 Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, Зеленский посетил украинских военных в Станице Луганской и Счастье."В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и в блиндажах. Ближайшая позиция противника - 400 метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время визита на передовую Зеленский расспросил бойцов о бытовых условиях, питании, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений.
"Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными", - сказал Зеленский, отметив необходимость улучшения обеспечения.
Во время рабочего визита Зеленского сопровождали командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский и начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак, сообщается на странице пресс-центра ООС. Первый проинформировал Зеленского, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.
Вот это важно. Не помню таких слов от пороха.
Молодцы!
Только бурьян завхозу все нужно косить
ЗЕ підлабузники !
"Зе не посещает - посещает.
Зе в каске, а надо без.
Зе не так стал, не так сел, не так сфоткали. Блиндажи не такие. Асфальт помыли. Первая Леди не приехала. Бурьян не скосили... Боты сами скосили,,, от призыва. Боты у компа просидели все 5 лет и накритиковали тома *Войны и мира*. А сами уже поехали***, как братья Карамазовы.
28.05.2019 Владимир Коваленко
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Как сообщалось вчера, Президент Украины посетил линию фронта и был просто шокирован условиями в которых живут солдаты Вооруженных Сил Украины.
Наши бойцы рассказали Президенту всю правду о том, как Порошенко «покращувал» армию по телеканалу Прямой, а на деле просто забыл о бойцах на передовой. Владимир Зеленский в зоне АТО
Узнавая о бытовых условиях жизни солдат, Зеленского шокировало, что умывальник в боевой части находится на улице в заросшей траве, а в так называемой ванной комнате, где явно царит антисанитария, все покрыто ржавчиной, плесенью и невероятной вонью.
Ремонт в казарме проводился еще во времена Хрущева, хотя Порошенко врал народу Украины, что он «покращил» и эту боевую часть. Зеленский на передовой
В спальнях военных президент Украины указал на качество так называемых «кроватей», которые рассыпались на глазах. Многие солдаты и вовсе спали на поддонах. Зеленский встретился с солдатами ВСУ
Также Президент обратил внимание на разбитое еще в 2015-м году окно, которое так и не отремонтировали, и на бойлер, который находится рядом с постелью солдата Вооруженных сил Украины.
После осмотра Зеленский заявил, что обеспечение военных находится на свинском уровне, отметив, что «условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», а не скотскими.
Солдаты Вооруженных Сил Украины прямо заявляли Президенту Украины, что 5 лет они слышали только вранье. Им врали командиры, им врал Порошенко. Президент Украины Владимир Зеленский на линии фронта
Солдаты по телевизору слышали о «покращеннях полководца Порошенко», а на деле они вынуждены были жить как скоты.
Помимо этого, Зеленский посетил пост наблюдения и блиндаж, который от позиции врага отделяют примерно 400 метров.
Президент Украины Владимир Зеленский пешком обошел позиции и молча записывал что-то в свой планшет.
Я не верила, что говорящие могут неметь на часы ! Если это правда - то понятия гребаный стыд мы уже не достойны - это в 1000 раз НИЖЕ
Ну, ленке передаст координаты, а дальше ленка сама)))))))))))))))))