 Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании, - Разумков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил советник президент Украины Дмитрий Разумков на брифинге в понедельник, 27 мая.

Возглавивший партию "Слуга народа" Разумков заявил, что политсила сможет эффективно провести избирательную кампанию.

"У Владимира Александровича сегодня более чем достаточно задач, нежели участвовать в избирательной кампании. Я думаю, что мы достаточно эффективно сможем ее провести", - сказал Разумков.

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