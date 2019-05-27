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 Новоизбранный президент Науседа в отношении РФ и Украины будет продолжать курс Грибаускайте, - представительство Литвы в ЕС

Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа (Gitanas Nausėda) заявляет, что будет продолжать политику Дали Грибаускайте по отношению к России и Украине.

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в понедельник в Брюсселе в представительстве Литвы в Европейском Союзе, передает Цензор.НЕТ.

"Избранный президентом Гинатас Науседа заявил, что по отношении к России будет продолжать курс страны, определенный его предшественником Далей Грибаускайте, так как любое изменение будет означать, что "Литва предаст своих партнеров в Украине", - обозначили его позицию в представительстве.

Избранный президент Литвы также высказался за улучшение диалога с соседней Беларусью.

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Грибаускайте известна своей поддержкой Украины и поддержкой политики санкций в отношении России.

Источник: https://censor.net.ua/n3129107
 
   
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Науседа сказал, что будет продолжать курс Грибаускайте. Грибаускайте поддержала Зе и сказала давить олигархов как клопов. Петя олигарх и судя по настроению порохоботских методичек ненавидит Зе. Потому я и сделал такой вывод, ошибся?
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Так і твій улюблений бєня олігарх, подивимось як зебіл його буде "давіть", а ти поки що готуйся за приват бєні гроші виплачувати.
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Грибаускайте сказала давить всю рашисткую нечисть и коломойского тоже, это об олигархах... Порошенко ни разу не показал что ненавидит зеленского, а вот то что Зеленский боится Порошенко мы все видели, а вот чего боится не понятно, значит знает чего,по факту Зеленский Бенина кукла, докажи что это не так, а Бене нужны только деньги, вот такой расклад ...
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С чего бы?
Это малоросы зЕ!лёненькие не рады. Потому как их избранник предлагает прекратить стрелять и договориться где-то посередитне.
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Они не смотрели слугу народа и 95 квартал...
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спасибо!
пани Даля для нас была отличным другом, с неизменным отвращением к рашеской брехне
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Может Далю к нам пригласить? Или этому новоизбранному литовцу полставки по совместительству? А там объединимся со страной НАТО и всех имели в виду
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а шо там Даля теперь в оппозиции, как наш кнур?
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вот человеки, взяли и банкира выбрали? у них там что, клоуны перевелись что ли?
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У них там давно все в порядке - ни клоунов, ни мародеров
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С последним - не возможно не согласиться...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовоизбранный президент Науседа в отношении РФ и Украины будет продолжать курс Грибаускайте, - представительство Литвы в ЕС
 
 
 
 
 
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