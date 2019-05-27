 Заключенные пытались захватить админздание одесской колонии по указанию воров в законе, - Аброськин. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ."Сегодня в Одессе по указанию воров в законе в исправительном учреждении осужденные осуществили попытку захвата админздания и совершили поджог", - написал он.
По словам Аброськина, цель произошедшего - дестабилизировать ситуацию, но благодаря действиям сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы и Нацполиции Украины это не удалось.
Как сообщалось, в Южной исправительной колонии №51 (Одесса) во время беспорядков в понедельник пострадали, по предварительным данным, четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь, погибших нет, по информации отдела коммуникации полиции Одесской области.
ты перекурил зе дерьм@ видать
Спутнику возможно трындец пришел.
В 1571 году выступил в поход на Москву крымский хан Девлет-Гирей.
Согласно В. Б. Кобрину, разложившаяся опричнина (ОМОН ) при этом продемонстрировала полную недееспособность: привыкшие к грабежам мирного населения опричники просто не явились на войну, так что их набралось только на один полк (против пяти земских полков),
после чего царь принял решение отменить опричнину.
Тут претензия к администрации колонии по поводу действий воров....
первоисточник и даже видео от зеков есть
Гиммлер в 1937 г в Германии просто начал сажать в концлагеря картотеками..) вся босота, даже и не совершившая на данный момент преступления, загремела на нары...
В каждом городе все жители знают, весь "истеблишмент" преступного мира... и я в данном случае -- за Муссолини и Гиммлера! Толерантность погубит нас.....
https://twitter.com/i/status/1132966592428630018