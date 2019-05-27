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 Общество
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Все про:энергетика (1061) электроэнергия (250)

 В электроэнергетике уже запущены необратимые процессы, которые делают невозможной отсрочку старта рынка, - Трохимец

Сегодня уже запущены необратимые процессы в электроэнергетике, которые делают невозможным отсрочки запуска рынка с 1 июля.

Такое мнение высказал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в блоге на "ЛИГЕ". 

"Сегодня те же люди, которые лоббировали введение рынка электроэнергии, лоббируют отсрочку его запуска ... ..користуючись устаревшими аргументами. Но, в отличие от апреля 2017, сегодня уже запущены необратимые процессы в электроэнергетике, которые делают невозможной отсрочку запуска рынка ", - заявил Трохимец.

Кроме того, юрист обратил внимание на риски для Украины, связанные с отсрочкой запуска рынка. "Во-первых, это может привести к ухудшению отношений с международным сообществом. Уже 23 апреля представители ЕС, ЕБРР, Европейского энергетического сообщества, Европейского инвестиционного банка и USAID в Украине заявили, что обеспокоены торможением запуска нового рынка электроэнергии. Во-вторых, от этого зависит, получит ли Украина макрофинансовую помощь в размере 500 млн евро от ЕС. "

По мнению Трохимца, рынок электроэнергии надо запускать уже с 1 июля 2019 года, а государство в лице НКРЭКУ, Антимонопольного комитета и Кабинета Министров должно сделать все, чтобы безболезненно пройти переходный период для людей, бизнеса и электроэнергетической системы Украины.

"Относительно подорожания электроэнергии для населения - то у правительства есть все механизмы, как правовые, так и экономические для предотвращения такого подорожания", - отметил юрист.

Источник: https://censor.net.ua/n3129120
 
   
 Топ комментарии
 
Незворотня тільки ядерна реакція, а всю цю к уйню яку замутив порошенко з ахметовим можна і потрібно зупиняти!
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Бариги вже порахували ті мільярди, що здеруть незрозуміло за що із нас.
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Уже украдено, поделено и заофшорено необратимо...
🤗
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Незворотня тільки ядерна реакція, а всю цю к уйню яку замутив порошенко з ахметовим можна і потрібно зупиняти!
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Бариги вже порахували ті мільярди, що здеруть незрозуміло за що із нас.
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Саме цікаво,що Єврокомісія вимагає відтермінування Ахметовської схеми .
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Чому ж незрозуміло? Повністю зрозуміло. "Ти винен тим уже, що захотів я їсти", як колись ворожий імперський байкар написав.
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А есть какие-то преимущества этого "рынка" кроме подорожания электрики для населения?
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Конечно есть! Ахметов еще пару-тройку ярдов капусты нарубит с крепостных населения.
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Это какие необратимые процессы? Типа новые платежки распечатаны и бабло поделено?
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Уже украдено, поделено и заофшорено необратимо...
🤗
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Боже, какой слог - необратимые последствия. Это что - электроэнергия из под контроля вырвалась? В чем необратимость то?
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Машины надо менять, жене купить сапоги.
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В чем необратимость то?

Ну как по мне - что украдено - не возращается...
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народ - коломойский нас опять обманывает - для населения тарифы не меняются ,а скорее всего даже упадут- все изменения касаются промышленности - как так можно и все внимательно внимают
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это бесполезно. ты глухарей когда нибудь на току видел? ото они... просто расслабься и наблюдай со стороны за их кадахтаньем
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ув.Стрелок - я пишу скорее по привычке - мне совершенно теперь все равно - как живет население это страны - ((у меня есть племя ,вот о нем я и забочусь )) - как то так теперь)
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если изменения коснутся промышленности они коснутся и цен на промышленные товары в которые закладывается цена на електроенергию,т.е неизбежно повышение цен и это коснется каждого
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Владимир - на цены сильно влияет рынок (конкуренция и спрос ) - как то так ,не хочу в дебри залезать
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якщо б у нас була конкуренція були б інвестиції якби були інвестиції були б справедливі суди,якось так в дебрі також не хочу....
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так у нас и Майдан произошел - шо кое кто, решил, шо имеет право монополизировать целые отрасли экономики - как то так)))
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а я думал из-за отказа от европейского выбора открыто пророссийской политики и рейдерских захватов бизнеса криминальной группировкой
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Это кто такое сказал? С газом подобная муйня начиналась. А на данный момент тарифы для населения выше чем тарифы для промышленности. Плюс это вызвало рост цен абсолютно на все.
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мы по сей день имеем энергетику завязанную на Кацапстан, а не на Европу.
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быть в одной энергосистеме и зависеть от кацапстана это две огромные разницы
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да он одно статью прочит и думает шо умный - смех да и только
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Знежирений сідор Гнойсман разом із двома сідорами - рудим та сивим - вирішили "на коня" добити українців новими тарифами на е/е.
Готуйтесь сплачувати ахмєткє ще в 2 рази дорожче, лохи. Він купить собі ще 2-3 новеньких мавпочки із бразильских джунглів.
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Исходя из реалий Украинского "бардака " стартонуть могут в противоположном направлении.
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херня пацаны. щас вазелин шестой все порешает и все отменит. не сцать!
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Але він ніяким чином не відмінить двох загальновідомих фактів: порошенко зрадник і мародер, порохоботи (с)ідори.
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Який ринок, дебіли?) У нас на ринку е/е монополія донецького сєпара ахмєткі.
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Ну, яка держава - такий і ринок. Від газового, доречі, ніц не відрізняється.
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Для начала, отдать населению электроэнергию, выработанную госпредприятиями, - более дешёвую, а солнечную - ахметовскую и прочих доброхотов, на их же предприятия.
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ти що хочеш щоб бізнеспартнер рятівника нації копійку втратив? агент кремля?
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Хочу, чтобы эти твари жрали своё, то что они приготовили для народа Украины.
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тогда можешь сразу выкидывать нахер всю технику и готовиться к отключениям. потому как без ТЭЦ нельзя сглаживать пики и провалы нагрузки. атомная станция выдает константу практически постоянную. точно так же работают ГЭС. все маневры - только за счет ТЭЦ.
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Газовий ринок потрошенка-фірташа, вугільний та е/е ринок потрошенка-ахмєтова, ринок скрапленого газу та нафтопродуктів потрошенка-мертвечука.
Куди не плюнь - кругом ринок. Такий самий ринок, як і всі 144 реформи сивого 3,14дараса.
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Так тут ринок системи "а ты пойди походи по базару, девле поищи".
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Как они спешат сделать злодеяния необратимыми.
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Ну да. Нужно ведь как то обосновать очередной грабёж населения. Какие громкие слова Рынок электроэнергии. Какой рынок, один уже рынок из роттердама уже имеем. Тепло энергетика самая дорогая в мире. Теперь пора толкать по типа рыночных ценам электроэнергию и населению...
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Только глобальный посадки остановят это "нетвратимое" воровство.
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В любой непонятной ситуации кричи "это может привести к ухудшению отношений с... Европой, банками, мвф"
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ электроэнергетике уже запущены необратимые процессы, которые делают невозможной отсрочку старта рынка, - Трохимец
 
 
 
 
 
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