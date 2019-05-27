 Парубий: К законопроекту о ВСК с процедурой импичмента подано 1650 правок

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Парубий на брифинге в Киеве.
"Я дал поручение комитету по вопросам регламента немедленно рассмотреть законопроект о временных следственных комиссиях", - сказал Парубий.
Он сообщил, что к данному законопроекту подано 1650 правок.
"Этот закон чрезвычайно важен, поскольку в нем предусмотрена и унификация контрольных функций парламента (временные следственные комиссии, - Ред.) и также идет отдельным разделом, где, собственно, раздел об импичменте президента, о системе и организации импичмента президента", - сказал спикер.
Парубий высказал надежду, что уже в среду, 29 мая, профильный комитет Рады сможет данный законопроект рассмотреть, и парламент в ближайшее время перейдет к его рассмотрению.
и присыпав кокаином
в виде тряпок сложат в сундуках
На первом этапе 226 депутатов должны инициировать импичмент в случае совершения президентом государственной измены или иного преступления. Для этого создается специальная временная следственная комиссия. Ее результаты расследования должны одобрить 300 депутатов - или конституционное большинство Верховной Рады.
Второй этап - выводы ВСК должен проверить Конституционный суд, а также Верховный суд должен подтвердить вывод о наличии признаков преступления.
И только после этого окончательное решение принимается тремя четвертями голосов от конституционного состава Верховной Рады. Это 338 депутатов
Плоды Рады
Законодательство об ассоциации\безвизу с ЕС
Конституционное закрепление движения Украины в НАТО и ЕС
Закон про мову
Военные бюджеты с 2015 по 2019
Создание системмы антикоррупционных судов
Статья УК о незаконном обогащении
А это Зеленский
Передвиборчі обіцянки Володимира Зеленського і їх подальша реалізація
Зниження тарифів https://timeze.livejournal.com/530.html
Висновок: Ми маємо справу з цинічною і розумною маніпуляцією надіями електорату. Виборців просто ввели в оману.
Швидке завершення війни та Мінські угоди https://timeze.livejournal.com/827.html
Висновок: Маніпуляція з метою заохочення певного кола виборців, які після виборів вже не потрібні.
"Представимо команду", "Будуть нові люди", "Нові кадрові підходи до вібору на державні посади"
https://timeze.livejournal.com/1147.html
Висновок: В роботі з кадрами нічого не змінилось. Серед призначених є відверто непідготовлені люди.
Обіцяв внести законопроект про пропорційні вибори по відкритим спискам - вніс законопроект з закрітими списками. Відхилено Верховною радою України.
Обіцяв закон про імпічмент, законопроект не внесений.
Обіцяв внести закон про зняття з депутатів недоторканності - не виконано
как там в Евангелии ?
Матф.7:16 По плодам их узнаете их.
Лучший из тех кто был до него....
получи..те)
🤗
Можно помедленнее ?
Да на защиту ВР даже я подниму свою ленивую задницу...
Врага нужно запутать. Делать наоборот.
От противного.
Не в смысле "от скотыняки", но вопреки здравому смыслу.
Шоб враг все рамсы попутал и испугался.
Непонятное вегда пугает.
К примеру, найдите человека со справкой (неважно какой справкой)
умеющего издавть звуки закипающей кастрюльки или тонущего аквалангиста-
вот вам готовый спикер!
Тут есть множество плюсов.
Враг в задумчивости, в растерянности чешет репу, ищет подвох.
Возможно даже , деморализован.
Далее. Захочет враг узнать нашу Главную Военную Тайну- а никак!
Хоть все заседания прослушает, хоть вражеская разведка 1000 ГБ записей заседаний
выложит в Ютуб!
Вражеские дешифраторы сопьются с горя нагуй.
Потому как на нас работают несколько факторов:
1. Дефект фикции спикера.
2. Справка, неважно, какая справка.
3. Восемь осколков, поразивших спикера во времена его борьбы за свободу.
И даже если спикера починить и осколки вытащить (их было восемь!!!), то
всё равно безнадёга. Букв то 33!
Все буквы в спикера не вставишь.
Есть ещё один плюс.
Бывает, нужно проголосовать Важный Закон, а кворума нет...
Кто то согласен, кто то против.
А Закон Важный и Нужный . Кому то Там.
А при нашем спикере никто уже давно не знает, за что голосует.
И все Нужные Законы Кому то Там- принимаются.
Поэтому мы все с вами идём куда то туда...
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У мене більше 8 осколків в тілі! Ми своїми тілами захищали Майдан.
Андрій Парубій.
В тот вечер я не пил не ел
Походу Янек о*уел -
Поставил Йолку, поставил Йолку
Стою с Кролём- они летят!
Они летели точно в ряд-
Мои осколки, мои осколки...
Какая Йолка, твою мать!
Ещё ноябрь, вот ***** плять!
Ещё ведь осень! Походу- осень!
Гляжу- осколочки летят,
Они летели чОтко в ряд
Их было восемь.
Кроля минула кулявлоб
Он увернулся, п*дла, чтоб
Я принял в в тело, в младое тело
Осколков-восемь, три- пыжа,
Четыре- гильзы, три -ежа
Противотанковых ежа....
...А куля в лоб? --Походу , плять, не долетела...
🤗