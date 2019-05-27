 Труханову изменили обвинение, вдвое уменьшив сумму убытков

Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на сообщение пресс-службы САП в Facebook.

Так, в САП сообщают, что руководитель ведомства Назар Холодницкий после тщательного изучения доказательств согласовал изменение обвинения в уголовном производстве по обвинению Труханова и других лиц в завладении средствами городского бюджета в особо крупном размере.

Правовая квалификация действий обвиняемых остается той же. При этом прокуроры изменили определение суммы средст бюджета, "которыми соучастники завладели, реализуя разработан план купли-продажи зданий бывшего завода "Краян" по завышенной цене", сказано в сообщении.

Сумма уменьшена до 92 659 282 грн. В предыдущей версии обвинения она составляла 185 млн грн.

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"Более подробно мотивы принятия такого решения прокурорами и суть измененного обвинения будет доказано общественности во время объявления в суде нового обвинительного акта в соответствии с требованиями УПК Украины", - сообщили в САП.

Следующее судебное заседание по данному делу назначено на 9:30 31 мая 2019 года.

Ранее судьи, рассматривающие дело Труханова, пожаловались на САП в Высший совет правосудия. Они утверждают, что прокуроры долгое время не могут согласовать новое обвинение, а в ответ на попытки поторопить их - хамят.

Напомним, 13 февраля 2018 года детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру Геннадию Труханову, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского голову Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

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По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры "Девелопмент Элит", которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

Уже 15 февраля Соломенский районный суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.