падлюка не лізе вчити, як вірно чи не вірно нею розмовляти ...
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Совковая паразитическая контора...при ссср таких нии-паразитов жрущих бюджет было тысячи...
Самое смешное что действительно полезные НИИ уничтожили, а остатки говна выплыли наверх
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Честно сознаюсь, что про хімієтерапію написал я, с предложением, правда, что можно и так, а можно и как исключение закрепить.
Но они просто добавили это достаточно спорное слово в раздел примеров).

А вы часто видели хімієтерапію в реальной жизни? Я-вот без буквы о - ни разу)
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