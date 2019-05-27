 Дефолт - это клиническая смерть экономики, - Яценюк

Об Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НФ.
"Прочитал реакцию команды президента Зеленского на слово "дефолт", - отметил Яценюк. Украина была на грани дефолта в 2014-м, напомнил он: "В государственной казне было 108 000 гривен и 73 миллиарда долларов долгов, не я брал. Когда ушел с должности, то оставил в казне 90 миллиардов гривен и уменьшил долги на 7 миллиардов долларов до 67 миллиардов".
Правительство Арсения Яценюка провел реструктуризацию, списало часть долгов и отсрочило начало выплат на 4 года: "Этот срок истекает в конце этого года".
"Я не пошел на дефолт, потому что это - банкротство Украины и каждого гражданина. Дефолт - это не просто отказаться от обязательств украинского государства. Дефолт - это падение курса гривны, у которого нет предела. Дефолт - это инфляция более 10 тысяч, как было в 1990-х годах. Дефолт - это безработица", - подчеркнул он.
"Дефолт - это клиническая смерть экономики", - считает Арсений Яценюк.
Он отметил важность того, чтобы президент Зеленский "сформировал свою экономическую программу и программу с Международным валютным фондом": "МВФ - это не благотворительная организация. И когда говорят, что МВФ чего требует, - МВФ ничего не требует. Международный валютный фонд дает деньги под 1%, в отличие от внешних рынков, где мы берем под 9-10%. На каждых 10 миллиардах долларов заимствований страна экономит около 1 миллиарда долларов в год. Это те средства, которые мы отправляем на армию, социальную защиту, капитальное восстановление страны", - пояснил Арсений Яценюк.
Лидер "Народного фронта" отметил, что для него "другой альтернативы, чем программа с Международным валютным фондом, нет": "Если у президента Зеленского есть альтернатива - пусть ее покажет".
Арсений Яценюк особо отметил, что "в связи с тем, что объявлены досрочные парламентские выборы, а правительство ушло в отставку, программа с Международным валютным фондом де-факто остановлена": "И новая программа может появиться только после неконституционных досрочных выборов и формирования нового Кабинета министров Украины. А это - в лучшем случае - в конце 2019 года".
"Ответьте, как жить следующие пять лет, как обеспечить рост экономики и доходов украинских граждан", - написал Арсений Яценюк.
Всюди, де приходять соціалісти, ліваки, згодом починається падіння економіки і зріст податкового тиску на громадян, які ВИРОБЛЯЮТЬ.
Найкращим у світі виявився і підтвердився результатами АМЕРИКАНСЬКИЙ КЛАСИЧНИЙ КАПІТАЛІЗМ. Ця система вивела США на перше місце в світі, як в економічному режимі, так і в політичному.
Бери, вивчай, і користуйся. Але ж ні, краще вигадувати квадратні колеса, мовляв - по сходах тоді краще їздити...... Ну-ну... мудрогелії одвічні..
Это был Сеня?????
А кто вам об этом сказал?
Документики с доказательствами в студию, мацкалыку.
Такое молчание ВладимЕра как можно расценить нам, простым людям?
Тогда мы, простые люди можем сделать только такой вывод:
Либо ВладимЕр за дефолт либо ВладимЕр вообще не понимает о чем идёт речь.
Люди, голосовавшие, за ВладимЕра в жутком оцепенении головного мозга.
24 октября 1999. Фернандо де ла Руа победил на президентских выборах; перед выборами он обещал не менять неолиберальную экономическую модель, созданную при президенте Карлосе Менеме[9]. При этом в стране уже тогда фиксировался высокий уровень безработицы и огромная разница в доходах между бедными и богатыми
12 июля 2001. Кредитные агентства понизили кредитный рейтинг Аргентины, что привело к осложнению ситуации на финансовых рынках
2 августа 2001. Конгресс урезал зарплаты госслужащим и пенсии на 13% в рамках программы жёсткой экономии
3 ноября 2001. Фернандо де ла Руа объявил о планах реструктуризации 95 миллиардов долларов государственного долга
2 декабря 2001. Правительство объявило об обмене государственных облигаций на новые, имеющие более низкие процентные обязательства и более длительный срок погашения
2/3 декабря 2001. Введены жёсткие ограничения на снятие наличных денег с банковских счетов - $250 в неделю
4 декабря 2001. Кредитно-рейтинговое агентство Fitch присвоило Аргентине самый низкий, дефолтный кредитный рейтинг DDD
6 декабря 2001. МВФ заблокировал выделение Аргентине очередного транша кредита в 1,3 миллиарда долларов
7 декабря 2001. Правительство обратилось к средствам частных пенсионных фондов на условиях, которые были расценены как конфискация
12 декабря 2001. Из-за выплат по кредитам остались невыплаченными 1,4 миллиона пенсий
19 декабря 2001. По всей стране проходят массовые беспорядки из-за тяжёлого экономического положения; правительство заявляет о намерении провести девятую по счёту комплексную программу экономии
20 декабря 2001:
В беспорядках и столкновениях с полицией погибло 20 человек
Введено чрезвычайное положение
Министр экономики Доминго Кавальо подал в отставку
21 декабря 2001:
Президент Фернандо де ла Руа ушёл в отставку.
Приостановлены все бюджетные валютные операции
23/24 декабря 2001. И. о. президента Адольфо Родригес Саа объявил о крупнейшем в истории дефолте - 80 млрд из 132 млрд долларов государственного долга (дефолт не распространялся на аргентинские долги МВФ, Всемирному банку, Межамериканскому банку развития, а также на гарантированные государством займы)
14 ноября 2002. Аргентина не смогла погасить очередной кредит, что создало угрозу нового дефолта
2001. По всей стране проходят массовые беспорядки из-за тяжёлого экономического положения; правительство заявляет о намерении провести девятую по счёту комплексную программу экономии
20 декабря 2001:
В беспорядках и столкновениях с полицией погибло 20 человек
Введено чрезвычайное положение
Люди, голосовавшие за вас, впали в какое-то длительное безумное расстройство.
Дык, успокойте их, ВладимЕр!
кстати, родители путина тоже генетические деграданты,не правда ли?
Ведь штаты пригрозили шо если игорю валерьевичу шо то обломится от зели, то украина будет сосать, вместо международной помощи.
И игорь валерьевич таки отхватит кусочек, а украина из за этого попадёт на дефолт.
Поэтому дефолт это ******* с точки зрения игоря валерьевича.
Ведь они же были
Він напряму на них працює, їх агент в Україні. Ще були такі Яресько і Гонтарева.
ФРС була створена як приватна організація, щоб закредитивати всю Америку, щоб вона їй дань платила.
Потім ФРС створила МВФ, щоб уже закредитувати весь світ.
***** предложи любому горлопану ему ЛИЧНО лям баксов под ОДИН проц - он через полсекунды стартанет за кредитом в трусах и одном носке обгоняя городской транспорт шобы тут же положить на депозит под пять..
Ми ще зробимо аудит твоєї діяльності, пухнастик, не май сумнівів
Как стена, лохи?
Тепер у кожного з 25% питання чому з-за ДЛБ повинні разом терпіти.
Вони отримали свої дивіденти....... мусять , а решта.
Ситуацію може спасти тільки закон про імпічмент виборної особи.
Однозначно.