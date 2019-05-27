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Все про:земельная реформа (99) Разумков Дмитрий (52) Слуга народа (9)

 Открывать рынок земли нужно, - Разумков о земельной реформе

По словам Разумкова, при принятии решения следует руководствоваться интересами собственников земли, государства и инвесторов.

Об этом во время пресс-конференции заявил глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"Позиция Владимира Зеленского (о рынке земли. – Ред.), я думаю она будет поддерживаться партией, хотя окончательно это будет определено на съезде. Но в целом мы говорим, что открывать рынок земли нужно, потому что это ограничение прав владельцев использовать их собственность. С другой стороны, в течение многих лет не был сделан ряд вещей, которые бы это позволили. Очень удобная позиция ежегодно продлевать мораторий, но разработать законодательную базу, которая бы учла интересы всех: начиная с владельцев земли, заканчивая государством, бизнесом, который готов прийти в Украину, чтобы реализовывать новые проекты. Это не было сделано. Также следует выполнить определенные действия, которые обезопасят нас с точки зрения национальной безопасности. Более конкретно смогут ответить коллеги, которые будут заниматься аграрным сектором", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Форсаж в экономическом развитии Украины невозможен без внедрения рынка земли, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3129069
 
 
 Топ комментарии
 
Каломойскому не терпиться стать латифундистом.
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Цікавіша позиція зЄ1лєбоб та інших барІгоборцунів, бо саме вони найбільше верещали про "бпрІгі рЄшІлІ прАдать пАследЄЄ, чтА Єсть у нарІда!"
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Открывать рынок земли нужно. Но, сначала дефолт, а то Бабломойский сильно тратиться не желают
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Каломойскому не терпиться стать латифундистом.
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к открытию рынок земли надо крематориев достроить больше потом всем по урночке Открывать рынок земли нужно, - Разумков о земельной реформе - Цензор.НЕТ 5351
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Интересно мнение методичек порохоботов. Ведь петро тоже поддерживал это
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Цікавіша позиція зЄ1лєбоб та інших барІгоборцунів, бо саме вони найбільше верещали про "бпрІгі рЄшІлІ прАдать пАследЄЄ, чтА Єсть у нарІда!"
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Що в тебе з клавою? Звернись до свого чергового хай видасть нову зброю диванного воїна Відкривати ринок землі потрібно, - Разумков про земельну реформу - Цензор.НЕТ 7255
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Якого чергового? Вася, прокидайся! Епоха порохоботів скінчилася. Всіх порохоботів розігнали!

А з клавою у мене все у повному порядку. То у ЗЄ!білів з "язІком" не все у нормі.
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Епоха порохоботів скінчилася почалася епоха зебілів? Але ж вони так по ідіотськи не пишуть
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Є компроміс, цікава думка зебілів і порохоботів, вона змінилась в обох чи як? Відкривати ринок землі потрібно, - Разумков про земельну реформу - Цензор.НЕТ 8475
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о как! даже интересно стало! неужто будет прорыв...
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Отдайте землю в управление Пенсионного фонда...
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не ново,работа уже велась)) этот пункт входил в список реформ,которые нужно сделать как домашнее задание.
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Они как всегда говорят о том, что уже делается.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/01/22/644540/

Законопроект в Раде.
Но что-то мне кажется, основной пункт этого законопроекта будет вычеркнут, если эта банда получит руль в парламенте, а именно
- Иностранцы и иностранные компании не смогут воспользоваться правом владения украинским землей. К полноценному запуску рынка земли будет действовать переходный период. Авторы инициативы предлагают, чтобы в течение 2019-2024 годов право покупать землю получили только физические лица - граждане Украины.
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Я например против продажи земли. земля это ресурс, причем БЕСЦЕННЫЙ, который принадлежит всем украинцам, причем не только нынешним, о и будущим поколениям. И продавать бесценный ресурс за гроши - преступление.
И я особенно против, что бы это решали Порошенки, Зеленские с Разумковыми и Коломойскими - иакой вопрос должен выноситься на референдум и учитывая его важность решаться не простым большинством, а конституционным...
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БЛИЦКРИГ У БЕНИ срывается по скупке земли?
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Да Беня украинцев держит за идиотов.
Особенно мне понравилось его откровение :
Коломойский и президент Владимир Зеленский, на тот момент еще лидер студии Квартал 95, звонили выпившие фронтмену группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку и спрашивали о поддержке Зеленского на вы Источник: https://censor.net.ua/n3129048

Вот так . Тимошенко , Садовой, Гриценко и остальные выстраивают себе политическое лицо,А ЭТИ НАЖРАЛИСЬ В ЗЮЗЮ И ВЗЯЛИ ВЛАСТЬ ПРИ ПОМОЩИ ЗЕБИЛОВ
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Заметьте, что это было еще в 2017 году, т.е. это планировалось и реализовывалось 2 года!!!
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О , путриотка со словацким флажком нарисовалась Відкривати ринок землі потрібно, - Разумков про земельну реформу - Цензор.НЕТ 6050
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Давайте просрём самое ценное - землю . Зеля , тебе не только надо выучить украинский язык , но и надо научиться любить Украину .
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Барыга тоже проталкивал это .Против выступала открыто только ЮВТ .Остальные свою позицию или не озвучивали или не определились . Землю трогать нельзя
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Ждем ее публичного заявления "Нельзя!" по этому поводу, как она делала это в предыдущие пару лет.
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Открывать рынок земли нужно. Но, сначала дефолт, а то Бабломойский сильно тратиться не желают
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именно так и задумано. Естественно и судебную реформу ни в коем случае проводить нельзя, а то еще начнут права собственности защищать.
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Если эта банда ворья еще будет и землю продавать, то от Украины ничего не останется.
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Мммм. Свинарчук Зеля собирается барыжить народным достоянием?!!! Барыга!!! Доколе!!!
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Куба, КНДР, Украина - вот немногие страны мира где нет рынка земли.
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***
земля - крестьянам, заводы - рабочим, деньги - банкирам...
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Каждому пенсионеру по пионерке, каждому хиппи по бульбулятору, каждому рабочему по заводу, каждому матросу по кораблю и так далее.
😁
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жирик конечно масштабнее сказал - каждой бабе по мужику, каждому мужику - по морде
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Бинго! После "дефолт- это хорошо" от Коломойского, ждала чего-то подобного про землю.И не заждалась Відкривати ринок землі потрібно, - Разумков про земельну реформу - Цензор.НЕТ 6115 Как бы все коню понятно. Нам -долги,а Бене -землю Відкривати ринок землі потрібно, - Разумков про земельну реформу - Цензор.НЕТ 6115 Відкривати ринок землі потрібно, - Разумков про земельну реформу - Цензор.НЕТ 6115 Відкривати ринок землі потрібно, - Разумков про земельну реформу - Цензор.НЕТ 6115
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редкий случай, когда соглашусь с ними,но рынок земли должен быть. вопрос в том, как он будет реализован.
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Рынок будет , денег у тебя не будет .
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Они тебе так реализуют,что большинство селян без земли останется. Как бы что эта банда зеленых не проводила,результат будет очевиден, как в анекдоте про автомат калашникова.
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После объявления дефолта землю можно скупать за бесценок. Но, думаю, у этой банды, прикрывающейся Зюзиком как ширмой, этот фокус не удастся. У нас, слава Богу, парламентская республика, законы принимает Рада. Народу надо осознать ситуацию и сделать все, чтобы эти рейдеры, замаскированные под слуг народа не набрали большинство на выборах в Раду.
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Тут я согласен. Рынок земли открывать нужно. По-другому никак не поднимешь эффективность ее использования.
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Во Франции земля в аренде, просто там нет коррупции, но коррумпированные ублюдки хотят погреть руки на украинских чернозёмах, а долбоёбы им в этом помогают.
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Только через референдум все законопрэкты.Земля не может быть собственностью.За землю столько раз
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Гриценко: Необхідно продовжити мораторій на продаж
землі

https://gp.org.ua/mas-media/novyny/hrytsenko-neobkhidno-prodovzhyty-moratorii-na-prodazh-zemli



В Україні необхідно продовжити мораторій на продаж
землі, аби не допустити її тотального розпродажу.



Про це під час
прес-конференції у Вінниці сказав Анатолій Гриценко.



«В нинішніх умовах це буде не ринок землі, а
базар, де замість нафтогазових олігархів країна отримає земельних. Цього не
потрібно, інтереси людей мають бути захищені», - сказав лідер «Громадянської
позиції».



Він додав, що наразі немає жодних передумов
знімати мораторій ні з точки зору фінансової міцності фермерів, ні у сприйнятті
людьми, ні з точки зору довіри до влади, ні щодо прозорих земельних кадастрів:
«Треба прийняти рішення продовжити мораторій, не допустити безбашеного базару
землі».



За словами Анатолія Гриценка, у Меморандумі,
укладеному з Українською Радою Бізнесу, чітко прописаний захист землі та
фермерів - акцент на переробку, а не експорт зерна.



«Переробка - це робочі місця та додана вартість в
Україні. Нам треба підтримувати сільське виробництво і переробку, щоб люди
отримали можливість жити та працювати. Ці акценти є в нашому плані дій і ми їх
виконаємо», - підкреслив лідер «Громадянської позиції».



Раніше Анатолій Гриценко зазначав, що
«Громадянська позиція» стоїть на засадах рівних умов для підприємництва в
аграрній сфері та рішучій протидії будь-якій монополії.
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Этого тварюку за одну попытку распродать украинские чернозёмы нужно судить и казнить на Майдане!
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В этом вопросе соглашусь с лупатым зедебилом, полноценный рынок земли необходим в Украине.
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зеледрочеры, алле-оп! быренько переобулись в прыжке, и начинаем топить за распродажу земли. Відкривати ринок землі потрібно, - Разумков про земельну реформу - Цензор.НЕТ 9542
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Рынок земли, безусловно нужен и нужен был ещё вчера.
Только, ребятки, не после дефолта, который вы уже собрались обрушить на головы бедных украинцев, ибо сразу после дефолта все активы будут стоить сущие копейки, причем долго.
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За рынок земли нужен референдум и народ скажет нет! Голосовал за Зе, а после этих заевлений считаю, что зе уже пора ******** с президентов.
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Пока в стране полный беспредел с судами и прочими правохранителями - делать это категорически нельзя..
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Они тебе так реализуют,что большинство селян без земли останется. Как бы что эта банда зеленых воришек не проводила,результат будет очевиден, как в анекдоте про автомат калашникова.
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Так в Украине уже есть земельные миллиардеры ,То есть рынок уже есть ,но не у всех равные права в этом рынке.
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В 2014-15 с ограбленной Овощем казной, без валютных резервов, в горячую стадии войны Украина реструктуризировала долг, наладила работу с МВФ.
В 2019 с резервами, растущим ВВП и стабильной гривней в Украине посылают нах@й МВФ, говорят о дефолте. Потому что так надо Коломойскому.
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