 Дефолт - это клиническая смерть экономики, - Яценюк

Об Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НФ.

"Прочитал реакцию команды президента Зеленского на слово "дефолт", - отметил Яценюк. Украина была на грани дефолта в 2014-м, напомнил он: "В государственной казне было 108 000 гривен и 73 миллиарда долларов долгов, не я брал. Когда ушел с должности, то оставил в казне 90 миллиардов гривен и уменьшил долги на 7 миллиардов долларов до 67 миллиардов".

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Правительство Арсения Яценюка провел реструктуризацию, списало часть долгов и отсрочило начало выплат на 4 года: "Этот срок истекает в конце этого года".

"Я не пошел на дефолт, потому что это - банкротство Украины и каждого гражданина. Дефолт - это не просто отказаться от обязательств украинского государства. Дефолт - это падение курса гривны, у которого нет предела. Дефолт - это инфляция более 10 тысяч, как было в 1990-х годах. Дефолт - это безработица", - подчеркнул он.

"Дефолт - это клиническая смерть экономики", - считает Арсений Яценюк.

Он отметил важность того, чтобы президент Зеленский "сформировал свою экономическую программу и программу с Международным валютным фондом": "МВФ - это не благотворительная организация. И когда говорят, что МВФ чего требует, - МВФ ничего не требует. Международный валютный фонд дает деньги под 1%, в отличие от внешних рынков, где мы берем под 9-10%. На каждых 10 миллиардах долларов заимствований страна экономит около 1 миллиарда долларов в год. Это те средства, которые мы отправляем на армию, социальную защиту, капитальное восстановление страны", - пояснил Арсений Яценюк.

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Лидер "Народного фронта" отметил, что для него "другой альтернативы, чем программа с Международным валютным фондом, нет": "Если у президента Зеленского есть альтернатива - пусть ее покажет".

Арсений Яценюк особо отметил, что "в связи с тем, что объявлены досрочные парламентские выборы, а правительство ушло в отставку, программа с Международным валютным фондом де-факто остановлена": "И новая программа может появиться только после неконституционных досрочных выборов и формирования нового Кабинета министров Украины. А это - в лучшем случае - в конце 2019 года".

"Ответьте, как жить следующие пять лет, как обеспечить рост экономики и доходов украинских граждан", - написал Арсений Яценюк.

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