 Команде президента там очень тяжело работать, - замглавы АП Костюк о переезде с Банковой

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Юрий Костюк в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.
"Да, мы очень хотим переехать. И мы делаем все, для того, чтобы найти правильный вариант, который будет быстрым и бюджетным, и в котором можно будет соблюсти все необходимые нормы безопасности", — заявил Костюк.
По его словам, работать в здании на Банковой команде президента "очень тяжело". Он заявил, что здание Администрации президента похоже на "смесь университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля, но немножко недоделанного и бюджетного". Костюк добавил, что в здании всегда зашторены окна и плохо работает wi-fi "из-за безопасности". В то же время он отметил, что всегда прикрываться словом "безопасность" нельзя, и в XXI веке проблем с интернетом в АП быть не должно.
"Когда мы здесь провели четыре дня, мы поняли, что любые сложности, какие есть, мы должны преодолеть — и переехать отсюда", — подчеркнул Костюк.
Просто он это еще боятся озвучить, , НО НЫТЬ НЕ ПЕРЕСТАЮТ
Вот и ноют, шо АНИ ТААКИЕ ПРАВИЛЬНЫЕ. Хитроделанные - это точно
Зебилы, читайте правду жизни
<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>
вы кого уроды выбрали?
***** та комнатку со скоростньім wi-fi видєліт і фортепьяно видєліт.
Ну і по смартфону...
А чо, Первий в Галактєго ПрєЗєденто ун СМАРФОНО НА ФРИЛАНСЄ.
Пріколь-но...
переоборудование здания которое хочет использовать Зеленский под АП, со всем соответствующими секретками - около 20 млн. вечнозеленых (может больше)
По какой статье бюджета это пойдет?
Да и дешевле, вроде, в итоге будет.
русскиетюрко-угро-финские анальный зуд и боль у автора поста и у его ватных лишнехромосомных парнокопытных коллег в комментариях наблюдаю я - а это славно. (с)
На веломашине. На вертолете тебе не дадут.
Головне - ЯК будете працювати.
а медведя с подносом там нету в кулуарах?