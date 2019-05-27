 Семочко обжаловал свое увольнение из Службы внешней разведки, - адвокат Безуевский

Об этом сообщил в комментарии "Укринформу" его адвокат Юрий Безуевский, передает Цензор.НЕТ.
"Сергей Семочко 23 мая обжаловал в Кассационном админсуде Верховного суда указ Президента о его увольнении", - отметил адвокат.
Безуевский добавил, что экс-заместитель председателя СВР требует отменить указ экс-президента Петра Порошенко о его увольнении и таким образом восстановиться в должности.
Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ,более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.
Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.
12 апреля пятый президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
Об этом в расследовании "Наші гроші".
И да, если реформированный Порошенкой суд, не дай бог, восстановит Семочко - это будет зашквар, но зашквар суда, а вовсе не Зеленского.
Сюжеты против Семочко Порошенко воспринял зимой как атаку против себя лично и уволил его под большим давлением общественности.
Так что стрелки переводить не в тему, порохоботик.
Так же, зЕ!лебобы?
Порошенко ж уже месяц, как в Ростов сбежал - теперь же судами новый припизЕдент рулит?
🤣🤣🤣
Вот и тут так захотелось пэтьке
Знайомтесь, Сергій
Семочко - новий керівник української розвідки.
Нагадаємо, після розслідування проекту "Наші
гроші" стало відомо, що сім'я заступника голови зовнішньої розвідки
України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом
і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступника голови зовнішньої
розвідки України Семочка мають російське громадянство. Водночас, за даними ЗМІ,
понад 200 осіб померло через втручання екс-керівника економічної контррозвідки
СБУ Семочка в закупівлю ліків для діалізу.Джерело:
https://ua.censor.net.ua/n3092765
28.02.19 Семочко
збрехав про відсутність громадянства РФ у своєї дружини. Інформацію
засекретили, щоб уникнути негативу перед виборами, - Бутусов
https://censor.net.ua/ua/news/3114302/semochko_zbrehav_pro_vidsutnist_gromadyanstva_rf_u_svoyeyi_drujyny_informatsiyu_zasekretyly_schob_unyknuty
02.10.18 Сім'я заступника голови зовнішньої
розвідки України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується
вертольотом і дорогими позашляховиками, - "Наші гроші". ВIДЕО
https://ua.censor.net.ua/video_news/3089089/******************************************************************************************************