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Все про:Администрация_Президента (1508) переезды (13) Костюк_Юрий (1)

 Команде президента там очень тяжело работать, - замглавы АП Костюк о переезде с Банковой

Переезд команды президента Владимира Зеленского с Банковой все еще планируется.

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Юрий Костюк в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Да, мы очень хотим переехать. И мы делаем все, для того, чтобы найти правильный вариант, который будет быстрым и бюджетным, и в котором можно будет соблюсти все необходимые нормы безопасности", — заявил Костюк.

По его словам, работать в здании на Банковой команде президента "очень тяжело". Он заявил, что здание Администрации президента похоже на "смесь университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля, но немножко недоделанного и бюджетного". Костюк добавил, что в здании всегда зашторены окна и плохо работает wi-fi "из-за безопасности". В то же время он отметил, что всегда прикрываться словом "безопасность" нельзя, и в XXI веке проблем с интернетом в АП быть не должно.

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"Когда мы здесь провели четыре дня, мы поняли, что любые сложности, какие есть, мы должны преодолеть — и переехать отсюда", — подчеркнул Костюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3129086
 
 
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Переїхати можна під Ростов Команде президента там очень тяжело работать, - замглавы АП Костюк о переезде с Банковой - Цензор.НЕТ 1628
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"и плохо работает wi-fi " - так работать надо а не вконтактике сидеть
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Хотят подальше от Майдана, думают поможет)))
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За народные деньги - пару сотен миллионов гривень. Офигеть экономия. Некомфортно им, видите ли.
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да уж прям таки прямо на Даунинг-стрит Зеле будет недалеко от небольшой квартирке у Лондоне а может сделают Пэром или Лордом.. а может сразу весь ансамбль клоунов и шутов у сизо №" 13 переедет города Киева там кормежка 3 раза в сутки забор охрана никто и мешать не будет думать благостях Квартала 95 Команді президента там дуже важко працювати, - заступник глави АП Костюк про переїзд із Банкової - Цензор.НЕТ 6249
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Ну чого Ви так сразу, там є чудовий піаніст)))
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Там уже бронь у петра
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Не факт, с такими темпами могут обогнать...
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А там є вай-фай? Я так розумію,що це - чи не найголовніша причина. А безпека - то таке. Тепер я розумію, чому Меркель, Макрон та інші Зєлєнскому напряму не дзвонять.
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В Ростов без денег не пустят, а вот в Межигорье как раз могут.... От туда хороший старт на Ростов....
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можно ещё за поребрик съехать, поближе к Кремлю... думаю там с wi-fi будет всё зашибись!!!
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Бедные, как тяжело им, может сразу в Израиль переедут, там климат лучше...
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І то лише чотири дні роботи. Якої , до речі більшість навіть не зауважило. З тих, хто на "Лігу сміху" не ходив.
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Это место проклятое кармой предыдущих ,,ДЕЯТЕЛЕЙ,,. Срочно переезд.
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За твої гроші... Є в тебе гроші, малозабезпечений?
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Всьо правильно: поганий WI-FI і зашторені вікна - треба тратити мільйони на переїзд
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Ахахаха))))) сопля дождется, что его просто пристрелят...
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попробуйте, получите настоящую гражданскую войну
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Та да) вас, зебилов, за неделю стало процентов 25-а оно меня гражданской войной пугает))))))
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Та бачили ми вже вас і на стадіоні, і під Радою Команді президента там дуже важко працювати, - заступник глави АП Костюк про переїзд із Банкової - Цензор.НЕТ 6227 Телевізійно-диванно-кухонне "військо"
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Та кто за это чучело зеленое воевать выйдет? Ты что-ли? Вы за неделю в петиции против петиции 25К голосов собрать не могли, куда вам еще Майданы с войнами организовывать? Позакрываетесь у себя на горшках у будете и дальше постреливать со смартфонами в руках. Вояки хфейсбучнае...
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Они придумали перевезти ЗЕ ни много ни мало в МАРИИНСКИЙ ПАЛАЦ.
Просто он это еще боятся озвучить, , НО НЫТЬ НЕ ПЕРЕСТАЮТ
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Він їх влаштує тому що більш схожий на Версаль.
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Так понятно что они задумали. Зе живет рядом в монстре на Грушевского , вертолетная площадка ЩОБ ДРАПАТЬ тоже рядом .
Вот и ноют, шо АНИ ТААКИЕ ПРАВИЛЬНЫЕ. Хитроделанные - это точно
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И тогда он точно сможет проехать 800 метров на велосипеде. Но при условии , что весь парк оцепят бойцы Авакова. 😀😀😀

Зебилы, читайте правду жизни
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Официально команда Зеленского не признается, где именно расположены варианты для переезда. Однако сразу несколько собеседников в новой Администрации сообщили LIGA.net, что рассматривается возможность переезда АП в конгрессно-выставочный центр Парковый, более известный как "вертолетная площадка Януковича". Именно в этом здании неподалеку от Мариинского парка располагался штаб Зеленского в дни голосования на президентских выборах.

<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>
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Вот проблемы у клоунов! Х**ня война, когда кабинет не феншуйный.
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зелені, вам ближче до аеропорту треба переселятися.
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Один уже переехал. Ждём следующего...

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т.е. им важен вайфай в сматфоне чем безопасность страны?
вы кого уроды выбрали?
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Им отсутствие вайфая еще и шторы отдернуть мешает.
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Да кому нужна та безопасность?Одни проблемы с ней-придумывай как гостайну дяде Бене и нужным людям передать при проблемах с вайфай,головы ломай.Лучше переехать и все секреты за собой перетащить для удобства работы
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Так можєт сразу пєрєєхать в Крємль?
***** та комнатку со скоростньім wi-fi видєліт і фортепьяно видєліт.
Ну і по смартфону...
А чо, Первий в Галактєго ПрєЗєденто ун СМАРФОНО НА ФРИЛАНСЄ.
Пріколь-но...
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...там теж поганий інтернет, там чєбурнет!!!
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А скільки то буде коштувати??? Вище нічого не заробили і не зробили в Україні а вже все вам деб....ам заважає, поганий інтернет, що в покер не можливо грати???! Працюйте, зелені, або звільнить місце!!!
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В стране война, а они, сволочи, о переезде думают за народные деньги. Позор!!!
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Простой вопрос
переоборудование здания которое хочет использовать Зеленский под АП, со всем соответствующими секретками - около 20 млн. вечнозеленых (может больше)
По какой статье бюджета это пойдет?
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Да там прослушки валом. Жучки еще со времен совка натыканы.
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На Банкову легко покришки доставляти та ще й протести часті тому там і не зручно працювати. А от до Каломойського на хату з охороною Авакова - можна.
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Дык, может, президента поменять, которому на Банковой будет не западло?
Да и дешевле, вроде, в итоге будет.
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Ну тут только один коментарий: пи*деть не мешки таскать.
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Коли зроблять Україна в смартфоні, то президент зможе керувати країную навіть з Мальдів, а не те що зі сцени Ліги сміху. Президенту повинно бути комфортно.
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А ваще надо рехферендум провести. Спросить у лохтората, так сказать
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Так ведь оно и понятнр ведь АП, а не цирк-шапито.
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зачем им Банковая? всей гоп-компании каломойша выделит дачку где-нибудь поближе к себе, чтоб рыгоАнальные клоуны были под присмотром.




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о я помню это рошеновское платное дерьмо в тви))) оно еще не сдохло ??? а жаль(
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Многовековые потомственные русские тюрко-угро-финские анальный зуд и боль у автора поста и у его ватных лишнехромосомных парнокопытных коллег в комментариях наблюдаю я - а это славно. (с)
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Оу! Зе!билы! А кто за этот банкет платить будет? Или это экономия?
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Зелепупик, не тяни резину, давай сразу в Ростов переезжай.
На веломашине. На вертолете тебе не дадут.
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Порошенко растоф забронировал, так шо никак, давай еще варианты рошеновский
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Пусть на свои бабки строит себе новый курятник. Хоть по сто в день. Не хрен за бюджетные деньги свои забаганки удовлетворять. Он же ж СЛУГА!
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Да пусть переезжают куда угодно, хоть в Гондурас, толку от них все равно не будет, Зюзик со своей артистической натурой истерика к государственной работе не способен, ему творить надо. Главное, чтобы банкет был не за счет налогоплательщиков, а за их личные деньги. Как бы за этим проследить?
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вот в Гондурас - это было бы круто, даже пусть купят билет за счет бюджетных средств. Главное, чтоб только в один конец
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Ясное дело, как там работать, если ниодного ролика в ФБ выложить невозможно
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Этот местечковый поц наглееет с каждым днём! Ему тяжело работать - оно уже устало! Так ПНХ с беней на землю обетованную!
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можно обратно в Герцлию переехать. Хуже не будет. Вам всем понравиться. Молодые будут заботиться.
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Ххосподя! Ну купите ему уже рояль, и постройте там сцену! Мож успокоится?
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Все вже готове! Тільки нехай переїзжають скоріше!

Команді президента там дуже важко працювати, - заступник глави АП Костюк про переїзд із Банкової - Цензор.НЕТ 5091
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Коксованным балбесам везде тяжело работать
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Там все не так просто! Вспоминаем требования Зеленского - дебаты 19 числа (апреля), в 19 часов, на стадионе. Иннагурация - только 19 мая, и не иначе! Очевидна привязка к числу 19 и к определенному месту. Попахивает то ли астрологами, то ли другой подобной хренью. Отсюда и желание сменить оффис - как пить дать, астролог "посоветовал". А с астрологом не спорят... Особенно "зебилы"...
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До лампочки ДЕ ви будете працювати.
Головне - ЯК будете працювати.
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здание цирка должно подойти для зебилов
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Ось на мій погляд дуже непоганий, до речі, варіант! І не дорогий, пересувний, буде завжди там де ЗЕ! А то йому восени заманеться ще кудись переїхати, а тут бац - і все готово!

Команді президента там дуже важко працювати, - заступник глави АП Костюк про переїзд із Банкової - Цензор.НЕТ 5120
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ну что вы гнобите детишек - у них вся жизнь в соцсетях, без вай-фая и гаджетов им никак - вдруг подписчики потеряются Команді президента там дуже важко працювати, - заступник глави АП Костюк про переїзд із Банкової - Цензор.НЕТ 6201
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мне тоже почему-то не нравится эта лепнина с позолотой
а медведя с подносом там нету в кулуарах? Команді президента там дуже важко працювати, - заступник глави АП Костюк про переїзд із Банкової - Цензор.НЕТ 9942
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Шо такое, в АП нет купола, и Зе непривычно? Ну а аргументы вообще огонь. Слабенький вайфай (который усилить стоило бы ну пусть $1000 на все здание, ну пусть $20,000 если учесть откаты) и зашторенные окна это причина переезда, стоимостью в миллионы. А если в новом доме здании уборщица тоже зашторит окна, то все, опять переезжать?
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Интересно кому уже сбарыжили здание на Банковой ? И кто это в стране "зубожилых" тратиться на такие помпезные переезды)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоманде президента там очень тяжело работать, - замглавы АП Костюк о переезде с Банковой
 
 
 
 
 
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