 Украина рассчитывает на продолжение сотрудничества с Европарламентом в противодействии агрессии РФ, - МИД

Речь об этом идет в комментарии, опубликованном Министерством иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительные результаты волеизъявления свидетельствуют об убедительной победе проевропейских сил, которые выступают за дальнейшее развитие ЕС, готовы к выработке эффективных решений для преодоления новых вызовов и угроз, стоящих сегодня перед Европой, а также стремятся к консолидации совместных европейских ценностей", - сказано в комментарии.

В МИД подчеркивают, что ожидают продолжения сотрудничества с Европарламентом в разных сферах - от реализации европейского курса Украины до совместного противодействия российской агрессии.

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"Убеждены, что поддержка суверенитета, независимости и территориальной целостности нашего государства останется константой двусторонних отношений Украины с Европарламентом и Европейским Союзом в целом", - подчеркнули в МИД.

Вечером 26 мая завершились выборы в Европарламент. Большинство в нем сохранили центристские партии.

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