 Советник Зеленского Абромавичус об "Укроборонпроме": Нужна не ликвидация, а замена менеджмента

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на круглом столе "Что делать с "Укроборонпромом"? Последствия и цели реформы" заявил экс-министр экономического развития и торговли Украины, советник президента Владимира Зеленского Абромавичус.

"Нужно приостановить дискуссии о ликвидации "Укроборонпрома", потому что те, кто предлагает ликвидацию, предлагают спрятать концы в воду. Нужно полностью заменить менеджмент компании, который довел компанию до нынешнего состояния, когда мы видим отсутствие прозрачности, "друзей", хищения, обман", - заявил он.

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Также он добавил, что "Укроборонпром" должен руководствоваться, как любая другая государственная компания, тем, что не должно быть какого-либо исключения из-за того, что это военная сфера. По его словам, в наблюдательном совете должны быть люди разных специальностей, а не только военные.

Кроме того, Абромавичюс отметил, что "Укроборонпром" должен "обязательно пройти международный аудит.

"Компания с миллиардным оборотом должна пройти международный аудит от "большой четверки", поскольку ни одна Счетная палата ничего там не обнаружит, в том числе и контрагентов, которые прячут деньги по оффшорам", - добавил он.

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