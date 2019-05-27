 Советник Зеленского Абромавичус об "Укроборонпроме": Нужна не ликвидация, а замена менеджмента

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на круглом столе "Что делать с "Укроборонпромом"? Последствия и цели реформы" заявил экс-министр экономического развития и торговли Украины, советник президента Владимира Зеленского Абромавичус.
"Нужно приостановить дискуссии о ликвидации "Укроборонпрома", потому что те, кто предлагает ликвидацию, предлагают спрятать концы в воду. Нужно полностью заменить менеджмент компании, который довел компанию до нынешнего состояния, когда мы видим отсутствие прозрачности, "друзей", хищения, обман", - заявил он.
Также он добавил, что "Укроборонпром" должен руководствоваться, как любая другая государственная компания, тем, что не должно быть какого-либо исключения из-за того, что это военная сфера. По его словам, в наблюдательном совете должны быть люди разных специальностей, а не только военные.
Кроме того, Абромавичюс отметил, что "Укроборонпром" должен "обязательно пройти международный аудит.
"Компания с миллиардным оборотом должна пройти международный аудит от "большой четверки", поскольку ни одна Счетная палата ничего там не обнаружит, в том числе и контрагентов, которые прячут деньги по оффшорам", - добавил он.
Хорошо - собакой
(советником без должности и ответственности)
Где угодно писай,
Где угодно какай.
пишайтесь порохоботи!!!!
Заборгованість населення за комуналку досягла 70 млрд грн
Заборгованість українців зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець лютого 2019 року зросла на 6,8 мільярда гривень. Для порівняння: за 2018 рік заборгованість зросла на 23,3 мільярда гривень. Протягом одного місяця 2019 року борг виріс на третину від суми за увесь минулий рік.
https://spilka.pro/zaborgovanist-naselennya-za-komunalku-dosyagla-70-mlrd-grn/?fbclid=IwAR0GJ-CApLx7GsIClDBEV4ErYOXTGDpIl1c9IZKgHWEUKWaTewYqSEpowhU
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Кучеренко:ЗАЯВЛЯЮ!! Нынешний президент не только «влияет» на тарифы - он является основным бенефициаром всех тарифных схем.
http://bbcccnn.org/zayavlyayu-nyneshnij-prezident-ne-tolko-vliyaet-na-tarify-on-yavlyaetsya-osnovnym-benefitsiarom-vseh-tarifnyh-she/
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Доходи Порошенка зросли майже у 100 разів https://www.facebook.com/watch/?v=1291379991064600
К 2019 году чистый капитал Порошенко снизился почти на 40% https://gordonua.com/news/money/za-vremja-prezidentstva-poroshenko-lishilsja-statusa-dollarovogo-milliardera-ndash-bloomberg-977709.html "Гордон". І ваше останнє посилання ДОХЛЕ
Піскун :
Такого ЧИСТОГО політика, як ЮліяТимошенко, в Україні на сьогодні більше немає!
Її саму, її сім"ю та рідню перевірили так, як ще ніколи нікого не провіряли.
Перерили та перевірили все що можна і навіть (я вибачаюсь) щоби знайти хоча б щось - рахували навіть куплену білизну, поштучно,
скільки Вона купила трусів та бюстгалтерів!!!
Такі знущання та репресії, які довелося пережити сім"ї
Тимошенко, не застосовувалися більше проти жодної сім"ї, проти жодного політика!
З 31 хвилини.
https://www.youtube.com/watch?v=mwgQl17LaLo
неадекваты какие-то.