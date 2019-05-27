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Все про:дефолт (360) Зеленский (1493) Яценюк (7757)

 Дефолт - это клиническая смерть экономики, - Яценюк

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк напомнил, что в 2014 году в должности премьер-министра заявил в парламенте: "Аргентина объявила дефолт. Украина его не объявила и не объявит".

Об Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НФ.

"Прочитал реакцию команды президента Зеленского на слово "дефолт", - отметил Яценюк. Украина была на грани дефолта в 2014-м, напомнил он: "В государственной казне было 108 000 гривен и 73 миллиарда долларов долгов, не я брал. Когда ушел с должности, то оставил в казне 90 миллиардов гривен и уменьшил долги на 7 миллиардов долларов до 67 миллиардов".

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Правительство Арсения Яценюка провел реструктуризацию, списало часть долгов и отсрочило начало выплат на 4 года: "Этот срок истекает в конце этого года".

"Я не пошел на дефолт, потому что это - банкротство Украины и каждого гражданина. Дефолт - это не просто отказаться от обязательств украинского государства. Дефолт - это падение курса гривны, у которого нет предела. Дефолт - это инфляция более 10 тысяч, как было в 1990-х годах. Дефолт - это безработица", - подчеркнул он.

"Дефолт - это клиническая смерть экономики", - считает Арсений Яценюк.

Он отметил важность того, чтобы президент Зеленский "сформировал свою экономическую программу и программу с Международным валютным фондом": "МВФ - это не благотворительная организация. И когда говорят, что МВФ чего требует, - МВФ ничего не требует. Международный валютный фонд дает деньги под 1%, в отличие от внешних рынков, где мы берем под 9-10%. На каждых 10 миллиардах долларов заимствований страна экономит около 1 миллиарда долларов в год. Это те средства, которые мы отправляем на армию, социальную защиту, капитальное восстановление страны", - пояснил Арсений Яценюк.

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Лидер "Народного фронта" отметил, что для него "другой альтернативы, чем программа с Международным валютным фондом, нет": "Если у президента Зеленского есть альтернатива - пусть ее покажет".

Арсений Яценюк особо отметил, что "в связи с тем, что объявлены досрочные парламентские выборы, а правительство ушло в отставку, программа с Международным валютным фондом де-факто остановлена": "И новая программа может появиться только после неконституционных досрочных выборов и формирования нового Кабинета министров Украины. А это - в лучшем случае - в конце 2019 года".

"Ответьте, как жить следующие пять лет, как обеспечить рост экономики и доходов украинских граждан", - написал Арсений Яценюк.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129147
 
 
 Топ комментарии
 
Поки населення продовжує розчулюватися пролетарській безпосередності Голобородька, високоповажний Коломойський із заслуговуючим поваги цинізмом знущається, з нахабством переможця називаючи речі своїми іменамиТак, олігархи домовилися, картинка влаштовує усіх.Так, Аваков підстрахував, надійний хлопець, залишимо головним в міліції, з усіма наслідками.Так, і знову так, "Петя набрид" своєю некерованністю.Так, і на парламентських провернемо те ж саме.Так, Тимошенко друг з досвідом налагодження зв'язків з Кремлем.Так, з вівцями зробимо що захочемо, ніяких Держдепів з МВФ, це наше стадо і ми його доїмо.Війна? Цінності? Нація? Держава?Та я вас благаю.
Дефолт - это клиническая смерть экономики, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5618
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https://ibigdan.livejournal.com/23725654.html
...Игорь Валерьеич в данном случае п*здит. Дефолта у Греции как такового не было - ну такой, на пол шишечки. Они один раз храбро просрочили выплату процентов по долгу, после чего быстро посовещались с МВФ и согласились ужесточить экономию и выплачивать долги дальше. Часть долга им реструктуризировали, но только часть. Да и в стартовых условиях между Украиной и Грецией разница - как между Зеленским и Рейганом.

Причём чем больше в финансовых кругах говорят о дефолте (а Financial Times - это очень высокие круги), тем больше шансов, что он случится - это т.н. "самосбывающееся пророчество". Потому что нет дураков инвестировать или давать в долг стране, которая устами хозяина прямо сообщает, что отдавать деньги не будет. А значит осталось только дождаться ситуации, когда нам не хватит ЗВР для того, чтобы рассчитаться по очередному платежу, и всё произойдёт само собой.

Так зачем же Коломойскому дефолт? Уже писал - чтобы выкупить за бесценок стратегические государственные активы. Только вот сначала он получит 2 миллиарда долларов компенсации за ПриватБанк, и тогда уж точно готов к операции. А то, что зелепузики в процессе дефолта хуй без соли будут доедать - так когда это кидалу интересовала дальнейшая судьба лоха? Заслуженно пострадают, сами себе судьбу выбрали.

Но сейчас они даже рады предстоящему дефолту. Тезисы "ничего страшного" активно форсятся в Зе-группах и подконтрольных СМИ, а параллельно Богдан, смотрящий в АП от Коломойского, рассказывает, что мы дескать слишком зависим от МВФ, поэтому ни цены на газ не можем снизить, ни пенсии поднять, ну буквально по рукам и ногам связали, суки.

И как-то единственным выходом из ситуации станет казаться отказ от сотрудничества с МВФ, драматическое "пошли вы в жопу!", овации благодарного народа, на 73% состоящего из воды. И уже дефолт это как бы коллективное решение, даже референдум проводить не надо. Так что, если решили оставаться в Украине, настойчиво рекомендую продать все излишки недвижимости, пока цена на пике (да, сложно поверить, но сейчас - это такой пик), перевести все доступные средства в доллары и по возможности не хранить их в украинских банках. Как много у вас времени - зависит от даты выборов в Раду. Если вам нужно больше данных - вот здесь подробный анализ.

Помимо проблем с МВФ у нас на горизонте появились проблемы с газовой трубой, контрактами и судами с Россией. Если раздолбанная ЗеКоМандой власть не начнёт работать слаженно, то в результате Украина лишится миллиардов долларов и рискует наконец-то замёрзнуть зимой 2020-го на радость москалям.

Ну и вишенка на экономическом торте: пользуясь неразберихой, олигархи срочно рвут свои куски обратно, и на фоне назначений Зеленского Украине грозит отток инвестиций. Но это уже право такие мелочи.
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....Тем временем Путин находится в ситуации win-win: он уже достиг своего, сместив Порошенко, и теперь любое развитие событий ему на руку.
Если в Украине будет дефолт - она сама приползёт к Путину за деньгами.
Если не приползёт - Путин возьмёт силой, а стране с дефолтом будет нечем воевать.
Если обнимашки с Путиным в Украине сочтут предательством, 25% восстанет и будет новый Майдан - Путин наконец-то откусит от страны без руководства Новороссию от Сум до Одессы, и в этот раз его точно будут встречать с цветами 73% "уставших ат вайны, карупции и вот это всё".

Всё что нужно Путину - это ждать, и иногда давить на клоуна - паспортами в ДНР, бомбёжкой мирных городов, экономическими подножками или ещё чем-то - способов много. А на резолюции трибунала ООН он ложил свой маленький хуй, потому что именно так он поступает с лохами, которые ещё не поняли, что против гопника можно действовать только силой, а не резолюциями.
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Ну. Дефолт это чемодан с двойным дном. Да мы должны Мвф. Но ни для кого кто этим интересуется, что основными держателя и госдолга есть те кого называют олигархи включая порося. Вот это для них действительно убытки...
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В Аргентине были прекрасные поля и рогатый скот . Но Бени сделали дефолт и отобрали землю у крестьян
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Не сьогодні, але колись від мене буде розповідь про Аргентину. Є у мене історія моїх родичів.
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Возможно на это и рассчитан план .Но тут посложнее ситуация .Тут россия под боком .Возможно Рокфелеры с Морганами расчитывают,что Украинцы будут защищать Украинскую землю для Морганов Рокфеллеров? Но тут они ошибаются .
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В Аргентині соціалісти прийшли до влади.

Всюди, де приходять соціалісти, ліваки, згодом починається падіння економіки і зріст податкового тиску на громадян, які ВИРОБЛЯЮТЬ.

Найкращим у світі виявився і підтвердився результатами АМЕРИКАНСЬКИЙ КЛАСИЧНИЙ КАПІТАЛІЗМ. Ця система вивела США на перше місце в світі, як в економічному режимі, так і в політичному.

Бери, вивчай, і користуйся. Але ж ні, краще вигадувати квадратні колеса, мовляв - по сходах тоді краще їздити...... Ну-ну... мудрогелії одвічні..
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Во профанация! В Украине земля ещё не приватная!
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Видать хорошо ФБР наступило на хвост Коломойскому .Коломойским движет месть и жадность.Лучший способ сработать на опережение =посадить Коломойского в тюрьму по обвинению с финансировании терроризма .Статья не плохая ,лет на 50.Ну и нет человека -нет проблемы .
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Сеня молодец,загнал страну в долги и сдрыснул а теперь вещает...
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ти що неграмотний... він отримав країну з 0 у бюджеті.. то навіть твій БЕ признав.. не користуся методичкою з лубянки
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Сеня?
Это был Сеня?????

А кто вам об этом сказал?
Документики с доказательствами в студию, мацкалыку.
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Кто сказал, кто сказал??? Па телевизару, да на форуме.)
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Долгов набрала Жуля и Януковощ, а не Сеня. Сеня провел реструктуризацию долгов, чем и спас страну от дефолта. Я тебя и таких, как ты, понимаю, у вас работа такая -все обгадить.
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А почему сам ВладимЕр не комментирует высказывания какого-то человека Бэни о дефолте?
Такое молчание ВладимЕра как можно расценить нам, простым людям?

Тогда мы, простые люди можем сделать только такой вывод:

Либо ВладимЕр за дефолт либо ВладимЕр вообще не понимает о чем идёт речь.
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Владимир Александрович обязательно всем ответит по этому вопросу....номером в "95-м" квартале... Дефолт - це клінічна смерть економіки, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3271
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а нельзя ли расскрыть суть сего, просто уверен, глыбинного ответа сейчас?
Люди, голосовавшие, за ВладимЕра в жутком оцепенении головного мозга.
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Это знает только человек, который придумает номер, а Владимир Александрович озвучит текст, как актер... Дефолт - це клінічна смерть економіки, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1450
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Пока Верховная Рада еще дееспособна нужно убирать всю эту клоунаду как можно быстрей, закон про импичмент и вперед, у нас все таки парламентско-президентская форма правления, а не монархия.
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клиническая сметь экономики, это теперь, ведь уже начали выходить и на тебе, полупьяный санитар, беня, советует глуповатному зе - давай её в морг, если оживит, то скажем с того света вернулась, а если нет, ну тогда уже в морге находится.
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Аргентинский кризис - хроника событий
24 октября 1999. Фернандо де ла Руа победил на президентских выборах; перед выборами он обещал не менять неолиберальную экономическую модель, созданную при президенте Карлосе Менеме[9]. При этом в стране уже тогда фиксировался высокий уровень безработицы и огромная разница в доходах между бедными и богатыми
12 июля 2001. Кредитные агентства понизили кредитный рейтинг Аргентины, что привело к осложнению ситуации на финансовых рынках
2 августа 2001. Конгресс урезал зарплаты госслужащим и пенсии на 13% в рамках программы жёсткой экономии
3 ноября 2001. Фернандо де ла Руа объявил о планах реструктуризации 95 миллиардов долларов государственного долга
2 декабря 2001. Правительство объявило об обмене государственных облигаций на новые, имеющие более низкие процентные обязательства и более длительный срок погашения
2/3 декабря 2001. Введены жёсткие ограничения на снятие наличных денег с банковских счетов - $250 в неделю
4 декабря 2001. Кредитно-рейтинговое агентство Fitch присвоило Аргентине самый низкий, дефолтный кредитный рейтинг DDD
6 декабря 2001. МВФ заблокировал выделение Аргентине очередного транша кредита в 1,3 миллиарда долларов
7 декабря 2001. Правительство обратилось к средствам частных пенсионных фондов на условиях, которые были расценены как конфискация
12 декабря 2001. Из-за выплат по кредитам остались невыплаченными 1,4 миллиона пенсий
19 декабря 2001. По всей стране проходят массовые беспорядки из-за тяжёлого экономического положения; правительство заявляет о намерении провести девятую по счёту комплексную программу экономии
20 декабря 2001:
В беспорядках и столкновениях с полицией погибло 20 человек
Введено чрезвычайное положение
Министр экономики Доминго Кавальо подал в отставку
21 декабря 2001:
Президент Фернандо де ла Руа ушёл в отставку.
Приостановлены все бюджетные валютные операции
23/24 декабря 2001. И. о. президента Адольфо Родригес Саа объявил о крупнейшем в истории дефолте - 80 млрд из 132 млрд долларов государственного долга (дефолт не распространялся на аргентинские долги МВФ, Всемирному банку, Межамериканскому банку развития, а также на гарантированные государством займы)
14 ноября 2002. Аргентина не смогла погасить очередной кредит, что создало угрозу нового дефолта
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Подчеркну О ДЕФОЛТЕ

2001. По всей стране проходят массовые беспорядки из-за тяжёлого экономического положения; правительство заявляет о намерении провести девятую по счёту комплексную программу экономии
20 декабря 2001:
В беспорядках и столкновениях с полицией погибло 20 человек
Введено чрезвычайное положение
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У мене родичі виїхали у Буенос-Айрес в 1918 році. Цих криз там було багатоале їх весь час рятував власний портовий бізнес. А так, ця країна значно гірше України.
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ВладимЕр, вы б отписалися бы людям по этому поводу.
Люди, голосовавшие за вас, впали в какое-то длительное безумное расстройство.
Дык, успокойте их, ВладимЕр!
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Не понимаю, какого х. Беню вообще слушать!
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Так ведь больше никто ничего не говорит, может завтра после встречи ЗЕ с МВФ кто то , что то булькнет?
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кто президента заказывает тот Украину и танцует
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Потому что клоун это ручная ***** коломойского, которая даже посцать не может без его разрешения, а не выполнит приказ сразу вернется в свое болото где его беня выкопал, в кривой рог семки на мусорнике на корточках клевать...ыгы ыгыкать... потому что клоун это просто безмозглая голова для озвучиваний решений бени, всего навсего...
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Яценюка на дибу Дефолт - це клінічна смерть економіки, - Яценюк - Цензор.НЕТ 386
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а почему путин наследственный дегенерат?
кстати, родители путина тоже генетические деграданты,не правда ли?
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ла-ла-ла-ла-Лааааа Дефолт - це клінічна смерть економіки, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8379
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Всё очень просто.
Ведь штаты пригрозили шо если игорю валерьевичу шо то обломится от зели, то украина будет сосать, вместо международной помощи.
И игорь валерьевич таки отхватит кусочек, а украина из за этого попадёт на дефолт.
Поэтому дефолт это ******* с точки зрения игоря валерьевича.
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От тільки заговорять такі "державні менеджери" за фінанси і видно їх розуміння функцій держави. От хвалиться Яценюк, що залишав у казначействі 90 млрд грн на ЄКР, а приймав тільки із 108 тис. грн, ЩО ЗАГРОЖУВАЛО ДЕФОЛТОМ. Але яценюк ЯК ПРЕМ'ЄР-МІСТР в 2014 р. не розуміє, що бюджет державний того року мав доходи в 377,8 млрд грн та видатки в 441.6 млрд грн. І він скаже, що БЮДЖЕТ ДЕРЖАВИ МИ ВИКОНАЛИ. А це повинно означати, що кожен день на рахунок ПОВИННО ПОСТУПАТИ 1.0 млрд грн та відрапзу розписувати у видатки по 1.2 млрд грн. Адже ЄДИНИЙ КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ РАХУНОК - це не накопичувальний фонд, а розрахунковий куди щодня гроші поступають і щодня звідти йдуть у видатки. То як МОЖНА НА ЄКР зібрати 90 млрд грн. Це треба на три місяці ЗАКРИТИ ВСІ ВИДАТКИ бюджету. так само за борг. адже за 2014 р. зовнішній борг виріс із 27,9 млрд дол. до 30.8 млрд дол. (+2,9 млрд дол.), а внутрішній борг виріс із 257 млрд грн до 461 млрд грн. І зменшення відбулося ТІЛЬКИ ЗА РАХУНОК КУРСОВОЇ РІЗНИЦІ вНУТРІШНЬОГО БОРГУ. Адже він не ЗМОЖЕ сказати, що я ПОГАСИВ таку кількість боргу. Так само й інші питання - без РОЗУМІННЯ їх сутності, починаючи від ДЕФОЛТУ та його змісту.
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как ты объяснишь многомесячные задержки проплат с казначейских счетов государственных организаций в 2013- начале 2014 года ?

Ведь они же были
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Скоро награда найдет своих Хероев.Дефолт - це клінічна смерть економіки, - Яценюк - Цензор.НЕТ 414
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На хрена захватывать предприятия если можно захватить страну, просто поставив свою марионетку?
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О Гройсмане ?
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О! Ще один захисник інтересів МВФ і ФРС.

Він напряму на них працює, їх агент в Україні. Ще були такі Яресько і Гонтарева.

ФРС була створена як приватна організація, щоб закредитивати всю Америку, щоб вона їй дань платила.

Потім ФРС створила МВФ, щоб уже закредитувати весь світ.
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Тебе не нравится Америка? При желании быть нормальным человеком, жить там очень даже неплохо. Но у тебя, видимо, свой взгляд на вопрос.
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Шоу продолжается. Типа видали мы этот МВФ на одном месте. Расчет на люмпена, которому хрен угодишь кроме обещания халявы.
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люмпену ни чем не угодишь...даже халявой если не ему лично в руки...Продали страну МВФ...
***** предложи любому горлопану ему ЛИЧНО лям баксов под ОДИН проц - он через полсекунды стартанет за кредитом в трусах и одном носке обгоняя городской транспорт шобы тут же положить на депозит под пять..
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но ничего вазелин решил противопоставить этому плану животворящий дефолт
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Арсеній! А давай не будемо! Всі добре бачили, як ти(що не палиш) запалив цигарку після розмови з спонсоркою Меркель!
Ми ще зробимо аудит твоєї діяльності, пухнастик, не май сумнівів Дефолт - це клінічна смерть економіки, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1975
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Нас спасет только дефолт!!! Доллар по 100 - это благо для страны!!!
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ЗЕсектанты вам готовят дефолт в результате придет на помощь братская фидерашка Дефолт - це клінічна смерть економіки, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6575 прощай запад беня садится на трубу имеет гешефт от ЗАО Украина как обещало хйло а что вы будете иметь ?
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Яценючка брехун !
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Через рік у цей день обговоримо, що напрацювала команда віртуальних керівників держави
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Правительство Арсения Яценюка провело реструктуризацию, списало часть долгов и отсрочило начало выплат на 4 года: "Этот срок истекает в конце этого года". Дефолт - це клінічна смерть економіки, - Яценюк - Цензор.НЕТ 53


Как стена, лохи? Дефолт - це клінічна смерть економіки, - Яценюк - Цензор.НЕТ 53

Дефолт - це клінічна смерть економіки, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8290


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Стена как стена. Рабица. Со украинской стороны -- колючая проволока.
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Думаю так, ЗЕкоманда хочет дефолт, когда в Украине золотовалютных резервов уже 20 млрд, значит хотят украсть эти деньги, учитывая что весь бизнес у них в офшорах, но речь не об этом, каким образом они собираются тогда платить армии, или не собираются? Предложение такое, как объявояют дефолт сразу вешать всю ЗЕкоманду и рыгеАналов ... денег же все равно нет...
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Так вот как мы преодолеем эпоху бедности и все станем миллионерами!
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73% ДЛБ - бачили що вибирали , тепер маємо проблеми аж очі вилазити будуть.

Тепер у кожного з 25% питання чому з-за ДЛБ повинні разом терпіти.
Вони отримали свої дивіденти....... мусять , а решта.
Ситуацію може спасти тільки закон про імпічмент виборної особи.
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Покойнику уже нечего бояться благодаря яценюкам-говнюкам...
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Импичмент лучше дефолта.

Однозначно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДефолт - это клиническая смерть экономики, - Яценюк
 
 
 
 
 
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