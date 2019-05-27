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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1053) Ложкин (158) Слуга народа (9)

 Ложкин угрожал забрать "Приватбанк", требуя не показывать "Слугу народа", - Коломойский

Совладелец телеканала "1+1", олигарх Игорь Коломойский утверждает, что представители бывшего президента Петра Порошенко несколько лет назад пытались помешать выходу сериала "Слуга народа" на экраны.

В интервью "УП" он рассказал, что с ним говорил на эту тему тогдашний глава Администрации президента Борис Ложкин.

По словам олигарха, он узнал о намерении Зеленского баллотироваться в 2017 году, но предположил, что шоумен думал об этом с 2015 года, когда снимал "Слугу народа".

"А потом уже по реакции, по рейтингам, по всему, что произошло, по реакции власть имущих, Пети… Ложкин там мне разрывал телефон и говорил, что это ("Слугу народа". – Ред.) нельзя показывать", – рассказал Коломойский.

"Еще на стадии производства. "Это нельзя выпускать, вы что! У вас будут неприятности, это будет скандал", – уточнил он.

Коломойский подтвердил, что Ложкин тогда был главой АП: "Это ж тогда был самый главный цензор".

Читайте также: Подозрения Ложкину, Гонтаревой и другим бездоказательны, это политические предвыборные заявления, - Луценко

"Он звонил Боголюбову и говорил: "Передай ему, что у вас заберут банк". Шантажировал "Приватбанком" из-за "1+1", – заявил олигарх.

На вопрос, будет ли пересмотрен контракт со студией "Квартал 95", который подписан до 2022 года, в связи с президентством Владимира Зеленского, он ответил:

"Ну, вот собирался встретиться с одним Шефиром (Борисом – ред.), второй (Сергей) на службу идет государственную. Яковлев остается, Шефир. Будем дальше работать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойский: Я не влияю на "1+1", это называется внутренняя самоцензура

Отметим, что компанию "Квартал 95" в 2003 году основали Владимир Зеленский, Сергей и Борис Шефиры, а позже акционером стал Андрей Яковлев. После вступления Зеленского на пост президента Сергей Шефир стал его первым помощником.

На вопрос, как "1+1" хочет пересмотреть контракт, Колмойский ответил: "Мы должны понимать, что за контент будет, какие передачи будут идти. Зеленский ушел, кто его заменит?".

Олигарх также опроверг, что "Плюсы" должны "95 кварталу" серьезную сумму, порядка 24 млн долларов: "Такого не может быть. Но миллионов до 10 – вполне вероятно".

"Они хорошо зарабатывают. У них годовой контракт от 10 до 20 миллионов. Это не считая библиотеки. Библиотека – это то, что уже было показано, а потом на повторах идет. Она просто не очень дорого стоит".

Также читайте: Мы с Зеленским отметили окончание финансового года и звонили Вакарчуку: "Ты поддерживаешь или нет?", смеялись", - Коломойский

Источник: https://censor.net.ua/n3129103
 
 
 Топ комментарии
 
дадагой Цензор! вы откровенно задолбади цитировать эту кошерную абизяну!!!
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Дефолт, в воюющей стране - это однозначно расстрельная статья...
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Правильно делают, что публикуют, страна должна слышать мнение своего нового презедента о основных проблемах и направлениях развития
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Дефолт, в воюющей стране - это однозначно расстрельная статья...
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ой, стэцьок, иди читай книжки брежнева, льоня который, который тебе так нравится
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Какой дефолт? Работать надо, как порошенковский Семочка, у него никаких дефолтов!
На госслужбе - $8 млн за 3 года, с 2014-2016 г, так даже в США не зарабатывают!
Ложкин угрожал забрать "Приватбанк", требуя не показывать "Слугу народа", - Коломойский - Цензор.НЕТ 598
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Пусть налоговая разбирается. Не твоё и не моё дело.
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Да тут твоих дел нет вообще, питерский эмигрант в Кенгуряндию
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Низя налоговой, Пеця сказал что проверять Семочку нельзя, он ценный кадр! Ложкін погрожував забрати "Приватбанк", вимагаючи не показувати "Слугу народу", - Коломойський - Цензор.НЕТ 2142
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Украина - правовое государство. Налоговая - вперёд.
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В чём проблема ? Власть сменилась. Вперёд.
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а че там, как дела, Зе уже посадил Семочку и Свинарчуков? или это забросили, чтобы перед выборами говна поднять?
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А что, Петя уже сажал Семочку и Свинарчуков, а Зе их отпустил??
А напомни мне пожалуйста, а то я не в курсе! Ложкін погрожував забрати "Приватбанк", вимагаючи не показувати "Слугу народу", - Коломойський - Цензор.НЕТ 1297
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Деболт закончится для бабушки Кончиты посадкой в Гуантанамо. Но, есть сценарий по которому он со словами - я тебя породил ......полоснёт недомерка бритвой по горлу и сам будет застрелен охранником.
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дадагой Цензор! вы откровенно задолбади цитировать эту кошерную абизяну!!!
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Правильно делают, что публикуют, страна должна слышать мнение своего нового презедента о основных проблемах и направлениях развития
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Ну ничего страшного, теперь слугой урода влаждее главная патриотичная компания Украины Яндекс и больше никто не будет указывать, что смотреть быдлу
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А чего об этом только сейчас говориться? Или время разводить лохов перед парламентскими именно сейчас?
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я уже писал...видать бене ненавязчиво обьяснили,что его затея-швах...вот он и топчет ,приминает рейтинг зелебени перед парламентскими.шоб не набрать проходного процента.иначе остальным олигархам нечего делить буде.и месть их будет страшна.
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Коломойский набивает себе цену.Выходит,все таки не он стоит за спиной зеленского.И да,название"слуга народа" не подходит для идейной партии.Бутафорный псевдоним.
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сидор, не мели чуши, что он не стоит за спиной- его рука в опе у нашего ***********, куловод беня его сделал главой страны, целыми днями анал г+г лил дерьмо без остановки, это чертова куча денег, на фига ему вкладывать деньги в клована, если потом не доить страну? Вы, зелеботы, просто все с когнитивным диссонансом, причем в тяжелой форме. Всех кругом обвнияете постоянно в том, что творит ваш артикль , причем в 10кратном размере. А беня еще будет долго выдумывать про окружающих сказки, чтобы отоварить свои вложения в зеленую дрысню и наварится побольше по случаю.
А вот пару интересных ссылок- советую почитать- получите кайф!
https://job-sbu.org/pravitelstvennyiy-aferist-istoriya-taynoy-zhizni-odnogo-ushlogo-byurokrata.html?PageSpeed=noscript&fbclid=IwAR23WlZOn2dR_-x-oDVoVNCFiHVtOSzzJC4eGnLOSqGiM82wIOGX_-R8wYQ

https://www.facebook.com/dmitry.gluschuk/posts/2027865170687670?hc_location=ufi
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ну а 73%-это разменная монета....та горсть песка,которую коломойша кинул в глаза ненавистной ему власти.
как оно,себя песком чувствовать,зелебенцы? Ложкин угрожал забрать "Приватбанк", требуя не показывать "Слугу народа", - Коломойский - Цензор.НЕТ 3786решили помочь бедствующему олигарху в изгнании?
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бугогааа
Какой слог😀
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тебе понравилось ,кацапа?это не про тебя.ты обычный провокаторишка на зарплате Ложкін погрожував забрати "Приватбанк", вимагаючи не показувати "Слугу народу", - Коломойський - Цензор.НЕТ 1062
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Для особливо впоротих ще не дійшло... В мене є один знайомий зєлєфіл, має маленький бізнес, не бідує і дає мені багато приводів просто поржати. З його слів досягнення зє-не вішати портретів презЕдента в кабінетах. Ложкин угрожал забрать "Приватбанк", требуя не показывать "Слугу народа", - Коломойский - Цензор.НЕТ 9190 І ще: зє нє дають работать... Ложкин угрожал забрать "Приватбанк", требуя не показывать "Слугу народа", - Коломойский - Цензор.НЕТ 9190
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Если бы не электорат Пороха, то остальным действительно надо бы испытать на своих бесполезных шкурах последствия дефолта. Чтобы цены скакнули в пять раз за день, чтобы на полгода зарплату задержали; чтобы врачи, пожарные, полиция, коммунальщики перестали выходить на службу.
Зебилы, вам за свою дурь платить предстоит.
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Да, лохторат Пеэдро еще тот! Ложкин, Свинарчук, Ахметов, Семочка + 24% раненных в голову шоколадной конфетой! С такими дефолт не страшен, 24% имеют еще лишнюю почку на продажу!! Спасибо Пеця, за нашу счастливую жизнь! Без тебя солнце не встает!
Ложкін погрожував забрати "Приватбанк", вимагаючи не показувати "Слугу народу", - Коломойський - Цензор.НЕТ 6233
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И что ? Есть доказательства что это 22 лярда получены незаконно ?
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То есть зебилам нужен дефолт, он им не страшен. Ложкін погрожував забрати "Приватбанк", вимагаючи не показувати "Слугу народу", - Коломойський - Цензор.НЕТ 1866
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Коломойский наш еврей! Самый лучший из друзей. Ложкин угрожал забрать "Приватбанк", требуя не показывать "Слугу народа", - Коломойский - Цензор.НЕТ 6064
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Розраховано виключно на зебілів. Вибачте, дебілів. Та яка різниця, розумні не повірять
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Ложкинд - это был один из первых плевков Свынюки в Майдан
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На тебе честного богдана! пробы ставить негде
https://job-sbu.org/pravitelstvennyiy-aferist-istoriya-taynoy-zhizni-odnogo-ushlogo-byurokrata.html?PageSpeed=noscript&fbclid=IwAR23WlZOn2dR_-x-oDVoVNCFiHVtOSzzJC4eGnLOSqGiM82wIOGX_-R8wYQ
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Это как то оправдывает Свыню, назначившего сразу после Майдана кореша Медведчука и Курченко смотрящим за своей Будкой, порохобот?
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Да, а Трамп звонил и умолял не показывать "Рассмешите гомика", а то МАУ заберет.
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Кто то может объяснить - олигарх это звание или выражение ненависти журналиста к конкретному человеку?
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бредни старого еврея. Часть третья, о том как Порох мешал кошерно жить Бени, который в это время с Зе воровал народные деньги.
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Та Зеленый ни разу не Бенина игрушка Ложкін погрожував забрати "Приватбанк", вимагаючи не показувати "Слугу народу", - Коломойський - Цензор.НЕТ 763. Машинка от Бени, Богдан от Бени, даже ****** и та от Бени Ложкін погрожував забрати "Приватбанк", вимагаючи не показувати "Слугу народу", - Коломойський - Цензор.НЕТ 763. Похоже с народом Украины будет общаться Бенин адвокат, зато пре"зе" может спокойно тусить по концертам, форумам и прочим шоу
Ложкін погрожував забрати "Приватбанк", вимагаючи не показувати "Слугу народу", - Коломойський - Цензор.НЕТ 8484
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Чи не бестселлер! Уровень интеллекта этим фильмом измерять. Смотришь, нравится значит ты - де- зе и т.д. Бил
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Что-то назревает нехорошее. Думаю скоро ФБР попросит Украину выдать Беню за экономические преступления в сфере полномочий США. Но мы своих не выдаём, ибо Беня даже не олигарх - он бизнесмен, при том честный.
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верим. вот тут бене верим.

шантажировал но выпустил. хотел забрать приват но ждал пока банку наступит кирдык.
Л - Логика
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ложкин, вилкул, одни столовые приборы, а геращенку они не нужны он так тарелку вылижет
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Блин, ну он конечно заливать мостак. Щас раскажет, что Трамп попросил его этот сериал снять, а Обама был против. Или ещё лучше "Путин включил Зеленского в расстрельный список из-за сериала "Слуга Народа"". А кто-то уши развесил для такой лапши, смешно.
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неиссякаемый поток словоблудия
(ну...а надо ж президента прЗЕдента знать... цитировать...обсуждать...)
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Точно ! Це таємна зброя дебілізації населення ! Випробували на українцях,а тепер і по москалях вдаримо !
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Игорь Валерьевич сегодня, видимо, сидит прямо в редакции цензора.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛожкин угрожал забрать "Приватбанк", требуя не показывать "Слугу народа", - Коломойский
 
 
 
 
 
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