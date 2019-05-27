 Команде президента там очень тяжело работать, - замглавы АП Костюк о переезде с Банковой

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Юрий Костюк в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Да, мы очень хотим переехать. И мы делаем все, для того, чтобы найти правильный вариант, который будет быстрым и бюджетным, и в котором можно будет соблюсти все необходимые нормы безопасности", — заявил Костюк.

По его словам, работать в здании на Банковой команде президента "очень тяжело". Он заявил, что здание Администрации президента похоже на "смесь университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля, но немножко недоделанного и бюджетного". Костюк добавил, что в здании всегда зашторены окна и плохо работает wi-fi "из-за безопасности". В то же время он отметил, что всегда прикрываться словом "безопасность" нельзя, и в XXI веке проблем с интернетом в АП быть не должно.

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"Когда мы здесь провели четыре дня, мы поняли, что любые сложности, какие есть, мы должны преодолеть — и переехать отсюда", — подчеркнул Костюк.