 Ложкин угрожал забрать "Приватбанк", требуя не показывать "Слугу народа", - Коломойский

В интервью "УП" он рассказал, что с ним говорил на эту тему тогдашний глава Администрации президента Борис Ложкин.
По словам олигарха, он узнал о намерении Зеленского баллотироваться в 2017 году, но предположил, что шоумен думал об этом с 2015 года, когда снимал "Слугу народа".
"А потом уже по реакции, по рейтингам, по всему, что произошло, по реакции власть имущих, Пети… Ложкин там мне разрывал телефон и говорил, что это ("Слугу народа". – Ред.) нельзя показывать", – рассказал Коломойский.
"Еще на стадии производства. "Это нельзя выпускать, вы что! У вас будут неприятности, это будет скандал", – уточнил он.
Коломойский подтвердил, что Ложкин тогда был главой АП: "Это ж тогда был самый главный цензор".
"Он звонил Боголюбову и говорил: "Передай ему, что у вас заберут банк". Шантажировал "Приватбанком" из-за "1+1", – заявил олигарх.
На вопрос, будет ли пересмотрен контракт со студией "Квартал 95", который подписан до 2022 года, в связи с президентством Владимира Зеленского, он ответил:
"Ну, вот собирался встретиться с одним Шефиром (Борисом – ред.), второй (Сергей) на службу идет государственную. Яковлев остается, Шефир. Будем дальше работать".
Отметим, что компанию "Квартал 95" в 2003 году основали Владимир Зеленский, Сергей и Борис Шефиры, а позже акционером стал Андрей Яковлев. После вступления Зеленского на пост президента Сергей Шефир стал его первым помощником.
На вопрос, как "1+1" хочет пересмотреть контракт, Колмойский ответил: "Мы должны понимать, что за контент будет, какие передачи будут идти. Зеленский ушел, кто его заменит?".
Олигарх также опроверг, что "Плюсы" должны "95 кварталу" серьезную сумму, порядка 24 млн долларов: "Такого не может быть. Но миллионов до 10 – вполне вероятно".
"Они хорошо зарабатывают. У них годовой контракт от 10 до 20 миллионов. Это не считая библиотеки. Библиотека – это то, что уже было показано, а потом на повторах идет. Она просто не очень дорого стоит".
На госслужбе - $8 млн за 3 года, с 2014-2016 г, так даже в США не зарабатывают!
А напомни мне пожалуйста, а то я не в курсе!
А вот пару интересных ссылок- советую почитать- получите кайф!
https://job-sbu.org/pravitelstvennyiy-aferist-istoriya-taynoy-zhizni-odnogo-ushlogo-byurokrata.html?PageSpeed=noscript&fbclid=IwAR23WlZOn2dR_-x-oDVoVNCFiHVtOSzzJC4eGnLOSqGiM82wIOGX_-R8wYQ
https://www.facebook.com/dmitry.gluschuk/posts/2027865170687670?hc_location=ufi
как оно,себя песком чувствовать,зелебенцы? решили помочь бедствующему олигарху в изгнании?
Какой слог😀
Зебилы, вам за свою дурь платить предстоит.
https://job-sbu.org/pravitelstvennyiy-aferist-istoriya-taynoy-zhizni-odnogo-ushlogo-byurokrata.html?PageSpeed=noscript&fbclid=IwAR23WlZOn2dR_-x-oDVoVNCFiHVtOSzzJC4eGnLOSqGiM82wIOGX_-R8wYQ
https://job-sbu.org/pravitelstvennyiy-!aferist-istoriya-taynoy-zhizni-odnogo-ushlogo-byurokrata.html?PageSpeed=noscript&fbclid=IwAR23WlZOn2dR_-x-oDVoVNCFiHVtOSzzJC4eGnLOSqGiM82wIOGX_-R8wYQ
шантажировал но выпустил. хотел забрать приват но ждал пока банку наступит кирдык.
Л - Логика
(ну...а надо ж президента прЗЕдента знать... цитировать...обсуждать...)