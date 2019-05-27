 Австрийский парламент объявил недоверие канцлеру Курцу из-за скандала с российским финансированием

Это - первый случай с 1945 года, когда в Австрии парламент отправляет правительство в отставку, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Теперь согласно конституции страны федеральный президент Александр ван дер Беллен должен назначить нового главу правительства. Он также может поручить действующему кабмину продолжить работу в течение короткого времени.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 мая вице-канцлер Австрии Штрахе объявил об отставке после того, как медиа обнародовали запись, на которой он обсуждает финансирования со стороны якобы российской предпринимательницы перед выборами в парламент страны.

Следом за ним в отставку ушли все члены кабинета министров из Австрийской партии свободы.

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Напомним, 17 мая немецкие издания Spiegel и Suddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись, снятую неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На видео Штрахе ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.