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Все про:обвинение (368) Труханов Геннадий (195) Холодницкий (619) САП (1076)

 Труханову изменили обвинение, вдвое уменьшив сумму убытков

Специальная антикоррупционная прокуратура изменила обвинение, выдвинутое мэру Одессы Геннадию Труханову и нескольким его предполагаемым сообщникам. Сумму убытков уменьшили вдвое.

Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на сообщение пресс-службы САП в Facebook.

Так, в САП сообщают, что руководитель ведомства Назар Холодницкий после тщательного изучения доказательств согласовал изменение обвинения в уголовном производстве по обвинению Труханова и других лиц в завладении средствами городского бюджета в особо крупном размере.

Правовая квалификация действий обвиняемых остается той же. При этом прокуроры изменили определение суммы средст бюджета, "которыми соучастники завладели, реализуя разработан план купли-продажи зданий бывшего завода "Краян" по завышенной цене", сказано в сообщении.

Сумма уменьшена до 92 659 282 грн. В предыдущей версии обвинения она составляла 185 млн грн.

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"Более подробно мотивы принятия такого решения прокурорами и суть измененного обвинения будет доказано общественности во время объявления в суде нового обвинительного акта в соответствии с требованиями УПК Украины", - сообщили в САП.

Следующее судебное заседание по данному делу назначено на 9:30 31 мая 2019 года.

Ранее судьи, рассматривающие дело Труханова, пожаловались на САП в Высший совет правосудия. Они утверждают, что прокуроры долгое время не могут согласовать новое обвинение, а в ответ на попытки поторопить их - хамят.

Напомним, 13 февраля 2018 года детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру Геннадию Труханову, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского голову Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

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По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры "Девелопмент Элит", которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

Уже 15 февраля Соломенский районный суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.

Источник: https://censor.net.ua/n3129148
 
   
 Топ комментарии
 
Задолбали! Петинг будет продолжаться пока не будет полной перезагрузки...но для начала всю соевую перхоть из рады нужно вымести!
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О, мощно Зе начал "бороться" с коррупцией, очень хорошее начало, кто следующий на отпущение грехов в двое?
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ЗелеПукин в действии Скоро Труханову дадут звезду героя и назначат советником великого преЗедента
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А что есть какая то разница ??? Статья та же єта тварь сепарская давно должна сидеть на параше с конфискацией Труханову изменили обвинение, вдвое уменьшив сумму убытков - Цензор.НЕТ 1385
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ЗЕкоманда парашу заменит концертом, там тоже сидеть надо ...
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О, мощно Зе начал "бороться" с коррупцией, очень хорошее начало, кто следующий на отпущение грехов в двое?
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Але ж Зе тут до ЧОГО? Шо він має за кожною ......ею підбирати? З осені буде видно результати перші Зе! Не дьоргайся, - рано!
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А причем тут Зе?
Он с каких пор руководит САП? Генпрокурор у нас все еще кум Порошенко Юга.
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А при чем здесь Зеля к Холодницкому, это он его назначил?
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А порохоботам дали задание: все валить на ЗЕ и его команду. Наверное им хорошо платят, раз так стараются.
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Никто им ничего не дает. Тупо личная инициатива и, судя по постам - явно не от большого ума. Цяцьку отобрали
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Вообще то компаньон Труханова по афере вроде успел вернуть 90 млн.Поменялась сумма,но не суть.
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ЗелеПукин в действии Скоро Труханову дадут звезду героя и назначат советником великого преЗедента
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Зеленский не имеет асолютно никакого влияния на САП. Скорее уж претензии предъявляй к куму Юге.
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Это специально Цензор такое фото выложил, вот рассмешил.
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А зачем раньше шум поднимали? На чью мельницу воду лили? С таким подходом далее дело развалится и закончится "пшиком".
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Значит, все остальные убытки погашаются за счёт этой самой "специальной антикоррупционной прокуратуры".
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Задолбали! Петинг будет продолжаться пока не будет полной перезагрузки...но для начала всю соевую перхоть из рады нужно вымести!
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Якщо ти на Петра натякаш, маю для тебе залізний аргумент: при Петрі накого не було! А при зе є! Так треба ж працювати. Але новообраному шостому часу немає. Ліга сміху важливіша.
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при чем здесь намеки?
я говорю как есть!и это говорил еще 3-4 года назад,то что делает петро нужно будет переделывать все заново !
правда не знаю кто это теперь будет делать..
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Я тобі ще раз кажу. При Петрі такого не було! А при зе чомусь є!
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при пете как и сейчас ни ху небыло и нет!
коррупция в политики и в государстве процветала прикрывшись патриотизмом и целесообразностью!
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А у таких ублюдков всегда кто-то виноват, кроме них самих.
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То есть подтверждаешь, за 5 лет ничего кроме саботажа реформ небыло?
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Звісно ні! Такий висновок з мого посту можна було зробити тільки за допомогою Зелогіки.
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95-й квартал под руководством Бени нареформирует....
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Нет , Холодницкий , которого назначил Порошенко. Петро ни при делах.
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О, опять папиредники виноваты ? Доколе ? Когда зелупа начнет олигархов сажать ?
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Зенит-Циклон-ДНЕПР - институт президента уже опозорен и недееспособен....

Вам не дает покоя что ВР пока еще не превратилась в цирк?...
Потерпите - анонсировали уже, что 95 Квартал в полном составе идет на выборы...
Скоро и ей хана....
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Рада не цирк? А что тогда? Лошко землю ел, Гаврылюк криветки трескал, Херащенко тарелки вылизывал, Гадя "террористка", нафиг мне это потешное ничтожество...когда законы будут вменяемые?
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Самый главный актер того цирка - петя порох. Иллюзионист с двумя лицами. Тут одно говорит, там делает противоположное. Потом выяснилось что лиц не два , а десятки. Гений циркового искусства.
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Чем дальше тем больше осознаю что Украине на некоторое время нужен диктатор. Тот что не будет разбираться сколько точно украли Кернесы с Трухановыми, насколько близок Мертвечук с Порохом , насколько мерзок Бойко или Ляшко... такой что просто возьмет топор и отрубит всей подобной сволочи их головы. И ведь люди будут только громко хлопать в ладоши при этом. А вот когда массовая казнь мразей закончится - тогда и начнется построение свободной демократической Украины.
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Петрова рехформа судів у дії...
Соя, горіть у пеклі !
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трошки еще помурыжить...и государство еще и должно будет...
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За що? На кого настучав? Кого здав? Зазвичай такі речі відбуваються по домовленостям з прокурорами...
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это в действии уравниловка - каждому по его уровню)
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Интересно, что кроется за "тщательным изучением доказательств"?
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Скоро наградят.
Бандиты и хитрожопые - новые хозяева Украины.
Проздравляю 73% гениальных гоев и терпил!
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Ты ещё дырявые дороги запиши в заслугу Зеленскому, и свою норму высеров насегодя ты выполнил!
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ша! не надо хамить. Дойдет очередь и до дорог. Пока мы о "борьбе" с коррупцией говорим.
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Труханову изменили обвинение, вдвое уменьшив сумму убытков

правильно,вовремя подсуетились)))
не будет же Ze-команда свои личные сбережения на выборы тратить)
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Так вот они какие новые методіы борьбы с коррупцией от Зе-комнды Труханову змінили обвинувачення, вдвічі зменшивши суму збитків - Цензор.НЕТ 6932.
Труханову змінили обвинувачення, вдвічі зменшивши суму збитків - Цензор.НЕТ 5752
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Пошли отмазки по алгоритму рюкзаков авакяна!
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Эту мразь срочно на нары надо, а вы хернёй страдаете...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТруханову изменили обвинение, вдвое уменьшив сумму убытков
 
 
 
 
 
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