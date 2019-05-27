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Все про:обжалование (24) суд (22160) Семочко_Сергей (38)

 Семочко обжаловал свое увольнение из Службы внешней разведки, - адвокат Безуевский

Экс-заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко обжаловал в Верховном суде указ президента о своем увольнении.

Об этом сообщил в комментарии "Укринформу" его адвокат Юрий Безуевский, передает Цензор.НЕТ.

"Сергей Семочко 23 мая обжаловал в Кассационном админсуде Верховного суда указ Президента о его увольнении", - отметил адвокат.

Безуевский добавил, что экс-заместитель председателя СВР требует отменить указ экс-президента Петра Порошенко о его увольнении и таким образом восстановиться в должности.

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ,более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

12 апреля пятый президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Семочко уволен с должности первого замглавы Службы внешней разведки, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3129098
 
 
 Топ комментарии
 
а может януковощ еще что то обжалует? и домой...к страусам и пенькам..
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Соевые, как вы объясните тот факт, что Семочко был уволен с занимаемой должности Пэтром Ляксеечем лишь после первого тура президентских выборов в средине апреля?
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а может януковощ еще что то обжалует? и домой...к страусам и пенькам..
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Семья первого зампредседателя Службы внешней разведки Сергея Семочко находится в тесных отношениях с семьей совладельца "ПриватБанка" до его национализации Геннадия Боголюбова.
Об этом в расследовании "Наші гроші".
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Я херею с єтих реформированніх судов-- как так можно писец
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Єта тварь кацапская должна сидеть с конфискацией до 3 го колена-- взяточник и вымогатель а его суд восстанавливает ??? Петя что бі ті сидел вместе с ним и своими судами гнида шеколадная
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Вижу, ЗЕкоманда в действии, а ведь только одна неделя прошла...
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а вже такий тягар нагрузив, що і віз не потягне
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Ага ... это ж Зеленский назначал Семочко... да, шоколадный ты наш?
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Представляешь? Назначил, а потом убрал ...
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После расследований и требований общественности - и то - только 4 месяца спустя рад выборов.
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Так Семочко хороший или плохой? Зе-беня отменит указ Порошенко и восстановит его?
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Семочко мерзавец. С хрена ли Зеленскому его восстанавливать? Еле добились, чтобы По-фирташ его уволил.
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Я помню свои посты и что писал про то, что Семочко - мерзавец еще зимой.
И да, если реформированный Порошенкой суд, не дай бог, восстановит Семочко - это будет зашквар, но зашквар суда, а вовсе не Зеленского.
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Семочко - член команды порошенко.
Сюжеты против Семочко Порошенко воспринял зимой как атаку против себя лично и уволил его под большим давлением общественности.
Так что стрелки переводить не в тему, порохоботик.
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Вижу овощи как всегда, умом не блещут. Чего ж вы такие тупые ?
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Ты по себе не суди, уважаю твою самокритику...
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Если бы ты не был овощем, то понял бы и не показывал бы своё скудоумие, в попытке подколоть, но не судьба, овощи они без мозгов.
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Сьомочко - мєлочь пузата, коли вже Януковоч з Кільою наважаться?
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Борзота зашкаливает, любой другой сидел бы тихо и не отсвечивал в надежде что забудут про него.
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Клятый зЕ!ленский! Всякую шваль приказывает судьям восстанавливать на должности.

Так же, зЕ!лебобы?

Порошенко ж уже месяц, как в Ростов сбежал - теперь же судами новый припизЕдент рулит?
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Так и когда Мальдивский торт был президентом, язык ленский приказывал и судам и ГПУ.
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Похоже, вообще любого чиновника увольнять незаконно
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зовнішня розвідка, як і інші спецслужби, не повинні підпадати під деякі статті КЗОП...і суди не мали б в це взагалі влазити
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В очередь, очередь, 🐷 дети!
🤣🤣🤣
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слава пэтиной судовой реформе, слава, слава, слава！
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Соевые, как вы объясните тот факт, что Семочко был уволен с занимаемой должности Пэтром Ляксеечем лишь после первого тура президентских выборов в средине апреля?
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ахтотитакийщобтобіщосьговоритипшнх
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писатинавчисьвідокрмлюючисловаірозтавляючирозділовізнаки!
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И то со скрипом и после того, как Бигус на @йца наступил
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У меня сын, когда был маленький, что нибудь вытворит и на вопрос "зачем ты это сделал", отвечал "пап, так захотелось".
Вот и тут так захотелось пэтьке
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Никак, у этих овощей, в любом случае виноват Зе, что до 20 мая, что после, все что не удобно, делал Зеленский.
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Я вообще не понимаю, как может откровенно руснявый работать в Службе внешней разведки. Только петя мог так стебаться над украинцами.
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нічого - тепер наберуть пейсатих, і все буде зе...бісь
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Звісно, що подав і компенсацію ще отримає. Бо рехвормовані петриком суди зняли кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Все було зроблено, починаючи від засеречених декларацій СБУ, до прокурорів з розваленими справами, що б ніхто біля корита не сів.
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Соя вже почала волати, що це Зеленський винен?
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Как только Порошенко ушел в сторону, гавно сразу приободрилось и полезло из всех щелей обратно.
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Так может суды не должны решать вопросы нацбезопасности?
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Ця цинічна сволота мала б бути розстріляна без суду і висіти на гілляці разом із Мародером, як Муссоліні!
Знайомтесь, Сергій
Семочко - новий керівник української розвідки.

Нагадаємо, після розслідування проекту "Наші
гроші" стало відомо, що сім'я заступника голови зовнішньої розвідки
України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом
і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступника голови зовнішньої
розвідки України Семочка мають російське громадянство. Водночас, за даними ЗМІ,
понад 200 осіб померло через втручання екс-керівника економічної контррозвідки
СБУ Семочка в закупівлю ліків для діалізу.Джерело:
https://ua.censor.net.ua/n3092765

28.02.19 Семочко
збрехав про відсутність громадянства РФ у своєї дружини. Інформацію
засекретили, щоб уникнути негативу перед виборами, - Бутусов

https://censor.net.ua/ua/news/3114302/semochko_zbrehav_pro_vidsutnist_gromadyanstva_rf_u_svoyeyi_drujyny_informatsiyu_zasekretyly_schob_unyknuty

02.10.18 Сім'я заступника голови зовнішньої
розвідки України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується
вертольотом і дорогими позашляховиками, - "Наші гроші". ВIДЕО

https://ua.censor.net.ua/video_news/3089089/******************************************************************************************************
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Ця барижна мафія просто так нікуди не піде. Її потрібно випалювати напалмом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСемочко обжаловал свое увольнение из Службы внешней разведки, - адвокат Безуевский
 
 
 
 
 
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