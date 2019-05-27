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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:бунт (112) вор в законе (194) колония (316) Одесса (5446) Аброськин (522)

 Заключенные пытались захватить админздание одесской колонии по указанию воров в законе, - Аброськин. ВИДЕО

Попытка захвата административного здания Южной исправительной колонии №51 (Одесса) заключенными стала следствием указаний воров в законе.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Одессе по указанию воров в законе в исправительном учреждении осужденные осуществили попытку захвата админздания и совершили поджог", - написал он.

По словам Аброськина, цель произошедшего - дестабилизировать ситуацию, но благодаря действиям сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы и Нацполиции Украины это не удалось.

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Заключенные пытались захватить админздание одесской колонии по указанию воров в законе, - Аброськин 01

Как сообщалось, в Южной исправительной колонии №51 (Одесса) во время беспорядков в понедельник пострадали, по предварительным данным, четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь, погибших нет, по информации отдела коммуникации полиции Одесской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3129076
 
   
 Топ комментарии
 
В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского заявили, что считают министра внутренних дел Арсена Авакова одним из самых эффективных министров в действующем Правительстве.
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А причем тут Порох. менты енто парафия Авакова, который почему то не собирается в отставку, а прогибается перед Зе то в Ривном арест за протест), то в Одессе (на этот день заранее были обьявлены ученияс пецназа в тюрьме). Как будут проходить "учения" все прекрасно понимают
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Вот мне просто интересно - как попоботы сейчас приплетут сюда Зеленского и его команду? Заключенные пытались захватить админздание одесской колонии по указанию "воров в законе", - Аброськин - Цензор.НЕТ 8150
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Хто п'ять років "реформував" країну, створював інститути влади? Зеленський? Чи ПОП? Хто створив систему для оргзлочинні такуж сприятливу як і при Януковощі? Зеленський?
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Запросто. Например, зеки хотели снижения тарифов, что якобы обещал Зеля. Воры в законе, ага, как же! Народ вскинулся из-за плохих условий содержания и тотатльной коррупции на зоне.
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В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского заявили, что считают министра внутренних дел Арсена Авакова одним из самых эффективных министров в действующем Правительстве.
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Какое отношение Аваков имеет к пенитициарной системе и ворам в законе, которых покрывают Порошенковские шавки из СБУ?
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а что сейчас Порошенко СБУ возглавляет?
ты перекурил зе дерьм@ видать
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А причем тут Порох. менты енто парафия Авакова, который почему то не собирается в отставку, а прогибается перед Зе то в Ривном арест за протест), то в Одессе (на этот день заранее были обьявлены ученияс пецназа в тюрьме). Как будут проходить "учения" все прекрасно понимают
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Аваков никакого отношения к пенитициарной системе не имеет, темболее менты.
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Слово то какое Вумное знаешь,,пениТИЦИарной,,.\У тебя в семинарии все такие, пОпОв,или только73%?
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парамон да к тому же киевский- ПО ТВОЕЙ КЛИКУХЕ ВИДНО,ЧТО пора делать укол от СЛАБОУМИЯ !!!
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А чего мол "приплетут"? Ваш Зе гидрант говорил ,что каждый теперь президент - говорил. Вот мужики и взбунтовались,не гоже президенту на нарах париться. Ув'язнені намагалися захопити адмінбудівлю одеської колонії за вказівкою "злодіїв у законі", - Аброськін - Цензор.НЕТ 9891 Так что ,чего и хотели- распишитесь,получите, Ув'язнені намагалися захопити адмінбудівлю одеської колонії за вказівкою "злодіїв у законі", - Аброськін - Цензор.НЕТ 9345
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Всем "порохоботам" насрать на Зелю . Он на такие "подвиги" не способен . Не переживай за своего "наполеона" .
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Не "порохоботам" - а порохобецилам.
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Писать когда научишься без ошибок,зедебил?
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Та обычно залетал спецназ и выбивал челюсти по кладами.
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т.е. амброзькин поддерживает класс "воров в законе" и бороться с ним не будет... теперь ясно почему украинская полиция - это набор беспринципных пустоголовых болтливых дебилов... уберите класс "воров в законе", сделайте так, чтобы его не стало... а дальше - думайТЕ...
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Clyde Как их убрать, если нет закона, такого, как, например, в Грузии, для борьбы с "законниками"? Верховной Раде такой закон не нужен, они его и не принимали.
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Разряд молнии попал в ракету-носитель "Союз", которая в понедельник отправила на орбиту спутник "Глонасс-М".

Спутнику возможно трындец пришел.
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Разряду молнии присвоена медаль "За знищення кацапії"
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Андрей Бондаренко 80fa57a1. Какой "Союз" ? Ближайший путинский старт "Протона" с Байконупа 30.05.19.
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20 апреля 2019 года во время огневых испытаний системы автоматического спасения взорвался пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX. Шансов отправить первый Crew Dragon с экипажем к МКС в ближайшем будущем практически нет.
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в документах какой то есть смысл, далек я от этой темы, но кого то нужно было освободить
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Просто как выборы в стране. Аж умилило Ув'язнені намагалися захопити адмінбудівлю одеської колонії за вказівкою "злодіїв у законі", - Аброськін - Цензор.НЕТ 9474
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При совке спецназ периодически тренировался на зеках, но на дворе XXI век.
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во время Олимпиады -80, в Желтых водах на химкомбинате известном было восстание серьезное.
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С одной поправочкой. Ув'язнені намагалися захопити адмінбудівлю одеської колонії за вказівкою "злодіїв у законі", - Аброськін - Цензор.НЕТ 394. Не спецназ, а ВВшники и после ОМОН. Ну той, що до Криму та до Рашки втік.
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Той що втік до окупантів разом з сбушніками та моряками ВМСУ, а пізніше до них втекли Дніпропетровські ведевешники. Кругом зрадники.
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Звісно ж не всі. Але ті хто тренується сміливо на беззбройних, точно втече коли проти нього буде справжній вояк із зброєю. Це доведено всесвітньою історією.... Ув'язнені намагалися захопити адмінбудівлю одеської колонії за вказівкою "злодіїв у законі", - Аброськін - Цензор.НЕТ 1690
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ПыСы: Из истории, Вики.
В 1571 году выступил в поход на Москву крымский хан Девлет-Гирей.
Согласно В. Б. Кобрину, разложившаяся опричнина (ОМОН ) при этом продемонстрировала полную недееспособность: привыкшие к грабежам мирного населения опричники просто не явились на войну, так что их набралось только на один полк (против пяти земских полков),
после чего царь принял решение отменить опричнину. Ув'язнені намагалися захопити адмінбудівлю одеської колонії за вказівкою "злодіїв у законі", - Аброськін - Цензор.НЕТ 2915
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Хоп мусорок ,не шей мне срок, машинка зингер иголочку сломала ..... тыры тыры тыры тырыры
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Всі добре знають хто є зодіями в законі. Їх копаками відтягуєш від корита, а вони верещать, зубами вчепились. І до тебе, сєпар, черга дійде.
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Невістка винувата! Так її не має дома. Ну а халат же висів. Дибіл одним словом. Розбирися хто пайку краде тварюко.
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Всем тем, кто жалеет зэков, рекомендую вспомнить, что сидят там не песнинеры и не монахи, а конченные отморозки. Грабители,насильники, убийцы. И вот все эти лица хотели себе лучших условий содержан я за счет ваших налогов. Так что, если спецназ даст им живительных, то это только на пользу пойдет.
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Будут у заключенных хорошие условия или не будут, налоги все равно возьмут. Вопрос в том, что деньги тупо тырятся, надеюсь, обьяснять не надо кем!
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Ой. От сумы и от тюрьмы....Знаешь такое? Или больно молодой ышо? . Подкинет мент тебе пакетик. Потом долго будешь доказывать, что он не твой, а ты не диллер.... Ув'язнені намагалися захопити адмінбудівлю одеської колонії за вказівкою "злодіїв у законі", - Аброськін - Цензор.НЕТ 1567
Тут претензия к администрации колонии по поводу действий воров....
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Отак.Поки Аброськін повчав,як треба інтегрувати окуповані території,зеки чудить почали.
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А кто может пояснить - а в чём интерес воров в этом шухере?
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При Мишико в Грузии за признание себя вором в законе давали 20 лет. Кажется и сейчас так же. Просто воры в законе из Грузии подались в другие страны подальше от таких сроков.
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В Южной Корее, например, Чон-ду-Хван вывез 300 воров в законе в один знаменитый овраг и расстрелял (за одну ночь). Его логика была такая, эти люди уже никогда не станут на праведный путь, ну чего с ними панькаться. После этого преступность В ЮК сразу же резко пошла на убыль. Причем настолько, что сами корейцы даже немного тоскуют )). Придумывают сериалы о несуществующей корейской мафии. Ну там все такое - главный герой, любовь, стрельба...В общем большое хи-хи. Ув'язнені намагалися захопити адмінбудівлю одеської колонії за вказівкою "злодіїв у законі", - Аброськін - Цензор.НЕТ 4646 Ув'язнені намагалися захопити адмінбудівлю одеської колонії за вказівкою "злодіїв у законі", - Аброськін - Цензор.НЕТ 4646 Ув'язнені намагалися захопити адмінбудівлю одеської колонії за вказівкою "злодіїв у законі", - Аброськін - Цензор.НЕТ 4646
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Французи в сентябре 1914 года собрали в Париже всех воров,клошаров и прочих подонков вивезли за город и расстреляли, мотивирую єто законами военного времени.
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Корейцы поступили глубже. Они сделали удар по руководству преступного мира.
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Муссолини в Италии взял за горло мафию так, что все мафиози перекочевали в США...
Гиммлер в 1937 г в Германии просто начал сажать в концлагеря картотеками..) вся босота, даже и не совершившая на данный момент преступления, загремела на нары...
В каждом городе все жители знают, весь "истеблишмент" преступного мира... и я в данном случае -- за Муссолини и Гиммлера! Толерантность погубит нас.....
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Видео, снятое заключённым внутри этой зоны... Заключённые жалуются на коррупцию и избиения на зоне.

https://twitter.com/i/status/1132966592428630018
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а они хотели конфеты Рошен, притом каждый день.....
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Вор в законе с чисто советское изобретениеб
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дякую. німці та французи злодіїв у законі також не мають
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Нафаня Френкель постарался... создал государство в государстве, лояльное совдепии..( социально, пля -- близкие)...
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Є, які приїхали з країн бувшого СРСР. Але улюблене їх місце, як і Порошенка та Путіна - Іспанія, там всі купують нерухомість, і там раніше відмивали гроші.
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Навіть нацистські злодії спокійненько доживали в Іспанії при каудільо Франку; і ніхто їх там не чіпав. Іспанія - це велика енігма 20 століття...., а може й навіть 21-го Ув'язнені намагалися захопити адмінбудівлю одеської колонії за вказівкою "злодіїв у законі", - Аброськін - Цензор.НЕТ 6396
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"Надо жить так, что бы тебе завидовали." - это психология любого быдла, воровских понятий и теде.
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Неправда. Никаких таких указаний Порошенко не давал.
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Ерунда, какая-то. Просто бузить - это не причина. Кто за "спасибо" будет подставлять свою голову? Во время бунта могут убить ведь. Есть реальная причина, которую нам не говорят и она должна быть серьезной. Например, систематические нарушения прав заключенных граждан, избиение и т.п. Автору заметки нужно с этим разобраться.
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скаких таких перепугов , у нас в Украине появились воры в законе ? у нас даже чиновники с депутатами не седят , а воров в законе и в помине не сыскать , ну разве что бумажные там какие то , легендарные..)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаключенные пытались захватить админздание одесской колонии по указанию воров в законе, - Аброськин. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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