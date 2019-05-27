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 Московский суд оставил под стражей четверых пленных украинских моряков, пытавшихся оспорить содержание под стражей

Московский городской суд отклонил апелляции на продление сроков содержания под стражей захваченных у берегов Крыма украинских моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороки и Олега Мельничука​.

Об этом изданию "Крым.Реалии" сообщил российский адвокат Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.

"По первой четверке суд закончился. Никаких изменений по сравнению с предыдущими судами: жалобы оставлены без удовлетворения. Сроки содержания под стражей оставлены в силе", - сказал Полозов.

Московский городской суд 27 мая рассматривает апелляционные жалобы адвокатов восьмерых захваченных у берегов Крыма украинских моряков на продление сроков содержания под стражей.

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Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается освобождать украинских моряков, не взирая на решение Международного трибунала по морскому праву. "Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе, и состояться суд", - сказал он.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

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МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

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Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.

Источник: https://censor.net.ua/n3129109
 
 
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Как там чувствует себя сывочолый мародер, пославший пацанов в плен? Совесть не чешется?
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Forza, Verona - он их в плен не отправлял....

Они сами сдались - добровольно - без единого выстрела в ответ...
Факт....
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