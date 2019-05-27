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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17555) Портнов (385) ГБР (321)

 Портнов принес в ГБР уже четвертое заявление против Порошенко

Бывший замглавы Администрации Президента времен Януковича Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований четвертое из обещанных им "десятков" заявлений о преступлении, якобы совершенном пятым президентом Петром Порошенко.

На этот раз Портнов обвиняет Порошенко в "попытке узурпации судебной власти", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Друзья, пока в отношении Порошенко идут первоочередные следственные действия по трем первым уголовным производствам о государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, сегодня мы обратились с четвертым заявлением о преступлении Порошенко - попытке узурпации ним судебной власти", - написал Портнов в своем телеграмм-канале в понедельник.

В своем заявлении, ссылку на фотокопию которого он также приводит в сообщении, юрист просит ГБР внести в Единый реестр досудебных расследований ведомости об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват госвласти), 382 (Невыполнение судебного решения) УК Украины, которые, "вероятно, совершены Петром Алексеевичем Порошенко и другими лицами, которые действовали по его указанию и/или в сговоре с ним".

Читайте на Цензор.НЕТ: Портнов хочет добиться ареста всех активов Порошенко

Также Портнов просит начать соответствующее досудебное расследование и направить документ, который подтверждает принятие и регистрацию заявления об уголовном правонарушении , и соответствующую выписку из ЕРДР.

"У нас еще десятки подготовленных заявлений, но в ближайшие недели мы сосредоточимся на усилении информационного давления на правоохранительные органы и подготовке ходатайств, жалоб и других процессуальных документов в рамках уже зарегистрированных четырех уголовных производств", - добавил в своем сообщении экс-замглавы АПУ.

Также на Цензор.НЕТ: Возвращение Портнова - символический итог 5 лет Порошенко и "эффективности" всех назначенных им генпрокуроров, - Найем

Источник: https://censor.net.ua/n3129119
 
   
 Топ комментарии
 
Колорад никак не угомониться.
А чем в это время заняты нацжены?
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це та сука-яка розробляла план розстрілу Майдану?ну-ну...
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это вроде тянется уже 5 лет, импотенты хреновы...
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Игорек, а как ты, сознательный Зе-сторонник, относишься к Портнову?
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Как оно может относица? Он уже готовица к рифирендуму за дружбу с Рациюшкой. ЗЕКкоманда одобряЭ.
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Если на него не нарыл самый честный пГокуГоГ, то очень хорошо.
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что тебе поянтно? Каркая разница кто подает заявление о свершившимся преступлении?
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Не, еще на днях СБУ, что то нарыло на этого урода, за Крым.
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Твое СБУ может только бурштун крышевать.
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Ну шо ты...кловун же уже с булавой, щас сделает рехврорму СБУ.... ух как заработают!!..Ты шо забыл шо у нас типерь новая жизнь, народовластие, конец эпохи кумовства и бедности, борьба с олигархатом?? Ну шо ты не помнишь шо там вам кловун у фейсбуке в уши ссал??
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да уж, оторвем их от дурной халявы, пусть шпионов ловят как ты.
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Бурштын крышуют орлы Авакова, расследование Казанского было на эту тему.
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ЗЕкловун это вам не Петя, он же щас посадит и Парашенку и Портнова да клоунофилы?? Или к Портнову уже претензий нету, теперь это свой в доску парень , новое лиццо ЗЕКкоманды. Портнов приніс у ДБР вже четверту заяву проти Порошенка - Цензор.НЕТ 4629

Правда надо чуток подождать с посадками, у ЗЕкловуна напряжённый гастрольный график. Портнов приніс у ДБР вже четверту заяву проти Порошенка - Цензор.НЕТ 3477
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Так это шо выходит?? Петю не посадят как визжали все зебики?? А как же Ростов, там борьба с соевыми порохоботами..ну отето всё... шо забыл??? Петя 21 апреля в Ростове, порохоботы в тюрьме..ну вот это..вот это всё..Шо не помнишь разве??
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Учитывая то, что порошенко - заядлый похерант, то позывов до суду будет чимало.
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Во как гнида януковича раздухарилась! Неужели не найдется команда следователей, которые докажут и его причастность к смертям на Майдане, и измену Родине, и сепаратизм, и оскорбление чести и достоинства граждан, вышедших на Майдан!? Эдак каждая беглая мразь будет вползать змеей в Украину и поливать всех насоливших ей грязью и фабриковать уголовные дела в худших традициях режима овоща! Спасибо зеленому за такую дерьмократию!!!
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Га-га га чоловіче схаменися , сьогодні біля керма бєня і тільки він вирішує кого запускати в роботу прокуратури .
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Печально ещё то, что сторонники Зеленского практически не вспоминают Майдан, а если такое и случается, то только в негативном ключе. Тот же Портнов намедни на 112-м канале объявил Майдан бандитской организацией - и всё хорошо, ему можно. Ведь, за Петей бегает, как жопу клюнутый. Зелеботам нравится.
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Толку что Петя ходил с лоузнгми Майдана, в первый день все завбыл и наплевал.
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Игорек, а как ты, сознательный Зе-сторонник, относишься к Майдану.
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Понятно. Коломойский: "в Украине внутренний гражданский конфликт", "дефолт - благо для Украины", "да здравствует референдум за мир с Россией любой ценой!".
Это тоже разделяешь?
И, конечно же, надо вернуть "Приватбанк" Коломойскому с доплатой, правда?
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Ты спрсил про Майдан. При чем тут конфликт? Не нужн опитаться в термины. Собятия в Испнии в конце 30-х назывли гражданской войной, ну и что?
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Хочу понять психологию зе-сторонников, их мировоззрение. В Испании реально была гражданская война, её начали внутри Испании сами испанцы. У нас совсем другое.
Так что термины - дело важное, очень важное.
В общем, на конкретику ты отвечать не хочешь.
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...ты считаешь, что первые столкновения и жертвы были не между гражданами Украины?
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Ігоре ти ж не відморожений зєлєбєня з зомбованими мізками . Сядь і спокійно подумай .
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Пси ..чому ж *пецика реХформовані суди та куми ПРокурви * не посадили їх до цього часу ? ..
А* рило то в пушку *
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Так вот кловун уже булаву получил. Щас всех и посадит. После концертов конечно...
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портнов, ватне херло, виразилось ясно і зрозуміло: " єто моя месть...верну деньги, потраченные мною на евроадвокатов и хочу жить в Киеве в квартире посла в Канаде Шевченко"...
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Самый прикол шо у сепаров ЗЕкловуна к самому Портнову претензий нет.
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здесь даже у гендурочка Юрика к нему нет вопросов
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Как распинались как распинались, как пальчиком грозили грозно, а тут уже без Юрика нифига сделать не могут ЗЕчучела
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Интересно марионетка Зеленский настроен на конструктивную работу с действующим Президентом Порошенко или нет???
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По-моему, он ни на какую работы не настроен, ему не интересно. Кроме, конечно, похохмить иногда с 95-кварталом.
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******** ! На жаль ти маєш рацію . Бл. в такий скрутний момент для країни воно шляється по лігах сміху і ярмарках заради PR .
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это же как же наступил Порошенко на хвост коломойского, что его пёс портнов никак не успокоится! Это прям, как янык не мог чего-то простить юльке и Луценко и посадил их! Судя по всему, опять всё закончится плохо для страны Портнов приніс у ДБР вже четверту заяву проти Порошенка - Цензор.НЕТ 3742
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Не на хвоста , а на помідори . Це сталось тоді коли бєня почав встановлювати автономію Дніпра і області , а йому не дали .
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Война еще не закончилась, почему СБУ не хочет заняться агентом Кремля Портновым?
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Потому что кум Мародера Юга-пгокулол сказал,что он кристально чист.
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Тому у всьому винуватий Дон Шоколад . Але поясни , чому зєлєбєня не поспішає виправити таку погану для України ситуацію ???
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А ЗЕкоманда теперь делает как сказал кум мародёра?? А сколько вони было, а теперь оказывеца кум мародёра бедным ЗЕбикам не даёт ничего делать
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До патріотів- хто виживе- раптом не переможемо- хто останній покидатиме Україну- вимкніть світло в аеропорту.
Або лампочку на автостанції.
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Это ты кого патриотами обозвал, свинарчуков,бирюковых и пашинских?А может еще и Мародера патриотом назовешь?
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тогда можно интерпретировать слова (кацахола)
эти при покидании страны с автовокзала ,могут слямзить последнюю лампочку с автовокзала.
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Это запросто,воровать-это у соевых второе Я
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Гєна, святкуй реванш ПР, не відволікайся.
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Поздно уже-погнали соучредителя ПР и министра Бандюковича.И с 20 числа у нас другой президент.Тебе забыли об этом кураторы сказать?Бывает
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Ген як ти думаєш, ти упоротий чи нерозумний ? Хоча і те і те то біда .
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Мародера сейчас будут гнобить все,кому не лень.Докерувався,за 5 лет вместо правового государства построил паханат по понятиям,где себя назначил главарем.Теперь пожинет плоды
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Не удивлюсь, если этот рыг портнов будет баллотироваться в Раду. По списку БПП, в первых номерах. Не исключено, что тоже по решению "суда".
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Усыпите уже кто-нибудь этого писаку. Портнова и Шуфрича надо мерелить разом.У них и повадки, и морды похожи. Наглые и уверенные в безнаказанности.
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Какая разница, в данном случае, кто принес 100%-е доказательства преступных злоупотреблений порошенко властью. Что, от того кто принес, меняется как-то сущность совершенных барыгой преступлений? За барыжные преступления нужно судить барыгу, а не того кто принес. Вот посадит команда Зеленского барыгу, тогда, порохоботы, несите доказательства преступлений Портнова. Но это уже другой разговор. Не хер вам мешать все в кучу для выгораживания мародерства и узурпации власти петей.
Но что интересно. Портнова где уже только не судили и все суды он выиграл.
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для порохоботов это большая разница, других аргументов у них нет.
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Погнали солитера,с 20 мая оно никто и зовут никак.Теперь еще его личинок выгнать осталось
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Гена надієшся на дефолт і руку дружби брацкаго нарота ?
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Для того, что бы раз и навсегда успокоить сектантов-свидетелей шоколадного покращення, необходимо поместить их божка, соевого мародера, вора и военного преступника, туда, где ему самое место - за решетку минимум лет на 10. Причем с конфискацей всего имущества в государственную казну. Уверен, будет чем расплатиться с МВФ за набранные и разворованные соевой кликой кредиты.
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портнов, посади свыню, ну а потом тебя бы неплохо к нему
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Кстати, безмерно удивлен мягкотелостью Президента Зеленского. Соевая гнида должна была быть арестована через полчаса после инаугурации, при выходе из здания Верховной Рады, и в нормальном государстве на третий день расстреляна по приговору трибунала перед строем как военный преступник.
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Тут для этого надо поменять генерального прокурора и еще кое-кого из антикоррупционеров и судейских. А это можно сделать только в новой раде, где у Зеленского может быть большинство. Вот тогда коса правосудия разгуляется в волю. А сейчас она на привязи стреноженная стоит и ничего делать не может.
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Похоже молодой зеко манде понадобились услуги опытного юриста . Автора законов от 16.01.2014 года. " З маленького Вовки велике х**ло"
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Сгинь, мара!
Подонок, преступник и многократный предатель! Это ты - изменник Родины, явно работающий против Украины!
Надеешься, что опять взятками и шантажом сможешь суды в узде держать? Люди выходили на Майдан каждый день, мёрзли и погибали, чтобы такие, как ты, исчезли из власти! "Спасибо" всем, кто тебя сюда впустил!
Тем, кто не от ФСБ и Бени здесь пишет (это работа такая, понятно), а от души поддерживает эту особь, скажу одно: это всё равно, что радоваться, что пришёл каннибал съесть вашего врага.
Вы каннибала в город пустили и думаете, что, съев Петю, он станет веганом.
Это наивно, мягко говоря...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПортнов принес в ГБР уже четвертое заявление против Порошенко
 
 
 
 
 
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