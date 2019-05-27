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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1493) Разумков Дмитрий (52) Слуга народа (9)

 Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании, - Разумков

Президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании его политсилы "Слуга народа" в Верховную Раду.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил советник президент Украины Дмитрий Разумков на брифинге в понедельник, 27 мая.

Возглавивший партию "Слуга народа" Разумков заявил, что политсила сможет эффективно провести избирательную кампанию.

"У Владимира Александровича сегодня более чем достаточно задач, нежели участвовать в избирательной кампании. Я думаю, что мы достаточно эффективно сможем ее провести", - сказал Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": О классических американских праймериз речь не идет, - в партии "Слуга народа" рассказали, как будут отбирать кандидатов

Источник: https://censor.net.ua/n3129066
 
 
 Топ комментарии
 
Бред да и только откуда Разумков решил -что действующий Президент еще и в Раду может выбираться???!! Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании, - Разумков - Цензор.НЕТ 512 Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании, - Разумков - Цензор.НЕТ 1961 Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании, - Разумков - Цензор.НЕТ 6858 Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании, - Разумков - Цензор.НЕТ 6885 Господи! такие клоуны и мягко говоря недлекие... просто диву даешься и как им удалось всплыть то наверх
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Так тогда это партия Разумкова. Регионы
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А лохторату лапши очередной на уши? И плевать, что президент не имеет права на это. Главное, что Зе-беня хорроший, он не пойдёт в партию. Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании, - Разумков - Цензор.НЕТ 3010
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Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании, а голобородько будет добавил Разумков
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Бред да и только откуда Разумков решил -что действующий Президент еще и в Раду может выбираться???!! Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании, - Разумков - Цензор.НЕТ 512 Господи! такие клоуны и мягко говоря недлекие... просто диву даешься и как им удалось всплыть то наверх
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А лохторату лапши очередной на уши? И плевать, что президент не имеет права на это. Главное, что Зе-беня хорроший, он не пойдёт в партию. Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании, - Разумков - Цензор.НЕТ 3010
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чтобы не измарать партию приспособленцев))
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Так тогда это партия Разумкова. Регионы
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Ви знову про високі матерії. Насправді все банально. Разумков сказав всім, що у новоспеченого справ вище даху. Почалася "Ліга сміху" і літній сезон гастрольний по курортах і обласних центрах.
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А зачем ему? Тут главное что авакян рюкзакович уже куплен с потрохами...
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Те которые внутри тушки авакяна рюкзаковича да купили ...
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А раньше вы говорили, что рюкзаки то все брехня, то есть зрада была права Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании, - Разумков - Цензор.НЕТ 2311
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Кто говорил? Рюкзаки это задокументированный факт...а факты отрицать могут только зебени...
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Ща голова лопнет, порохоботы это уже зебени? Фух, шо ж там у вас происходит
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Да пусть лопается... голова то твоя...а меня головы зеьень не интересуют..
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Саме в цих виборах Аваков повів себе як має поводити міністр МВС.
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Не факт что на выборы в раду он будет вести себя так же...
Беня не просто так к нему в министерство приезжал...
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Будуть випадки, будем говорити, зараз цього не приховаєш, в мене дружина член ОВК від націоналістів.
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В будке он,в стекляной.Нікается от людей
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Часу обмаль, багато замовлень для рашистських телеканалів.
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Не успеваешь？ так уйди с цензора и работай, неразбазаривай время
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це ти скажи Калошамойше. Стрічка новин сьогодні їм рясніє.
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*Блок панамських поцреотів * (нова назва *євр ..солідарність *).
за мажоритарку по старим правилам Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании, - Разумков - Цензор.НЕТ 670

..Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании, - Разумков - Цензор.НЕТ 6253......
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А хіба у Зеленського офошори в Панамі? Здається він Кіпром користується Зеленський не братиме участі у виборчій кампанії, - Разумков - Цензор.НЕТ 1422
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в восьми странах у зеленского офшоры.

но он их отдал в зрячий траст первому заместителю главы СБУ
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Может и поучаствовал бы, некогда - Лига смеха на носу
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Ну так...Этож тебе не бабло с оборонпрома делить со свынярчуками в ап
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ясен-балясен - с каломойшей делить куда приятнее Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании, - Разумков - Цензор.НЕТ 5341 Операция "Сваты" началась
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А Ігор Валерійович буде? А то щось забагато його сьогодні на цензорі.
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был бы запрос от ФБР... повязали бы гниду и.... мечты, мечты...
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США хочуть, як і Фірташа, за межами країни взяти нашого Боса. Бо Зеленський так просто свого папіка не здасть. Он вони вже горланять, шо всю карїну в дефолт занурять, але Коломойському 55 ярдів гривень на тарілочці принесуть.
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нужно снова подключать Бэню с его зомби каналом 1+1....
Больше нечего и не нужно...
Лохи в Украине не переборчивые... Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании, - Разумков - Цензор.НЕТ 5445
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тут нічого нового, згадайте 2014 рік ліксєїч) теж не балотувався,
а зараз буде, бо цугундер світить! Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании, - Разумков - Цензор.НЕТ 8036
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Пи@деz президент . Никого , ничто не напрягает ?
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Разумков тоже ЗЕбил
Зачем президенту участвовать в выборах ЗЕпутатов?
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вовка выиграл выборы,теперь хочет отмежеваться от всех,надоели))
Ему это скучно и неинтересно)) личной жизни никакой,постоянная работа с бумажками,с советниками)) куча проблем)) как в кино, в реальности невозможно заниматься дубляжом))
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В душе все олигархи поддерживали Зеленского, - Коломойский о президентских выборах/ Пропагандисту, пять лет перепечатывающему сайты ДНР и РФ, благодарность.
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Тим часом Ілон Маск повідомляє,що 60 супутників виведених на орбіту успішно підключені до всесвітньої мережі Інтернет.
Раніше він повідомляв,що супутники виводятся для користування мешканцями планета Земля безоплатним Інтернетом.
У якійсь країні на болотах,жителі питають у свого царя путіна,чи вони мешканці планети Земля
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Над Украиной пролетели спутники Илона Маска Starlink (ВИДЕО)

27.05.2019 09:46. Просмотрено 6100 раз. За сегодня - 6100 раз.

Шестьдесят спутников основателя SpaceX Илона Маска пролетели над Украиной в ночь с субботы на воскресенье, 26 мая, - сообщает Liga.net.

SpaceX напоминает у себя на сайте, что запустил спутники на орбиту Земли 23 мая в рамках глобального интернет-проекта.

Каждый из этих спутников будет лететь вокруг планеты на высоте 550 км. Они смогут обеспечить интернет-связь на территории почти всего земного шара, питаясь от солнечной энергии.

Над Киевом их можно было увидеть в 22:09, 23:45, 01:23, 04:15 25-26 мая, над Харьковом - в 22:03, 23:40, 01:17, 02:54, 04:31, надо Львовом - а 22:02, 23:38, 01:15, 02:52 и 04:29. ПС. Шкода, Цензор новину прогавив.
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Займись своєю справою кажу,а не сиди на форумі
Зеленський не братиме участі у виборчій кампанії, - Разумков - Цензор.НЕТ 748
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Идиоты. Как он может участвовать в избирательной компании если он уже выбран?
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Дотично може, шляхом агітації, адміністративним шляхом,не придурюйся.
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все это будет нарушением закона а для честнейшего из честнейших Вазелина Шестого это просто неприемлимо на уровне генов. к чему его паплюжить? что этот разум ков себе позволяет?
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Буде інколи Мурку на роялі бацать.
Доречі про роялі
Зебіл ще той крадій -
https://www.youtube.com/watch?v=cIoIsJInslE&feature=youtu.be
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лозунги оставьте прежние - Мову, Веру, Армию на хлеб не намажешь....
Быдло на них хорошо клюет....
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Инсайд: Порошенко завалил Раду деньгами на подкуп, чтобы сорвать выборы 21 июля
https://is.gd/W0PH5A

🤗
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Инсайд. Бакс, что Украина у зебенского - принимает с обеих сторон
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Нелогічно, треба було КС завалювати.
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Зебіли носяться зі своїм пророком як дурень з писаною торбою.
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Я не знаю як вашого півня пророка на глобус натягнути
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я уже ссылки этого инвалида и не открываю. это или "пророк" или "элис" или "укр24укр". помойки в общем.
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Тобі найтяжче,тягнув торбу з порошенко,а в придачу із сашком курячим бохом,тепер ось із пушиліним тягнеш,не надірвишься старче два ствола підсмоктувати
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Так у тебе два обрізки на зубах,а Ваха ще і ззаду прилаштувався,ох і напереливки тобі
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Тут на Лигу смеха еле времени хватает. Зеленський не братиме участі у виборчій кампанії, - Разумков - Цензор.НЕТ 842
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Складывается впечатление, что нигде и не участвовал... Его не слышно и не видно
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я надеюсь эта **** двестигривневая теперь то живет хорошо? теперь не "по новому"?
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лига смеха и корпоративы важнее выборов.
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Этот латентный маньяк с нетрадиционной сексуальной ориентацией теперь будет насиловать всю ВР. Ляшко будет первым, адназначна.
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ясно, что не будет - у него концерты расписаны на весь год
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А как же объяснить логотип партии с Зеленским?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский не будет участвовать в избирательной кампании, - Разумков
 
 
 
 
 
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