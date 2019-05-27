 В электроэнергетике уже запущены необратимые процессы, которые делают невозможной отсрочку старта рынка, - Трохимец

Такое мнение высказал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в блоге на "ЛИГЕ".



"Сегодня те же люди, которые лоббировали введение рынка электроэнергии, лоббируют отсрочку его запуска ... ..користуючись устаревшими аргументами. Но, в отличие от апреля 2017, сегодня уже запущены необратимые процессы в электроэнергетике, которые делают невозможной отсрочку запуска рынка ", - заявил Трохимец.



Кроме того, юрист обратил внимание на риски для Украины, связанные с отсрочкой запуска рынка. "Во-первых, это может привести к ухудшению отношений с международным сообществом. Уже 23 апреля представители ЕС, ЕБРР, Европейского энергетического сообщества, Европейского инвестиционного банка и USAID в Украине заявили, что обеспокоены торможением запуска нового рынка электроэнергии. Во-вторых, от этого зависит, получит ли Украина макрофинансовую помощь в размере 500 млн евро от ЕС. "



По мнению Трохимца, рынок электроэнергии надо запускать уже с 1 июля 2019 года, а государство в лице НКРЭКУ, Антимонопольного комитета и Кабинета Министров должно сделать все, чтобы безболезненно пройти переходный период для людей, бизнеса и электроэнергетической системы Украины.



"Относительно подорожания электроэнергии для населения - то у правительства есть все механизмы, как правовые, так и экономические для предотвращения такого подорожания", - отметил юрист.