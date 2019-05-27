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 Экономика, Общество
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 Экологический налог нуждается в реформировании, - Семерак

Экологический налог в Украине тратится некорректно. Только в прошлом году предприятия страны заплатили более 4 миллиардов гривен этого налога.

И большая часть из них осела в госбюджете, хотя должна пойти на экологические программы в регионах. Об этом заявили участники экологического форума в Днепре, сообщает "5 канал".

По словам министра экологии Украины Остапа Семерака, налог требует реформирования, чтобы соответствовать поставленным перед ним вызовам.

"Этот налог должен быть пропорционален и стимулировать промышленность модернизироваться. Сейчас у нас идет сотрудничество, разговор с украинским бизнесом, как в синергии с ними этот налог использовать не только для давления, но и для поддержки. Наверное, это уже будет дело следующего созыва Верховной Рады . Но наработки мы готовим ", - заявил министр.

В Украине, возможно, введут европейскую практику эконалога. Она внедрена в странах ЕС, в частности, в Чехии. Документы с европейскими примерами решения проблемы экологического налога, экологи в ходе форума передали присутствующему на мероприятии министру экологии. По словам промышленного эколога Владислава Варнавского, европейский опыт может быть применен для Украины.

"Мы передаем опыт европейский, который очень велик. Он отличается от страны к стране. И надо находить именно те инструменты, которые могут быть полезными для Украины", - заявил Варнавский.

Источник: https://censor.net.ua/n3129091
 
 
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Куда деньги то делись за 25 лет? Сколько мусороперерабатывающих заводов можно было построить?
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Семерак, не мельтеши, скоро весь экологический налог пойдёт вот сюда https://censor.net.ua/news/301790/kolomoyiskiyi_stroit_titanovuyu_imperiyu_smi
Беня взад заберет скоро Вольногорский и Иршанский комбинаты, которые барыга Порошенко государству вернул и пристроят эти налоги по полной.
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из всего сказанного важно только третье предложение - эконалог осел...в бюджете...
т.е. умер в чужих руках
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЭкологический налог нуждается в реформировании, - Семерак
 
 
 
 
 
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