 Группа компаний "Укрлендфарминг" выделила почти 100 тыс. грн в помощь пострадавшим от пожаров и на ремонт пожарной техники в селах Ивано-Франковской, Полтавской и Черниговской областей

Защищенность жителей от стихийного бедствия - один из основных векторов такой работы. Группа компаний "Укрлендфарминг" недавно выделила почти 100 тысяч гривен в помощь пострадавшим от пожара жителям сел и на ремонт пожарной техники.



"Активно помогая сельским советам и общинам как социально ответственная компания, мы обращаем внимание не только на состояние дорог и водопроводов, школы и больницы, но и на защиту населенных пунктов от пожаров, - отметил Анатолий Яременко, директор ООО "Гетманское", которое входит в состав "Укрлендфарминг". - В новообразованной Киптивской ОТГ Черниговской области в распоряжении есть только одна пожарная машина, и та оказалась без колес. Предприятие "Гетманское" выделило на ремонт автомобиля 35 000 гривен и планирует также продолжать оказывать подобную помощь другим ОТГ".



Из бюджета другого предприятия холдинга - "Агрокомпании Прикарпатье" - руководством направлено 55,5 тысяч гривен для помощи пострадавшим от пожара в селе Ямница Тисменицкого района Ивано-Франковской области. Владельцем одного из двух сгоревших зданий является мать семерых детей. В их доме от пожара сгорели две комнаты и коридор. У владельца другого помещения вследствие проблем с электрической проводкой полностью сгорел двухэтажный дом.



Жители села Ковали на территории Кизливского сельского совета Чернухинского района Полтавской области получили от предприятия Группы ООО "Райз-Схид" 6000 гривен для восстановления жилого здания, поврежденного пожаром.



Забота и защита интересов общин на территории присутствия предприятий группы компаний "Укрлендфарминг" - постоянное направление ежедневной работы агрохолдинга в 22 областях Украины наряду с производственной деятельностью. Удерживая лидерские позиции среди мощных сельскохозяйственных производителей, "Укрлендфарминг" уверенно держит лидирующие позиции также и как социально ответственный бизнес.

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