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 Политика Украины
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Все про:МИД (4998) моряки (764) Россия (72879) Зеркаль (172)

 МИД Украины запросил у РФ время и место возвращения военнопленных моряков и незаконно захваченных кораблей, - Зеркаль

Министерство иностранных дел Украины направило в МИД РФ ноту с вопросом, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, захваченные в результате атаки в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в эфире радио "НВ", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы уже подготовили дипломатическую ноту к РФ. Сегодня она пойдет в российский МИД. В ноте мы спрашиваем каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из Лефортово", - заявила Зеркаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все 24 украинских моряка останутся под стражей до конца июля, - решение суда в Москве

"Завтра мы обращаемся ко всем министрам иностранных дел, готовим письма, с тем чтобы они все обратились к РФ с тем, что она обязана исполнить решение Трибунала - отпустить моряков и судна", - добавила замминистра.

По словам Зеркаль, обращение будет к главам МИД всего мира, не только Европы.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

Также читайте: Позиция РФ в отношении украинских моряков остается прежней, несмотря на решение трибунала, - Песков

Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.

Источник: https://censor.net.ua/n3129154
 
   
 Топ комментарии
 
правильно.
моральный террор Фашистской россии.
Постоянно бомбить Фшистскую россию такими запросами, а отказы тут же демонстрировать ВСЕМУ ЦИВИЛИЗОВАННОМУ МИРУ!

у мацкалей слабая психика, девственная.
Задавим российско-фашистских оккупантов.
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Правильно работает... Истерики и вопли при общении со "взбесившейся бензоколонкой" не прокатывают... Только методическое "долбление в темечко"... НЕ ОТВЕТИТЬ Россия не может - её не поймут. А если ответят отрицательно - этот отказ ляжет в комплект документов Трибунала, при рассмотрении вопроса по сути...
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Хороший троллизм,весёлый!Молодцы!
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Это Зеркаль вроде отказалось от работы?
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От той, которой ей предлагали. На нынешней же осталась, видать ей это больше по душе.
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Дура, кацаПсинам пох.!
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Она прекрасно знает шо кацапам пох.., она проводит все необходимые процедуры, шоб эди ордынци не рассказывали, шо хахлы их не забирают.
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Та да! Долбит безуспешно эту расейскую стену, пытается показать всему миру пальцем на ублюдков... Признала бы, что сколеновстан прав, и делов то... Дураки наверное, и те политзаключенные, сидевшие десятилетиями в лагерях за независимость Украины... Ведь можно было написать бумагу о раскаянии -- на второй день бы выпустили.... Умные, наверное, написали бы, не правда ли?
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Когда будет Гаагский Тибунал над ****** и его кодлой все эти документы пригодятся...
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Арбітраж присудив Росії сплатити відшкодування в 5400000 євро за захоплених 2013 року членів «Ґрінпісу» і судно МЗС України просить у РФ час і місце повернення військовополонених моряків і незаконно захоплених кораблів, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 315

https://www.radiosvoboda.org/a/news/28624538.html МЗС України просить у РФ час і місце повернення військовополонених моряків і незаконно захоплених кораблів, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 315
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Они ж самые "умные", не зря же приняли закон о приоритете своего судопроизводства перед международным. Сейчас какой-нибудь Усть-зажопинский суд примет решение, что ничего они не должны, и на том дело закончится.
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да отказалась прислуживать зебилам Порядочная женщина и красотка к тому же. И смотри упоротая какая. Выкручивает по своему любыми средствами
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место встречи Керченский пролив и изменить его нельзя. они должны выполнить приказ.
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Время - час краха кацапии..
Место - руины масквабада..

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да, хлопцам на кацапских зонах очень весело..
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Увы.....Что предлагаешь? Ход то действительно в стиле ЗЕ!Наглый и обличающий.Ты согласен?
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зе пока ни слова не вымолвил.а может и ваще еще не в курсе решений Трибунала.то МИД по инерции работает,бо команда хорошая.
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Вымолвил......... Сказал, ждёт, что они поступят цивилизованно.
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потім і компенсацію зрубають з касабчиків МЗС України просить у РФ час і місце повернення військовополонених моряків і незаконно захоплених кораблів, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3805
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она полная дура шоле. Винтороги послали всех, к чему это ее па
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умному подскажу, то что они сказали не важно, пусть подтвердят на бумаге свой отказ
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Другу зеркаль скажу. Суд масквабада продлил арест до августа
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Она сделала официальный запрос, на шо они дадут свою бумажку об отказе, шо даст повод обращаться дальше и в суд и в ООН и требовать санкции и т.д., она знает, шо это бесполезно, и всеже, мы вроде цивилизованая страна, проводим все по Закону.
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и не последний момент - дальше нагружать залесье санкциями
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Володя, это из украинских новостей новость про масквабад
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Денисова уже раз ездила - чуть на бутылку не посадили. А эти "музыканты" все ноты шлют.
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Це з історії шановні МЗС України просить у РФ час і місце повернення військовополонених моряків і незаконно захоплених кораблів, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9348

Арбітраж присудив Росії сплатити відшкодування в 5400000 євро за захоплених 2013 року членів «Ґрінпісу» і судно

Міжнародний арбітраж у нідерландській Гаазі ухвалив, що Росія має сплатити 5 мільйонів 400 тисяч євро відшкодування за захоплення 2013 року 30 учасників акції протесту екологічної організації Greenpeace проти видобування нафти в Арктиці і їхнього судна.
Цей арбітраж іще 2015 року визнав Росію винною в порушенні Конвенції ООН про морське право, але лише зараз визначив суму відшкодування.
Як прокоментував нинішню ухвалу прем'єр-міністр Нідерландів Берт Кундерс, вона чітко визначає, що «судна в міжнародних водах не можна захоплювати силою і арештовувати присутніх на борту на власний розсуд».
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А КУДА КАСАПИ ДІНУТЬСЯ З ПІДВОДНОГО КОРАБЛЯ? МЗС України просить у РФ час і місце повернення військовополонених моряків і незаконно захоплених кораблів, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7695

За озвученою домовленістю, Москва виплатить близько 2,7 мільйона євро як компенсацію за шкоду, завдану кораблю під прапором Нідерландів

Росія і Нідерланди врегулювали багаторічну суперечку щодо захоплення судна екологічної організації Greenpeace в 2013 році під час протесту російської нафтової бурової платформи в Арктиці.

Про це пише «Радіо Свобода».

За озвученою 17 травня 2019 домовленістю, Москва виплатить близько 2,7 мільйона євро (3 мільйони доларів) як компенсацію за шкоду, завдану кораблю під прапором Нідерландів Arctic Sunrise.

«Російська Федерація і Королівство Нідерландів дійшли до повного й остаточного врегулювання будь-яких взаємних претензій», - йдеться в спільній заяві МЗС Нідерландів і Росії. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/world/observe/rf-i-**********-vregulyuvali-bagatorichnu-superechku-shchodo-zahoplennya-sudna-greenpeace--594621.html
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"По словам Зеркаль, обращение будет к главам МИД всего мира, не только Европы"

Хоть я и догадываюсь, что ответит РФ, но это неплохо. Пусть остальной мир послушает этот ответ и не забывает с кем он имеет дело и как РФ соблюдает законы, нормы международного права, исполняет решения высших международных судебных учреждений и пр.
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правильно.
моральный террор Фашистской россии.
Постоянно бомбить Фшистскую россию такими запросами, а отказы тут же демонстрировать ВСЕМУ ЦИВИЛИЗОВАННОМУ МИРУ!

у мацкалей слабая психика, девственная.
Задавим российско-фашистских оккупантов.
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Правильно работает... Истерики и вопли при общении со "взбесившейся бензоколонкой" не прокатывают... Только методическое "долбление в темечко"... НЕ ОТВЕТИТЬ Россия не может - её не поймут. А если ответят отрицательно - этот отказ ляжет в комплект документов Трибунала, при рассмотрении вопроса по сути...
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Мадуре и асаду не забудте напомнить.
Они с вованом в кентах)
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Слюшай, умалай сильнее, слаба просишь!
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Когда возле Славянска задержали журналистов Лайф-Ньюса с ополченцами и ПЗРК в багажнике, Кадыров прислал в Киев личный авиалайнер, ему Турчинов привез пленных и ручкой на прощанье помахал.
Когда задержали армавирских спецназовцев, обрадовавшийся портал Информапалм выложил данные о приключения армавирцев на Донбассе.... Их отдали просто так за пару дней.... Не обмен, вообще просто отдали, и тишина....
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правильно...
побольше запросов..официальных и на разных уровнях..
задолбайте их этим требованием!
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Как говорится - положи, где взял. Заправить корабли и буксир. Экипажам по местам. Должны завершить переход из Одессы в Бердянск (или Мариуполь).
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Нагадую!
https://petition.president.gov.ua/petition/53360
ХТО ЩЕ НЕ ПІДПИСАВ ПЕТИЦІЮ З ВИМОГОЮ ВІДСТАВКИ ЗЄЄЄЛІ?
Станом на зараз її підписали лише 59948 Громадянина України!
Також дуже важливо!
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/5645?fbclid=IwAR2SgR_g480Ar7u7uf-AqYBlV0iSlB3aXWN_r6CdUh0KwNgpW9fAM2Xzq8o
Петиція до ВР з вимогою прийняти закон про імпічмент.
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дурашка, передавай привет свинке Пепа и его дружкам Свинарчукам. Зе пришёл на 5-ть лет.
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ну выложил ты мне этот мультик и что что то поменялось? андрей не смеши людей .
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И обратите внимание - ни слова, ни пол слова по этому поводу от фигляра с Банковой. Ему не когда. Оно запах шаурмы в Киеве учуяло и хаит. Забыло, чмо, вонь металлургии родного Кривого Рога.
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не много на себя берёшь называя так президента, он не Пепа и не обязан прыгать перед публикой два раза сдавая мочу.
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Не много. И он действительно не Петя. ОНО ХУЖЕ. В 1000 раз. И этого не видят только дебилы. Зедебилы.
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ошибаешься не Зедебилы, а граждане Украины. Дебилы топят за утиль (пороха)
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водярой меньше баловаться надо тогда начнешь видеть и слышать а так только мочишь свои штаны по чем зря .
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Людей и корабли возвратят в 6 часов вечера после распада запоребрика.
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Я ошибался когда говорил что авторов подставы мы не узнаем

Встреча «племянницы
российского олигарха» с
лидером ультраправой
Австрийской партии свободы
FPÖ Хайнцом-Кристианом
Штрахе на Ибице в 2017 году
была детально спланированным
спектаклем.
Об этом пишет австрийский
таблоид Kronen
Zeitung, передает Европейская
правда.
По данным издания, спектакль
организовали четыре
человека: адвокат из Вены,
детектив и двое экспертов по
вопросам безопасности,
специализирующихся на
промышленном шпионаже. Их
мотивом якобы была личная
месть Штрахе и неприятие
политики его партии. Эти люди
получили информацию о личной
жизни австрийского политика от
его бывшего охранника, и таким
образом они смогли спланировать
сложную ловушку.
«Племянницу» российского
олигарха сыграла студентка из
Боснии. Девушку подобрали,
учитывая вкусы Штрахе. Также
отмечается, что девушка знает
четыре языка, в том числе
идеально говорит по-русски. За
один день «работы» она получала
якобы от 6 до 7 тыс. евро.
Встречу организовали на
проверенной вилле на Ибице, где
уже проводили тайные операции.
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зебзик сегодня был на передовой. ну как на передовой.... в Счастье. и что удивительно - тоже не стреляли. к чему бы это? но то такое. а теперь фото!

МЗС України просить у РФ час і місце повернення військовополонених моряків і незаконно захоплених кораблів, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9839
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Большой десантный корабль Северного флота "Митрофан Москаленко" поддержал флешмоб дымящего парохода «авианосец Кузя» духоподъемным пожаром.
Скрепно горит.

https://twitter.com/i/status/1133053484780195840
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