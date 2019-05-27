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 Политика Украины
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Все про:КС (1291) Бурбак (356)

 Призываем судей Конституционного Суда не допустить давления на себя,- НФ

Фракция "Народный фронт" обращается к судьям Конституционного Суда с призывом при рассмотрении депутатского представление о неконституционности роспуска парламента руководствоваться исключительно Конституцией Украины и не допустить давления на судей.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время выступления на согласительном совете, сообщили в пресс-службе НФ.

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"Указ президента был издан исключительно с политической целесообразностью. Вместе с тем, Конституционный Суд должен руководствоваться Конституцией и защищать ее", - отметил он.

"Мы призываем судей Конституционного Суда не допустить давления на себя. Это уже было в истории Украины, когда КС изменил Конституцию Украины без воли парламента и народа. Это решение стало предвестником Революции достоинства, поскольку надругательство над Конституцией привело к единоличному захвату власти Януковичем. И люди вышли против произвола диктатуры коррупции и за свою свободу ", - отметил Максим Бурбак.

Он напомнил, что на прошлой неделе фракция обратилась в Конституционный Суд с представлением о признании не соответствующим Конституции Украины Указа Президента Украины Зеленского о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных выборов.

"Именно Конституционный Суд становится гарантом Конституции. Уважаемые судьи Конституционного Суда, на вас ответственность. Страна ждет решения. Каким оно будет, отбросит ли Украину в удушливые времена Януковича, в правовое бесчинство и издевательство над законом, станет ли утверждением демократии и законности в Украине? Мы верим в решение честное, ответственное, справедливое, взвешенное, с безупречным соблюдением норм Основного закона ", - подчеркнул Максим Бурбак.

Он отметил, что юридический факт - распад коалиции был зафиксирован 17 мая, после заявления фракции "Народный фронт" и объявления соответствующего заявления с трибуны Верховной Рады.

"Именно поэтому мы настаиваем, что Указ о роспуске является грубым нарушением Конституции. Обращаемся в Конституционный Суд с призывом безотлагательно рассмотреть наше представление в срок до 30 дней. Указ Президента был издан исключительно с политической целесообразностью. Вместе с тем, Конституционный Суд должен руководствоваться Конституцией и защищать ее ", - подчеркнул Максим Бурбак, добавив, что решение КС должно основываться на принципе верховенства права, а не верховенства политического рейтинга.

"Досрочные выборы не имеют юридических оснований в понимании законодательства Украины. Это наша юридическая оценка", - резюмировал Максим Бурбак.

Источник: https://censor.net.ua/n3129063
 
 
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Призываем судей Конституционного Суда не допустить давления на себя,- призываем насилуемых не допускать насилия Призываем судей Конституционного Суда не допустить давления на себя,- НФ - Цензор.НЕТ 6782
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..Дайте йому ..оселедця .. Призываем судей Конституционного Суда не допустить давления на себя,- НФ - Цензор.НЕТ 8151
...Ой краще підср....!
...
Призываем судей Конституционного Суда не допустить давления на себя,- НФ - Цензор.НЕТ 3544 ....
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Ты на Стефанчука посмотри, представителя Зе в Верховной Раде, прям красавец писаный!
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Кароче, для 3-го Майдан всё готово. Никто не будет терпеть пять лет власть днепровской ОПГ.
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начинай,но сперва оторви жопу от дивана, да за вас даже бубушки за гречку и то не выйдут
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Вам в Австралии виднее что устраивать
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не допускать давления....
Только бабки налом!
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ВЫборы как в США Конгресса.Раз в 2 роки.Президента-4.роки.А то будем жить от Майдана до Майдана.А так кожни 2 роки-пидсрачника неробам.
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А звучит, как "приказываем".
Например: "не допустить роспуска нас, пушистых" Закликаємо суддів Конституційного Суду не допустити тиску на себе, - НФ - Цензор.НЕТ 2954
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПризываем судей Конституционного Суда не допустить давления на себя,- НФ
 
 
 
 
 
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