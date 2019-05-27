EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  1485  64
Материалы по теме:
Все про:моряки (764) Россия (72879) суд (22160) Полозов (358)

 Все 24 украинских моряка останутся под стражей до конца июля, - решение суда в Москве

Московский суд отклонил апелляции на заключение под стражей всех 24 моряков, захваченных РФ в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Об этом сообщил российский адвокат Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Постановления Лефортовского районного суда, которыми морякам были продлены сроки содержания под стражей до конца июля, оставлены без изменения, жалобы защиты без удовлетворения. В настоящее время в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков Мосгорсуд отклонил апелляции", - написал Полозов в Facebook-группе "Защита военнопленных украинских моряков".

При этом он напомнил, что срок предоставления властями РФ отчета перед Международным трибуналом ООН по морскому праву о выполнении его решения истекает 25 июня 2019 года.

Также на Цензор.НЕТ: "Их штампуют на потоке", - в МИД РФ отреагировали на слова украинского дипломата о "гамбургских" санкциях

Комментируя эти решения Московского горсуда Полозов в своем аккаунте в Твиттер написал: "Международный трибунал ООН по морскому праву? Нет, не слышали".

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается освобождать украинских моряков, не взирая на решение Международного трибунала по морскому праву. "Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе, и состояться суд", - сказал он.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ельченко - России: "Посмеялись? Идите теперь выполняйте решение Трибунала ООН!"

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

Также на Цензор.НЕТ: Суд разрешил задержать 15 российских военных, в том числе 4 генералов, в связи с агрессией в Керченском проливе. ИНФОГРАФИКА

Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.

Источник: https://censor.net.ua/n3129126
 
 
 Топ комментарии
 
Не понятно почему их? А почему в этом списке нет медведчука, шуфрича, бойко, Рабиновича, допы, Гепы, труханова????
 показать весь комментарий
 
Давайте обменяем 24 достойных человека на всякую падаль: Порошенко, Турчинов, Парубий, Гройсман, Яценюк и.т.п. , 24 ублюдка мы легко наберем. И РФ - не в обиде, ЗК - постатуснее, и нам - хорошо!
 показать весь комментарий
 
Ievgen Maievskyi - а почему про них забыл...?

Они уже достойные люди поддерживающие Зе, да?
Все 24 украинских моряка останутся под стражей до конца июля, - решение суда в Москве - Цензор.НЕТ 310
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Надеемся на очередные санкции. Хотя, с Узеленским, это маловероятно...
 показать весь комментарий
 
 
соевые идиоты вчера орали, что переоценить заслугу пэтьки невозможно, пэтька-бэтмэн все порешал же
 показать весь комментарий
 
 
Дятел, забудь про Порошенко. Узеленский при власти уже целую неделю из скандалов не вылазит.
 показать весь комментарий
 
 
Давайте обменяем 24 достойных человека на всякую падаль: Порошенко, Турчинов, Парубий, Гройсман, Яценюк и.т.п. , 24 ублюдка мы легко наберем. И РФ - не в обиде, ЗК - постатуснее, и нам - хорошо!
 показать весь комментарий
 
 
Не понятно почему их? А почему в этом списке нет медведчука, шуфрича, бойко, Рабиновича, допы, Гепы, труханова????
 показать весь комментарий
 
 
А ты не хочешь пойти на обмен раз такой умный? Раз уж все плохие...
 показать весь комментарий
 
 
одного "тома" на всех, раз он такой "рыцарь на белом коне"
 показать весь комментарий
 
Чего непонятного? Колорад мечтает, чтобы его ***** выдали врагов. Ватные мечты такие ватные Все 24 украинских моряка останутся под стражей до конца июля, - решение суда в Москве - Цензор.НЕТ 6523
 показать весь комментарий
 
 
Ievgen Maievskyi - а почему про них забыл...?

Они уже достойные люди поддерживающие Зе, да?
Все 24 украинских моряка останутся под стражей до конца июля, - решение суда в Москве - Цензор.НЕТ 310
 показать весь комментарий
 
 
они даром не нужны. а морякам сидеть пока х.йло не подыграет своим шуфричам.
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас ЗЕкоманда скажет что посылать моряков было нельзя и вообще в своем море плавать нельзя, опасно....
 показать весь комментарий
 
 
Ну так сплавай, 3,14здабол. Бажано із родиною. Чи слабо?
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. с твоих слов плавать нельзя? А чего ты тогда не предлагаешь поплыть медведчуку? Ну или Зеленскому?
 показать весь комментарий
 
 
Василь Петренко d2e40803 - а нахрена тогда вообще армия, если не для того что бы защищать интересы страны?

Распустить по домам....
Тем более ее на хлеб не намажешь....
 показать весь комментарий
 
 
Да пусть педро, со своими порохоботами и прочей челядью, пойдут и вернут Крым. Слабо?
 показать весь комментарий
 
Они как раз возвращают, а что ты делаешь для этого??? Моряки поплыли, их захватили теперь получается не плыть? Разрешение спрашивать???? Твои действия чучело в студию....
 показать весь комментарий
 
 
Дурко, это было сомнительное предприятие, с заранее известным результатом. А как они "как раз возвращают" - поподробнее, пожалуйста. О Крыме вспомнили через три года, а до этого, как в рот воды набрали.
 показать весь комментарий
 
*******, заранее сомнительное предприятие это когда тебя папка с маской делали, а здесь было показано на весь мир что рашка блокирует суда и захватывает, три года ждали.... Да такие как ты 25 лет молчали и смотрели как рашка захватывает Крым и врёт всем, люди знали на что шли, и шли они ради Украины, ради будущего и держатся смело в плену, а такие как ты их предали и предают... Пять лет назад армии не было, сейчас есть, это потому что таких как ты не слушали, теперь посмотрим на что вы ЗЕбилы способны...
 показать весь комментарий
 
Пьодр Алєксєіч послав хлопців на вірну смерть, один-в-один як в Іловайську, але щось у сивого вилупка не склалося, і пацани остались живі.
 показать весь комментарий
 
 
А для чего их туда надо было посылать, война идёт или нет?
 показать весь комментарий
 
Кацапо@банько, сейчас будет рассказывать как всем надо стоять на коленях, и что в Иловайске Порошенко виноват, а в Славянске это не освобождение ... Но тварь не расскажет как наших ребят с России расстреливали, промолчит, им про это нельзя говорить...
 показать весь комментарий
 
 
кацапу хоть ссьі в глаза, а он всьо "путіна роса")
Пнх, вилупку.
 показать весь комментарий
 
 
слив засчитан, лахта
https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8F
 показать весь комментарий
 
Адам Жоржович, ти протри оченята, там у тєбя гной скопився)
https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8F
Минулий час множини, кацапе. Вивчай)
 показать весь комментарий
 
"Трибунал ООН по морскому праву обязал Россию отпустить захваченных моряков", а ось кацапи, РАЗОМ З ЗЕБЕНЬКАМИ вважають інакше. Яка "неочікувана" одностайність
 показать весь комментарий
 
Порохобот від кацапа відрізняється тільки сракою, яку старанно вилизує.
Порохоботи - ілейні та ментальні брати свинлсобак. Ті самі хахли-малароси, про яких так мріють кацапи.
Тьху ***, яка гидота.
 показать весь комментарий
 
Не репетуйте. Тримайте своє лайно в собі. Не зайбруднюйте довкілля
 показать весь комментарий
 
Піражкі с потрошкамі по 25 капєєк. Спрасіть ложкіна.
 показать весь комментарий
 
Интересно, а к порохосвыну по ночам кровавые мальчики не являются?
 показать весь комментарий
 
 
Порохосвин видит только бабло и себя при власти,но получился большой облом который закончится тюрьмой пожизненно,или Порохососы думают иначе?
 показать весь комментарий
 
 
я думаю, что ты заработало талончик на 11.80
 показать весь комментарий
 
 
Думаю нет, этим лохам Беня не будет платить, не в его характере...
 показать весь комментарий
 
 
Рішення москалів - передбачуване. Зважаючи на історію та традиції москалів-ординців, вони тримають заручників, аби щось виторгувати для себе.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зeбіки, а чому Зe до сих пір нe звільнив моряків з полону?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кстати, а где яростная реакция Зебога??? Почему молчит??? Пети уже нет и валить не на кого!!!
 показать весь комментарий
 
 
Тому що порошенко зрадник і мародер, а порохоботи (с)ідори.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
На дебатах Зеля пиняв Пороха за моряків і обіцяв їх звільнити.
Збрехав в черговий раз. На лігу сміху має час, а на заручників і армію ні.
Геть брехуна!
 показать весь комментарий
 
 
Пусть Петро, пока не работает берет тачанку с пулеметом Максим, вооружается шашкой и револьвером, надевает папаху с символикой рошен и с криками ура идет на москву освобождать пленных моряков
 показать весь комментарий
 
Омелян!, даёшь побольше поездов в раху!
 показать весь комментарий
 
помнитсо несколько лет назад Израиль взял на абордаж турецкий корабль с протестувальниками против агрессии и в процессе привалил, кажись, трех из них, а еще с полтора десятка искалечили.
Дело было в международных водах, шум был громкий, и Турция тоже подала иск в Международный трибунал ООН по морскому праву. И тоже выиграла. Евреи же послали всех лесом и кинули что-то около пары лямов на все семьи погибших и пострадавших...и все...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВсе 24 украинских моряка останутся под стражей до конца июля, - решение суда в Москве
 
 
 
 
 
 вверх