EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  333  10
Все про:Австрия (440) Россия (72879) скандал (4272) Курц (69)

 Австрийский парламент объявил недоверие канцлеру Курцу из-за скандала с российским финансированием

Нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия правительству страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем. Причина - скандал, вызванный переговорами лидера Австрийской партии свободы о возможности взять деньги у российского олигарха.

Это - первый случай с 1945 года, когда в Австрии парламент отправляет правительство в отставку, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Теперь согласно конституции страны федеральный президент Александр ван дер Беллен должен назначить нового главу правительства. Он также может поручить действующему кабмину продолжить работу в течение короткого времени.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 мая вице-канцлер Австрии Штрахе объявил об отставке после того, как медиа обнародовали запись, на которой он обсуждает финансирования со стороны якобы российской предпринимательницы перед выборами в парламент страны.

Следом за ним в отставку ушли все члены кабинета министров из Австрийской партии свободы.

Читайте на Цензор.НЕТ: После скандала с вице-президентом Австрии Штрахе контрразведка ФРГ заявила о риске утечки секретной информации в Россию

Напомним, 17 мая немецкие издания Spiegel и Suddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись, снятую неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На видео Штрахе ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

Источник: https://censor.net.ua/n3129137
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
странные какие-то. Вон орбан брал, и ничего.
 показать весь комментарий
 
 
Це є гарно. Цей австрійський Кен був на боці *****.
 показать весь комментарий
 
з чого ти взяв фуйло купує усіх як правих так і лівих і центристів,меркель наприклад
 показать весь комментарий
 
Я не казав про купівлю. Я зробив висновок з його ставлення до Україно-рашинського конфлікту.
 показать весь комментарий
 
хоть горохом об стенку, опять спалились на подсадной ФСБ курве. Причём, видео снято на стационарный девайс . Ждали их там и подготовились. Идиотов сфотали и пытались подвесить на крюк те сцыканули от такой жести Ну их и слили.
 показать весь комментарий
 
вот так и заканчивается досрочно не плохая карьера
 показать весь комментарий
 
 
по нормальному нужно высказывать недоверие любому кто пожмет руку пуйлу.зашквар на всю жизнь.
 показать весь комментарий
 
попал чувак на шпионках с крепким телом Австрійський парламент оголосив недовіру канцлеру Курцу через скандал із російським фінансуванням - Цензор.НЕТ 4597 Австрійський парламент оголосив недовіру канцлеру Курцу через скандал із російським фінансуванням - Цензор.НЕТ 4597
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАвстрийский парламент объявил недоверие канцлеру Курцу из-за скандала с российским финансированием
 
 
 
 
 
 вверх