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Все про:Администрация_Президента (1508) иск (509) обжалование (24) Богдан Андрей (52)

 В суд подали иск об отмене назначения Богдана главой АП

В Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины поступило два исковых заявлений о признании противоправным и отмене указа о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Верховного Суда в Facebook.

"Заявление подано в канцелярию суда 24 мая 2019 г. общественной организацией "Общественный люстрационный комитет" и физическим лицом. Дела зарегистрированы по номерам 9901/283/19 и 9901/284/19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение пяти дней со дня подачи исков будут вынесены решения о следующих процессуальных действиях.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129122
 
   
 Топ комментарии
 
Lvbnhj - а кто такой Онищенко?

Мы должны ему верить, да?
Разве Онищенко это не крупный, беглый вор?
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ПЕтро не спить, Петро працює. Паскудить по хитрому, паскудить відкрито.
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Это какие граждане? 25% национал-продурков,? Так х.. на них!
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Они придурки без приставки национал
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Ялынкович забил на кучку студентов...

Ты ЗЕлупу собой закроешь, когда начнется чи в тырнетике пересидишь, как в 2014?
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Мне нравится приставка "национал". Сразу в комментаторе ватника выдает.
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Мне нравится когда меня ватником обзывают. Сразу выдают Свынови гены!
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Шо такое "свынови гены"? Это гены, которые определяют внешний облик Андрея Богдана - вот уж где морда свинячая!!! Или Андрея Стефанчука? А тут еще пишут что какой-то Юзик от Слуги Урода будет баллотироваться в Раду - тоже хряк двухцентрнеровый.
А у меня с этим все нормально, ни пятака свиного как у Богдана, ни ста килограммов сала.
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тисправжнійбалбесзаяким бігаютьлікаріхібанетак?
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Чем быстрее посадят соевого брехуна тем спокойнее будет
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Про майдан сто процентов - правильно. Все боты наперебой пишут про Майдан, про то , что он необходим и неминуем и тд
Есть вказивка - качать майдан.
Какое ж оно тупое свинорылое животное ! Способное ради своей толстой с@аки на все .
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и раскачаем, не переживай. Скупай тушенку и мыло, пока можешь.
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Якщо ***** Каломойськог - Шаурмен ЗЕ буде й надалі так но@бувати зі своїми обіцянками, то буде гарантований Майдан і тут без залякувань Пороха зрозуміло. Портнова послухай що він обіцяє за протести і мітинги.
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Майдана не будет - за этим недоразумением никто не пойдёт.
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так против недоразумения)) за - то манифестация и митинг))
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Та тисяча дякул за тисячу на рило під АП Порошенка - зовсім не Майдан, не вигадуйте. Майдану за гроші не буває. Майдан може бути тільки за покликом серця.
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Раз ветка про суд,-тогда и я про суд. Сегодня в Румынии,окончательно приговорен к тюремному сроку в три года и шесть месяцев глава PSD (партия недобитых комМУняк) - Liviu Dragnea, Несколько минут назад полицейская машина привезла преступника в тюрьму RAHOVA. Значит юстиция в Румынии жива,и значит можно поздравить с этим румын!
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Păi, nu-mi pasă, dacă trăiește sau nu. Să trăiască România, chiar toată Europa Centrala și de Est fără hoți, fără ruși și fără comuniști!
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ну, посади. В суд подали иск об отмене назначения Богдана главой АП - Цензор.НЕТ 5722
чего ты тут поросячий визг поднял?
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Есть КОНТАКТ!
Если суд удовлетворит иск, то это означает, что товарисч Зеленский нарушил Закон.
Я хочу посмотреть, как Зеленский выполнит свои обещания и уйдёт с поста Президента Украины.
товарисч Зеленский, за слова надо отвечать, не правда ли?
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На этой территории отвечать за свои слова считается признаком плохого тона!
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Слово он людям давал, но мы вы ж не разобрались кого он людьми считает. Это ж шутка как с петицией.
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В чём нарушил?
Он назначает того кого хочет сам
Вот когда будешь презиком ,в чем я глубоко убеждён, что нет,то ставь кого угодно
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В том, что Богдан подпадает под люстрацию и не может занимать эту должность.
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АП не подпадает под государственную службу
У пецы сначала надо было спрашивать😁
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а вот это уже суд решит. До суду подали позов про скасування призначення Богдана главою АП - Цензор.НЕТ 4043
а ваши умозаключения до одного места.
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уже ничего не поможет парашенке избежать суда...
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на котором он будет свидетелем, а на скамье подсудимых будут Беня, Зеля и Богдан.
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Это старый способ, что бы попало к своему судье!
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Вазелин все же туп, назначили б ноунеймов из народа, которые только б лицом торговали( собственно как он сам) а фактически всякие Бокланы могли себе управлять.
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ты думаешь что Зе реально кого-то назначает?
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Порохня визжит от того ,что ихнего шефа народ уволил
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Шановне панство, кошмарте ці зелені шмарклі ніпадецкі...
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Так интересно наблюдать за трендами зеленых комментаторов. У них по несколько дней идут одинаковые комменты, потом тема сменяется. Например, под данной новостью каждый второй коммент - что какой-то "свын" "визжит что его от власти отстранили". Или о том, что "Парашенка надо судить".
Интересно, это сам Богдан (который, кстати, имеет настоящую свиную морду) указывает, как сегодня комментировать все новости, или там какой-то идеолог по комментам есть?
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На всякий случай уточню: дефолт страны в начало тоже входит?
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Дефолт вішай на Порошенка. Це він привів Гройсмана. А Гройсман вже довів країну до цього стану. І досі цей клептократ Порошенко гадить і гадить, гадить і гадить...
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Брехливый жюляклоунобот. При Гройсмане экономика по всем показателям росла последние 14 месяцев.
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По півтора відсотки в рік? Тоді, як за Юлі у 2005му за її сім місяців економіка вирісла на 70%. До кінця року було б всі 150%. А це в сто разів більше. Тобто Юля в 100 разів ефективніше, ніж Гройсман, як прем'єр, на хвилинку
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До суду подали позов про скасування призначення Богдана главою АП - Цензор.НЕТ 4994
с тебя уже смеяться начинают.
это правильно.
какой бох такой и лохторат.
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до какого стану? Украине дефолт сейчас не угрожает.
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Ой,уморил! До суду подали позов про скасування призначення Богдана главою АП - Цензор.НЕТ 4358Сегодня,на РБК,Коломойский признал,что избирательную компании Зеленского поддерживали все олигархи Украины! Надо хоть чуть-чуть думать,когда такие глупости постишь! До суду подали позов про скасування призначення Богдана главою АП - Цензор.НЕТ 9401
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Хватит патякать, пора садить. Пока только патякаешь и картинками весь форум засераешь, пока твой кловун лысого в лысину в засос чпокает.
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Ох и новые лица - мама русская папа бурят.
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Якщо б люстрували всіх у владі Порошенка, як продажні дякули хочуть люструвати Богдана, то у владі Порошенка залишились би лише прибиральниці АП і Юліна фракція
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Ты вчера визжал тут за Коломойского и что дефолт на пользу Украине, а сегодня твоя хозяйка Юличка выступила против дефолта. Бедный Ивашка, что ж теперь то орать будешь, совсем хозяева тебя не жалеют... До суду подали позов про скасування призначення Богдана главою АП - Цензор.НЕТ 9513
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Дефолт України невигідний найперше для самого МВФ. Тому зайвий блеф ніколи не завадить. У Фонді будуть більш договороздатними.
Але за такий стан країни відповідати прийдеться і тролям стеця теж. Бо це тролі стеця допомогали(за гроші) мародерам Порошенка нищити українську економіку
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Плохо нищилы экономику раз даже у такого бездельника сутками сидящего в Интернете есть деньги ничего не делать и оплачивать интернет, надрываясь топить за свою бабку Жюлю которая слилась в первом же туре.
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вы, батенька, совсем тут с ума сошли.
порохоботы треклятые над вами тут надругались особоизощреннейшим образом.... от того и болезнь у вас мозговая случилась.

Порохоботам РЕСПЕКТ! До суду подали позов про скасування призначення Богдана главою АП - Цензор.НЕТ 3012
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Да он и раньше был раболепным слугой своей Бахини, пресмыкался тут перед Юличкой похлеще чем кацапы перед ******. А сейчас после того как его Бахиня проиграла даже Пете у него совсем что то случилось..депрессия наверно, глубокая психологическая травма.
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то, что у этого человека нелады с психикой это заметно.
искренне жаль его.

Верите ли….

ИСКРЕННЕ
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хрен вы нам что сделаете. Салупу на воротник получите.
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Судя по пене порохоботов - наверно хороший человек, раз столько г-на на него льют, неуважаемые мною люди.
Это же и про Зеленского можно сказать!
Как он Петю обидел!!!! Порохнявые до сих пор пеной исходят!
Когда же у петруччо для них зп кончится? Наверно сразу после выборов в ВР!До суду подали позов про скасування призначення Богдана главою АП - Цензор.НЕТ 2547
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Когда же у петруччо для них зп кончится? Наверно сразу после выборов в ВР!

Ахах зебик смешишь похлеще своего клуона)) Ты ж тут первый визжал что Петя 21 апреля в Ростове будет, а порохоботы в тюрьме. А теперь уже аж после выборов в ВР. Просто хочу посмотреть что ты будешь визжать когда и после выборов в ВР никого не посадят.
Кстати какие выборы клоунофил? Петя с соевыми должен давно в Ростове быть или в тюрьме забыл что ли До суду подали позов про скасування призначення Богдана главою АП - Цензор.НЕТ 5462
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вроде, какбэ, и Порошенко уже не исполняет обязанности Президента.
Да и порохоботы, как здесь писали не раз, исчезли месяц назад.
Эка тебя переклинило, товарисч.
Тебе какую-то отвратительную мозговую болезнь порохоботы сделали, надругались над тобой, треклятая.

ЗА ЭТО ПОРОХОБОТАМ РЕСПЕКТ!!! До суду подали позов про скасування призначення Богдана главою АП - Цензор.НЕТ 6521
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это свидетельствует только о слабоумии тех, кто голосовал за товарисча Зеленскага.
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Якийсь чурбан, де його зелений нарив
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А чего эти *********** не подавали в суд на назначение Луценко Генеральным прокурором?
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Ну так зебики щас подадут. Как только кловун с концертов вернёца, так сразу и подадут.
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владімір абіщал, что кумовства не буде. богдан-бувший зам портнова, адвокат і довірена особа алігарха каламойського. владімір- ти брехло.
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Владимир как раз ничего не обещал. То его фанатики у фейсбуке кловуна сами какую то программу нацарапали, а кловун поддакивал, но ничего не обещал. А шо они там царапали у той "программе", так то проблемы лохтората
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да нуууу...
не верю.
неужели у ВладимЕра так плохо с головным мозгом?
НЕ ВЕРЮ!!!!!!
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как вам не стыдно!
как вы можете так... да на ВладимЕра… да на …. слов нет
как вы могли???!! ВладимЕр это жжж…. эта... таво… как яво… нуууууу … эта самае кароче.

хотя.... если разобраться...

Маленкая 16-ти летняя девочка ведь тоже ВладимЕра БРЕХЛОМ назвала.
А дети не врут. Ведь правда же?

ВАМ РЕСПЕКТ!!!! До суду подали позов про скасування призначення Богдана главою АП - Цензор.НЕТ 2464
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.....не просто порохоботы испугались,что возле нового президента будет грамотный управленец, и не просто хороший адвокат..\который,кстати ,выигрывал и для них дела\,а друг которому он доверяет.....хотели бы обратного.
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ну вот...
еще одного порохоботы поимели особоизвращеннейшим образом...
и прямо в головной моЦк!

Респект, РЕСПЕКТ, ПОРОХОБОТЫ!!!! До суду подали позов про скасування призначення Богдана главою АП - Цензор.НЕТ 555
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ суд подали иск об отмене назначения Богдана главой АП
 
 
 
 
 
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