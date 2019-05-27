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Все про:Администрация_Президента (1508) законопроект (2049) Стефанчук Руслан (11)

 Администрация президента подготовила законопроекты об отзыве депутатов и мэров, - Стефанчук

Представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в Администрации президента Украины подготовлен ряд законопроектов, в том числе о процедурах отзыва депутатов Верховной Рады и местных советов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Стефанчук журналистам 27 мая в Киеве.

"(Подготовлены, - Ред.) законопроекты, которые во всем мире называются процедурой recall- отзыва. Это процедура импичмента, процедура отзыва народного депутата, нормальная процедура отзыва депутата местных советов, не такая как сейчас, отзыва голов (городских голов, - Ред.)", - сказал Стефанчук.

Представитель президента подчеркнул, что избиратели, голосующие за своих представителей во власти, должны иметь право их отзывать.

По его словам, также будут внесены на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о депутатской ответственности "за кнопкодавство, за депутатский прогул, ответственности, когда депутат голосует и имеет конфликт интересов с законопроектом, за который он голосует".

"Наша цель - привести европейские нормы парламентаризма в Украину", - сказал Стефанчук.

Как сообщалось, в Администрации президента подготовлено около 200 законопроектов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129113
 
   
 Топ комментарии
 
об импичменте президента не забыли разработать и подать в раду
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Томос і армія - не лозунги, вони вже є. Деблязаконпроімпічмент президент? Администрация президента подготовила законопроекты об отзыве депутатов и мэров, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5604
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Вот это реальна работа, а не лозунги вроде -томос, армия, и еще что-то...
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ДЕБИЛЫ РЕКАЛ ПЕРЕВОДИТСЯ ВСПОМНИТЬ ВЫ ВСПОМНИТЕ Я ВСПОМНИЛ НЕ ХОТИТЕ ЛИ ВСПОМНИТЬ...ой боюсь что законы напридумают об отзыве права отзывать кого бы то ни было ВООБЩЕ в ближайшие 100 лет.. Думаю скоро нам не только Аврора Очаков и Варяг и Потемкин понадобятся но и кое что поинтересней ..страну дураков надо без дураков "лечить"
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Сюжет для пензля Рафаеля, Мікеланджео і Леонардо да Вінчі. Браво, пане Шрек !!! ЗЄпрєз вміє залучати геніїв до команди
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об импичменте президента не забыли разработать и подать в раду
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Сперва бездельников разогнать,остальных построить.А то они,почуяв опасность,быстренько за импичмент проголосуют,
Потом их не сковырнешь...
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Я предполагаю, что цель Портнова не посадить Порошенко, а во первых заставить его поделиться деньгам, нажитыми непосильным трудом, а во-вторых - взять его, а следовательно и его фракцию в будущем парламенте, на крючок и заставить продолжить сотрудничество с Медведчуком и Ко.
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Я сам киевлянин , знал одного Парамана на Воскресенске живёт, Вовик это не ты случайно? Но сейчас не об этом , я некого не поддерживаю, но всегда пишу , истина дороже. Пожалуйста возьмите последний " Форбс " и узнаете на сколько обогатился порох. Скажу одно до презеденства порох был долларовым миллиардером , сейчас он в этот клуб не входит. Лет 60 тому моя покойная бабуля говорила - не бреши , а то язык видсохне, юлька добрехалась до того, ляпнула что доходы порох увеличил в 80 раз , умный только посмеётся , а другой подхватил и будет даль тиражировать ложь. Мне побоку все президенты и иже с ними , я своё прожил, все 28 лет над народом издевались, и нечего не изменится с "новоприставленым".
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Я уже сказал: Порох УКРАЛ ФСЕ. Разговор окончен! Адміністрація Президента підготувала законопроекти про відкликання депутатів і мерів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6199
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А я сказал, что Коломойский с Зеленским украли фсе, разговор окончен, потому что нахрена нам другие аргументы.
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Деболт закончится для бабушки Кончиты посадкой в Гуантанамо. Но, есть сценарий по которому он со словами - я тебя породил ......полоснёт недомерка бритвой по горлу и сам будет застрелен охранником.
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Вот это реальна работа, а не лозунги вроде -томос, армия, и еще что-то...
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Томос і армія - не лозунги, вони вже є. ********************** президент? Администрация президента подготовила законопроекты об отзыве депутатов и мэров, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5604
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Понторезка, ВР распущена и поэтому нелегитма, а следовательно не может даже править законы, не то что их принимать. Единственное, что они могут это пиариться, точить лясы и пить пиво в буфете.
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осталось за малым - проголосовать распущенной радой а так закон хороший)) правда молчок об импичменте,уже не в повестке команды,после петиции))
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Как раз это пока что только болтовня в отличии от армии и томоса. Пусть покажут для начала эти законы. Даже если их сейчас не примут, они все равно должны пройти публичное обсуждение.
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Ребята! Кто голосовать будет за ваши 200 типа суперских закона? Вы же раду разогнали... Или у вас просто репетиция
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Подымайтесь ПОРОХОБОТЫ, ХОТЯТ принять драконовские законы. Не позволим.
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Вам не законы принимать нужно, а таблетки! Администрация президента подготовила законопроекты об отзыве депутатов и мэров, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7427
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Попки, ну как бы вы не относились к Зе, но ведь предложения ПРАВИЛЬНЫЕ И ДЕЛЬНЫЕ!
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для них вженее дурные меточички минстеця
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Не пройдуть через Парубія, він не любить орфографічних помилок.
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Парубий и орфография? За что ты так с нашим логопедом
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Подібні закони давно назріли. Успіхів! Сподіваюся, що хочуть не хочуть, але ухвалять. Але вже депутати Верховної Ради наступного скликання. В діючих віри ніякої немає.
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где можно посмотреть официальные тизеры и трейлеры?
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"нормальна така процедура, не така, як зараз..." - це лексика державного мужа, який претендує на інтелект. Для передвиборчої кампанії пропоную на фоні фото Стефанчука написати назву віртуальної партії _"Слуга народу". Можна без лапок. Можна зі слоганом: Оберемо Слугу народу. Про рейтинг можна лише здогадуватися.
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Ты давай словечки не приписывай Ростик. А то выглядит по порохоботски дебильно) Администрация президента подготовила законопроекты об отзыве депутатов и мэров, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 224
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нормальная процедура отзыв депутата местных советов, не такая как зараз Источник: https://censor.net.ua/n3129113
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Дещо скорочена і перекладена українською. Зміст і дух той самий.
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У Коломойського і укуреного клоуна буде влада, котрій і Сралін позаздрив би.
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Зе - брехло !
" Важно, что я хочу остаться собой. Я не держусь за должность. Поэтому, кстати, один из главных и первых законов, которые общество ожидало 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе есть закон об импичменте. Я сам иду навстречу. Не мне предлагают депутаты Верховной Рады или там какие-то отдельные чиновные мужи. Нет, я сам этого хочу. Почему? Потому что есть цивилизованный путь, как убрать человека, который, по мнению общества, стал недостаточно достоин их выбора " (с)
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А петя - просто образчик честности. Правильно?
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Какой смысл спрашивать у сектанта про его идола?
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суда еще не было,значит честный!ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ! когда докажут - тогда можно смело говорить.А пока бла-бла))
оболгать без фактов и суда любого можно, включая вас лично)) статья всегда найдется в гражданском или трудовом кодексе)) только суд может выносить приговоры!!!а вы имеете право их оспаривать))
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То есть "Зе - брехло !" - писать можно - здесь презумпция - не работает? А даже сарказм по поводу честности пети - зась?
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И в чем он брехло, закон об импичменте готовится.
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Давайте, давайте, только что бы как с велосипедом Голобородько не вышло, что в реале его ни кто так и не увидел.
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За 7 дней подготовлено 200 законопроэктов. Почти по 30 ежедневно. Можно только представить их качество...
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У Саакашвили за ночь готовили, утром принимали, днем подписывал...иди в дупу!
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И где теперь Саакашвили? По-моему, таки тебя послушался и пошел.
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уже готов, читать нужно внимательно, а не только говно соевое.
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слыш...мурло....он и стоять должен на первом месте...как говориться начни с себя.....а не где то там между строк Адміністрація Президента підготувала законопроекти про відкликання депутатів і мерів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5141
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У соевой ботосрани конкретно срандель подгорает)))) take a rest
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а тем временем у педалика во время ремонта лопнуло еще одно стекло. И вовсе не дебилы виноваты, а виталик воровитый оказался.
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Походу на замене стекол они заработают в разы...выгодно бить оказываецца!
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асфальт в лужу, асфальт в лужуосваиваются новые высоты при полной прозрачности
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Направляйте в КС щоб дав висновок про відповідність основному закону.
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А казали, що ЗЁ нічого не вноситеме у ВР, доки не матиме там більшості...
ЗНОВ ЗБРЕХАЛИ???
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А о ИМПИЧМЕНТЕ? Пацан обещал, говорил что ЗУБ ДАЕТ?!
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Вы видимо новость читали невнимательно."(Подготовлены, - Ред.) законопроекты, которые во всем мире называются процедурой recall- отзыва. Это процедура ИМПИЧМЕНТА, процедура отзыва народного депутата, нормальная процедура отзыва депутата местных советов, не такая как сейчас, отзыва голов (городских голов, - Ред.)", - сказал Стефанчук.
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Когда пан Зеленский будет что-то делать с неконтролируемой вырубкой лесов ???
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Уже таможни захлопываются. Есть такая информация.
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Можно сразу поправку?

Отзыв мэра осуществляется через повешение за шею, пока не умрет!
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Про відкликання президента теж не завадить.
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Свинорылые в Раде и первый раз устроили саботаж и в этот раз сделат тоже самое. Законодательные "Зацепки" всегда найдутся, как и с открытыми списками. Ведь свинарчуки не сказали, что новый избирательный кодекс с открытыми списками по пропорциональной системе, должен был пройти ряд поправок, которые никто из этой статой гвардии рассматривать не собирался, поэтому и было предложено провести выборы по старому. А оно видишь как перекрутили. Так будет и с этими, нужными для украинского общества законопроектами - свинорчуковская кААлиция устроит саботаж, если они будут приниматься этой Радой.
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шо там їх "отзивать"...пєтіцію откриваєм: набрала 10 тисяч - пішов вон
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А мне порохоботы нравятся! В своей тупости они даже уникальны! Тому кому в голову пришла идея этого громкого свинского топота и визга нужно поставить памятник! Лучшего идентификатора и не найти)
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Сьогодні на Цензорі весь день був Сивобородько.
Тепер йому на зміну прийшов Козлобородько.
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Администрация президента подготовила законопроекты об отзыве депутатов и мэров, - Стефанчук

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ВЫГОНИТЕ ВСЮ ЭТУ МЕСТНУЮ СРАНЬ ПОРОШЕНКОВСКУЮ и АХМЕТОВСКУЮ В ЗАПОРОЖЬЕ!!!

ТУТ МЕСТНЫЕ ДЕПУТАНЫ ВМЕСТЕ с АХМЕТОВСКИМ МЭРОМ КРЫШУЮТ ТЕПЛОСЕТИ ЗАПОРОЖЬЕОБЛЭНЕРГО и ЗАПОРОЖОБЛГАЗ.
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А що КС вже не існує
Конституційний суд визнав неконституційними і скасував закон, що дозволяв виключати кандидатів у депутати парламенту з виборчого списку вже після виборів.
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Что угодно напишем ! Только не то что обещали !
Обещания выполнябт только лохи ! (ОПГ Квартал-95)
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А каким боком порохобот к обещаниям Зеленского? Ты за ***** голосовало, с него и спрашивай, попрошайка!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАдминистрация президента подготовила законопроекты об отзыве депутатов и мэров, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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