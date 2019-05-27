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 Общество
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Все про:Минздрав (1926) Супрун Ульяна (502)

 Минздрав "отправил в отставку" электрофорез и грязевые ванны

Министерство здравоохранения вводит ряд новых должностей для восстановления функциональных возможностей пациентов. Эти специалисты будут использовать методы с доказанной эффективностью вместо устаревшего грязелечения.

Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Лечение" ваннами с глиной, парафином или электрофорез - окончательно в прошлом... Это - важный шаг в преодолении недоказуемых и малоэффективных методов реабилитации. Например, электрофорез - до сих пор распространенный метод функциональной реабилитации, впрочем, это отнюдь не свидетельствует о его эффективности", - написала она.

Супрун подчеркнула, что аппаратная физиотерапия - лишь вспомогательное средство реабилитации. Она может уменьшать боль и воспаление, ускорять регенерацию тканей и рассасывать рубцы. На этом возможности электрофореза исчерпываются.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трансплантацию будут проводить в четырех больницах Украины, - Супрун

В связи с этим Минздрав вводит ряд новых должностей для восстановления функциональных возможностей пациентов: врача физической и медицинской реабилитации, физического терапевта, эрготерапевта (он поможет восстановить утраченные или ограниченные функции движения и координации, заново учить человека жить в новых для нее условиях, помогая достичь максимальной самостоятельности в быту).

"Также в мультидисциплинарной команде по реабилитации должны быть психолог, социальный работник, медсестра/медбрат, речевой терапевт и другие специалисты по необходимости", - добавила Супрун.

Также на Цензор.НЕТ: "Работаем дальше", - Супрун заявила, что не будет подавать в отставку

Она отметила, что восстановление нормальной деятельности человека - это не аппараты или процедуры без доказательной базы. Это профессиональные врачи и команды, которые используют новейшие методы для восстановления функциональных возможностей пациента.

Источник: https://censor.net.ua/n3129156
 
   
 Топ комментарии
 
Надо было бы ей объяснить,что грязи не пьют,а електрофорез и електрошокер то разные вещи.
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***
Уляна Супрун еще разрешила антибиотики запивать алкоголем...
Святая женщина!
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Та пусть тот Израиль застрелится со своим метвым морем и грязями )))
Ульяна лучше знает ))
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Енто какато связано с энергорынком,не?
🤗
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Задолбала эта жаба американская! Чтож тогда грязи из Славянска импортировали в Куршавель?! Там сеанс с этой грязюкой стоил 600 евро, бесполезно?
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А сколько трехлитровая банка заряженной Аланом Чумаком водьі стоила? Не помните?
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А теперь Супрун будет лечить заговорами и пасами ?
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))) а чё, по новому приходит на смену по старому. мну тут одна буржуйка предложила была курс "квантовой терапии", на шо я ей сказал, шо учитывая длину волны де бройля для моей массы тела и скорости его передвижения в этом мире, я точно буду после такой терапии чуйствовать себя как кот шрёдингера, - не мёртв, не жив. отстала со скоростью сравнимой со скоростью света в вакууме ).
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нелегальные способы лечения теперь

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Начальника цеха Рошена проводит утреннюю летучку?
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Ще одна тема для домашніх умільців. Апарат простий як сокира, лише треба подбати про електробезпеку.
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Израильтне, например, продают грязь своего мёртвого моря за бешеные деньги. У нас в стране тоже предостаточно всякой грязи.
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А Грузия продала уже столько Боржоми ,что в мировом океане воды меньше МОЗ "відправив у відставку" електрофорез і грязьові ванни - Цензор.НЕТ 9562 .
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- Валик-джан. У нас в Дилижане, в кухне, открываешь простой кран - вода течёт, второе место занимает в мире!
- А первая в Ереване, да?
- Нет, в Сан-Франциско.
- А Боржом? Сначала подумай, потом говори.
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Речевой терапевт это очень хорошо. Я даже знаю одного, кому он позарез нужен МОЗ "відправив у відставку" електрофорез і грязьові ванни - Цензор.НЕТ 7590
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все эти грязи...это всё лишнее да и хлопотно...вот речевой терапевт нужен...ритуальные нужны специалисты опять же таки...
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Наши 🐷рчуки уже и грязь слямзили!
🤗
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Как ни странно, европейская медицина говорит: "Не пренебрегать физиотерапическими методами лечения и домашними средствами"! Т.е. это здесь не отменили! Наоборот - лечебные грязи есть наш шанс, не в каждой стране их найдёте.
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Да кто это такая ? Какой то лаборант кошмарит Украину .Нах...басни слушать себя не уважать
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Супрун відверта ідіотка. Це не перебільшення, а доведений факт. Доведений роками особистих намагань позбутись симптомів артриту, як кажуть, досвід "на власній шкурі". Якраз грязьові ванни є єдиним ефективним засобом позбутись симптомів артриту, поліартриту, артрозу на певний час, іноді надовго. Звісно, ефективніше всього змінити місце проживання, але ж це не усім доступне. Тож Супруниха тупа, безвідповідальна, неосвічена істота, і це вже теж факт.
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Почему наши люди стали редко ходить к врачу? Потомучто у наших людей только две болезни:- х...ня сама пройдет и п...ец не лечится, а в больницу обращаются только когда сомневаются в варианте...
🙄
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-У вас лечение платное?
-Лечение бесплатное-вылечивание платное!
😷
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Может скинуться Супрун на билет обратно домой?
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И правильно, а то развелось шарлатанов, которые разводят народ на деньги
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Бабка молодец, совкам и мафиозникам типа богомолец/шурма она поперек горла
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Теперь же эта дамочка городит такое, что самые сердобольные граждане тянутся к пистолету, чтобы добить больное животное, избавив его от мучений. Большая часть остальной публики просто сочувственно смотрит на то, что она делает и говорит.
🙄
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Да дебил изменения крепчает. Интересно и сколько эта дура у нас ещё будет медициной руководить.?????
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уляна! на порохоботах тренеруйся))))))))))))))))))))))))))
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менял замок в двери, попала деревянная щепка в глаз. звоню в регистратуру поликлиники с вопросом "как могу попасть к окулисту?". в ответ: "после реформы окулиста в поликлинике нету, больше года уже. записывайтесь к семейному врачу на завтра, он вас куда-нибудь да направит." в итоге вынул щепку в Оптике 1.0 у платного окулиста. вот такая она, реформа.
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