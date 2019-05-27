 Петиция на сайте АП об отмене петиции за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует информация на странице петиции.
"Отменить петицию № 22/053360-ЭП "За отставку президента Украины Владимира Зеленского", - так звучит указанная петиция.
"Предлагаю отменить петицию.., которая организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается. Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем выбранный Вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень упорная борьба", - заявляет автор петиции.
В настоящее время у нее свыше 25,3 тыс. подписантов.
Всі сидять дома і петіцирують! Уря!
🤣🤣
😁
https://petition.president.gov.ua/petition/53360
ХТО ЩЕ НЕ ПІДПИСАВ ПЕТИЦІЮ З ВИМОГОЮ ВІДСТАВКИ ЗЄЄЄЛІ?
Станом на зараз її підписали лише 59826 Громадянина України!
Також дуже важливо!
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/5645?fbclid=IwAR2SgR_g480Ar7u7uf-AqYBlV0iSlB3aXWN_r6CdUh0KwNgpW9fAM2Xzq8o
Петиція до ВР з вимогою прийняти закон про імпічмент.
Коли вже Зе коміки ..вирішать !? ..
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Также Ярош выразил надежду в то, что Владимир Зеленский, как неопытный политик, просто ошибается в определенных вещах.
«Я хочу, чтобы он понимал, что украинцев унижать не надо, так как они после семисотлетнего колониального рабства, возможно, пока не до конца научились строить государство. Но мы уже хорошо научились очень хорошо и снимать тех всех «орлов», которые пытаются паразитировать на поте и крови украинцев. Зеленский в своей инаугурационной речи заявил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность... Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике - если предаст Украину и тех людей, которые на Революции и Войне погибли», - предупредил Ярош.
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ОтПЕТІцировали 🐷ботиків...пічалька...
🤣🤣🤣
Петиция за сложение ЗЕ полномочий президента за 6 часов набрала 25 тысяч.
Просто тупые и неорганизованные. Поэтому даже высраться не можете вместе и быстро.
Ау, прокуратура, тут серьёзное дело назрело: массированная фальсификация результатов выборов Президента Украины.
А упоротые зебилы и ватники реально мозгой слабы. Что мы и увидели по результатам двух петиций.
Майдан - антимайдан. Петиция - антипетиция.
Причем анонимно сернуть там не получится. И из-под прокси из-за поребрика тоже.
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Ну просто супермен- борец с коррупцией!!!!))))
https://job-sbu.org/pravitelstvennyiy-aferist-istoriya-taynoy-zhizni-odnogo-ushlogo-byurokrata.html?PageSpeed=noscript&fbclid=IwAR23WlZOn2dR_-x-oDVoVNCFiHVtOSzzJC4eGnLOSqGiM82wIOGX_-R8wYQНовые и главное кристально-честные морды лица в узеленского
Петиция набрала голоса по тому же принципу, что раньше была размещена писулька на поддержку клоуна и каждый день добавлялось одинаковое количество голосов?)))
Оно и не удивительно.
Какой лохторат такой бох.
Ничего, это только начало, дорогой товарисч.