 Администрация президента подготовила законопроекты об отзыве депутатов и мэров, - Стефанчук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Стефанчук журналистам 27 мая в Киеве.
"(Подготовлены, - Ред.) законопроекты, которые во всем мире называются процедурой recall- отзыва. Это процедура импичмента, процедура отзыва народного депутата, нормальная процедура отзыва депутата местных советов, не такая как сейчас, отзыва голов (городских голов, - Ред.)", - сказал Стефанчук.
Представитель президента подчеркнул, что избиратели, голосующие за своих представителей во власти, должны иметь право их отзывать.
По его словам, также будут внесены на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о депутатской ответственности "за кнопкодавство, за депутатский прогул, ответственности, когда депутат голосует и имеет конфликт интересов с законопроектом, за который он голосует".
"Наша цель - привести европейские нормы парламентаризма в Украину", - сказал Стефанчук.
Как сообщалось, в Администрации президента подготовлено около 200 законопроектов.
Потом их не сковырнешь...
" Важно, что я хочу остаться собой. Я не держусь за должность. Поэтому, кстати, один из главных и первых законов, которые общество ожидало 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе есть закон об импичменте. Я сам иду навстречу. Не мне предлагают депутаты Верховной Рады или там какие-то отдельные чиновные мужи. Нет, я сам этого хочу. Почему? Потому что есть цивилизованный путь, как убрать человека, который, по мнению общества, стал недостаточно достоин их выбора " (с)
оболгать без фактов и суда любого можно, включая вас лично)) статья всегда найдется в гражданском или трудовом кодексе)) только суд может выносить приговоры!!!а вы имеете право их оспаривать))
ЗНОВ ЗБРЕХАЛИ???
Отзыв мэра осуществляется через повешение за шею, пока не умрет!
ну-ну
Тепер йому на зміну прийшов Козлобородько.
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ВЫГОНИТЕ ВСЮ ЭТУ МЕСТНУЮ СРАНЬ ПОРОШЕНКОВСКУЮ и АХМЕТОВСКУЮ В ЗАПОРОЖЬЕ!!!
ТУТ МЕСТНЫЕ ДЕПУТАНЫ ВМЕСТЕ с АХМЕТОВСКИМ МЭРОМ КРЫШУЮТ ТЕПЛОСЕТИ ЗАПОРОЖЬЕОБЛЭНЕРГО и ЗАПОРОЖОБЛГАЗ.
Конституційний суд визнав неконституційними і скасував закон, що дозволяв виключати кандидатів у депутати парламенту з виборчого списку вже після виборів.
Обещания выполнябт только лохи ! (ОПГ Квартал-95)