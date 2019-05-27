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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  2024  122
Материалы по теме:
Все про:бюллетени (97) ЦИК (3092) Слипачук (48) Радченко Евгений (18)

 На парламентские выборы бюллетеней нужно вдвое больше, чем на президентские, их не успеют напечатать, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия призывает изменить законодательство: на печать бюллетеней есть всего 17 дней вместо необходимых 70.

Об этом члены ЦИК заявили на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Установленные законодательством сроки не соответствуют срокам, установленным избирательным законодательством", - утверждает председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук.

В частности, печать бюллетеней должна занять 70 дней: 48 - на проведение тендера и 22 - на изготовление.

Однако в ЦИК говорят, что должны сделать это все за 17 дней, чтобы уложиться в сроки избирательного законодательства и успеть подготовиться к выборам.

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Заместитель главы ЦВК Евгений Радченко подчеркнул, что для проведения выборов в парламент необходимо напечатать вдвое больше бюллетеней, чем для выборов президента, потому что есть выборы в одномандатных округах, для которых нужны более 30 млн бюллетеней и выборы по общенациональному многомандатному избирательному округу - это также более 30 млн бюллетеней.

"Это означает, что на предприятии-изготовителе лежит такая нагрузка, которую просто невозможно будет выполнить", - отметил Радченко.

Также на Цензор.НЕТ: Актеры "Квартала 95" и "Лиги смеха" планируют баллотироваться в Раду, - глава избирательного штаба "Слуги народа" Корниенко

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, ЦИК обратился в Верховную Раду и правительству с просьбой изменить порядок осуществления публичных закупок для надлежащего обеспечения организации внеочередных парламентских выборов 21 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3129151
 
 
 Топ комментарии
 
начинать выборы надо по закону-тогда и времени будет достаточно,и средств.как просто,казалось бы...но нет На парламентские выборы бюллетеней нужно вдвое больше, чем на президентские, их не успею напечатать, - ЦИК - Цензор.НЕТ 3544.понты дороже.а это именно понты,в расчете на согласно кивающих зевак.
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Купите старушкам вместо смартфона по принтеру, и пусть печатают бюллетени.
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Нам потрібен новий склад ЦВК, бо існуючий склад ЦВК не хоче працювати!
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А Портнов знайде одну причину, щоб засудити весь склад ЦВК на реальний термін ув'язнення(з конфіскацією)
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ЩО друкувати? та йди собі і гроші надрукуй на ксероксі... тебе ж випустили
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Эта бумажка с серийным номером и спец защитой, штампуэтся на госпредприятии и под контролем, где штампуют и другие документы по заказу правительства, ты реально думаешь шо каждый лох дома может бюллетени штамповать?
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А Вы поинтересуйтесь, как печатають Бюллетени в ФРГ.
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Не хочу искать, поверю наслово шо хорошо, или у них электронное голосование. Будем жить как в ФРГ, обеспечим штамповку всем неодходимым. Сейчас шо именно нужно штамповать? Не прошла регистрация даже партий, которые пойдут на выборы, кого вштамповывать в бюлетень? Нет определенности какой всетаки будет процент проходного бала в Верховну Зраду и т.д.
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А це саботаж. Це свідомий злочин. За такий часовий термін при бажанні(і фінансуванні) можна надрукувати бюлютенів на всю Китайську Народну Республіку.
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ти що друкар? А що там друкувати, ану СКАЖИ?
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Вам сказати розмір зарплатні члена ЦВК? І фактично вони п'ять років дурня валяють, бо нема роботи. І тут раптово за два місяця до виборів в них нема можливості провести тендери і надрукувати 30 млн. бюлютенів???!!!
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Такое ощущение что досрочные выборы вообще невозможны, ну то есть в законе они есть - но бюллетени не напечатают. Как же раньше проводили то...?
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раніше керували розумні....різно буває
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Все ж потрібна у виборчому бюлетені строка "не підтримую жодного ..."
Яка думка у шановного товариства?
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зеленывае.....тут чето нужно прорывное.... На парламентські вибори бюлетенів потрібно вдвічі більше, ніж на президентські, їх не встигнуть надрукувати, - ЦВК - Цензор.НЕТ 4230
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надо им засрать мозги магнитной бурей)
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Как они нам дорого обходятся и еще попробуй разгони.
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настав тиждень другий.... життя покращилось!
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ну да, как шoкoладных избиратъ в 2014 тo успели,
а как шoладные oбoсралисъ тo не успеем
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа парламентские выборы бюллетеней нужно вдвое больше, чем на президентские, их не успеют напечатать, - ЦИК
 
 
 
 
 
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