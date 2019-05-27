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Все про:ВСК (164) импичмент (325) Парубий (1930)

 Парубий: К законопроекту о ВСК с процедурой импичмента подано 1650 правок

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что парламент в ближайшее время примет законопроект о временных следственных комиссиях Верховной Рады, в котором отдельным разделом прописан вопрос о процедуре импичмента президента.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Парубий на брифинге в Киеве.

"Я дал поручение комитету по вопросам регламента немедленно рассмотреть законопроект о временных следственных комиссиях", - сказал Парубий.

Он сообщил, что к данному законопроекту подано 1650 правок.

"Этот закон чрезвычайно важен, поскольку в нем предусмотрена и унификация контрольных функций парламента (временные следственные комиссии, - Ред.) и также идет отдельным разделом, где, собственно, раздел об импичменте президента, о системе и организации импичмента президента", - сказал спикер.

Парубий высказал надежду, что уже в среду, 29 мая, профильный комитет Рады сможет данный законопроект рассмотреть, и парламент в ближайшее время перейдет к его рассмотрению.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парубий: Вопрос импичмента президента предусмотрен в законопроекте о временных следственных комиссиях

Источник: https://censor.net.ua/n3129080
 
   
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Висновок: Маніпуляція з метою заохочення певного кола виборців, які після виборів вже не потрібні.
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https://timeze.livejournal.com/1147.html
Висновок: В роботі з кадрами нічого не змінилось. Серед призначених є відверто непідготовлені люди.
Обіцяв внести законопроект про пропорційні вибори по відкритим спискам - вніс законопроект з закрітими списками. Відхилено Верховною радою України.
Обіцяв закон про імпічмент, законопроект не внесений.
Обіцяв внести закон про зняття з депутатів недоторканності - не виконано
как там в Евангелии ?
Матф.7:16 По плодам их узнаете их.
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Александр Топор- отличный спикер....

Лучший из тех кто был до него....
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вова вазелин обещал "закон об импичменте"?
получи..те)
Парубій: До законопроекту про ТСК із процедурою імпічменту подано 1650 правок - Цензор.НЕТ 5330
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и Куклу снимут с нити длинной
и присыпав кокаином
в виде тряпок сложат в сундуках
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Парубий первый закон о снятии с депутатов неприкосновенности.
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Це потім, а спочатку обмежать повноваження вашого кумира.
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Когда вот это сделаете ,тогда поговорим... Парубій: До законопроекту про ТСК із процедурою імпічменту подано 1650 правок - Цензор.НЕТ 8522.............................................................. При этом 111-я статья Конституции Украины прописывает особый механизм импичмента, предусматривающий три этапа голосования в Верховной Раде.
На первом этапе 226 депутатов должны инициировать импичмент в случае совершения президентом государственной измены или иного преступления. Для этого создается специальная временная следственная комиссия. Ее результаты расследования должны одобрить 300 депутатов - или конституционное большинство Верховной Рады.
Второй этап - выводы ВСК должен проверить Конституционный суд, а также Верховный суд должен подтвердить вывод о наличии признаков преступления.
И только после этого окончательное решение принимается тремя четвертями голосов от конституционного состава Верховной Рады. Это 338 депутатов
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Избирательный кодекс комитет блокирует а про импичмент аж бегом проскочит, вне очереди, пока еще старый состав Рады хотят успеть пропихнуть.
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так это ж вазелин орал что первым законом он будет вносить "об импичменте")) или снова вова - брехун?))
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ну да. раде осталась пара месяцев, а президенту еще пять лет чалиться. пусть постоянно чувствует х.. в ж.., извините за мой французский.
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Врё.Те.......... Включено до порядку денного: 2679-VIII від 07.02.2019 Прошло все комитеты и ждёт голосование уже во втором чтении.
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А третий не нужен. Могут на втором голосовании принять в целом.
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Вони лише виконують волю президента та його виборців. Рада поможе президентові виконати хоч одну передвиборчу обіцянку. Ви проти політики президента?
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Всем о Раде визжащим
Плоды Рады
Законодательство об ассоциации\безвизу с ЕС
Конституционное закрепление движения Украины в НАТО и ЕС
Закон про мову
Военные бюджеты с 2015 по 2019
Создание системмы антикоррупционных судов
Статья УК о незаконном обогащении

А это Зеленский
Передвиборчі обіцянки Володимира Зеленського і їх подальша реалізація
Зниження тарифів https://timeze.livejournal.com/530.html
Висновок: Ми маємо справу з цинічною і розумною маніпуляцією надіями електорату. Виборців просто ввели в оману.
Швидке завершення війни та Мінські угоди https://timeze.livejournal.com/827.html
Висновок: Маніпуляція з метою заохочення певного кола виборців, які після виборів вже не потрібні.
"Представимо команду", "Будуть нові люди", "Нові кадрові підходи до вібору на державні посади"
https://timeze.livejournal.com/1147.html
Висновок: В роботі з кадрами нічого не змінилось. Серед призначених є відверто непідготовлені люди.
Обіцяв внести законопроект про пропорційні вибори по відкритим спискам - вніс законопроект з закрітими списками. Відхилено Верховною радою України.
Обіцяв закон про імпічмент, законопроект не внесений.
Обіцяв внести закон про зняття з депутатів недоторканності - не виконано
как там в Евангелии ?
Матф.7:16 По плодам их узнаете их.
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та їм пороблено цим зеленським-нехай процентів 40 вати і кацапні-а решта була нормальна до слуги народа.
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про военный бюджет особенно хорошо . молодец . а вот и пример . у наших морпехов на передовой старый бтр заменить который пообещали к октябрю . вася как тебе вот такой военный бюджет ?
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щас тебе слуга народа тридцать новых бтров подгонит
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Александр Топор- отличный спикер....

Лучший из тех кто был до него....
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Звісно кращий. Як якийсь закон протягнути, якого ніхто не читав, і, всуперч регламенту, поставити на голосування 10-15 разів - він незамінний. І кнопкодавста теж не помічає.
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Всі однакові вони у того корита. Цей з 19 років чі з 18 здається депутнаствує. Не сіє, не жне - але не погано таки живе. В готелі "Київ" за державний кошт. Бідний як церковна миша із майна одна курятня і одна голубятня в Карпатах. Жодного дня не працював. Жодного!) Парубій: До законопроекту про ТСК із процедурою імпічменту подано 1650 правок - Цензор.НЕТ 1403
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вова вазелин обещал "закон об импичменте"?
получи..те)
Парубій: До законопроекту про ТСК із процедурою імпічменту подано 1650 правок - Цензор.НЕТ 5330
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Та не тратьте сили на ті дурнички та картинки. Можете усі п`ятеро, що тут масовку створюєте один одному до картинок ще у дупу квіточки вставити.... Хоча можете і не квіточки.... То буде акт єднання елітної меньшості. Парубій: До законопроекту про ТСК із процедурою імпічменту подано 1650 правок - Цензор.НЕТ 4196
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Зеля если не дурак эту хрень не подпишет пока не будет новая Рада.
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Тоді це буде йому мінус на виборах до ВР. Парубій: До законопроекту про ТСК із процедурою імпічменту подано 1650 правок - Цензор.НЕТ 2344
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А снятие неприкосновенности с депутатов записали?
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парубий начинает играть с огнем . надо быть откровенным идиотом что бы не понимать этого . противостояние вр и президента никчему хорошему не приведет. люди просто придут и вынесут его и его подобных вперед ногами вот и все . хотите ? продолжайте в том же духе . только без обид .
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Андрей Бондаренко 98faacdd - кто вынесет?

Можно помедленнее ? Парубій: До законопроекту про ТСК із процедурою імпічменту подано 1650 правок - Цензор.НЕТ 1548
Да на защиту ВР даже я подниму свою ленивую задницу...
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петя после таких пяти лет она у тебя не подъемная.
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1650 поправок? Тоже, что и в слове дуб поменять три буквы. Гнать их в шею
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недоторканість депутатиків, незаконне збагачення, а вже потім імпічмент президента
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ОТ ПРОТИВНОГО.
Врага нужно запутать. Делать наоборот.
От противного.
Не в смысле "от скотыняки", но вопреки здравому смыслу.
Шоб враг все рамсы попутал и испугался.
Непонятное вегда пугает.

К примеру, найдите человека со справкой (неважно какой справкой)
умеющего издавть звуки закипающей кастрюльки или тонущего аквалангиста-
вот вам готовый спикер!

Тут есть множество плюсов.
Враг в задумчивости, в растерянности чешет репу, ищет подвох.
Возможно даже , деморализован.

Далее. Захочет враг узнать нашу Главную Военную Тайну- а никак!
Хоть все заседания прослушает, хоть вражеская разведка 1000 ГБ записей заседаний
выложит в Ютуб!
Вражеские дешифраторы сопьются с горя нагуй.

Потому как на нас работают несколько факторов:
1. Дефект фикции спикера.
2. Справка, неважно, какая справка.
3. Восемь осколков, поразивших спикера во времена его борьбы за свободу.

И даже если спикера починить и осколки вытащить (их было восемь!!!), то
всё равно безнадёга. Букв то 33!
Все буквы в спикера не вставишь.

Есть ещё один плюс.
Бывает, нужно проголосовать Важный Закон, а кворума нет...
Кто то согласен, кто то против.
А Закон Важный и Нужный . Кому то Там.
А при нашем спикере никто уже давно не знает, за что голосует.
И все Нужные Законы Кому то Там- принимаются.

Поэтому мы все с вами идём куда то туда...

**********************
У мене більше 8 осколків в тілі! Ми своїми тілами захищали Майдан.
Андрій Парубій.

В тот вечер я не пил не ел
Походу Янек о*уел -
Поставил Йолку, поставил Йолку
Стою с Кролём- они летят!
Они летели точно в ряд-
Мои осколки, мои осколки...

Какая Йолка, твою мать!
Ещё ноябрь, вот ***** плять!
Ещё ведь осень! Походу- осень!
Гляжу- осколочки летят,
Они летели чОтко в ряд
Их было восемь.

Кроля минула кулявлоб
Он увернулся, п*дла, чтоб
Я принял в в тело, в младое тело
Осколков-восемь, три- пыжа,
Четыре- гильзы, три -ежа
Противотанковых ежа....

...А куля в лоб? --Походу , плять, не долетела...

🤗
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Першими маютьбути Закони про незаконне збачачення і виведений капітал. Потім, можна пакетом про зняття недоторканності депутатів і суддів та імпічмент президенту.
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а ещё правом на оружие в том числе тяжелое Парубій: До законопроекту про ТСК із процедурою імпічменту подано 1650 правок - Цензор.НЕТ 7887 Парубій: До законопроекту про ТСК із процедурою імпічменту подано 1650 правок - Цензор.НЕТ 7887
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Вопрос импичмента президента решать только одним пакетом с отменной депутатской неприкосновенности и неприкосновенности судей.
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Каждая бл........ подает 3-4 поправки. Вот это работа. Потом 20 из них, бл....., будет их разбирать и голосовать.
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Щорса сердечная бабушка молчит про импичмент? Может надеется, что украинцы ЗЕ выгонят и ее выберут?
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Ця бабулька трохи молодша за мене, тому я її розумію. Вона дуже хитра і обережна і тому розуміє, що її не оберуть. А от віддати владу їй може Коломойський, якщо погодиться зробити її прем*єром.
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исходя из вашей производительности для вас принять его до разгона это непосильно Парубій: До законопроекту про ТСК із процедурою імпічменту подано 1650 правок - Цензор.НЕТ 70
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий: К законопроекту о ВСК с процедурой импичмента подано 1650 правок
 
 
 
 
 
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