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 Политика Украины
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Все про:Укроборонпром (701) Абромавичус (416)

 Советник Зеленского Абромавичус об "Укроборонпроме": Нужна не ликвидация, а замена менеджмента

Государственный концерн "Укроборонпром" нуждается в замене менеджмента. Его не надо ликвидировать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на круглом столе "Что делать с "Укроборонпромом"? Последствия и цели реформы" заявил экс-министр экономического развития и торговли Украины, советник президента Владимира Зеленского Абромавичус.

"Нужно приостановить дискуссии о ликвидации "Укроборонпрома", потому что те, кто предлагает ликвидацию, предлагают спрятать концы в воду. Нужно полностью заменить менеджмент компании, который довел компанию до нынешнего состояния, когда мы видим отсутствие прозрачности, "друзей", хищения, обман", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделит 32 миллиона гривен на аудит "Укроборонпрома", - Гройсман. ВИДЕО

Также он добавил, что "Укроборонпром" должен руководствоваться, как любая другая государственная компания, тем, что не должно быть какого-либо исключения из-за того, что это военная сфера. По его словам, в наблюдательном совете должны быть люди разных специальностей, а не только военные.

Кроме того, Абромавичюс отметил, что "Укроборонпром" должен "обязательно пройти международный аудит.

"Компания с миллиардным оборотом должна пройти международный аудит от "большой четверки", поскольку ни одна Счетная палата ничего там не обнаружит, в том числе и контрагентов, которые прячут деньги по оффшорам", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Абромавичус обсудил в Администрации президента свое возможное назначение

Источник: https://censor.net.ua/n3129087
 
 
 Топ комментарии
 
В стране война . Почему зеля не побывал на фронте ? Время на "лигу смеха" нашел . Клоун .
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Поговаривают, что в трещинах проявился образ Зеленского. Знаки....
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Успакойся, менеджеры сейчас будут квартальные. Еще не все друзья пристроены.
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У тебя самого-то - какая форма допуска, соратник ?
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Укроборонпром має бути ліквідований а замість нього має бути створено Міністерство оборонної промисловості з віце-прем'єром на чолі!
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Тебе сейчас ЗЕкоманда расскажет как правильно ликвидировать укроборонпром, точнее Беня, ни концов не будет не воды...
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апаршин естафетную палочку передал Абромавичусу
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Це точно! Нехай зелена розламає і нічого не створить на заміну Укроборонпрому, бо там є специфіка.
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Та ти що?!! Іграшка для перетворення всякого залізячча у СКВ Зєкоманді сподобалась! Лише чужих Свинарчуків потрібно замінити своїми. Оце й буде потужною рехвормою.
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Именно так, должен быть только ликвидирован и заменен министерством, которое будет координировать всю нашу промышленность, а не только оборонную, в интересах максимально качественного обеспечения потребностей армии. Пример - многолетняя нехватка в армии современной автомобильной техники различной номенклатуры при наличии в стране почти двух десятков заводов выпускающих автомобильную технику ( в основном маршрутки на российской платформе).
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Для нормальной армии нужны частные компании по производству вооружений а не всякие шоколадные менеджеры и Петины заводы..
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Успакойся, менеджеры сейчас будут квартальные. Еще не все друзья пристроены.
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Петины заводы и есть частные или я что-то не понял?
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Срочно всех уволить. Готов работать за 7 тысяч и с видеорегистратором на голове 24 часа в сутки .Что бы не давали взятки .
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Ти будеш вирушувати усі питання самостійно, бо нормальні люди там не будуть працювати Радник Зеленського Абромавічус про "Укроборонпром": Потрібна не ліквідація, а заміна менеджменту - Цензор.НЕТ 5879
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так зелебоб еще ничего не стырил. А уже мародер? Радник Зеленського Абромавичус про "Укроборонпром": Потрібна не ліквідація, а заміна менеджменту - Цензор.НЕТ 236
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Нет, мародер это тот, кто уже стырил Радник Зеленського Абромавичус про "Укроборонпром": Потрібна не ліквідація, а заміна менеджменту - Цензор.НЕТ 9847
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а ты кто такой???? К баблу рветесь, зебилы?
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Ты забил кто он, соевая золотая рыбка?
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писать научись, грамотей! Или это норма у зебилов?
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Это тот, кто ушел с должности министра экономики, объяснив сей шаг коррумпированностью окружения сивого барыгохряка (кононенки), которая пыталась влиять на его деятельность в правительстве.
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это тот, кто погорел на взятках. А теперь он зебил.
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и на него дело тоже открыто как на друзей порошенко ?)
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Нет тебя любителя *********** от корыта отогнать!!!
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зебил, достал. Иди тарифы снижай и зарплату 4 000! БЫСТРО!!!!!!!!!!!
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Это уже за гранью, на пешеходном мосту Кличко треснуло третье стекло, месте в момент появления трещины на стекле было много очевидцев, в том числе муниципальная охрана.
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Поговаривают, что в трещинах проявился образ Зеленского. Знаки....
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надо позвать экстрасенса Олену Курилову, пусть мост почистит от злых духов.
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В стране война . Почему зеля не побывал на фронте ? Время на "лигу смеха" нашел . Клоун .
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Хорошо быть кисой,
Хорошо - собакой

(советником без должности и ответственности)
Где угодно писай,
Где угодно какай.
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Чудеса супрунізма-гонтаревізма й ...
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Вы, попки, и прочие абынеюльки гнобили и клеветали на Тимошенко многие годы. Теперь получите своим же салом да по мусалам. Теперь ваш Порошенко УКРАЛ ФСЕ! И мне др лампочки - правда это или нет, как вам было всеравно относительно Тимошенко все эти годы.
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я думала ми за країну боліваємо, а виявляється, що серед нас багато фанатіючих від певних політиків.. Советник Зеленского Абромавичус об "Укроборонпроме": Нужна не ликвидация, а замена менеджмента - Цензор.НЕТ 7562
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Да болею я за краину, болею. Но издевательств и лжи в сторону Тимошенко, единственного политика, который смог бы вытащить Украину, вывернуто столько, что обида моя просто зашкаливает. Ешьте теперь Зе. Заслужили.
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це та Тимошенко, що взяла кредит в МВФ на 25 млрд доларів в 2008 році і їх проїла?
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Ану давай порохобот розкажи яка погана була Ю.Тимошенко.

пишайтесь порохоботи!!!!
Заборгованість населення за комуналку досягла 70 млрд грн
Заборгованість українців зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець лютого 2019 року зросла на 6,8 мільярда гривень. Для порівняння: за 2018 рік заборгованість зросла на 23,3 мільярда гривень. Протягом одного місяця 2019 року борг виріс на третину від суми за увесь минулий рік.
https://spilka.pro/zaborgovanist-naselennya-za-komunalku-dosyagla-70-mlrd-grn/?fbclid=IwAR0GJ-CApLx7GsIClDBEV4ErYOXTGDpIl1c9IZKgHWEUKWaTewYqSEpowhU
.............
Кучеренко:ЗАЯВЛЯЮ!! Нынешний президент не только «влияет» на тарифы - он является основным бенефициаром всех тарифных схем.
http://bbcccnn.org/zayavlyayu-nyneshnij-prezident-ne-tolko-vliyaet-na-tarify-on-yavlyaetsya-osnovnym-benefitsiarom-vseh-tarifnyh-she/
...........
Доходи Порошенка зросли майже у 100 разів https://www.facebook.com/watch/?v=1291379991064600
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Пятый президент Украины Петр Порошенко потерял статус долларового миллиардера вскоре после избрания на пост главы государства в 2014 году. Об этом 19 мая сообщило агентство Bloomberg.

К 2019 году чистый капитал Порошенко снизился почти на 40% https://gordonua.com/news/money/za-vremja-prezidentstva-poroshenko-lishilsja-statusa-dollarovogo-milliardera-ndash-bloomberg-977709.html "Гордон". І ваше останнє посилання ДОХЛЕ Радник Зеленського Абромавичус про "Укроборонпром": Потрібна не ліквідація, а заміна менеджменту - Цензор.НЕТ 1090
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Так,так сама та Тимошенко при якій під час світової фінансової кризи не на копійку не зросли ціни на хліб,лікі і комуналку,а на куряче м"ясо впали на половину,як і на олію. При якій кіло капусти кошутувало 80к -1гр.Ти думаєш,що люди не пам"ятають про це?
Радник Зеленського Абромавичус про "Укроборонпром": Потрібна не ліквідація, а заміна менеджменту - Цензор.НЕТ 3841
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так она ж в премьеры мылится. Или не? Радник Зеленського Абромавичус про "Укроборонпром": Потрібна не ліквідація, а заміна менеджменту - Цензор.НЕТ 3973
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Такая же бомжиха "из народа" , как и теперешний президент
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Э нет дорогой. По Юле есть решение международного! суда. ты не путай хер с пальцем.
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О Стокгольмском арбитраже по контракту с "Газпромом".
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Там решение, Арбитражный суд приговоров не выносит.
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Да брось ты. Уже тошно об этом контракте слушать. Развивай тему роттердама и свинарчуков. Может быть копейку какую заработаешь.
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поліграф.А окрім призвища Лазоренко ти ще якісь знаєш?
Піскун :
Такого ЧИСТОГО політика, як ЮліяТимошенко, в Україні на сьогодні більше немає!
Її саму, її сім"ю та рідню перевірили так, як ще ніколи нікого не провіряли.
Перерили та перевірили все що можна і навіть (я вибачаюсь) щоби знайти хоча б щось - рахували навіть куплену білизну, поштучно,
скільки Вона купила трусів та бюстгалтерів!!!
Такі знущання та репресії, які довелося пережити сім"ї
Тимошенко, не застосовувалися більше проти жодної сім"ї, проти жодного політика!
З 31 хвилини.
https://www.youtube.com/watch?v=mwgQl17LaLo
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Як я і говорив раніше - треба замінити свинарчуків на своїх свинарчуків.
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хотят своего свинарчука посадить
Советник Зеленского Абромавичус об "Укроборонпроме": Нужна не ликвидация, а замена менеджмента - Цензор.НЕТ 7359
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может всех депутатов передушит, уже польза.
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Це реперний піар(фішечка) від команди Зе на рахунок депутатів.
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Я не в восторге от зеленского, но петя своим цинизмом даже яныка перещеголял. взять даже как сдавали дебальцево, чтобы уголь петя и ахметов моли дн-эровский в Украину таскасть пока активисты им это дело не прикрыли.
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хороша хрюша. Убежать точно не сможет.
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Я уже зеленой команде не удивляюсь. Сначала кричали разогнать "Укроборонпром" потому как не нужен, теперь нужен. Я удивляюсь зелефанам, которым все "божья роса".
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ну это в любой команде есть такое, порошенко одно перднул, луценко другое, хрен разберешься.
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Ну ваш приЗедент сказал только одно: - Я никому ничего не должен!
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полный непрофессионализм. Зебилы, сэр!
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Когда разгонят минстеця ? Куда будут прятаться любители ***********!!!
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никуда, босс наротердамил столько, шо рошеновское ботодерьмо хватит оплачивать пожизненно, они пропадут только если свын и ахмет сядут с конфискацией, шо очень маловероятно
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Офшори треба трусити. Там у Пєтрухі бабла нємєряно напхано. Віддамо МВФ усі борги
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интересно было бы узнать как там с аудитом укроборонпрома который назначил петруха после скандала со свинарчуком . провели или нет и проводят ли вообще . прохосрань может вы в курсе?
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Останній з соєвих,хто говорив про аудит був Гройся вертуоз разговорного жанру з вінницького базару.
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у зеленых как-то туго с логикой.
неадекваты какие-то.
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Ну те, що зелібоба майстер все поламать, ми уже зрозуміли.
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И главное пажаласта на конкурсной основе, как и других подбирали!
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Щоби нові ляльки робили старі справи Радник Зеленського Абромавичус про "Укроборонпром": Потрібна не ліквідація, а заміна менеджменту - Цензор.НЕТ 9250 Радник Зеленського Абромавичус про "Укроборонпром": Потрібна не ліквідація, а заміна менеджменту - Цензор.НЕТ 9250 - Наповнення системи непереробленим матеріалом Радник Зеленського Абромавичус про "Укроборонпром": Потрібна не ліквідація, а заміна менеджменту - Цензор.НЕТ 9250
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Я себе уже представляю, КАКОЙ менеджмент там устроит Беня через своего паяца Зе. Свинарчуки детьми покажутся по сравнению с этой шайкой. А там и Нафтогаз опять обанкротят. В этом Беня и Юля профи.
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мы видели какой был, одни дела за воровство, тебя ж это не напрягает, соевый ?
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сажать надо свиней и главного свинопаса
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Спать ложись,Скоро в ночь выходить,Срать тут хто за тебя будет?
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Откуда у нас может взяться новый менеджмент?! Может из Литвы пришлют...
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))) очевидно уже сегодня, что лучшими менеджерами будут внуки свинарчука, когда те появятся и вырастут. вон его поросёнок с свои 22 сумел же! вообще, у всех талантливых властных свынарчуков, все поколения - таланты. гены! ))
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Так хочуть своїх мародерів посадити на посади.
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Відсутність прозорості, друзі - це якраз про цього Зе. Сподіваюсь, клоуни з "кварталу" неймовірно підвищать обороноздатність держави...
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Дурачок. Документы никуда не денутся.
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зачем ликвидировать если можно возглавить потоки
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоветник Зеленского Абромавичус об "Укроборонпроме": Нужна не ликвидация, а замена менеджмента
 
 
 
 
 
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