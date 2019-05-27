 В суд подали иск об отмене назначения Богдана главой АП

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Верховного Суда в Facebook.

"Заявление подано в канцелярию суда 24 мая 2019 г. общественной организацией "Общественный люстрационный комитет" и физическим лицом. Дела зарегистрированы по номерам 9901/283/19 и 9901/284/19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение пяти дней со дня подачи исков будут вынесены решения о следующих процессуальных действиях.

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