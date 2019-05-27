 Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании, - Разумков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил советник президент Украины Дмитрий Разумков на брифинге в понедельник, 27 мая.
Возглавивший партию "Слуга народа" Разумков заявил, что политсила сможет эффективно провести избирательную кампанию.
"У Владимира Александровича сегодня более чем достаточно задач, нежели участвовать в избирательной кампании. Я думаю, что мы достаточно эффективно сможем ее провести", - сказал Разумков.
Беня не просто так к нему в министерство приезжал...
за мажоритарку по старим правилам
........
но он их отдал в зрячий траст первому заместителю главы СБУ
Больше нечего и не нужно...
Лохи в Украине не переборчивые...
а зараз буде, бо цугундер світить!
Зачем президенту участвовать в выборах ЗЕпутатов?
Ему это скучно и неинтересно)) личной жизни никакой,постоянная работа с бумажками,с советниками)) куча проблем)) как в кино, в реальности невозможно заниматься дубляжом))
Раніше він повідомляв,що супутники виводятся для користування мешканцями планета Земля безоплатним Інтернетом.
У якійсь країні на болотах,жителі питають у свого царя путіна,чи вони мешканці планети Земля
27.05.2019 09:46. Просмотрено 6100 раз. За сегодня - 6100 раз.
Шестьдесят спутников основателя SpaceX Илона Маска пролетели над Украиной в ночь с субботы на воскресенье, 26 мая, - сообщает Liga.net.
SpaceX напоминает у себя на сайте, что запустил спутники на орбиту Земли 23 мая в рамках глобального интернет-проекта.
Каждый из этих спутников будет лететь вокруг планеты на высоте 550 км. Они смогут обеспечить интернет-связь на территории почти всего земного шара, питаясь от солнечной энергии.
Над Киевом их можно было увидеть в 22:09, 23:45, 01:23, 04:15 25-26 мая, над Харьковом - в 22:03, 23:40, 01:17, 02:54, 04:31, надо Львовом - а 22:02, 23:38, 01:15, 02:52 и 04:29. ПС. Шкода, Цензор новину прогавив.
Доречі про роялі
Зебіл ще той крадій -
https://www.youtube.com/watch?v=cIoIsJInslE&feature=youtu.be
Быдло на них хорошо клюет....
https://is.gd/W0PH5A
🤗
😁