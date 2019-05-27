EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
  3759  37
Все про:Германия (3337) Зеленский (1511) Меркель (1653) Пристайко (102)

 "Обсудили, как рестартовать Минск", - Пристайко о визите в Германию

Заместитель главы Администрации Президента Вадим Пристайко обсуждал в Берлине урегулирование на Донбассе и двусторонние отношения Украины и Германии.

Об этом он рассказал "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я встретился с госсекретарем Федерального министерства иностранных дел и со своим коллегой - советником по внешнеполитическим вопросам канцлера Ангелы Меркель. Обсудили, как рестартовать Минск, а также вопросы двустороннего сотрудничества", - сказал Пристайко.

Он отметил, что эти встречи стали результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского с канцлером прошлую пятницу.

"Действительно, это был хороший качественный разговор, долгий, во время которой мы обсудили инициативы, которые сейчас есть у президента Зеленского. Именно для того, чтобы развить их в практическом русле, я был отправлен сюда. Это как раз часть договоренности двух лидеров, что их советники встретятся в ближайшее время", - сообщил заместитель главы АП.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский окружен людьми, лояльными к Соросу, - Джулиани

Он заверил, что Германия "безусловно, будет одной из первых стран", которые посетит с визитом новый президент. Дата визита пока еще не согласована. Он также подчеркнул, что телефонный разговор с Меркель была одним из первых телефонных контактов Зеленского, не поздравительных, а именно предметных.

Пристайко не видит проблемы в том, что Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон провели трехсторонние телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время разговора по телефону между Зеленским и Меркель канцлер проинформировала президента Украины, о чем шла речь в разговоре с Путиным. "Давно достигнута договоренность, что ничего об Украине без Украины", - подчеркнул советник.

Также на Цензор.НЕТ: Германия выделит Украине 82 млн евро на проведение реформ, - посол Мельник. ФОТО

Переговоры с французской стороной должны состояться в ближайшее время. Разрабатываются также планы личных контактов на уровне глав МИД трех стран.

Что же касается перспектив встречи в нормандской формате, то такая встреча на высшем уровне целесообразна только тогда, когда "есть готовые достижения", а не для того, "чтобы перезапустить что-то", отметил заместитель главы АП. С целью создать базу для возможной будущей встречи будут проводиться консультации на различных уровнях - советников, министров, заместителей министров и тому подобное. Киев задекларировал свою готовность восстанавливать работу в Минском процессе, подчеркнул Пристайко.

Читайте также: В новом составе Европарламента безусловно преобладают друзья Украины, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3129161
 
 
 Топ комментарии
 
как "рестартануть"? минск это же плохо плохо уй как... и порошенко гад такой его заключил чтобы сдать страну. а тут "рестартануть". нестоков очка какая то
 показать весь комментарий
 
22 минуты и тишь на ветке. "Обсудили, как рестартнуть Минск", - Пристайко о визите в Германию - Цензор.НЕТ 7940 Шесть постов всего.
 показать весь комментарий
 
шо,и зелебеня на передок грабить поехал?а как пел про борыг и мародеров...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
как "рестартануть"? минск это же плохо плохо уй как... и порошенко гад такой его заключил чтобы сдать страну. а тут "рестартануть". нестоков очка какая то
 показать весь комментарий
 
 
22 минуты и тишь на ветке. "Обсудили, как рестартнуть Минск", - Пристайко о визите в Германию - Цензор.НЕТ 7940 Шесть постов всего.
 показать весь комментарий
 
 
Все «заняты».........Зеленский наконец-то на «передке» был........обсуждают.......😁
 показать весь комментарий
 
 
В смысле на «передке»? По настоящему? Или так как я подумал?
 показать весь комментарий
 
 
Надо почитать шо горький лук напишет.
 показать весь комментарий
 
 
может просто соевым ботам зарплату платить перестали наконец ?
 показать весь комментарий
 
 
Ты, наверное, из тех, кто сам создаст себе образ и тренируется на нем типа БОРЕТСЯ и ПОБЕЖДАЕТ, переносит ГЕРОИЧЕСКИ трудности, обостряет свой разум и повышает креатив? Т.с. игрушка для взрослого, когда нечем заняться, а образ врага (почему-то не РФовского) сам напрашивается на твой неотразимый удар, т.с "острую ножевую атаку" в виртуале... Дерзай, уважаемый. Это я тобе не как тот самый бот говорю, а как сторонний наблюдатель...
 показать весь комментарий
 
 
Может просто это не та ветка, где можно обосрать Порошенко, поэтому зе-бенятки не резвятся? А порохоботам тема просто не интересна?
 показать весь комментарий
 
 
Рабинович читает в газете "Вечерняя Одесса": "Наша молодёжная сборная по футболу вчера в тяжелейшей борьбе вырвала очко у Лихтенштейна" и вздыхает:
- Боже мой, вот молодёжь пошла - бедному еврею уже и на улицу не выйти! "Обсудили, как рестартнуть Минск", - Пристайко о визите в Германию - Цензор.НЕТ 5466
 показать весь комментарий
 
 
После выборов в Европейский Парламент и результатов в воскресенье подозреваю, что сейчас «европейцы» будут на Минск давить.......
Ле Пенша уже заявила, что французский парламент хочет распустить (ее партия чуть-чуть впереди Макрона)........
 показать весь комментарий
 
 
А может быть для начала перестать грабить Армию? Тогда и не один миллион долларов найдётся.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
шо,и зелебеня на передок грабить поехал?а как пел про борыг и мародеров...
 показать весь комментарий
 
 
,Без выполнения рашистом Будапештской бумаги и участия в минском сходняке ,который создали рашистские подельники - фрицы и французы США Англии никакого рестарта не будет....но будет продолжатся " минский забег на длинную дистанцию" ,для истощения Украины...
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы "рестартнуть Минск" нужно наорать на Путина и заставить его,ещё раз,этот "Минск" подписать! Кто это сделает?! Никчёмное ,обиженное и трусливое дитя Зеленський?! Так он без "регента" никак!
 показать весь комментарий
 
 
Хочу с тобой согласиться, но не стал бы недооценивать то латентное дерьмо, что может нас ожидать при чутком рук-ве Зе. Уже теперь практика показывает, а симптомы наводят на мысль, что этот деятель предпочитает ходить по скользкой стежке а ля янукович и теперь трывет переходной период к котором показывает "слуга народа", как должен вести себя этот народ (пример с молодежью по импичменту, переть с антиКонст по досрочным выборам, антипетиция об импичменте...), т.с. закручивание того, за что будут крутить контрольно.. Личностям с выраженной чувствительностью к розовому спектру хотелось бы напомнить, что на предстоящих выборах придется голосовать, как саперам при исполнении. Надежды на технологические маневры скорее всего не будет..
 показать весь комментарий
 
А этот типа советник для начала хотя бы нашёл подпись Украины под невразумительными соглашениями. Или и дальше будут по новому ложиться на Закон как и по старому.
 показать весь комментарий
 
Кучма д подписал
Петя его назначал уполномоченным
 показать весь комментарий
 
 
Куча НЕ ИМЕЛ ПРАВА. Ему была выдана доверенность на проведение консультаций. Сто стороны РФ соглашения в Минске подписал Зурабов посол РФ в Украине. Должностное лицо. Со стороны ОБСЕуполномоченный представитель Тальявини. Со стороны Украины гражданин - физическое лицо Кучма Л. Д. Внештатный советник на общественных началах.
 показать весь комментарий
 
Случайно поочитал " расторгнуть" и даже зауважал, пока потом не заметил свою помылку)
 показать весь комментарий
 
 
це гамбургский рестарнуть ... а ти що подумав ?
 показать весь комментарий
 
Трамп предлогал парашенку выйти из минских договорняков, но пеца верный пёс путена конечно не согласился. Теперь гнилое дело свынарчуков подхватил зеленый
 показать весь комментарий
 
 
Ты, прежде чем ставить Трампа в качестве непререкаемого авторитета внешней политики (вспомни Brexit, его глубокое дыхание на украинский вопрос, успехи в КНДР), проникнись тем "что и как". Лично я бы не ссылался на Трампа в любом случае (как говорят в некоторых случаях, или хорошо, или никак). Европа, как-никак , а и ближе, и родней ментально. Хотя бы поэтому не ставил свой хреновый крест на всем, что было сделано и что начато, но не закончено... При порохе немало хороших начинаний, хоть и дерьма, аж смердить и теперь..
 показать весь комментарий
 
Пошла бабка на базар, чтоб купить мочало... У вас каша в головах, украинци.
 показать весь комментарий
 
Лично меня больше интересует вопрос к ув.Пристайко-дипломату "Как усердно, успешно и талантливо ли г-нЗе осваивает азы дипломатического искусства и насколько исследуемый субъект обладает патриотическими качествами, не скрытыми (дипломатическими), а явными?" Потому что именно от этого, как представляется могут Украину ожидать либо благоприятная перспектива при наличии Зе либо регресс и отброс на маргинес (как теперь говорят) мировой политики..
 показать весь комментарий
 
один уже стартанул, скоро мэром марбельи станет "Обговорили, як рестартувати Мінськ", - Пристайко про візит до Німеччини - Цензор.НЕТ 976
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Обсудили, как рестартовать Минск", - Пристайко о визите в Германию
 
 
 
 
 
 вверх