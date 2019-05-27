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Все про:Верховный Суд (719) Вышинский (110)

 Верховный Суд признал законным арест пропагандиста Вышинского

Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу по задержанию руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского

Об этом сообщила пресс-служба суда в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"27 мая объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила без удовлетворения кассационную жалобу адвокатов Кирила Вышинского на постановление следственного судьи Херсонского горсуда от 28 мая 2018 года и постановление Апелляционного суда Херсонской области от 5 июня 2018 года об отказе в открытии апелляционного производства", - заявили в суде.

Оглашение полного текста судебного решения состоится 3 июня, ознакомиться с ним можно будет в Едином государственном реестре судебных решений.

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Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. 26 марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3129128
 
   
 Топ комментарии
 
Среди дебилов, ставшими в последствии зебилами....
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Сейчас ЗЕбилы на гавно изойдут, их друга повязали...
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И среди кого он пропагандировал?))
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Среди дебилов, ставшими в последствии зебилами....
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Давно пора статья 111 УК Измена от 10 лет --15 лет с конфискацией гнида кацапская Верховный Суд признал законным арест пропагандиста Вышинского - Цензор.НЕТ 5109
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Сейчас ЗЕбилы на гавно изойдут, их друга повязали...
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Виктор Барт - за пацанов.... Верховный Суд признал законным арест пропагандиста Вышинского - Цензор.НЕТ 3854

Порошенко свободы слова лишил....
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??? враг должен сидеть в тюрьме, а враг это тот кто считает население Украины зебилами и Украину называет зебилией... а теперь, гандон, можешь дёргать ножками.
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Опять сливной бачок забулькает, вечно спадающими скрепами
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Вашингтонский Обком‏ @_Fashington



Кстати, а Коломойский растёт!
Ранее он довёл до банкротства свой банк, а сейчас взялся за страну!
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она доведена трусняками и великорошенами Верховний Суд визнав законним арешт пропагандиста Вишинського - Цензор.НЕТ 8585 Верховний Суд визнав законним арешт пропагандиста Вишинського - Цензор.НЕТ 8585
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ага. именно поэтому молодая команда обещает пол-года прожить на ЗВР.
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Афигеть!
А кто будет прессаташе у зелёной сопли?
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Дєрьмо вопрос! Портнов порішає. Україна ще й компенсацію заплатить! Це вам не влада барігі.
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если только из-за поребрика лошадь попросит)) не они требуют,просить не умеют))
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Да отпустите его, кому он нужен? Кто он нем слышал до этой истории? Лишний повод появится ткунь носом Москву по поводу свободы слова
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Не ссы - отсидит свою пятнашку - и сразу отпустим!
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Із інета: - Пане Зеленський, а правда, що вам за рік вдалося розрахуватися з усіма боргами МВФ? - Так. - Як вам це вдалося? Звідки ви взяли грошей?? - Я поставив пам'ятник Порошенку на Майдані і повісив табличку: "В пам'ятник не плювати, штраф 1 грн"
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Были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Это уже на госизмену тянет?
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Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності
України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
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э, кончайте. Так вы гужву не вернёте.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВерховный Суд признал законным арест пропагандиста Вышинского
 
 
 
 
 
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