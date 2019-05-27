 Новоизбранный президент Науседа в отношении РФ и Украины будет продолжать курс Грибаускайте, - представительство Литвы в ЕС

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в понедельник в Брюсселе в представительстве Литвы в Европейском Союзе, передает Цензор.НЕТ.

"Избранный президентом Гинатас Науседа заявил, что по отношении к России будет продолжать курс страны, определенный его предшественником Далей Грибаускайте, так как любое изменение будет означать, что "Литва предаст своих партнеров в Украине", - обозначили его позицию в представительстве.

Избранный президент Литвы также высказался за улучшение диалога с соседней Беларусью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "У нас общие вызовы, которые преодолеем, только объединив усилия", - Зеленский поздравил новоизбранного президента Литвы Науседу

Грибаускайте известна своей поддержкой Украины и поддержкой политики санкций в отношении России.