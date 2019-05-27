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Все про:ДТП (5564) Польша (4772) украинцы (2956) студенты (467)

 Две украинских студентки получили тяжелые травмы в ДТП в Польше

Украинские студенты, который учатся в варшавских вузах, попали в аварию 25 мая в районе населенного пункта Долина Служевская.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Facebook-страницу Посольства Украины в Польше.

"25 мая в районе Долины Служевськой произошло ДТП с участием украинских студентов, обучающихся в варшавских вузах. В результате ДТП две пассажирки получили тяжелые травмы и находятся в больнице МВСиА", - сказано в сообщении.

Родственники девушек прибыли из Украины и находятся рядом с ними.

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На следующий день после аварии обеих студенток посетила в больнице консул, она пообщалась с девушками и их родителями. Также дипломат встретилась с представителем вуза, в котором учится одна из девушек.

"Дело находится на контроле Консульского отдела Посольства Украины в Варшаве", - сообщили в посольстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3129114
 
 
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Блин, и это Зе еще не пробыл президентом и месяца! Две украинских студентки получили тяжелые трвмы в ДТП в Польше - Цензор.НЕТ 180
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"******" обломились через дурне ДТП, а як горе кавалери?
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Ну ти і свинюка! Ти "свічку тримав", коли вони "********"? Нічого ж нема, про причини поїздки, мету, хто саме був за кермом, і хто винуватець ДТП... Аби "серонуть"! З більшим успіхом я тебе "копрофагом" назвать можу...
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Пішов ти дурню, що такого страшного в слові "******" побачив, не розумієш то сиди і жуй мовчки. В суботу вони по любому в церкву їхали або у бібліотеку, шкода що час аварії не вказано
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Телепню, мені відомий випадок, коли стосовно попа, на Волині, брехні по селах розпускали, що "гуляє" з розведеною, бо виходив з її дому опівночі... Та так, що його до митрополита тягали... А виявилось, що його жінка викликала, бо мати сповідаться захотіла - відчувала, що помре...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДве украинских студентки получили тяжелые травмы в ДТП в Польше
 
 
 
 
 
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