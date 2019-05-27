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 Украина рассчитывает на продолжение сотрудничества с Европарламентом в противодействии агрессии РФ, - МИД

На выборах в Европарламент победили проевропейские силы, и Украина рассчитывает плодотворное сотрудничество с его новым составом в разных вопросах.

Речь об этом идет в комментарии, опубликованном Министерством иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительные результаты волеизъявления свидетельствуют об убедительной победе проевропейских сил, которые выступают за дальнейшее развитие ЕС, готовы к выработке эффективных решений для преодоления новых вызовов и угроз, стоящих сегодня перед Европой, а также стремятся к консолидации совместных европейских ценностей", - сказано в комментарии.

В МИД подчеркивают, что ожидают продолжения сотрудничества с Европарламентом в разных сферах - от реализации европейского курса Украины до совместного противодействия российской агрессии.

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"Убеждены, что поддержка суверенитета, независимости и территориальной целостности нашего государства останется константой двусторонних отношений Украины с Европарламентом и Европейским Союзом в целом", - подчеркнули в МИД.

Вечером 26 мая завершились выборы в Европарламент. Большинство в нем сохранили центристские партии.

Также на Цензор.НЕТ: Выборы в Европарламент дают возможность ЕС продолжить поддержку Украины, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3129141
 
   
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На евпропарламент рассчитываем, но понимаем что помочь они почти ничем не могут. Главное чтобы не мешали бить оккупантов и предателей.
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просто прекрасно... надя - верный друг ЮВТ и вазелинаУкраїна розраховує на продовження співпраці з Європарламентом у протидії агресії РФ, - МЗС - Цензор.НЕТ 9600
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Ага , після заяв тіньового президнта бєні , вся Європа збиваючи коліна , кинулась нести гроші в Україну , при тому наючи що бєня боргів не платить , бо їх платять лише боягузи .
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надеются шо европарламент будет финансировать только "европейскую солидарность". а иначе, ну где её члены харчеваться будут ))).
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраина рассчитывает на продолжение сотрудничества с Европарламентом в противодействии агрессии РФ, - МИД
 
 
 
 
 
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