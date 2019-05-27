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 Актеры "Квартала 95" и "Лиги смеха" планируют баллотироваться в Раду, - глава избирательного штаба "Слуги народа" Корниенко

Актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков (Юзик) намерен баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу.

Об этом журналистам сообщил глава избирательного штаба Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой LIGA.net.

"Юзик собирается идти по одному из округов в Кривом Роге ", - отметил он. По словам Корниенко, Корявченков будет выдвигаться как кандидат от партии "Слуга народа".

Также он отметил, что по спискам партии могут баллотироваться несколько участников телепроекта "Лига смеха", однако не назвал их фамилий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Юзик из "95 квартала" возглавил штаб Зеленского в Кривом Роге. ФОТО

Как сообщается на странице в Facebook Команда Зеленского в Кривом Роге, во время избирательной кампании Корявченков был представителем "команды Зеленского" в этом городе.

Актеры Квартала 95 и Лиги смеха планируют баллотироваться в Раду, - глава избирательного штаба Слуги народа Корниенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3129093
 
 
 Топ комментарии
 
Меня интересует только одно-чем закончится эта КЛОУНАДА для нас,простых украинцев?
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Прикольная у вас будет - срана - все по приколу
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мои комменты удаляют, знают суки что я прав! Тут уже любить ЗЕ начинают, никакой критики, можно только задницу лизать, журнашлюхипродажные!
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Лучшее изображение высказывания - работать клоуном у *********?
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Все більше переконуюсь, що їх задача зробити все смішніші всі інститути влади в Україні. Щоб нічого серйозного не залишилось, щоб ніхто їх не сприймав владою!
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Ну так от смеха будет умирать зебил (сидя где нибудь на вилле в Италии) и пуйло, а таким как ты скоро может быть совсем не до смеха, что будешь делать если Украина объявит дефолт и курс бакса будет по 150 грн.? Смеяться?
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Из всего квартала , жиртрест самый деревянный, поэтому пройдет гарантировано!
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может сразу переименовать в "Урядовый квартал"?
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Президент пообещал сделать так, чтобы «в следующие пять лет украинцы не плакали».
Вот и начинает выполнять обещанное.Все годы рада раздражала а теперь будет только смешить, а если учесть, что смех удлиняет жизнь, мы все станем еще и долгожителями! Актори "Кварталу 95" та "Ліги сміху" планують балотуватися в Раду, - глава виборчого штабу "Слуги народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 3374
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Даёшь депутатский корпус из Квартала , Маски-шоу , Дизель-шоу и т.д .. И пусть Рада переезжает сразу в Киевский цирк , и проводит заседания там Актори "Кварталу 95" та "Ліги сміху" планують балотуватися в Раду, - глава виборчого штабу "Слуги народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 6736 . Это " финиш " .!! Всё ,, выпускайте енота , бл... !!! Актори "Кварталу 95" та "Ліги сміху" планують балотуватися в Раду, - глава виборчого штабу "Слуги народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 8891 .
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****** одно делает другоеодним словом шлимазел
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пххаха новые лЫца зеЛи!
ох и гнать этых упырей будем на ростов!
и наконец 95 квартала не будет!
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****** одно делает другоеодним словом шлимазел
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Выдвинуться еще не значит стать депутатом. Если в жители Кривого Рога за него проголосуют, чем он хуже Поплавского?
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Щораз більше переконуюсь, що розкрадення ЗВР не є єдиною метою цієї циркової проґрами. Є ще одна мета: зробити посміховисько з України, з посади президента, з орґанів влади. Щоб люди, почувши вираз "президент України", згадували конкурс Чайковського, а влучивши трансляцію засідань Ради, починали б відразу реготати, побачивши "нові лиця". І зітхати: "От, у Росії настоящі гасударственніки, серйозні, а в нас якийсь цирк на дроті".
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Наверное теперь и садовники Порошенко, и охранники Ахметова тоже ломанутся в депутаты.
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Ну давайте дебилы, не останавливайтесь.
Страна дебилов и непуганных идиотов. Какая нахер вам Европа? Придурки ***.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАктеры "Квартала 95" и "Лиги смеха" планируют баллотироваться в Раду, - глава избирательного штаба "Слуги народа" Корниенко
 
 
 
 
 
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