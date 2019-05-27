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 Бунт в одесской колонии: заложники освобождены, пятеро нарушителей режима вывезены из учреждения, - Денисова

Из Южной исправительной колонии в Одессе, где в ранее вспыхнул бунт заключенных, вывезли пятерых нарушителей режима. Взятые в заложники медработники и охранники освобождены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Выясняю информацию по поводу бунта заключенных и пожара в Южной исправительной колонии № 51 в Одессе. Для этого мой представитель в южных областях Александр Остапенко срочно выехал на место происшествия", - написала она.

По ее словам, предварительной причиной бунта установлены обыски, которые проводили у осужденных.

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Также она сообщила, что заложниками взбунтовавшихся заключенных стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Они уже освобождены.

"Сейчас ситуация под контролем полиции, осужденные разошлись в локальные сектора. По словам моего представителя, нарушения прав заключенных при подавлении бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал. Из колонии вывезли пять нарушителей режима. Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтверждается.

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По пожару в хозяйственных помещениях колонии - он локализован, завершается тушение пожарными",  - сообщила Денисова.

На месте работает прокуратура и полиция.

Как сообщалось, в Южной исправительной колонии №51 (Одесса) во время беспорядков в понедельник пострадали, по предварительным данным, четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь, погибших нет.

Бунт в одесской колонии: заложники освобождены, пятеро нарушителей режима вывезены из учреждения, - Денисова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3129061
 
 
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Браво! Даже сюда соевый свою попоболь приплел.))
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"Порушення прав під час придушення не було".
Адєса, шо тут сказать.
И придушили, и права не нарушили.
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Таки нарушили, но совсем чуть-чуть. Пару раз дубинкой поперек хребта, ну и берцем по почкам. Зато потом извинились. А с другой стороны, за взятие заложников и положить на месте могли. Потом рапорт легче составлять.
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Таки нарушили, но совсем чуть-чуть. Пару раз дубинкой поперек хребта, ну и берцем по почкам. Зато потом извинились. А с другой стороны, за взятие заложников и положить на месте могли. Потом рапорт легче составлять.
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Видео с Одессы, снятый одним из заключенных внутри этой тюрьмы

https://twitter.com/i/status/1132966592428630018
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБунт в одесской колонии: заложники освобождены, пятеро нарушителей режима вывезены из учреждения, - Денисова
 
 
 
 
 
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