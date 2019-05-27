 Открывать рынок земли нужно, - Разумков о земельной реформе

Об этом во время пресс-конференции заявил глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.
"Позиция Владимира Зеленского (о рынке земли. – Ред.), я думаю она будет поддерживаться партией, хотя окончательно это будет определено на съезде. Но в целом мы говорим, что открывать рынок земли нужно, потому что это ограничение прав владельцев использовать их собственность. С другой стороны, в течение многих лет не был сделан ряд вещей, которые бы это позволили. Очень удобная позиция ежегодно продлевать мораторий, но разработать законодательную базу, которая бы учла интересы всех: начиная с владельцев земли, заканчивая государством, бизнесом, который готов прийти в Украину, чтобы реализовывать новые проекты. Это не было сделано. Также следует выполнить определенные действия, которые обезопасят нас с точки зрения национальной безопасности. Более конкретно смогут ответить коллеги, которые будут заниматься аграрным сектором", - сказал он.
А з клавою у мене все у повному порядку. То у ЗЄ!білів з "язІком" не все у нормі.
😁
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/01/22/644540/
Законопроект в Раде.
Но что-то мне кажется, основной пункт этого законопроекта будет вычеркнут, если эта банда получит руль в парламенте, а именно
- Иностранцы и иностранные компании не смогут воспользоваться правом владения украинским землей. К полноценному запуску рынка земли будет действовать переходный период. Авторы инициативы предлагают, чтобы в течение 2019-2024 годов право покупать землю получили только физические лица - граждане Украины.
И я особенно против, что бы это решали Порошенки, Зеленские с Разумковыми и Коломойскими - иакой вопрос должен выноситься на референдум и учитывая его важность решаться не простым большинством, а конституционным...
Особенно мне понравилось его откровение :
Коломойский и президент Владимир Зеленский, на тот момент еще лидер студии Квартал 95, звонили выпившие фронтмену группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку и спрашивали о поддержке Зеленского на вы Источник: https://censor.net.ua/n3129048
Вот так . Тимошенко , Садовой, Гриценко и остальные выстраивают себе политическое лицо,А ЭТИ НАЖРАЛИСЬ В ЗЮЗЮ И ВЗЯЛИ ВЛАСТЬ ПРИ ПОМОЩИ ЗЕБИЛОВ
земля - крестьянам, заводы - рабочим, деньги - банкирам...
😁
землі
https://gp.org.ua/mas-media/novyny/hrytsenko-neobkhidno-prodovzhyty-moratorii-na-prodazh-zemli
В Україні необхідно продовжити мораторій на продаж
землі, аби не допустити її тотального розпродажу.
Про це під час
прес-конференції у Вінниці сказав Анатолій Гриценко.
«В нинішніх умовах це буде не ринок землі, а
базар, де замість нафтогазових олігархів країна отримає земельних. Цього не
потрібно, інтереси людей мають бути захищені», - сказав лідер «Громадянської
позиції».
Він додав, що наразі немає жодних передумов
знімати мораторій ні з точки зору фінансової міцності фермерів, ні у сприйнятті
людьми, ні з точки зору довіри до влади, ні щодо прозорих земельних кадастрів:
«Треба прийняти рішення продовжити мораторій, не допустити безбашеного базару
землі».
За словами Анатолія Гриценка, у Меморандумі,
укладеному з Українською Радою Бізнесу, чітко прописаний захист землі та
фермерів - акцент на переробку, а не експорт зерна.
«Переробка - це робочі місця та додана вартість в
Україні. Нам треба підтримувати сільське виробництво і переробку, щоб люди
отримали можливість жити та працювати. Ці акценти є в нашому плані дій і ми їх
виконаємо», - підкреслив лідер «Громадянської позиції».
Раніше Анатолій Гриценко зазначав, що
«Громадянська позиція» стоїть на засадах рівних умов для підприємництва в
аграрній сфері та рішучій протидії будь-якій монополії.
Только, ребятки, не после дефолта, который вы уже собрались обрушить на головы бедных украинцев, ибо сразу после дефолта все активы будут стоить сущие копейки, причем долго.
В 2019 с резервами, растущим ВВП и стабильной гривней в Украине посылают нах@й МВФ, говорят о дефолте. Потому что так надо Коломойскому.