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Все про:нападение (1725) Одесса (5446) СБУ (13470) Труханов Геннадий (195) Стерненко (53) Галантерник Владимир (3)

 Суд по иску Стерненко обязал СБУ зарегистрировать производство по нападениям на активистов в Одессе как серии террористических актов. ФОТО

Активист Сергей Стерненко заявляет, что Труханов и Галантерник при кураторстве Российской Федерации организовали террористическую организацию, которая стоит за серией нападений на местных активистов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал активист Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

"Дела по покушениям на активистов в Одессе теперь будут расследоваться как серия террористических актов, совершенных террористической организацией. Сегодня я получил соответствующее постановление Шевченковского суда г. Киев, которым СБУ обязали открыть соответствующее уголовное производство и внести сведения в Единый реестр. Нападения на меня, Виталия Устименко, Светлану Подпалую, Михаила Кузаконя, Grig Cozma, Алину Радченко и Олега Михайлика это целенаправленный террор против гражданского общества. Организаторы - Труханов и Галантерник при кураторстве российской федерации. Теперь именно с такой формулировкой будет проводится следствие. буду держать вас в курсе", - написал Стерненко.

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Суд по иску Стерненко обязал СБУ зарегистрировать производство по нападениям на активистов в Одессе как серии террористических актов 01
Суд по иску Стерненко обязал СБУ зарегистрировать производство по нападениям на активистов в Одессе как серии террористических актов 02

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года он заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

Источник: https://censor.net.ua/n3129062
 
 
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Хоть кто-то в стране борется с рашистской сволотой.
Респект Сергею Стерненко!
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лицо наделённое иммунитетом от ответственности, например, за убийство
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Олег Петрович.Для вас Лев Николаевич Толстой написал определение :профессиональные патриоты.Но не про Стерненко , а кто горланит что любит Одессу ,и что Одесса это не Украина
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Одесское СБУ выделяет из своего бюджета на оплату работы активистов и Правого Сектора в Одессе 100 тыс. гривен в год. Конечно, с такой крышей, Стерненко ничего не стоило убить отца троих детей.
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Может ему надо было не сопротивляться? Пожалеть отца троих детей и самому зажмуриться?
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Мало дали надо было на глушняк всех ублюдков фашистких !!!
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кому и что дали? Муссолини что-ли? не сравнивай парашных титушек с итальянцами! Стерн одного зарезал не так давно - молодец. Свинью одну короче Суд по иску Стерненко обязал СБУ зарегистрировать производство по нападениям на активистов в Одессе как серии террористических актов - Цензор.НЕТ 8402
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Отвратительная рожа убийцы, безнаказанного гопника.
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Почитайте выше комментарий Бориса Козлова. Он подтверждает, что Стерненко - убийца и хвалит его за убийство. Сиротами остались трое детей.
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Самозахист це вбивство, ну да..ну да..
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Самозащита подразумевает транслировать в онлайне? Издеваться над умерающим и не оказывать помощь? Догонять и наносить критические удары в сердце? А что с ножом? Это его или он забрал? Порохоботы вы уже в край охринели!
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скільки граматичних помилок в тексті, одразу видно рюского чілавєка...
знаєш... в наші справи не лізь, своїми займайся
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Кузнецов убегал. Стерненко его догнал и вспорол ему живот.
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коль уж в зеркало раз в год посмотрел - не комментируй увиденное тут Суд по иску Стерненко обязал СБУ зарегистрировать производство по нападениям на активистов в Одессе как серии террористических актов - Цензор.НЕТ 418
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Боря, когда-нибудь он и тебя зарежет. У маньяков всегда руки чешутся.
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В будку залезь пес, займи стойку смирно.
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Шо-шо? Я. к сожалению, не доктор. Представляете - кто здесь комментирует. Вероятно, товарищи по разуму Стерненко. Наверное, в медицине это имеет название.
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Ну, когда он замочит вашего мужа или сына, вы побачите. Если убийце не дать по рукам, он продолжит свое черное дело.
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На него и не нападали. Подошли поговорить. А он с ножом набросился. У тех двоих не было при себе оружия.
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Знаем мы ваше "подошли поговорить"...
В Донецке тоже было "услышьте Донбасс", а потом появилась ДНР.
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Не только набросился, а еще и побежал преследовать, когда мужчина бросился от него бежать - понял, что Стерненко маньяк.... Стерненко его догнал и зарезал. Как он ходит на свободе до сих пор??? Ведь он же будет людей убивать и дальше. Таких людей нужно изолировать от общества. Неизвестно кого он убьет в следующий раз - это можете быть и вы... Маньяку неизвестно что придет в голову.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд по иску Стерненко обязал СБУ зарегистрировать производство по нападениям на активистов в Одессе как серии террористических актов. ФОТО
 
 
 
 
 
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