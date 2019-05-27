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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, Зеленский посетил украинских военных в Станице Луганской и Счастье.

"В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и в блиндажах. Ближайшая позиция противника - 400 метров", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что во время визита на передовую Зеленский расспросил бойцов о бытовых условиях, питании, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений.

"Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными", - сказал Зеленский, отметив необходимость улучшения обеспечения.

Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 01
Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 02
Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток враг трижды нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ООС

Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 04
Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 05
Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 06
Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 07
Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 08

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Фото: president.gov.ua

Во время рабочего визита Зеленского сопровождали командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский и начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак, сообщает на странице пресс-центра ООС. Первый проинформировал Зеленского, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.

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Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 11

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Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 12
Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 13
Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 14
Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 15

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Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 16
Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье 17
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Источник: https://censor.net.ua/n3129162
 
   
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особенно георическими вышли 5 и 7 фото. терминатор ты наш... в масштабе
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вазелин с умным видом выглядывает из блиндажа где-то в окрестностях Запорожья Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье - Цензор.НЕТ 1298
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порохоботам опять все не так, что за людишки убогие.
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порохнявый! человек на РАБОТЕ, а не на пиаре, как твой свинохряк!!!!!!
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конечно на работе. кто ж спорит. много уже наработал человек? план небось какой то хитрый разработал. военный да?
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Встречаются Сара и Циля.
- Сарочка, почему ты такая задумчивая?
- Да вот, сегодня утром Абрам ушел на работу, вдруг звонок в дверь. Открываю - там наш сосед - Мойша, спрашивает: "Абрам дома?". Я отвечаю, что нет. Ну, он валит меня на диван и... пока все силы у нас не иссякли!
- Прекрасно! Ну и о чем же здесь задумываться?
- А зачем же ему все-таки мой Абраша нужен был?
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що похвально, то похвально! молодець!
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военные без касок и бронников - полсотни км до нульовки.
но вазелин нацепил на себя ВСЁ.. даже каску намертво затянул - аж рожу перекосило)
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военные без касок и броников.. но вазелин нацепил на себя ВСЁ.. даже каску намертво затянул) Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье - Цензор.НЕТ 4607
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тре берегти... йому ж ще і з Коломойським воювати прийдеться
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и светленькую рубашечку (или она у него одна...преЗЕдентская)...чтобы демаскировать всех))
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Зелебобка решил наконец зону ООС посетить.
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аа....вот откуда на сайте госзакупок памперсы..... Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье - Цензор.НЕТ 2604
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я понял почему путин профинансировал зеленского на пост президента Украины... он ему по росту вполне подходит.. а ведь путин так комплексует по поводу своего роста и размера члена Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье - Цензор.НЕТ 2150
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убд отримав? Дружина відмовилась від субсидії і перевела васі хати на УБД?
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Пока вся Украина пинками не погнала хрен бы поехал...
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зебзики и чо? стреляли там когда вазелин шестой присутствовал? а то вы всегда рассказывали что договорняки с сепарами и поэтому не стреляют когда порох приезжает. ваш то небось под обстрел попал?
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рубаха-парень! а сорочку треба міняти час від часу.. хто там в нього мадельєр?
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Следующая фотосессия будет с голым торсом верхом на пони.
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может таки узнает как оно на самом деле и перестанет нести бред типа "Главное перестать стрелять"
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Все, Зеля участник боевых действий. Торжественное вручение корочки надеюсь будет на Олимпийском.
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Ленточки не перерезал, не напышался, солдаты не попадали от его важности! Молодей Зе! Ещё бы рубку карпатского леса запретить, чтоб наводнений не было!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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