EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Фоторепортаж
  67818  1074
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (1511) Луганщина (4060) Объединенные силы (312)

 Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, Зеленский посетил украинских военных в Станице Луганской и Счастье.

"В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и в блиндажах. Ближайшая позиция противника - 400 метров", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петиция на сайте АП об отмене петиции за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Отмечается, что во время визита на передовую Зеленский расспросил бойцов о бытовых условиях, питании, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений.

"Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными", - сказал Зеленский, отметив необходимость улучшения обеспечения.

Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 01
Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 02
Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток враг трижды нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ООС

Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 04
Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 05
Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 06
Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 07
Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 08

Также смотрите: Паспорта РФ для жителей ОРДЛО: В первую очередь документы принимают у военных, судей и прокуроров. ФОТО


Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 09
Фото: president.gov.ua

Во время рабочего визита Зеленского сопровождали командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский и начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак, сообщается на странице пресс-центра ООС. Первый проинформировал Зеленского, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.

Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 10
Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 11

Также читайте: Зеленский должен отреагировать на слова Коломойского о том, что дефолт является хорошим решением для Украины, - Герасимов

Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 12
Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 13
Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 14
Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 15

Читайте также: "Обсудили, как рестартнуть Минск", - Пристайко о визите в Германию

Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 16
Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 17
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Источник: https://censor.net.ua/n3129162
 
   
 Топ комментарии
 
особенно георическими вышли 5 и 7 фото. терминатор ты наш... в масштабе
 показать весь комментарий
 
конечно на работе. кто ж спорит. много уже наработал человек? план небось какой то хитрый разработал. военный да?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 11 из 11
<<<3 4 5 6 7 8 9 10 11
комментарий отмечен как спам  
 
"Он поговорил с военнослужащими о быте, качестве питания, обеспечении техникой и жильем. После осмотра новый президент заявил, что все это необходимо улучшить."
Вот это важно. Не помню таких слов от пороха.
 показать весь комментарий
 
 
Тебе нужны слова и действия? В 2014 бойцы спали на голой земле раздетые, Порох за 5 лет создал все улучшил в разы.
 показать весь комментарий
 
 
Для этого 5 лет выделялись не малые деньги + военный сбор с каждого украинца. Меньше нужно было воровать.
 показать весь комментарий
 
 
барышня, у Вас болезнь - Вам кажется все вокруг воруют. Расслабьтесь, воровство только к власти пришло!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Для особо глупых - в чем проблема? При Порошенко зарплата бойцов на передовой выросла с 0 грн. до 24000 грн. (эту цифру привел ваш же ЗЕ-эксперт Апаршин), условия для бойцов на передовой улучшились в разы, новая техника, оружие, питание улучшилось - к чему тут "меньше воровать"? Лишь бы пукнуть в лужу?
 показать весь комментарий
 
 
танюша, відтепер, з приходом до корита зейла, красти будуть лише чесні люди!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Убогих можно понять -- им платят. Мало, но хоть что-то. Плохо совсем другое: их злорадство перходит все границы: чем Украине хуже, тем им луше -- "вот видите, мы же говорили!". Немного радует то, что добрая половина, которая обгаживает все и вся -- это козломордая братия, а не украинцы, которые живут рядом с нами. А кто им платит -- можно только догадываться...
 показать весь комментарий
 
 
Неестественное фото пацифиста зеленского в каске и бронежилете: украинцам оно вроде как понравилось. А вот фашисту )(уйлу и этот стоящий перед ним на коленях голубь мирра ЗЕ... выклянчивающий сепаратный мир - капитуляцию Украины на милость лютого врага оккупанта вражеской паРаши в такой неестественной военной экипировки вызвит недоумение и конечно не понравится . И это надо обязательно учесть ..резиденту ЗЕ чтобы не прогневаь свого господина )(уйла....
 показать весь комментарий
 
 
А як цей пацифист українофоб новоспеченний ...резидент ЗЕ думає про визволення до останнього метра нашої рідної але тимчасово окупованої проклятими кривавими кремлівськими фашистами загарбниками )(уйла суверенної української землі Криму і Донбасу. Що він яничара піде на принизливу капітуляцію і жахливу ганьбу з втратою суверенітету свободи і незалежності Української держави, та поневолення і перетворення суверенної європейської страни в безправну кацапську колонію - резервацію новросію - піндосію, у такий собі жахливий кацапський бандустан в складі бридкої напівазіатської фашистської личакової ********* паРаші. Про це маніакально мріють вірні кремлівські посіпаки )(уйла люті ворого України продажні Іуди бандити бойка - вишка, вивкув, і цього не розуміють різні "слуги народа" але на жаль виходить що не українського з новим українофобом ...резидентом. Бо вони навпаки по-злодійськи підтримують кремлівських загарбників опричників )(уйла в злочиній окупації суверенної української землі Кріма і Донбасу. І маникального вимагають мир на вовчих умовах паРаши, через негайну капітуляцію Української держави своїму лютому ворогові окупанту кремлівським фашистам )(уйла.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кабан, откормленный долларами, ублаженный свинарчуками, смотрелся солидней.
 показать весь комментарий
 
 
Красиво змонтована картінка- фото "геніального полководця" ЗЕ вона нічого пояснює. Як цей пацифист українофоб новоспеченний ...резидент ЗЕ думає про визволення до останнього метра нашої рідної але тимчасово окупованої проклятими кривавими кремлівськими фашистами загарбниками )(уйла суверенної української землі Криму і Донбасу. І що він яничара піде на принизливу капітуляцію і жахливу ганьбу з втратою суверенітету свободи і незалежності Української держави, та поневолення і перетворення суверенної європейської страни в безправну кацапську колонію - резервацію новросію - піндосію, у такий собі жахливий кацапський бандустан в складі бридкої напівазіатської фашистської личакової ********* паРаші. Якраз про це маніакально мріють вірні кремлівські посіпаки )(уйла люті ворого України продажні Іуди бандити бойка - вишка, вивкув, і цього не розуміють різні "слуги народа" але на жаль виходить що не українського з новим українофобом ...резидентом. Бо вони навпаки по-злодійськи підтримують кремлівських загарбників опричників )(уйла в злочиній окупації суверенної української землі Кріма і Донбасу. І маникального вимагають мир на вовчих умовах паРаши, через негайну капітуляцію Української держави своїму лютому ворогові окупанту кремлівським фашистам )(уйла.
 показать весь комментарий
 
 
За велінням свого господаря коломия і порадою свого радника ексригоАнала сепаратиста Богдана эксклоун ЗЕбил, а теперь він легитимный кремлівський ..резидент зібрався вже без броніжелета смиренно і на колінах приповзти до свого господаря фашиста ... уйла і бити перед ним чолом всеніжайше просити його про ганебний мир капітуляцію України на милість свого самого лютого ворога окупанта у проклятої паРаші. Да він московський посіпака може перед своїми повелителями кремлівськими фашистами ..уйла стояти хоч на колінах хоч раком на те він і екскловун, но не як президент України. Та і український народ він ніколи не поставить на коліна ні перед ким. А краще б він яничар Юда якомога швидше приєднався до такого як і він який ще раніше втік до паРаші тричі судимому ЗЕКА - Іуди. Ось тоді у нього була б велика можливість повзати на колінах перед кривавим )(уйлом хоч кожен день або навіть по кілька разів на день. А у )(уйла і кремлівських фашистів тоді б з'явився і до того ж таки не поганий свій персональний кловун -скоморох.
 показать весь комментарий
 
 
Снимали на киностудии Довженко? Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 2205

Молодцы!
Только бурьян завхозу все нужно косить
 показать весь комментарий
 
 
Это ты намекаешь, как при пребытии первой леди помыли асфальт.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
петіні диванні воїни захламили всю гілку Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 94
 показать весь комментарий
 
 
МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ!!! Молодец Зеленский!!! Желаю УДАЧИ!!! ПУСТЬ Б - г хранит Вас, Вашу семью и Украину!!!
 показать весь комментарий
 
 
Есть более подходящая пословица: "Мал клоп, да вонюч"!
 показать весь комментарий
 
 
Сергей Марикуца. В Украине клопов не встречал и не знаю как они пахнут.
 показать весь комментарий
 
 
Блиндажи для показухи в реальние его никто не поведет єто факт
 показать весь комментарий
 
 
не переживайте, где вижу, Вас из спама вытягиваю)
 показать весь комментарий
 
 
Фотосессия прошла успешно,только не понятно зе-голубь мира или зе-бонапард?
 показать весь комментарий
 
 
5 и 7 фото - улет...... Только в Квартале показывать для ржаки.
 показать весь комментарий
 
 
та хоть для показузи показался, и хорошо. С другой стороны он там под пулями бегать и не должен. Это безсмысленно.
 показать весь комментарий
 
 
согласен, посмешил солдатиков, народ своим "боевым" видом и можно галочку ставить - был, участвовал.
 показать весь комментарий
 
 
Зе посетил позиции ООС. А ботва настрочила уже на 10 стр. Возбудились!
"Зе не посещает - посещает.
Зе в каске, а надо без.
Зе не так стал, не так сел, не так сфоткали. Блиндажи не такие. Асфальт помыли. Первая Леди не приехала. Бурьян не скосили... Боты сами скосили,,, от призыва. Боты у компа просидели все 5 лет и накритиковали тома *Войны и мира*. А сами уже поехали***, как братья Карамазовы.
 показать весь комментарий
 
 
я не поняв, а шо це "клован" в броніку???шо "прилетіти могло"?!)))пригадується рішучий сивочолий бігав просто в формі...ем...певно ***** знав що "не прилетить"....)нє?!
 показать весь комментарий
 
Петя так близко на передке отродясь не бывал, а на второй линии броник зачем ему.
 показать весь комментарий
 
 
а бронік де?)))што таргавельниє партньори не стріляли?!)))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Детских рамеров камуфляжа не предусмотрено.
 показать весь комментарий
 
Взял бы РПГ или ПКТ - да влупил бы в сторону мордора - был бы мужик, а так нигде не служил и не знает ничерта ... ((
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
порохоботва, не возбуждайтесь, а привыкайте. Это наш президент на 5-ть лет и главнокомандующий на 5-ть лет и только пособники пуйла с этим не согласны, будоража граждан Украины, называя их Зебилами
 показать весь комментарий
 
 
Важно: Солдаты рассказали Зеленскому всю правду о Порошенко. Опубликованы фото

28.05.2019 Владимир Коваленко

23019 Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 6499

Как сообщалось вчера, Президент Украины посетил линию фронта и был просто шокирован условиями в которых живут солдаты Вооруженных Сил Украины.
Наши бойцы рассказали Президенту всю правду о том, как Порошенко «покращувал» армию по телеканалу Прямой, а на деле просто забыл о бойцах на передовой. Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 6499Владимир Зеленский в зоне АТО
Узнавая о бытовых условиях жизни солдат, Зеленского шокировало, что умывальник в боевой части находится на улице в заросшей траве, а в так называемой ванной комнате, где явно царит антисанитария, все покрыто ржавчиной, плесенью и невероятной вонью.
Ремонт в казарме проводился еще во времена Хрущева, хотя Порошенко врал народу Украины, что он «покращил» и эту боевую часть. Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 6499Зеленский на передовой
В спальнях военных президент Украины указал на качество так называемых «кроватей», которые рассыпались на глазах. Многие солдаты и вовсе спали на поддонах. Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 6499Зеленский встретился с солдатами ВСУ
Также Президент обратил внимание на разбитое еще в 2015-м году окно, которое так и не отремонтировали, и на бойлер, который находится рядом с постелью солдата Вооруженных сил Украины.
После осмотра Зеленский заявил, что обеспечение военных находится на свинском уровне, отметив, что «условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», а не скотскими.
Солдаты Вооруженных Сил Украины прямо заявляли Президенту Украины, что 5 лет они слышали только вранье. Им врали командиры, им врал Порошенко. Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 6499Президент Украины Владимир Зеленский на линии фронта
Солдаты по телевизору слышали о «покращеннях полководца Порошенко», а на деле они вынуждены были жить как скоты.
Помимо этого, Зеленский посетил пост наблюдения и блиндаж, который от позиции врага отделяют примерно 400 метров.
 показать весь комментарий
 
 
Ахрененный ресурс.Особенно понравилось про выбитое в 2015 году окно - это ж кто-то учет ведет! Там еще смешно про похудение и лечение простатита за 5 дней.
 показать весь комментарий
 
 
да да..еще в 15 году выбили окно-а Порох до сих пор не застеклил)))но особо умилила фота,где Клован указывает на карте генералам ,наверно,направление главного удара)))а те такие-да-да,господин Главком.как мы вас ждали,Адександр Македонский вы наш!!
 показать весь комментарий
 
 
Молодец .что по гражданке , а нет то как Пепа и Турчин и ост хенералы . с кабурами и водкой .
 показать весь комментарий
 
 
а клоунов в военную форму не одевают, не положено.
 показать весь комментарий
 
 
Клоуны наоборот наряжаются то генералами . то дьячками .Кто клоун мне и всем понятно .
 показать весь комментарий
 
 
Бойцы отмечают, что их никто не собирал, не отвлекал от несения службы, не выстраивал для совместных длительных пропагандистских фотосесий, как это было при олигархе Порошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский пешком обошел позиции и молча записывал что-то в свой планшет.
 показать весь комментарий
 
 
до ноля 2500 м но зеля в бронике и в синей рубашка васильковый мешень работать на 1200 по нему- пестня Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 7672


 показать весь комментарий
 
 
А чого сепари не стрiляли? Чи вони взагалi не стрiляють, а тiльки вiдповiдають?
 показать весь комментарий
 
 
четырежды дезертир наконец-то приехал в армию.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порохоботы икру мечут. Имбицилы... Зеля , оказывается, нихрена не главнокомандующий. От вечно загашенный тюлень в камуфляже с пестиком в набедренной кобуре и на серьёзных щщах - эт да, украинский Ганнибал)) *****, мерзкие мокрицы((
 показать весь комментарий
 
 
Даремно з собою жінку не взяв - вона би теж отримала статус учасника бойових дій іне довелося б клянчити субсидію.
 показать весь комментарий
 
 
Так и с новым вооружениям, Пакрсщення?!
 показать весь комментарий
 
 
Клоун на "передке", где с 2015 года нету никаких боевых действий...
 показать весь комментарий
 
 
Хорошая новость, порохоботы все смотрю просто *********...
 показать весь комментарий
 
 
Они такими и были. Пусть люди их читают и видят, что это за твари 3-хпроцентные (а не 25%, как они себя величают).
 показать весь комментарий
 
 
исмтерика у земиби под проксми прям как у их корейско рузгке чушке после первых пусков по ним садвиндеров Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 3448
 показать весь комментарий
 
 
Навіщо довбню розгрузку начепили до броніка? Бо він рєшил, що так красівіше і апаснєє виглядає. Такий....дєрзкій від....шоби лєнка гарділась. Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 8197
 показать весь комментарий
 
 
Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 6146Поганка‏ @ivanchenko27457 1 ч.1 час назад
Я не верила, что говорящие могут неметь на часы ! Если это правда - то понятия гребаный стыд мы уже не достойны - это в 1000 раз НИЖЕ

Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 1812

Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 5133
 показать весь комментарий
 
Я думаю ето Зелины понты и возможно постановочные кадры, обьясню логически почему. У Пороха с его "партией войны" очень большине подвязки в сегодняшней армии, учитывая ихнюю враждебную радикальную направленность, шанса на покушения на Зелю лучше не придумаешь, более того, если Зеля "не дай Бог" сыграет в ящик, то все можно свалить на донецких ополченцев.которые "вероломно шмальнули с миномета шальной миной". Зеля не дурак, и его еврейская команда тоже, исходя из етого можно сделать вывод, что ето постановочные кадры снимались на каком-нибудь полигоне под Киевом.
 показать весь комментарий
 
В голубой рубахе, как олень...)))))))))))))
Ну, ленке передаст координаты, а дальше ленка сама)))))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
Страница 11 из 11
<<<3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх