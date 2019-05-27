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Все про:Зеленский (1493) отставка (2385) петиция (131)

 Петиция на сайте АП об отмене петиции за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Петиция на сайте АП, в которой предлагается отменить ранее размещенную петицию об отставке действующего президента Владимира Зеленского, набрала нужное количество голосов для ее рассмотрения главой государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует информация на странице петиции.

"Отменить петицию № 22/053360-ЭП "За отставку президента Украины Владимира Зеленского", - так звучит указанная петиция.

"Предлагаю отменить петицию.., которая организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается. Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем выбранный Вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень упорная борьба", - заявляет автор петиции.

В настоящее время у нее свыше 25,3 тыс. подписантов.

Петиция на сайте АП об отмене петиции за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расцениваем это как шутку, - глава АП Богдан о петиции об отставке Зеленского

Источник: https://censor.net.ua/n3129094
 
   
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- "Армія, мова, віра" - то щось незрозуміле, і не цікаве. Порох нічого не зробив для людей.
- Зе зробить всім дефолт. Це буде цікаво, і точно для людей.

Петиция на сайте АП об отмене петиции за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов - Цензор.НЕТ 9336
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59 000 петиция за импичмент против 25 000 слабовато Петиция на сайте АП об отмене петиции за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов - Цензор.НЕТ 6713
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Нужна петиция об отмене петиции об отмене петиции !
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По закону треба розглядати першу петицію, а потім другу. Але може бути третя петиція за відміну другої, де говориться про відміну першої петиції...
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... и, уже что, угрожают или это тоже была типа шутка-юмора ?
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Чем бы дитя не тешилось... И переезд канешна, срочно в новое здание...
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Фсьо, Майдани відміняються!
Всі сидять дома і петіцирують! Уря!
🤣🤣
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Как сказал Жванецкий :"Трудно быть последней ***** - вечно другая пристраивается сзади!" Петиція на сайті АП про скасування петиції за відставку Зеленського набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 3044
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Нагадую!
https://petition.president.gov.ua/petition/53360
ХТО ЩЕ НЕ ПІДПИСАВ ПЕТИЦІЮ З ВИМОГОЮ ВІДСТАВКИ ЗЄЄЄЛІ?
Станом на зараз її підписали лише 59826 Громадянина України!
Також дуже важливо!
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/5645?fbclid=IwAR2SgR_g480Ar7u7uf-AqYBlV0iSlB3aXWN_r6CdUh0KwNgpW9fAM2Xzq8o
Петиція до ВР з вимогою прийняти закон про імпічмент.
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..А даффай *петицію на далеку дорогу свинарчукам *
Коли вже Зе коміки ..вирішать !? .. Петиція на сайті АП про скасування петиції за відставку Зеленського набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 3415
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Петиція на сайті АП про скасування петиції за відставку Зеленського набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 7712 ....
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нда.. таку петицію могли придумати тільки зебіли.. яка наступна? вважати разумкова разумним, а богдана не Богданом??
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Увы - да. И это страшно и дико. Расплескивая ненависть своим "Зебилы" ты срешь в общество и даешь индульгенцию всем преступникам от власти в будущем. Ты забыл "подвиги" Пети и его команды ??? Тысячи погибших в Илловайске, в ДАПе из за тупости его назначенцев. Миллиарды долларов украденных его командой, Взорванные стратегические склады (для сокрытия умопомрачительных хищений), Практически узаконенная коррупция .............. Или рошеновская конфетка глаза заклеила и память стерла ?
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Командующий Украинской Добровольческой Армией Дмитрий Ярош в интервью Обозревателю заявил, что риторика президента Украины Владимира Зеленского о необходимости достижения мира любой ценой таит в себе опасность, передает replyua.net. «Владимир просто не знает цену этого мира. Он, возможно, бывал с концертами близко к фронту. Однако, когда моих пацанов разрывало российскими снарядами на мелкие кусочки и потом эти кусочки надо было собирать и отправлять мамам - цена как-то совершенно иначе выглядит», - пояснил он.

Также Ярош выразил надежду в то, что Владимир Зеленский, как неопытный политик, просто ошибается в определенных вещах.

«Я хочу, чтобы он понимал, что украинцев унижать не надо, так как они после семисотлетнего колониального рабства, возможно, пока не до конца научились строить государство. Но мы уже хорошо научились очень хорошо и снимать тех всех «орлов», которые пытаются паразитировать на поте и крови украинцев. Зеленский в своей инаугурационной речи заявил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность... Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике - если предаст Украину и тех людей, которые на Революции и Войне погибли», - предупредил Ярош.
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Участники революции Достоинства и Антикоррупционных протестов Михайла Саакашвили заплакали... вчера прошел массовый "майдан" порохоботов (прим. организованый Парашеном за 360гр. на рыло) с требованием отставки Зеленского? Петиція на сайті АП про скасування петиції за відставку Зеленського набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 3704Петиція на сайті АП про скасування петиції за відставку Зеленського набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 3704Петиція на сайті АП про скасування петиції за відставку Зеленського набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 3704

...Петиція на сайті АП про скасування петиції за відставку Зеленського набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 1214
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Ну всё.Такое ощущение что порохоботам нравиться когда их бьют😁
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нет они кайф любят когда их в очередной раз мокают тупыми мордами в говно))) но поскольку говно - их родная стихия, то неудивительно.
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Клин клином...
ОтПЕТІцировали 🐷ботиків...пічалька...
🤣🤣🤣
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а теперь новую петицию - за импичмент. Потроллим немного
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педрофилам делать нечего. Они все кулаками после драки машут, когда вторую драку вот-вот проиграют))))
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так давайте тоді петицію про скасування одним махом усіх петицій які не подобаються прихильникам Зеленського.
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А ты все продолжаешь фейки и кацапские картинки флудить...
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Юльку не вибрали, от Дмитрик і поїхав мізками.
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Надо создать петицию "О экстрадиции Коломойского И.В. в США" для проведения независимого расследования по факту причастности последнего к покушению на убийство двух граждан США/Израиля.
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Не прошло и трех суток. Петиція на сайті АП про скасування петиції за відставку Зеленського набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 4483

Петиция за сложение ЗЕ полномочий президента за 6 часов набрала 25 тысяч.
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то есть занимаются херней очень быстро в основном ылитные мухи))))) у них это быстро получается
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Та не. Выбрать галимого клоуна, выступающего в банях у кацапов, президентом своей страны - это не херня конечно. Вы люди серьезные.

Просто тупые и неорганизованные. Поэтому даже высраться не можете вместе и быстро.
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Да, я вижу насрать - это у порохоботов в крови.
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Ты забыл "подвиги" Пети и его команды ??? Тысячи погибших в Илловайске, в ДАПе из за тупости его назначенцев. Миллиарды долларов украденных его командой, Взорванные стратегические склады (для сокрытия умопомрачительных хищений), Практически узаконенная коррупция .............. Или рошеновская конфетка глаза заклеила и память стерла ?
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На самом деле, это повод начать уголовное расследование: очевидно, была грандиозная фальсификация результатов президентских выборов. Очевидно, если за шесть часов были собраны 25 тысяч против Зе, а за него - трое суток потребовалось, то кто-то врёт: либо ЦИК, либо сайт с петициями. Сайт - это автоматика, а ЦИК - там люди работают.

Ау, прокуратура, тут серьёзное дело назрело: массированная фальсификация результатов выборов Президента Украины.
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Думаю все проще. До части электората, которая голосовала не за ЗЕ, а против Пороха, начало доходить, что они натворили.

А упоротые зебилы и ватники реально мозгой слабы. Что мы и увидели по результатам двух петиций. Петиція на сайті АП про скасування петиції за відставку Зеленського набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 6309
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Просто пока страна работает, порохоботы кляузы строчат и воду баламутят
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Котик, мы с вас не слезем, поверь, пока ваша банда гопников не будет раскатана в блин на кухонной доске.
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Или пока Петя платить перестанет ? Думаю мой вариант - правильный
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Не, ну вата в своем дибильном креативе очень последовательна. Петиція на сайті АП про скасування петиції за відставку Зеленського набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 6939

Майдан - антимайдан. Петиция - антипетиция.
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а давайте замутим петицию про публичную казнь пидрошенко. За сколько по-вашему наберет нужное количество?
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А давай. Регистрацию на сайте АП пройти сможешь? Петиція на сайті АП про скасування петиції за відставку Зеленського набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 6425
Причем анонимно сернуть там не получится. И из-под прокси из-за поребрика тоже.
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Дык замутите, если интересно сколько кровожадных охлократов застрявших в средневековье умеет петиции подписывать. Кто ж Вам мешает, или "чужими руками жар разгребать"?
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Очень интересная статья про богдана из зеко-Манды.
Ну просто супермен- борец с коррупцией!!!!))))
https://job-sbu.org/pravitelstvennyiy-aferist-istoriya-taynoy-zhizni-odnogo-ushlogo-byurokrata.html?PageSpeed=noscript&fbclid=IwAR23WlZOn2dR_-x-oDVoVNCFiHVtOSzzJC4eGnLOSqGiM82wIOGX_-R8wYQНовые и главное кристально-честные морды лица в узеленского
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Ждем петицию порохоботов про отмену отменяющей петиции.
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Владимир Ссаныч для начала пусть по своим повесткам отчитается...
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Цирк продолжается))
Петиция набрала голоса по тому же принципу, что раньше была размещена писулька на поддержку клоуна и каждый день добавлялось одинаковое количество голосов?)))
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я осенью подойду к военкомату - наверняка увижу там толпы порохоботов, которые рвутся защищать родину от путина.
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Коли порохобецили поїдуть додому у Ростов зі своїм Офшорним сцарем.
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73% только что-то содрать могут, больше ни на что мозга не хватает.
Оно и не удивительно.
Какой лохторат такой бох.
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Петиции это пустые забавы для народа - раба . что бы виртуально ощутили свою важность . Как правил и воровал олигархат , так и будет . Украине нужно внешнее управление США . остальное не поможет .
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без разницы, чем больше пеця будет упираться, тем быстрее и сильнее его прокатят на выборах))) и тогда.....
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да кому оно это Зе нужно - оно само себя сожрёт.
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Головний внутрішній ворог України - порохобецили та їх Офшорний вождь.
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У Зеленськага маненька обосрались.
Ничего, это только начало, дорогой товарисч.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПетиция на сайте АП об отмене петиции за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
 
 
 
 
 
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