 В суд подали иск об отмене назначения Богдана главой АП

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Верховного Суда в Facebook.
"Заявление подано в канцелярию суда 24 мая 2019 г. общественной организацией "Общественный люстрационный комитет" и физическим лицом. Дела зарегистрированы по номерам 9901/283/19 и 9901/284/19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение пяти дней со дня подачи исков будут вынесены решения о следующих процессуальных действиях.
Ты ЗЕлупу собой закроешь, когда начнется чи в тырнетике пересидишь, как в 2014?
А у меня с этим все нормально, ни пятака свиного как у Богдана, ни ста килограммов сала.
Есть вказивка - качать майдан.
Какое ж оно тупое свинорылое животное ! Способное ради своей толстой с@аки на все .
чего ты тут поросячий визг поднял?
Если суд удовлетворит иск, то это означает, что товарисч Зеленский нарушил Закон.
Я хочу посмотреть, как Зеленский выполнит свои обещания и уйдёт с поста Президента Украины.
товарисч Зеленский, за слова надо отвечать, не правда ли?
Он назначает того кого хочет сам
Вот когда будешь презиком ,в чем я глубоко убеждён, что нет,то ставь кого угодно
У пецы сначала надо было спрашивать😁
а ваши умозаключения до одного места.
😁
Интересно, это сам Богдан (который, кстати, имеет настоящую свиную морду) указывает, как сегодня комментировать все новости, или там какой-то идеолог по комментам есть?
с тебя уже смеяться начинают.
это правильно.
какой бох такой и лохторат.
Але за такий стан країни відповідати прийдеться і тролям стеця теж. Бо це тролі стеця допомогали(за гроші) мародерам Порошенка нищити українську економіку
порохоботы треклятые над вами тут надругались особоизощреннейшим образом.... от того и болезнь у вас мозговая случилась.
Порохоботам РЕСПЕКТ!
искренне жаль его.
Верите ли….
ИСКРЕННЕ
Это же и про Зеленского можно сказать!
Как он Петю обидел!!!! Порохнявые до сих пор пеной исходят!
Когда же у петруччо для них зп кончится? Наверно сразу после выборов в ВР!
Ахах зебик смешишь похлеще своего клуона)) Ты ж тут первый визжал что Петя 21 апреля в Ростове будет, а порохоботы в тюрьме. А теперь уже аж после выборов в ВР. Просто хочу посмотреть что ты будешь визжать когда и после выборов в ВР никого не посадят.
Кстати какие выборы клоунофил? Петя с соевыми должен давно в Ростове быть или в тюрьме забыл что ли
Да и порохоботы, как здесь писали не раз, исчезли месяц назад.
Эка тебя переклинило, товарисч.
Тебе какую-то отвратительную мозговую болезнь порохоботы сделали, надругались над тобой, треклятая.
ЗА ЭТО ПОРОХОБОТАМ РЕСПЕКТ!!!
не верю.
неужели у ВладимЕра так плохо с головным мозгом?
НЕ ВЕРЮ!!!!!!
как вы можете так... да на ВладимЕра… да на …. слов нет
как вы могли???!! ВладимЕр это жжж…. эта... таво… как яво… нуууууу … эта самае кароче.
хотя.... если разобраться...
Маленкая 16-ти летняя девочка ведь тоже ВладимЕра БРЕХЛОМ назвала.
А дети не врут. Ведь правда же?
ВАМ РЕСПЕКТ!!!!
еще одного порохоботы поимели особоизвращеннейшим образом...
и прямо в головной моЦк!
Респект, РЕСПЕКТ, ПОРОХОБОТЫ!!!!