 Коломойский: Я не влияю на "1+1", это называется внутренняя самоцензура

Об этом рассказал Коломойский в интервью "Украинской правде".
"Мы, кстати, из-за телевизора с ним и поругались. Если вы хотите знать, что являлось конфликтом, это был "1+1". С первого же дня. … Это не было какое-то одно событие. Это было каждый день. Вот я по долгу службы, когда меня приглашали в администрацию, приходил. Один из вопросов был: "1+1" что-то не то показал...", - рассказал Коломойский.
При этом он утверждает, что не влияет на политику собственного телеканала, но регулярно общается с гендиректором телеканала Александром Ткаченко и "подбрасывает темы" журналистам.
"Если я звоню Попову (Сергей Попов, директор информационного вещания "1 + 1", - Ред.), то это в отсутствие Ткаченко, если есть какие-то интересные вещи, которые я пытаюсь, чтобы они обратили внимание. До которых они сами просто не доберутся. Это нормально. Я им огромное количество материалов сбрасываю. Люди должны знать правду, это же общественно значимые вещи. ...Я не влияю на "плюсы" в той мере… Допустим, обо мне нет каких-то отрицательных репортажей. Вы же их не видите? Но это называется внутренняя самоцензура, им не удобно про собственника, акционера или бенефициарного владельца писать какие-то гадости", - считает Коломойский.
Он подтвердил, что часто ругается с гендиректором телеканала, но заявил, что это все из-за финансовых разногласий.
"Вы же знаете, что многие каналы дотационные, и есть вопросы финансирования, есть вопросы, какой продукт дорогой, какой дешевый. Мы обсуждаем контент, но это не связано с ТСН", - утверждает олигарх.
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что на предстоящих парламентских выборах готов симпатизировать, а иногда и помогать финансово, всем, кроме Блока Петра Порошенко.
он нас за идиотов держит, это точно.
і ...
Источник: https://censor.net.ua/n3129084
ЧТООО?
То г*вно, которое льется про Порошенко и Гройсмана с телеканaлов, оказывается, дaже не приносит денег и это дерьмо приходится Бене субсидировать из своего кармана?
Ну кто бы мог подумать, что менеджеры телеканал такие слабые креативщики.
Хоч тут не збрехав
Просто слинавить пальці.
для тебя Г+Г - самое то
Коломойский украинцев за стадо баранов держит. И в принципе правильно держит, 74% это наглядно подтвердили.
Лугандонские коллаборанты покоя не получат, ИМХО.
Ответ -- Я не считаю евреев умнее себя.
Который раз убеждаюсь в тупорылости этого избранного стада.
Евреи, армяне, чеченцы не могут без "хрустальных ночей".
***, що етот индюк несет, пипец! Колектив журналистов не справляется с работой и ето ЧМО им помогает - делает за них их работу ))))
Вот тут верю. За ту ахинею, что несет ґ+ґ оплата должна бьіть такой чтобьі моральньіе принципьі отошли на второй план.